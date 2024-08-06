SQL-инъ­екции — одна из самых при­ятных уяз­вимос­тей при пен­тесте. Но встре­чают­ся они все реже, пос­коль­ку сов­ремен­ные инс­тру­мен­ты безопас­ности без тру­да их отлавли­вают. Слож­нее быва­ет выявить инъ­екцию, которая сра­баты­вает при переда­че дан­ных меж­ду сер­висами. Сегод­ня мы погово­рим о детек­те имен­но таких SQLi — тех, что сра­баты­вают не сра­зу, а где‑то в глу­бине биз­нес‑логики.

Сна­чала раз­берем­ся с общей методо­логи­ей поис­ка мно­гоэтап­ных SQLi, затем пос­мотрим, какие встро­енные фун­кции sqlmap помогут нам в выяв­лении, а под конец напишем собс­твен­ную обер­тку для поис­ка таких инъ­екций.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Как искать многоэтапные SQLi

В тес­тирова­нии мно­гоэтап­ных инъ­екций я выделяю четыре основных эта­па.

Под­готов­ка. На эта­пе под­готов­ки соз­дают­ся дан­ные или объ­екты, в которые или при помощи которых будет выпол­нять­ся инъ­екция. При­мер: соз­дание чер­новика новос­ти на новос­тном пор­тале (кноп­ка «Соз­дать чер­новик») или соз­дание нового пись­ма (кноп­ка «Написать пись­мо»). Внед­рение. Этап, на котором про­исхо­дит непос­редс­твен­ное добав­ление наг­рузки в переда­ваемые дан­ные. При­мер: сох­ранение новос­ти пос­ле редак­тирова­ния. Под­твержде­ние. На этом эта­пе под­твержда­ется соз­дание объ­екта. При­мер: под­твержде­ние пуб­ликации новос­ти. Ре­зуль­тат. Здесь под­разуме­вает­ся, что есть отдель­ная стра­ница, на которой мож­но уви­деть резуль­тат сра­баты­вания инъ­екции. При­мер: стра­ница опуб­ликован­ной новос­ти.

Каж­дый этап может пред­став­лять собой нес­коль­ко зап­росов, одна­ко их суть при этом сох­раня­ется:

Зап­росы перед инъ­екци­ей. Зап­рос с инъ­екци­ей. Зап­росы пос­ле инъ­екции. Про­вер­ка сра­баты­вания.

В биз­нес‑логике при­ложе­ния могут при­сутс­тво­вать не все эта­пы. Нап­ример, нет эта­па под­готов­ки: для соз­дания новос­ти может быть не нуж­но отправ­лять отдель­ный зап­рос, новость соз­дает­ся сра­зу во вре­мя редак­тирова­ния.

Встроенные функции в sqlmap для эксплуатации многоэтапных SQLi

Встро­енные фун­кции sqlmap поз­воля­ют вза­имо­дей­ство­вать не толь­ко с зап­росом, в который внед­ряет­ся наг­рузка, но и с зап­росами, иду­щими пос­ле него и перед ним.

Ос­новные фун­кции:

об­работ­ка наг­рузки (tamper);

из­менение основно­го зап­роса (eval);

вы­пол­нение одно­го зап­роса пос­ле основно­го (second-req/second-url).

Sqlmap tamper

Наз­начение: модифи­кация наг­рузки перед отправ­кой при помощи кода на Python.

Па­раметр:

--tamper / path/ to/ tamper

Осо­бен­ности:

Есть готовые тем­перы. Обыч­но они рас­положе­ны в / usr/ share/ sqlmap/ tamper/ .

. Пос­мотреть сущес­тву­ющие тем­перы мож­но коман­дой sqlmap --list-tampers .

. Мож­но соз­давать собс­твен­ные тем­перы на Python.

Для чего может быть полезен:

об­ход WAF, при­меры на GitHub;

вы­пол­нение зап­росов перед отправ­кой основной наг­рузки sqlmap.

Как создать кастомный tamper Соз­даем файл с рас­ширени­ем .py. Нап­ример, test. py . Встав­ляем в него заготов­ку: #!/ usr/ bin/ env python3 from lib. core. enums import PRIORITY __priority__ = PRIORITY . NORMAL def dependencies () : pass def tamper ( payload , ** kwargs ) : """ This accepts the payload that SQLMap will send to the target, then returns the formatted payload """ if payload : # Do stuff to the payload here. Probably best to # set a new variable and return that once you # manipulate it however. pass return payload Ко­рот­ко о том, что есть в этой струк­туре: __priority__ — перемен­ная, которая поз­воля­ет опре­делить порядок tamper sqlmap, если их нес­коль­ко. Все­го сущес­тву­ет семь рег­ламен­тирован­ных зна­чений: PRIORITY. LOWEST ;

; PRIORITY. LOWER ;

; PRIORITY. LOW ;

; PRIORITY. NORMAL ;

; PRIORITY. HIGH ;

; PRIORITY. HIGHER ;

; PRIORITY. HIGHEST . dependencies( ) — потен­циаль­но эта фун­кция пред­назна­чена для допол­нитель­ных зависи­мос­тей, но в дан­ный момент исполь­зует­ся в тем­перах толь­ко для вывода информа­ции в sqlmap: def dependencies () : singleTimeWarnMessage ( "This is a warning from your tamper script!" ) tamper( payload, **kwargs) — фун­кция, обра­баты­вающая полез­ную наг­рузку, которая переда­ется в парамет­ре payload . Так­же мож­но получить дос­туп к дру­гим парамет­рам зап­роса через **kwargs . И даже изме­нить их: def tamper ( payload , ** kwargs ) : headers = kwargs . get ( "headers" , {} ) headers [ "X-FORWARDED-FOR" ] = "127. 0. 0. 1" return payload Пос­ледним шагом необ­ходимо соз­дать в дирек­тории пус­той файл __init__. py . Те­перь мы можем ука­зывать этот файл в парамет­ре, как показы­валось до это­го: --tamper / path/ to/ test. py Так­же может быть полез­но изу­чить эти матери­алы: HackTricks: Second Order Injection — SQLMap

Статья по тем­перу sqlmap: Writing your own SQLMap Tamper Scripts

Ки­тай­ская муд­рость на тему авто­мати­зации sqlmap: Semi-automatic-mode-sqlmap

Sqlmap eval

Наз­начение: модифи­кация зап­роса перед отправ­кой при помощи кода на Python.

Па­раметр:

--eval = "#first line; #second line; #third line"

Осо­бен­ности: