В этой статье мы поз­накомим тебя с хос­тинг‑про­вай­дером PQ.Hosting . Его пред­ста­вите­ли обра­тились в редак­цию «Хакера» с прось­бой оце­нить пред­лага­емые услу­ги, в чис­ле которых — вир­туаль­ные и выделен­ные сер­веры в 37 стра­нах по все­му миру.

Наз­вание хос­тера рас­шифро­выва­ется как Perfect Quality Hosting, то есть хос­тинг пре­вос­ходно­го качес­тва. Что ж, этот замеча­тель­ный девиз зада­ет опре­делен­ную план­ку ожи­даний. А еще pq ока­залось очень удоб­но набирать в адресной стро­ке!

Локации

Глав­ная фиш­ка PQ.Hosting — это длин­ный‑пред­линный спи­сок стран и реги­онов, в которых мож­но раз­вернуть свой сер­вер. В алфа­вит­ном поряд­ке: Авс­трия, Бель­гия, Бол­гария, Бра­зилия, Великоб­ритания, Вен­грия, Гер­мания, Гон­конг, Гре­ция, Дания, Изра­иль, Ирландия, Исландия, Испа­ния, Ита­лия, Казах­стан, Канада, Лат­вия, Лит­ва, Мол­дова, Нидер­ланды, Нор­вегия, Поль­ша, Пор­тугалия, Рос­сия, Румыния, Сер­бия, Сло­вакия, США, Тур­ция, Укра­ина, Фин­ляндия, Фран­ция, Чехия, Швей­цария, Шве­ция, Эсто­ния и Япо­ния.

В общем, выбирай, что тебе бли­же по геог­рафичес­кому рас­положе­нию, законо­датель­ству или лич­ным сим­пати­ям!

Выделенные серверы

Два основных пред­ложения PQ.Hosting — это выделен­ные сер­веры и VPS. Выделен­ные сер­веры дос­тупны в дата‑цен­трах в Гер­мании, Нидер­ландах, Фран­ции и США. Есть четыре тариф­ных пла­на — от 160 до 400 евро. Вез­де по два Xeon E5-2697Av4, а раз­лича­ется объ­ем опе­ратив­ной памяти и количес­тво SSD. В более дешевых кон­фигура­циях — два накопи­теля по 960 Гбайт каж­дый, в тех, что подоро­же, — четыре.

Эту услу­гу мы не тес­тирова­ли, поэто­му сра­зу перехо­дим к нашему любимо­му раз­делу — вир­туаль­ным сер­верам.

Виртуальные серверы

Тарифы

Во всех стра­нах из спис­ка дос­тупны одни и те же тарифы, наз­ванные в честь метал­лов — реаль­ных и фэн­тезий­ных. Все­го есть 12 фик­сирован­ных кон­фигура­ций от «Алю­миния» за 4,77 евро в месяц (1 ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 25 Гбайт диск) до «Обси­диана» за 151 евро в месяц (32 ядра, 64 Гбайт ОЗУ, 510 Гбайт диск).

До­пол­нитель­но в Рос­сии и в Нидер­ландах дос­тупны сер­веры Hi-CPU, то есть с уве­личен­ным количес­твом гаран­тирован­ного про­цес­сорно­го вре­мени. Здесь на выбор девять тарифов, цены в сред­нем вдвое выше обыч­ных за исклю­чени­ем самого прос­того «Алю­миния» (он дороже все­го на 23 цен­та!) и дорогих тарифов от «Пла­тины» и выше.

На пло­щад­ке в Нидер­ландах так­же дос­тупны машины Storage VPS. Цены те же, но по ана­логич­ным тарифам мож­но получить на 20–30 Гбайт боль­ше мес­та на дис­ке, а вмес­то SSD NVME исполь­зует­ся SAS.

Оп­латить мож­но на 1, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев (три года). При этом авто­мати­чес­ки при­меня­ется скид­ка: 5% при опла­те за три месяца, 10% при опла­те на пол­года и 15% при опла­те за год и более. Вари­анта с почасо­вой тарифи­каци­ей нет.

Настройка

Мы по тра­диции нач­нем с минималь­ной кон­фигура­ции — «Алю­миния» за 4,77 евро в месяц. Выбира­ем сер­вер в Нидер­ландах и перехо­дим к нас­трой­кам ОС. На выбор: CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Debian, Ubuntu, FreeBSD, Astra Linux и VzLinux. В общем, спи­сок более‑менее типич­ный.

