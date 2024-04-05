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Название хостера расшифровывается как Perfect Quality Hosting, то есть хостинг превосходного качества. Что ж, этот замечательный девиз задает определенную планку ожиданий. А еще pq оказалось очень удобно набирать в адресной строке!
Локации
Главная фишка PQ.Hosting — это длинный‑предлинный список стран и регионов, в которых можно развернуть свой сервер. В алфавитном порядке: Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
В общем, выбирай, что тебе ближе по географическому расположению, законодательству или личным симпатиям!
Выделенные серверы
Два основных предложения PQ.Hosting — это выделенные серверы и VPS. Выделенные серверы доступны в дата‑центрах в Германии, Нидерландах, Франции и США. Есть четыре тарифных плана — от 160 до 400 евро. Везде по два Xeon E5-2697Av4, а различается объем оперативной памяти и количество SSD. В более дешевых конфигурациях — два накопителя по 960 Гбайт каждый, в тех, что подороже, — четыре.
Эту услугу мы не тестировали, поэтому сразу переходим к нашему любимому разделу — виртуальным серверам.
Виртуальные серверы
Тарифы
Во всех странах из списка доступны одни и те же тарифы, названные в честь металлов — реальных и фэнтезийных. Всего есть 12 фиксированных конфигураций от «Алюминия» за 4,77 евро в месяц (1 ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 25 Гбайт диск) до «Обсидиана» за 151 евро в месяц (32 ядра, 64 Гбайт ОЗУ, 510 Гбайт диск).
Дополнительно в России и в Нидерландах доступны серверы Hi-CPU, то есть с увеличенным количеством гарантированного процессорного времени. Здесь на выбор девять тарифов, цены в среднем вдвое выше обычных за исключением самого простого «Алюминия» (он дороже всего на 23 цента!) и дорогих тарифов от «Платины» и выше.
На площадке в Нидерландах также доступны машины Storage VPS. Цены те же, но по аналогичным тарифам можно получить на 20–30 Гбайт больше места на диске, а вместо SSD NVME используется SAS.
Оплатить можно на 1, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев (три года). При этом автоматически применяется скидка: 5% при оплате за три месяца, 10% при оплате на полгода и 15% при оплате за год и более. Варианта с почасовой тарификацией нет.
Настройка
Мы по традиции начнем с минимальной конфигурации — «Алюминия» за 4,77 евро в месяц. Выбираем сервер в Нидерландах и переходим к настройкам ОС. На выбор: CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Debian, Ubuntu, FreeBSD, Astra Linux и VzLinux. В общем, список более‑менее типичный.
Обрати внимание, что для каждого варианта есть выбор версии и по умолчанию задана не самая последняя. Мы выбрали Ubuntu 22.04 как самый современный и народный вариант.
На машинах с 4 Гбайт оперативной памяти и больше также доступна установка Windows и загрузка своего образа ISO.
Дополнительно для некоторых дистрибутивов можно выбрать предустановленное ПО. Также можно установить панель управления ISPManager, но за отдельную плату: 4 евро за Lite, 8 за Pro или 12 за Host. Еще за 1 евро можно развернуть подсеть на базе IPv6.
Ну и конечно, сразу можно включить или выключить автопродление; впрочем, это можно поменять и потом.
Примерно через минуту после заказа сервера появилось сообщение о том, что услуга готова. Машине по умолчанию присваивается номерной домен с веселым названием
vm***..
Письмо с паролем от SSH приходит на почту. Не забудь сменить пароль, а еще лучше будет вообще убрать авторизацию по паролю и использовать ключ SSH или YubiKey.
Производительность
Подключаемся к нашей VPS и приступаем к тестам.
Первым делом ставим Sysbench из стандартного репозитория Ubuntu и запускаем. Это очень простой тест, проверяющий базовую скорость работы процессора факторизацией больших чисел.
Поскольку виртуальный процессор у нас всего один, запускаем в однопоточном режиме и просим поискать простые числа в пределах 20 000:
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=1 run
Результат сообщается в событиях в секунду, и их Sysbench насчитал 195.
Мы запустили тест еще дважды и получили схожие цифры: 199 и 224. Для требовательных к процессору приложений этого будет маловато.
