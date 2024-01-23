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Ком­пания — хос­тинг‑про­вай­дер с необыч­ным и еще не извес­тным име­нем Aéza обра­тилась к нам с прось­бой про­тес­тировать сер­вис и рас­ска­зать об этом читате­лям. Как здесь отка­жешь? Мы в «Хакере» обо­жаем логинить­ся куда‑нибудь по SSH и рьяно тес­тировать, к тому же хос­тинг — это полез­ней­шая в айтиш­ном хозяй­стве шту­ка.

Пос­ле регис­тра­ции нас встре­чает при­выч­ная панель для управле­ния услу­гами.

Свер­ху стра­ницы рек­ламиру­ют кэш­беки, розыг­рыши при­зов и сооб­щают о том, что тех­поддер­жка будет дос­тупна в праз­дни­ки 24/7. Вер­ный приз­нак того, что жизнь бьет клю­чом (или, с уче­том спе­цифи­ки, обжимным инс­тру­мен­том).

Услуги и цены

Виртуальный хостинг

Са­мое важ­ное для прос­того челове­ка — это, конеч­но, вир­туаль­ные сер­веры. Цены на них начина­ются с 5 евро за одно ядро, 2 Гбайт опе­ратив­ной памяти и 30 Гбайт мес­та на SSD и дос­тига­ют 80 евро за 16 ядер, 32 Гбайт опе­ратив­ки и 480 Гбайт на SSD.

Впро­чем, вто­рая и третья сту­пени тарифа наибо­лее инте­рес­ны: 10 евро за два ядра и 4 Гбайт опе­рати­вы и 20 евро за четыре ядра и 8 Гбайт. Неп­лохо для, нап­ример, сред­ней руки веб‑сер­вера.

Не­мало­важ­на в наше вре­мя и воз­можность выб­рать локацию. И выбор здесь дос­той­ный! Помимо Рос­сии, в спис­ке есть Авс­трия, Гер­мания, Нидер­ланды, США, Фин­ляндия, Фран­ция и Шве­ция.

Ес­ли повезет, в одном из ДЦ может попасть­ся про­мота­риф с сер­вером за 1 евро. Его кон­фигура­ция поч­ти ана­логич­на обыч­ной стар­товой, толь­ко диск помень­ше — 10 Гбайт. Впро­чем, не спе­ши радовать­ся халяве: выб­рав тариф, прок­рути стра­ницу вниз и убе­дись, что сер­вер дей­стви­тель­но дос­тупен.

В момент тес­тирова­ния во мно­гих локаци­ях сооб­щение об отсутс­твии мощ­ностей появ­лялось даже при выборе более дорогих тарифов.

Вы­бор ОС мак­сималь­но сов­ремен­ный: Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky, Astra и FreeBSD; для мно­гих дис­три­бути­вов дос­тупен выбор кон­крет­ной вер­сии. Начиная со вто­рой тариф­ной сту­пени (то есть с 4 Гбайт опе­ратив­ки), откры­вает­ся воз­можность пос­тавить Windows Server или заг­рузить свой образ с дис­три­бути­вом.

От­дель­ным пун­ктом, отме­чен­ным в меню огонь­ком, идут вир­туаль­ные сер­веры для тре­бова­тель­ных к про­цес­сору при­ложе­ний. Сто­ят такие машины чуть дороже: в сред­нем по 7 евро за ядро, 2 Гбайт ОЗУ и 30 Гбайт на SSD.

Оп­циональ­но можешь добавить бэкапы и веб‑защиту, вклю­чающую Web Application Firewall и Anycast-сис­тему про­тивос­тояния DDoS. В базовой кон­фигура­ции услу­га бес­плат­на, но если у тебя не прос­то домаш­няя стра­нич­ка, а при­нося­щее день­ги при­ложе­ние, то рекомен­дуем изу­чить прод­винутые тарифы.

VPN

Ес­ли ты хочешь арен­довать сер­вер исклю­читель­но для того, что­бы прок­сировать тра­фик за гра­ницу, то не спе­ши с опла­той обыч­ной тач­ки. У «Аезы» VPN есть как отдель­ная услу­га со сво­ими тарифа­ми. Это, на наш взгляд, удоб­нее, чем VPS и уста­новоч­ный скрипт или пред­нас­тро­енный дис­три­бутив, который еще нуж­но будет адми­нис­три­ровать.

При этом сто­имость в месяц сос­тавля­ет 1,9 евро, что замет­но ниже, чем у популяр­ных VPN-про­вай­деров. У тех такие цены если и попада­ются, то толь­ко при усло­вии, что ты вне­сешь день­ги впе­ред на год, а то и на два. Что, если услу­га перес­танет быть акту­аль­ной?

Вы­бор локации на самом дешевом тарифе огра­ничен пятью стра­нами: Рос­сия, Гер­мания, Тур­ция, Фран­ция и Шве­ция. Но и это, на наш взгляд, уже отличный спи­сок.

