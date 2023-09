{

" name " : " Shortest Paths from no Signing to High Value Targets " ,

" category " : " Shortest Paths " ,

" queryList " : [

{

" final " : true ,

" query " : " MATCH p = allShortestPaths(( c: Computer) -[ r:{} *1..] ->( h)) WHERE NOT c = h AND c. hassigning = false AND h. highvalue = true RETURN p "

}

]

}

{

" name " : " Shortest Paths from no Signing to Domain " ,

" category " : " Shortest Paths " ,

" queryList " : [

{

" final " : false ,

" title " : " Select a Domain.. . " ,

" query " : " MATCH ( d: Domain) RETURN d. name ORDER BY d. name ASC "

} ,

{

" final " : true ,

" query " : " MATCH p = allShortestPaths(( c: Computer) -[ r:{} *1..] ->( d: Domain)) WHERE c. hassigning = false AND d. name = $result RETURN p " ,

" endNode " : " { } "

}

]