По нашему опыту даже для веб‑сервера на Linux это примерно на уровне необходимого минимума. Причем только для запуска: если на сайте ожидаются посетители в каком‑то количестве, то стоит брать машину с четырьмя виртуальными процессорами, чтобы сервер мог запускать несколько воркеров параллельно.
Собственно, следом мы попробовали арендовать машину класса «Палладий»: 4 ядра, 8 Гбайт ОЗУ и 90 Гбайт на диске. Заодно выбрали другую локацию — Португалию, просто ради экзотики.
Результат вышел чуть лучше даже в одноядерном тесте — 259 ивентов в секунду. И запустим тест еще разок, на этот раз в четыре потока, поскольку у нас четыре ядра.
Результат закономерный — 964 ивента.
Это по‑прежнему довольно скромно, так что, если придется запускать приложения, требующие интенсивных вычислений в один поток, стоит сразу смотреть на серверы Hi-CPU или даже выделенные.
Кстати, мы протестировали и такую машину. Тариф снова «Алюминий», локация — Нидерланды.
Картина драматично другая — 2137 ивентов — это почти на порядок больше, чем на базовом тарифе. При том что разница в цене по сравнению с ним минимальная: 5 евро за Hi-CPU против 4,77 за обычный «Алюминий». Если не нужны экзотические локации, то Hi-CPU — это отличный выбор.
Остальные тесты на всех трех машинах давали примерно одинаковые результаты. Скорость диска мы для начала проверили командой
dd, которая может копировать нули из
/ в файл и замерять скорость:
dd if=/dev/zero of=/tmp/test1.img bs=1G count=1 oflag=dsync
Результат вполне нормальный — 125–150 Мбит/с. Для работы сервера этого вполне достаточно.
Интересно, что при замере с помощью утилиты
fio скорость записи и чтения вышла нереалистично низкая — 3 Мбит/с.
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randrw -ioengine=libaio \ -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting \ -filename=test -name=randrw_test
Это всего в несколько раз быстрее дисковода, и Linux бы в таких условиях загружался и работал невыносимо медленно, однако такого не происходит. Вероятно,
fio делает что‑то, что плохо сочетается с особенностями используемой виртуализации.
Ну и наконец, мы измерили скорость соединения с интернетом при помощи Ookla Speedtest.
Результат для дата‑центра в Португалии — в районе 250 Мбит/с на загрузку и скачивание. В Нидерландах скорость похожая — 250–500 Мбит/с на скачивание и до 450 Мбит/с на загрузку (что, кстати, для сервера часто важнее, чем скачивание).
В целом скорость сильно зависит от выбранной площадки, времени суток и, вероятно, наличия сервера Speedtest неподалеку. Но примерно на 100–200 Мбит/с можно рассчитывать всегда.
Оплата
Оплатить хостинг можно дебетовыми и кредитными картами, банковским переводом, криптовалютой — через Cryptomus (выбор большой и включает все основные виды монет), через сервис Freekassa, который принимает в том числе WebMoney и деньги со счета Steam, а также через «Юмани» или PayPal и многими другими способами. Сотрудничество с разными платежными системами позволяет оплатить фактически чем угодно и со счета в любой стране.
Порадовал и раздел «Финансы», где можно настроить автоплатежи и автопродления, посмотреть историю расходов и платежей. Все предельно прозрачно и понятно.
А еще есть интересная возможность добавлять в личный кабинет дополнительных пользователей с отдельными учетными записями, что будет удобно компаниям.
Впечатления
Итого среди плюсов PQ.Hosting можно отметить:
- огромный выбор локаций;
- гибкие варианты оплаты;
- удобный и понятный интерфейс;
- прозрачный биллинг;
- недорогие машины Hi-CPU.
Минусом можно считать невысокую производительность одного виртуального ядра на базовых тарифах. Также приятно было бы иметь гибкий конфигуратор, если, например, нужна медленная машина с большим диском. На этот случай у PQ.Hosting есть отдельный тариф Storage VPS, но доступен он пока что только в Нидерландах.
В целом, PQ.Hosting можно смело рекомендовать, если нужны мощности в нетипичных для хостинг‑провайдеров странах с возможностью оплаты из России. Особенно удобно, если требуется несколько таких локаций сразу. Также стоит обратить внимание на виртуальные машины Hi-CPU: у них оказалось лучшее соотношение цена/производительность, в особенности на самых простых тарифах.
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