На более дорогих тарифах (от 5 евро) добав­ляют­ся Авс­трия и Нидер­ланды. А так­же рас­ширя­ется чис­ло про­филей, то есть, счи­тай, допол­нитель­ных устрой­ств или поль­зовате­лей.

Прочие услуги

У «Аезы» дос­тупен ред­кий для неболь­ших хос­теров сер­вис — объ­ектное хра­нили­ще с интерфей­сом S3. Сто­ит оно от 0,78 евро в месяц за 10 Гбайт до 40 евро в месяц за 2 Тбайт.

Так­же мож­но не ходить далеко и пря­мо здесь зарегис­три­ровать домен. В зоне .ru это сто­ит 3,34 евро в год, в зоне .com — око­ло 20 дол­ларов.

И дос­тупны выделен­ные сер­веры. Их мож­но арен­довать в дата‑цен­трах в Мос­кве, Фаль­кен­штай­не (Гер­мания) и Хель­син­ки. В Мос­кве — толь­ко рос­кошные — от 200 евро в месяц за 24 ядра и 128 Гбайт опе­ратив­ной памяти. В Фаль­кен­штай­не и Хель­син­ки есть более народ­ные вари­анты — в рай­оне 50 евро за 4–6 ядер и 64 Гбайт ОЗУ.

Три перечис­ленные выше услу­ги мы не тес­тирова­ли.

Оплата

Пер­вый же воп­рос, который воз­ника­ет при виде богато­го выбора локаций: мож­но ли опла­тить рос­сий­ской кар­той? Да, мож­но!

И не толь­ко кар­той, но и по СБП, и через пла­теж­ные сис­темы вро­де «Юма­ни» и «Киви», и даже крип­той: на выбор Bitcoin, Litecoin, Doge, Ethereum, TON и еще нес­коль­ко. Впро­чем, если ты не осо­бен­но шиф­руешь­ся, то СБП будет самым прос­тым и выгод­ным спо­собом, комис­сия все­го 1%.

Тестирование

Виртуальный сервер

Итак, возь­мем самый прос­той сер­вер на одно ядро, выберем Амстер­дам, Ubuntu 22.04, отклю­чим бэкапы и вклю­чим почасо­вую опла­ту. Ито­го будем рас­ходовать 0,02 евро в час. Поеха­ли!

Че­рез пару минут нам на поч­ту при­ходит IP и пароль от рутово­го акка­унта. Удоб­но, но небезо­пас­но. В боевых усло­виях не забудь закинуть на машину свой ключ SSH и вык­лючить авто­риза­цию по паролю.

info Под­робнее о прос­тей­ших спо­собах защитить VPS читай в статье «Todo пос­ле покуп­ки вир­туаль­ного Linux-сер­вера».

Тес­тировать дос­тупные ресур­сы цен­траль­ного про­цес­сора будем при помощи тес­та Sysbench. Тест совер­шенно базовый и зак­люча­ется в фак­ториза­ции боль­ших чисел.

sysbench cpu --cpu-max-prime = 20000 --num-threads = 1 run

Ре­зуль­тат — поряд­ка 2000 ивен­тов в секун­ду, что уди­витель­но неп­лохо для столь скром­ного тарифа. Дос­тупной мощ­ности дол­жно хва­тить, нап­ример, для уда­лен­ного запус­ка VS Code Server (толь­ко возь­ми для это­го машину с четырь­ми или более гигабай­тами опе­ратив­ной памяти).

Фай­ловую сис­тему будем тес­тировать при помощи коман­ды fio :

fio -direct = 1 -iodepth = 128 -rw = randrw -ioengine = libaio \ -bs = 4k -size = 1G -numjobs = 1 -runtime = 1000 -group_reporting \ -filename = test -name = randrw_ test

Ре­зуль­тат — 41,2 Мбайт/с как на чте­ние, так и на запись. Даже для HDD это не очень быс­тро, а если уста­нов­лен, как было заяв­лено, SSD, зна­чит, ско­рость I/O на этом тарифе прос­то огра­ничи­ли. Видимо, для работы с боль­шими объ­ема­ми дан­ных пред­полага­ется брать выделен­ный сер­вер или объ­ектное хра­нили­ще.

Сеть мы тес­тирова­ли при помощи популяр­ного Speedtest.net, резуль­тат ничем не при­меча­тель­ный. Хос­тер заявил «до гигаби­та», мы получи­ли в рай­оне 450 Мбит/с на заг­рузку и 630 Мбит/с на ска­чива­ние.

Скоростной виртуальный сервер

Те­перь поп­робу­ем арен­довать машину «с гаран­тирован­ными ресур­сами про­цес­сора AMD Threadripper 3990X и хра­нили­щем NVMe с RAM Cache».