Об­рати вни­мание, что для каж­дого вари­анта есть выбор вер­сии и по умол­чанию задана не самая пос­ледняя. Мы выб­рали Ubuntu 22.04 как самый сов­ремен­ный и народ­ный вари­ант.

На машинах с 4 Гбайт опе­ратив­ной памяти и боль­ше так­же дос­тупна уста­нов­ка Windows и заг­рузка сво­его обра­за ISO.

До­пол­нитель­но для некото­рых дис­три­бути­вов мож­но выб­рать пре­дус­танов­ленное ПО. Так­же мож­но уста­новить панель управле­ния ISPManager, но за отдель­ную пла­ту: 4 евро за Lite, 8 за Pro или 12 за Host. Еще за 1 евро мож­но раз­вернуть под­сеть на базе IPv6.

Ну и конеч­но, сра­зу мож­но вклю­чить или вык­лючить автопрод­ление; впро­чем, это мож­но поменять и потом.

При­мер­но через минуту пос­ле заказа сер­вера появи­лось сооб­щение о том, что услу­га готова. Машине по умол­чанию прис­ваивает­ся номер­ной домен с веселым наз­вани­ем vm***. stark-industries. solutions .

Пись­мо с паролем от SSH при­ходит на поч­ту. Не забудь сме­нить пароль, а еще луч­ше будет вооб­ще убрать авто­риза­цию по паролю и исполь­зовать ключ SSH или YubiKey.

Производительность

Под­клю­чаем­ся к нашей VPS и прис­тупа­ем к тес­там.

Пер­вым делом ста­вим Sysbench из стан­дар­тно­го репози­тория Ubuntu и запус­каем. Это очень прос­той тест, про­веря­ющий базовую ско­рость работы про­цес­сора фак­ториза­цией боль­ших чисел.

Пос­коль­ку вир­туаль­ный про­цес­сор у нас все­го один, запус­каем в одно­поточ­ном режиме и про­сим поис­кать прос­тые чис­ла в пре­делах 20 000:

sysbench cpu --cpu-max-prime = 20000 --num-threads = 1 run

Ре­зуль­тат сооб­щает­ся в событи­ях в секун­ду, и их Sysbench нас­читал 195.

Мы запус­тили тест еще дваж­ды и получи­ли схо­жие циф­ры: 199 и 224. Для тре­бова­тель­ных к про­цес­сору при­ложе­ний это­го будет малова­то.

По нашему опы­ту даже для веб‑сер­вера на Linux это при­мер­но на уров­не необ­ходимо­го миниму­ма. При­чем толь­ко для запус­ка: если на сай­те ожи­дают­ся посети­тели в каком‑то количес­тве, то сто­ит брать машину с четырь­мя вир­туаль­ными про­цес­сорами, что­бы сер­вер мог запус­кать нес­коль­ко вор­керов парал­лель­но.

Собс­твен­но, сле­дом мы поп­робова­ли арен­довать машину клас­са «Пал­ладий»: 4 ядра, 8 Гбайт ОЗУ и 90 Гбайт на дис­ке. Заод­но выб­рали дру­гую локацию — Пор­тугалию, прос­то ради экзо­тики.

Ре­зуль­тат вышел чуть луч­ше даже в одно­ядер­ном тес­те — 259 ивен­тов в секун­ду. И запус­тим тест еще разок, на этот раз в четыре потока, пос­коль­ку у нас четыре ядра.

Ре­зуль­тат законо­мер­ный — 964 ивен­та.

Это по‑преж­нему доволь­но скром­но, так что, если при­дет­ся запус­кать при­ложе­ния, тре­бующие интенсив­ных вычис­лений в один поток, сто­ит сра­зу смот­реть на сер­веры Hi-CPU или даже выделен­ные.

Кста­ти, мы про­тес­тирова­ли и такую машину. Тариф сно­ва «Алю­миний», локация — Нидер­ланды.

Кар­тина дра­матич­но дру­гая — 2137 ивен­тов — это поч­ти на порядок боль­ше, чем на базовом тарифе. При том что раз­ница в цене по срав­нению с ним минималь­ная: 5 евро за Hi-CPU про­тив 4,77 за обыч­ный «Алю­миний». Если не нуж­ны экзо­тичес­кие локации, то Hi-CPU — это отличный выбор.

