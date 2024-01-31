То раз­гора­ется, то тле­ет мас­совый про­тест худож­ников и про­чих кре­атив­щиков про­тив генера­тив­ных ней­росетей. Свя­зан­ные с этим спо­ры — одна из самых футурис­тичных и даже кибер­панков­ских дис­куссий, которые сей­час мож­но встре­тить. Роботы отби­рают у людей воз­можность тру­дить­ся, и не потен­циаль­но в будущем, а уже пря­мо сей­час.

В од­ном из прош­лых выпус­ков колон­ки я писал о «мировоз­зре­нии» ИИ (AI alignment), то есть его потен­циаль­ной зло­наме­рен­ности. Но за скоб­ками оста­лась еще одна проб­лема — шорох, который ИИ наводит на рын­ке тру­да.

В соц­сетях виток за вит­ком пов­торя­ется спор о том, переди­рает ли ИИ работы людей или прос­то смот­рит и вдох­новля­ется — подоб­но живым худож­никам, которые вос­питали свои вкус и мас­терс­тво на работах пред­шес­твен­ников.

За­нят­но наб­людать, как далекие от тех­нологий люди горячо обсужда­ют саму суть ИИ. Что это — адская машина пла­гиата, которая бес­прин­ципно скле­ивает понадер­ганные из чужих работ кусоч­ки, или без пяти минут элек­трон­ный тво­рец? Да и как не обсуждать, если от отве­та может нап­рямую зависеть твой дос­таток!

Прог­раммис­там и писате­лям еще повез­ло — им нынеш­нее поколе­ние ней­росетей ста­ло не заменой, а хорошим под­спорь­ем. Вых­лоп ChatGPT даже чет­вертой вер­сии уже похож на неч­то разум­ное, но сам по себе прак­тичес­ки бес­полезен. Нужен живой спе­циалист, что­бы зап­рос за зап­росом выдо­ить из ней­росет­ки неч­то инте­рес­ное и закон­ченное.

Ку­да острее сто­ит воп­рос с работой худож­ников. DALL-E 3 и Midjourney спо­соб­ны выдавать поч­ти безуп­речные изоб­ражения даже в руках дилетан­та. Это не может не печалить, если ты пол­жизни учил­ся дос­тигать тех же резуль­татов вруч­ную.

Нас же, дилетан­тов, такая воз­можность бес­конеч­но раду­ет и раз­вле­кает. Написал зап­рос, нажал кноп­ку — и вот твоя задум­ка уже воп­лотилась. А худож­ника поди еще упро­си нарисо­вать, нап­ример, Брок­ко Ли.

Ну или серию кар­тин со все более и более злы­ми лягуш­ками.

Еще тре­вож­нее акте­рам и дик­торам. Под­делать голос сей­час не сос­тавля­ет тру­да, и резуль­тат все тяжелее отли­чить от ори­гина­ла. Том Хэнкс, нап­ример, прос­нулся однажды утром, взял в руки телефон и об­наружил, что рек­ламиру­ет зуб­ную стра­хов­ку, о которой слы­хом не слы­хивал.

Прош­логод­няя забас­товка режис­серов и недав­ний про­тест акте­ров озву­чива­ния игр про­ходи­ли не толь­ко во имя улуч­шения усло­вий тру­да, но и с тре­бова­ниями огра­ничить исполь­зование ИИ. И это не фан­тазии и не перес­тра­хов­ки: син­тетичес­кая озвучка уже при­меня­ется — нап­ример в недав­нем шутере The Finals.

Так что опас­ность кажет­ся впол­не реаль­ной: при­ход новой тех­нологии, как это быва­ет, обя­затель­но кого‑то пот­ревожит, зас­тавит пере­учи­вать­ся или даже вре­мен­но оста­вит без работы. Но я не верю, что на этом эта­пе выз­ванная ИИ без­работи­ца ста­нет мас­совой.

По­нят­но, что неэтич­но про­давать прог­рамму, которая смо­жет бес­плат­но пла­гиатить чей‑то голос или кон­крет­ный автор­ский стиль. Тут оста­ется толь­ко наде­ять­ся, что законо­дате­ли смо­гут при­нять адек­ватные меры и тог­да пос­тепен­но на мес­те хаоса вырас­тет по воз­можнос­ти здра­вая сис­тема.

Мож­но вооб­разить сер­вис, через который твор­цы нач­нут получать отчисле­ния, если поль­зователь поп­росил ней­росеть сде­лать что‑то в их фир­менном сти­ле. Тог­да худож­ники ста­нут даже заин­тересо­ваны в том, что­бы раз­работать понят­ную для ИИ тех­нику и нат­рениро­вать сеть. А рукот­ворные работы будут исполь­зовать в качес­тве рек­ламы.

Ин­терес­ного и кра­сиво­го ста­нет толь­ко боль­ше! К тому же с не зарегу­лиро­ван­ным в хлам ИИ челове­чес­тво смо­жет поз­волить себе прин­ципи­аль­но новые вещи. Пред­ставь: пер­сонажи в играх будут, нап­ример, не пов­торять заранее записан­ные фра­зы, а нем­ного импро­визи­ровать. Раз­ве не кру­то?

А еще сто­ит пом­нить, что силь­ного ИИ у нас нет и, ско­рее все­го, в бли­жай­шие пару десяти­летий не будет. Да, ChatGPT и Midjourney дела­ют вос­хититель­ные вещи. Да, мож­но ждать новых и все более изощ­ренных при­мене­ний генера­тив­ного ИИ. Но что­бы машина мыс­лила, как человек, и само­обу­чалась на ходу, нуж­но еще боль­ше вычис­литель­ных мощ­ностей — ско­рее все­го, на нес­коль­ко поряд­ков.

А это зна­чит, что компь­ютер пока что не будет понимать, что имен­но он дела­ет, не будет учи­тывать кон­текст про­исхо­дяще­го, опи­рать­ся на свой опыт и зна­ние миро­устрой­ства. А без это­го ничего по‑челове­чес­ки сде­лать не получит­ся. Так что при­дет­ся нам, кожаным меш­кам, еще порабо­тать.