Хо­телось поп­робовать дата‑центр в Мос­кве, пос­коль­ку там обе­щают ско­рос­тную сеть — до 10 Гбит/с вмес­то 1 Гбит/с в Гер­мании. Но сво­бод­ных мощ­ностей на этой пло­щад­ке не было.

Нас­трой­ки пов­торя­ем всё те же: одно ядро, Ubuntu 22.04, без бэкапов, почасо­вая опла­та. Выш­ли те же 0,02 евро за час — раз­ница меж­ду 5 и 7,4 евро в месяц при таких мас­шта­бах съелась округле­нием.

Пер­вым делом запус­каем всё тот же тест Sysbench.

И получа­ем... 1627 событий в секун­ду, то есть на 20% мень­ше, чем на обыч­ной машине из Амстер­дама. Стран­но. Дело, веро­ятно, вот в чем: нам в прош­лый раз повез­ло зас­тать низ­кую заг­рузку, в сред­нем ско­рость нашей тач­ки будет мень­ше. Здесь же ресурс дол­жен быть гаран­тирован.

К тому же ско­рость работы с дис­ком замет­но выше, чем была в прош­лом тес­те, — 126 Мбайт/с на чте­ние и запись.

Что до ско­рос­ти канала, то Speedtest показал 670 Мбайт/с на ска­чива­ние и 780 на заг­рузку.

VPN

Мы полага­ли, что этот пункт будет одним из самых объ­емных, но писать здесь совер­шенно не о чем, пос­коль­ку услу­га работа­ет нас­толь­ко прос­то и логич­но, нас­коль­ко это воз­можно.

Вско­ре пос­ле опла­ты в раз­деле «Мои услу­ги» появ­ляет­ся новая стро­ка с наз­вани­ем сер­вера. Жмем на него, перехо­дим в раз­дел «Про­фили» и соз­даем новый.

В этот момент нуж­но выб­рать стра­ну, про­токол (Wireguard или Outline), впи­сать наз­вание и... всё, про­филь соз­дан! Ска­чива­ем его в виде фай­ла, нажав «Ска­чать про­филь».

Мы соз­дали про­филь Wireguard для сер­вера в Тур­ции, закину­ли его в кли­ент Wireguard, акти­виро­вали, и всё момен­таль­но зарабо­тало — мож­но пла­тить за турец­кий Netflix! Ско­рость соот­ветс­тву­ет ско­рос­ти дос­тупно­го нам канала, наруше­ний в работе тун­неля за сут­ки мы не выяви­ли.

Впечатления

По­радо­вало, что сер­вис работа­ет чет­ко и пред­ска­зуемо. Берем машину на час, получа­ем ров­но час, пла­тим ров­но столь­ко, сколь­ко ожи­дали. И если ты не счи­таешь это дос­тижени­ем, то ты, видимо, никог­да не стал­кивал­ся с AWS.

Из при­ятных фишек порадо­вала воз­можность под­клю­чить в лич­ном кабине­те телег­рам‑бота, что­бы получать опо­веще­ния и даже делать мно­гие вещи, не откры­вая лич­ный кабинет. Да, безопас­ность сом­нитель­ная, и сер­вер ком­пании луч­ше так не адми­нис­три­ровать. А вот свой зоо парк вир­туалок и VPN — самое то.

Ито­го из силь­ных сто­рон Aéza мож­но наз­вать:

хо­роший спи­сок локаций для VPN и VPS;

бес­плат­ную защиту от DDoS для сай­тов;

бо­гатей­ший выбор пла­теж­ных средств;

воз­можность под­нять VPN нажати­ем пары кно­пок;

на­личие бота в Telegram;

удоб­ный и мак­сималь­но проз­рачный бил­линг.

Спи­сок недос­татков куда короче. Во‑пер­вых, мощ­ности в нуж­ном ДЦ и по нуж­ному тарифу могут быть недос­тупны. Во‑вто­рых, мы стол­кну­лись с некото­рой неп­ред­ска­зуемостью получа­емых ресур­сов. Ско­рость работы VPS может слег­ка раз­нить­ся в зависи­мос­ти от выб­ранно­го ДЦ и, веро­ятно, от общей текущей наг­рузки.

Нам при тес­тирова­нии повез­ло — вир­туал­ка работа­ла нам­ного быс­трее, чем ожи­далось (за исклю­чени­ем дис­ка). Со вре­менем наг­рузка вырас­тет, и это может изме­нить­ся. Веро­ятно, выходом в таком слу­чае будет переход на тариф с фик­сирован­ным количес­твом про­цес­сорно­го вре­мени.

В целом услу­ги Aéza впол­не мож­но пореко­мен­довать для раз­мещения неболь­ших про­ектов, раз­верты­вания лич­ных сер­висов вро­де сид­боксов, хос­тинга сер­веров Minecraft и, конеч­но, обес­печения себя и дру­зей каналом для под­клю­чения через одну из пред­ложен­ных стран.

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