Ос­таль­ные тес­ты на всех трех машинах давали при­мер­но оди­нако­вые резуль­таты. Ско­рость дис­ка мы для начала про­вери­ли коман­дой dd , которая может копиро­вать нули из / dev/ zero в файл и замерять ско­рость:

dd if = / dev/ zero of = / tmp/ test1. img bs = 1G count = 1 oflag = dsync

Ре­зуль­тат впол­не нор­маль­ный — 125–150 Мбит/с. Для работы сер­вера это­го впол­не дос­таточ­но.

Ин­терес­но, что при замере с помощью ути­литы fio ско­рость записи и чте­ния выш­ла нере­алис­тично низ­кая — 3 Мбит/с.

fio -direct = 1 -iodepth = 128 -rw = randrw -ioengine = libaio \ -bs = 4k -size = 1G -numjobs = 1 -runtime = 1000 -group_reporting \ -filename = test -name = randrw_ test

Это все­го в нес­коль­ко раз быс­трее дис­ковода, и Linux бы в таких усло­виях заг­ружал­ся и работал невыно­симо мед­ленно, одна­ко такого не про­исхо­дит. Веро­ятно, fio дела­ет что‑то, что пло­хо сочета­ется с осо­бен­ностя­ми исполь­зуемой вир­туали­зации.

Ну и наконец, мы изме­рили ско­рость соеди­нения с интерне­том при помощи Ookla Speedtest.

Ре­зуль­тат для дата‑цен­тра в Пор­тугалии — в рай­оне 250 Мбит/с на заг­рузку и ска­чива­ние. В Нидер­ландах ско­рость по­хожая — 250–500 Мбит/с на ска­чива­ние и до 450 Мбит/с на заг­рузку (что, кста­ти, для сер­вера час­то важ­нее, чем ска­чива­ние).

В целом ско­рость силь­но зависит от выб­ранной пло­щад­ки, вре­мени суток и, веро­ятно, наличия сер­вера Speedtest непода­леку. Но при­мер­но на 100–200 Мбит/с мож­но рас­счи­тывать всег­да.

Оплата

Оп­латить хос­тинг мож­но дебето­выми и кре­дит­ными кар­тами, бан­ков­ским перево­дом, крип­товалю­той — через Cryptomus (выбор боль­шой и вклю­чает все основные виды монет), через сер­вис Freekassa, который при­нима­ет в том чис­ле WebMoney и день­ги со сче­та Steam, а так­же через «Юма­ни» или PayPal и мно­гими дру­гими спо­соба­ми. Сот­рудни­чес­тво с раз­ными пла­теж­ными сис­темами поз­воля­ет опла­тить фак­тичес­ки чем угод­но и со сче­та в любой стра­не.

По­радо­вал и раз­дел «Финан­сы», где мож­но нас­тро­ить автопла­тежи и автопрод­ления, пос­мотреть исто­рию рас­ходов и пла­тежей. Все пре­дель­но проз­рачно и понят­но.

А еще есть инте­рес­ная воз­можность добав­лять в лич­ный кабинет допол­нитель­ных поль­зовате­лей с отдель­ными учет­ными запися­ми, что будет удоб­но ком­пани­ям.

Впечатления

Ито­го сре­ди плю­сов PQ.Hosting мож­но отме­тить:

ог­ромный выбор локаций;

гиб­кие вари­анты опла­ты;

удоб­ный и понят­ный интерфейс;

проз­рачный бил­линг;

не­доро­гие машины Hi-CPU.

Ми­нусом мож­но счи­тать невысо­кую про­изво­дитель­ность одно­го вир­туаль­ного ядра на базовых тарифах. Так­же при­ятно было бы иметь гиб­кий кон­фигура­тор, если, нап­ример, нуж­на мед­ленная машина с боль­шим дис­ком. На этот слу­чай у PQ.Hosting есть отдель­ный тариф Storage VPS, но дос­тупен он пока что толь­ко в Нидер­ландах.

В целом, PQ.Hosting мож­но сме­ло рекомен­довать, если нуж­ны мощ­ности в нетипич­ных для хос­тинг‑про­вай­деров стра­нах с воз­можностью опла­ты из Рос­сии. Осо­бен­но удоб­но, если тре­бует­ся нес­коль­ко таких локаций сра­зу. Так­же сто­ит обра­тить вни­мание на вир­туаль­ные машины Hi-CPU: у них ока­залось луч­шее соот­ношение цена/про­изво­дитель­ность, в осо­бен­ности на самых прос­тых тарифах.

Рек­лама. Рек­ламода­тель ИП Некули­цы Ю.В., ИНН: 504816473362