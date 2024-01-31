В одном из прошлых выпусков колонки я писал о «мировоззрении» ИИ (AI alignment), то есть его потенциальной злонамеренности. Но за скобками осталась еще одна проблема — шорох, который ИИ наводит на рынке труда.
В соцсетях виток за витком повторяется спор о том, передирает ли ИИ работы людей или просто смотрит и вдохновляется — подобно живым художникам, которые воспитали свои вкус и мастерство на работах предшественников.
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Подробнее о тяжбе художников с владельцами нейросетей читай в статье Олега Афонина «Художники против ИИ. Разбираемся с юридическим статусом творчества нейросетей», а о том, как развернуть у себя генеративную нейросеть, — в статье «Stable Diffusion XL. Генерируем картинки нейросетью на своем компьютере».
Занятно наблюдать, как далекие от технологий люди горячо обсуждают саму суть ИИ. Что это — адская машина плагиата, которая беспринципно склеивает понадерганные из чужих работ кусочки, или без пяти минут электронный творец? Да и как не обсуждать, если от ответа может напрямую зависеть твой достаток!
Программистам и писателям еще повезло — им нынешнее поколение нейросетей стало не заменой, а хорошим подспорьем. Выхлоп ChatGPT даже четвертой версии уже похож на нечто разумное, но сам по себе практически бесполезен. Нужен живой специалист, чтобы запрос за запросом выдоить из нейросетки нечто интересное и законченное.
Куда острее стоит вопрос с работой художников. DALL-E 3 и Midjourney способны выдавать почти безупречные изображения даже в руках дилетанта. Это не может не печалить, если ты полжизни учился достигать тех же результатов вручную.
Нас же, дилетантов, такая возможность бесконечно радует и развлекает. Написал запрос, нажал кнопку — и вот твоя задумка уже воплотилась. А художника поди еще упроси нарисовать, например, Брокко Ли.
Ну или серию картин со все более и более злыми лягушками.
Еще тревожнее актерам и дикторам. Подделать голос сейчас не составляет труда, и результат все тяжелее отличить от оригинала. Том Хэнкс, например, проснулся однажды утром, взял в руки телефон и обнаружил, что рекламирует зубную страховку, о которой слыхом не слыхивал.
Прошлогодняя забастовка режиссеров и недавний протест актеров озвучивания игр проходили не только во имя улучшения условий труда, но и с требованиями ограничить использование ИИ. И это не фантазии и не перестраховки: синтетическая озвучка уже применяется — например в недавнем шутере The Finals.
Так что опасность кажется вполне реальной: приход новой технологии, как это бывает, обязательно кого‑то потревожит, заставит переучиваться или даже временно оставит без работы. Но я не верю, что на этом этапе вызванная ИИ безработица станет массовой.
Понятно, что неэтично продавать программу, которая сможет бесплатно плагиатить чей‑то голос или конкретный авторский стиль. Тут остается только надеяться, что законодатели смогут принять адекватные меры и тогда постепенно на месте хаоса вырастет по возможности здравая система.
Можно вообразить сервис, через который творцы начнут получать отчисления, если пользователь попросил нейросеть сделать что‑то в их фирменном стиле. Тогда художники станут даже заинтересованы в том, чтобы разработать понятную для ИИ технику и натренировать сеть. А рукотворные работы будут использовать в качестве рекламы.
Интересного и красивого станет только больше! К тому же с не зарегулированным в хлам ИИ человечество сможет позволить себе принципиально новые вещи. Представь: персонажи в играх будут, например, не повторять заранее записанные фразы, а немного импровизировать. Разве не круто?
А еще стоит помнить, что сильного ИИ у нас нет и, скорее всего, в ближайшие пару десятилетий не будет. Да, ChatGPT и Midjourney делают восхитительные вещи. Да, можно ждать новых и все более изощренных применений генеративного ИИ. Но чтобы машина мыслила, как человек, и самообучалась на ходу, нужно еще больше вычислительных мощностей — скорее всего, на несколько порядков.
А это значит, что компьютер пока что не будет понимать, что именно он делает, не будет учитывать контекст происходящего, опираться на свой опыт и знание мироустройства. А без этого ничего по‑человечески сделать не получится. Так что придется нам, кожаным мешкам, еще поработать.