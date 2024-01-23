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После регистрации нас встречает привычная панель для управления услугами.
Сверху страницы рекламируют кэшбеки, розыгрыши призов и сообщают о том, что техподдержка будет доступна в праздники 24/7. Верный признак того, что жизнь бьет ключом (или, с учетом специфики, обжимным инструментом).
Услуги и цены
Виртуальный хостинг
Самое важное для простого человека — это, конечно, виртуальные серверы. Цены на них начинаются с 5 евро за одно ядро, 2 Гбайт оперативной памяти и 30 Гбайт места на SSD и достигают 80 евро за 16 ядер, 32 Гбайт оперативки и 480 Гбайт на SSD.
Впрочем, вторая и третья ступени тарифа наиболее интересны: 10 евро за два ядра и 4 Гбайт оперативы и 20 евро за четыре ядра и 8 Гбайт. Неплохо для, например, средней руки веб‑сервера.
Немаловажна в наше время и возможность выбрать локацию. И выбор здесь достойный! Помимо России, в списке есть Австрия, Германия, Нидерланды, США, Финляндия, Франция и Швеция.
Если повезет, в одном из ДЦ может попасться промотариф с сервером за 1 евро. Его конфигурация почти аналогична обычной стартовой, только диск поменьше — 10 Гбайт. Впрочем, не спеши радоваться халяве: выбрав тариф, прокрути страницу вниз и убедись, что сервер действительно доступен.
В момент тестирования во многих локациях сообщение об отсутствии мощностей появлялось даже при выборе более дорогих тарифов.
Выбор ОС максимально современный: Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky, Astra и FreeBSD; для многих дистрибутивов доступен выбор конкретной версии. Начиная со второй тарифной ступени (то есть с 4 Гбайт оперативки), открывается возможность поставить Windows Server или загрузить свой образ с дистрибутивом.
Отдельным пунктом, отмеченным в меню огоньком, идут виртуальные серверы для требовательных к процессору приложений. Стоят такие машины чуть дороже: в среднем по 7 евро за ядро, 2 Гбайт ОЗУ и 30 Гбайт на SSD.
Опционально можешь добавить бэкапы и веб‑защиту, включающую Web Application Firewall и Anycast-систему противостояния DDoS. В базовой конфигурации услуга бесплатна, но если у тебя не просто домашняя страничка, а приносящее деньги приложение, то рекомендуем изучить продвинутые тарифы.
VPN
Если ты хочешь арендовать сервер исключительно для того, чтобы проксировать трафик за границу, то не спеши с оплатой обычной тачки. У «Аезы» VPN есть как отдельная услуга со своими тарифами. Это, на наш взгляд, удобнее, чем VPS и установочный скрипт или преднастроенный дистрибутив, который еще нужно будет администрировать.
При этом стоимость в месяц составляет 1,9 евро, что заметно ниже, чем у популярных VPN-провайдеров. У тех такие цены если и попадаются, то только при условии, что ты внесешь деньги вперед на год, а то и на два. Что, если услуга перестанет быть актуальной?
Выбор локации на самом дешевом тарифе ограничен пятью странами: Россия, Германия, Турция, Франция и Швеция. Но и это, на наш взгляд, уже отличный список.
На более дорогих тарифах (от 5 евро) добавляются Австрия и Нидерланды. А также расширяется число профилей, то есть, считай, дополнительных устройств или пользователей.
Прочие услуги
У «Аезы» доступен редкий для небольших хостеров сервис — объектное хранилище с интерфейсом S3. Стоит оно от 0,78 евро в месяц за 10 Гбайт до 40 евро в месяц за 2 Тбайт.
Также можно не ходить далеко и прямо здесь зарегистрировать домен. В зоне .ru это стоит 3,34 евро в год, в зоне .com — около 20 долларов.
И доступны выделенные серверы. Их можно арендовать в дата‑центрах в Москве, Фалькенштайне (Германия) и Хельсинки. В Москве — только роскошные — от 200 евро в месяц за 24 ядра и 128 Гбайт оперативной памяти. В Фалькенштайне и Хельсинки есть более народные варианты — в районе 50 евро за 4–6 ядер и 64 Гбайт ОЗУ.
Три перечисленные выше услуги мы не тестировали.
Оплата
Первый же вопрос, который возникает при виде богатого выбора локаций: можно ли оплатить российской картой? Да, можно!
И не только картой, но и по СБП, и через платежные системы вроде «Юмани» и «Киви», и даже криптой: на выбор Bitcoin, Litecoin, Doge, Ethereum, TON и еще несколько. Впрочем, если ты не особенно шифруешься, то СБП будет самым простым и выгодным способом, комиссия всего 1%.
Тестирование
Виртуальный сервер
Итак, возьмем самый простой сервер на одно ядро, выберем Амстердам, Ubuntu 22.04, отключим бэкапы и включим почасовую оплату. Итого будем расходовать 0,02 евро в час. Поехали!
