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Наша цель — расследование инцидента в рамках лабораторной работы Meerkat из нового раздела Hack The Box под названием Sherlocks. Он предназначен для обучения и тренировки ребят из blue team, то есть команды защитников.
О Sherlocks
Sherlocks — это практические лабораторные работы по кибербезопасности, в которых смоделированы реальные инциденты. Раздел предлагает проводить расследования на основе предоставленного сценария кибератаки и улик. Цель — узнать, как происходила атака, и раскрыть все возможные подробности.
Это позволяет развить навыки в областях цифровой форензики и реагирования на инциденты (DFIR), охоте за угрозами (Threat Hunting и Threat Intelligence) и анализе малвари.
В ходе решения лабораторных работ участнику предлагают отвечать на вопросы, и ответы в совокупности будут давать полное представление о произошедшем инциденте.
Задания совершенно бесплатны, однако некоторые из них постепенно становятся доступными только с подписками VIP и VIP+.
Meerkat
Первое и достаточно простое задание — лабораторная работа с названием Meerkat.
Сценарий: Forela — быстро растущий стартап, который использует платформу управления бизнесом. К сожалению, документация у нее скудная, а администраторы стартапа не очень хорошо осведомлены о правилах безопасности. Мы играем роль представителя отдела безопасности. Наша цель — по данным в виде файлов PCAP и экспортированным журналам подтвердить факт компрометации.
Скачиваем архив с необходимыми артефактами и начинаем расследование. Внутри — файл сетевого трафика .pcap и файл .json с событиями безопасности. Нашим основным инструментом будет Wireshark.
Определение основных IP-адресов
Первый вопрос:
Мы считаем, что наш сервер платформы управления бизнесом был скомпрометирован. Можете ли вы назвать запущенное приложение?
Компания использует какое‑то решение для управления бизнесом и подозревает, что оно и было скомпрометировано. Чтобы узнать, какая именно платформа использовалась, проведем первичный анализ pcap-файла.
Первым делом просмотрим конечные точки подключений по TCP в разделе «Статистика» и отсортируем список по пакетам.
Видно, что IP-адрес 172.31.6.44 получает большую часть проходящего трафика через следующие порты: 37022, 8080, 61254, 61255 и 22.
Порты, зарезервированные под определенные службы:
- 8080 — HTTP;
- 22 — SSH;
- 37022 — TCP-порт для передачи данных.
Исходя из этого, можно предположить, что платформа управления — это веб‑сервер.
Проверим HTTP-трафик с помощью простого фильтра:
http..
Первое, что мы видим, — это GET-запрос к веб‑серверу. Если немного погуглить, можно узнать, что запрос
GET / связан с ПО Bonitasoft, которое предлагает решения и платформы для управления бизнесом. Делаем вывод, что одна из этих программ и используется в компании.
Ищем точку входа, время начала атаки и эксплуатации
Второй вопрос:
Мы полагаем, что злоумышленник, возможно, использовал вариацию атаки методом перебора. Как называется проведенная атака?
Отфильтруем трафик, задав фильтр
http.. Видим, что у нас подряд идет много POST-запросов
/ от IP-адреса 156.146.62.213. Если подробнее изучить каждый пакет, то видно, что логин и пароль от одного к другому меняются. Похоже, злоумышленник использует атаку методом подбора, то есть брутфорс.
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