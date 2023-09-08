У этого роутера 8 Мбайт флеш‑памяти и 64 Мбайт — оперативной. Работает он на чипе MediaTek MT7620A. Этот камень основан на архитектуре MIPS и поддерживается ядром Linux. Загрузка стоковой прошивки происходит через U-Boot. Там есть встроенный TFTP-клиент для восстановления в случае, если залил неудачную прошивку. Главное — не убить бутлоадер, иначе придется паять.
На мой взгляд, отличная железка для экспериментов. Один из минусов — у DIR-806A в оригинальной комплектации нет USB. Однако трассировка USB присутствует на плате, так что при должном уровне знаний и сноровки порт можно распаять самостоятельно.
Мы же начнем с подключения к UART, так что не забудь запастись преобразователем уровней для UART. При подключении нужно не забыть «покрестить» RX и TX. То есть RX-линию подключаем к TX, а TX — к RX. Параметры соединения — 57600 8N1.
Итак, подключились к UART. Попробуем прошить пациента, одновременно поглядывая в консоль. Вдруг там есть какие‑то строки, которые помогут нам найти участки кода, отвечающие за процесс прошивки?
signallin(6) start... mtd: "Linux"libmtd (_mtd_write_ex): to "/dev/mtd6", size: 0x6c4764, offset: 0x0, buffer: 0x2afa6000
Удача! Роутер пишет в консоль сообщение о начале обновления и указывает раздел, на который льется прошивка. При реверсе будем искать строки, а по строкам — место в коде. Классика! Попробуем поискать строку
start.. в прошивке:
# grep -nr "start..." /sbin/sbin/fw_updater:12411:(%d) start... mtd: "%s"
Мы нашли утилиту
fw_updater. Попробуем ее запустить:
fw_updater
(6) usage: fwupdater
Похоже, именно она накатывает новую прошивку в раздел
Linux.
info
Если бы никакого текста не было, пришлось бы реверсить саму веб‑морду. Там обязательно есть сообщения, коды ошибок и прочее, что потом можно поискать. Оттуда же можно выйти на утилиты прошивки. Либо наудачу поискать утилиты, в названиях которых будут слова
fw,
firmware,
update и всё в этом духе. Еще можно искать в прошивке строки
CRC,
image и прочее.
Теперь попробуем найти, откуда
fw_updater вызывается в прошивке:
grep -nr "fw_updater" /lib
/lib/libdhal.so:88250:/sbin/fw_updater
/lib/libdhal.so:88254:/tmp/fw_updater
Мы обнаружили, что
fw_updater используется в библиотеке
libdhal.. Это очень любопытно. Попробуем взглянуть, что у нее внутри. Для реверса будем использовать Ghidra. Она позволяет преобразовать бинарный исполняемый файл в код на С. Это очень удобно, и не придется копаться в ассемблерном листинге.
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