Через пару минут нам на почту приходит IP и пароль от рутового аккаунта. Удобно, но небезопасно. В боевых условиях не забудь закинуть на машину свой ключ SSH и выключить авторизацию по паролю.
info
Подробнее о простейших способах защитить VPS читай в статье «Todo после покупки виртуального Linux-сервера».
Тестировать доступные ресурсы центрального процессора будем при помощи теста Sysbench. Тест совершенно базовый и заключается в факторизации больших чисел.
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=1 run
Результат — порядка 2000 ивентов в секунду, что удивительно неплохо для столь скромного тарифа. Доступной мощности должно хватить, например, для удаленного запуска VS Code Server (только возьми для этого машину с четырьми или более гигабайтами оперативной памяти).
Файловую систему будем тестировать при помощи команды
fio:
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randrw -ioengine=libaio \ -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting \ -filename=test -name=randrw_test
Результат — 41,2 Мбайт/с как на чтение, так и на запись. Даже для HDD это не очень быстро, а если установлен, как было заявлено, SSD, значит, скорость I/O на этом тарифе просто ограничили. Видимо, для работы с большими объемами данных предполагается брать выделенный сервер или объектное хранилище.
Сеть мы тестировали при помощи популярного Speedtest.net, результат ничем не примечательный. Хостер заявил «до гигабита», мы получили в районе 450 Мбит/с на загрузку и 630 Мбит/с на скачивание.
Скоростной виртуальный сервер
Теперь попробуем арендовать машину «с гарантированными ресурсами процессора AMD Threadripper 3990X и хранилищем NVMe с RAM Cache».
Хотелось попробовать дата‑центр в Москве, поскольку там обещают скоростную сеть — до 10 Гбит/с вместо 1 Гбит/с в Германии. Но свободных мощностей на этой площадке не было.
Настройки повторяем всё те же: одно ядро, Ubuntu 22.04, без бэкапов, почасовая оплата. Вышли те же 0,02 евро за час — разница между 5 и 7,4 евро в месяц при таких масштабах съелась округлением.
Первым делом запускаем всё тот же тест Sysbench.
И получаем... 1627 событий в секунду, то есть на 20% меньше, чем на обычной машине из Амстердама. Странно. Дело, вероятно, вот в чем: нам в прошлый раз повезло застать низкую загрузку, в среднем скорость нашей тачки будет меньше. Здесь же ресурс должен быть гарантирован.
К тому же скорость работы с диском заметно выше, чем была в прошлом тесте, — 126 Мбайт/с на чтение и запись.
Что до скорости канала, то Speedtest показал 670 Мбайт/с на скачивание и 780 на загрузку.
VPN
Мы полагали, что этот пункт будет одним из самых объемных, но писать здесь совершенно не о чем, поскольку услуга работает настолько просто и логично, насколько это возможно.
Вскоре после оплаты в разделе «Мои услуги» появляется новая строка с названием сервера. Жмем на него, переходим в раздел «Профили» и создаем новый.
В этот момент нужно выбрать страну, протокол (Wireguard или Outline), вписать название и... всё, профиль создан! Скачиваем его в виде файла, нажав «Скачать профиль».
Мы создали профиль Wireguard для сервера в Турции, закинули его в клиент Wireguard, активировали, и всё моментально заработало — можно платить за турецкий Netflix! Скорость соответствует скорости доступного нам канала, нарушений в работе туннеля за сутки мы не выявили.
Впечатления
Порадовало, что сервис работает четко и предсказуемо. Берем машину на час, получаем ровно час, платим ровно столько, сколько ожидали. И если ты не считаешь это достижением, то ты, видимо, никогда не сталкивался с AWS.
Из приятных фишек порадовала возможность подключить в личном кабинете телеграм‑бота, чтобы получать оповещения и даже делать многие вещи, не открывая личный кабинет. Да, безопасность сомнительная, и сервер компании лучше так не администрировать. А вот свой
зоопарк виртуалок и VPN — самое то.
Итого из сильных сторон Aéza можно назвать:
- хороший список локаций для VPN и VPS;
- бесплатную защиту от DDoS для сайтов;
- богатейший выбор платежных средств;
- возможность поднять VPN нажатием пары кнопок;
- наличие бота в Telegram;
- удобный и максимально прозрачный биллинг.
Список недостатков куда короче. Во‑первых, мощности в нужном ДЦ и по нужному тарифу могут быть недоступны. Во‑вторых, мы столкнулись с некоторой непредсказуемостью получаемых ресурсов. Скорость работы VPS может слегка разниться в зависимости от выбранного ДЦ и, вероятно, от общей текущей нагрузки.
Нам при тестировании повезло — виртуалка работала намного быстрее, чем ожидалось (за исключением диска). Со временем нагрузка вырастет, и это может измениться. Вероятно, выходом в таком случае будет переход на тариф с фиксированным количеством процессорного времени.
В целом услуги Aéza вполне можно порекомендовать для размещения небольших проектов, развертывания личных сервисов вроде сидбоксов, хостинга серверов Minecraft и, конечно, обеспечения себя и друзей каналом для подключения через одну из предложенных стран.
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