Помимо «Хакеров.RU», за сюжетом которых я слежу вместе со всеми по мере выхода новых глав, я успел в этом году прочитать две книжки о хакерах, которые и хочу обсудить. Обе я читал на английском и сразу предупреждаю, что русского перевода у них нет, и в ближайшее время он вряд ли появится.
Первая книга — «Attack Surface» Кори Доктороу. Возможно, ты слышал это имя в связи с романом «Младший брат» (он, кстати, выходил и в переводе тоже). Я же из Доктороу раньше читал только «Down and Out in the Magic Kingdom» и даже как‑то раз писал об этой книге в «Хакере». Кстати, с тех пор буйным цветом расцвели криптовалюты и умные контракты, так что идея общества, где валюта — это популярность, сейчас еще более актуальна.
Но вернемся к «Attack Surface». Книга посвящена APT; ее героиня, американка с русскими корнями Маша Максимова, работает на вымышленное ИБ‑агентство, которое выполняет контракты спецслужб разных стран. Один из таких контрактов приводит Машу в опять же вымышленную западноевропейскую страну Словстакию. Там параллельно с работой на госорганы она завязывает знакомства в местном подполье. Ну и конечно, уже очень скоро начинает ощущать нехилый конфликт интересов.
При этом Маша — крутейший хакер, и все свои проблемы она пытается решать либо используя недюжинные аналитические способности, либо непосредственно с применением эксплоитов. Думаю, тебя такое описание тут же наведет на мысли о всякой ерунде про суперхакеров, которую так любят показывать в кино. Но нет, Доктороу прекрасно знает, о чем пишет! Хакинг тут как раз совсем не вымышленный и изображен как минимум не хуже, чем в знаменитом «Mr. Robot».
Параллельно автор неплохо справляется с тем, чтобы объяснять важные технические нюансы тем читателям, которые в ИБ не шарят. Что, где и как шифруется или не шифруется, как и что можно отследить, что такое 0-day-эксплоиты и так далее, и так далее. Все очень доходчиво, и я не удивлюсь, если кому‑то эта книга просто‑таки раскроет глаза на современные реалии.
Тем же, кто со всем перечисленным знаком, я вряд ли могу рекомендовать «Attack Surface». Примерно после 50 (из 400) страниц крутой хакерский экшен сменяется пространными воспоминаниями героини о своем прошлом, где интересные моменты встречаются лишь изредка.
Затем фокус смещается на моральные конфликты, но при этом драма автору дается гораздо хуже, чем разъяснение принципов асимметричной криптографии. Так что роман не сказать, что удачный, и дочитывал я с некоторым трудом — кстати, не в последнюю очередь ради обзора в этой колонке.
Переходим к лоту номер два! Роман «Darkome» Ханну Райаниеми (автор «Квантового вора» и двух продолжений) я жадно проглотил за одни выходные. Завязка такая: в недалеком будущем почти все люди носят на себе гаджеты, внутри которых скрыта мини‑лаборатория, способная секвенировать геном и синтезировать молекулы разных веществ. Это решает огромное количество проблем со здоровьем — они выявляются и лечатся буквально на ходу.
Но вот незадача: гаджеты эти полностью проприетарные и производит их лишь одна компания. На вид — вполне обычная, с благородной миссией, стандартами, корпоративными политиками и всем прочим, что положено техногиганту класса FAANG. Но можно ли настолько доверяться одной, пусть и не самой страшной корпорации? Сообщество биохакеров под названием Darkome считает, что нельзя ни в коем случае. Чудо‑гаджеты эти ребята не носят, пилят опенсорсные вакцины, а заодно твикают свой геном, будто речь о сборке ядра Linux.
Именно в этой тусовке и вращается героиня книги. Она страдает от редкого онкозаболевания, которое корпорация пока что лечить не научилась (рынок маловат!). Единственный шанс выжить — спроектировать и синтезировать лекарство самостоятельно. Не буду раскрывать дальнейшие хитросплетения сюжета, скажу лишь, что в этой истории меня больше всего покорило ее сходство с вполне жизненными проблемами обычных, не «био-» хакеров.
Уязвимости, эксплоиты, защиты, багбаунти — в мире «Darkome» все это связано с биологией, но Райаниеми смело пишет об этих вещах так, будто это самый обычный софт. Впрочем, и софта тоже касается: в ход пошла даже нашумевшая реальная история про то, как медицинскую программу атаковали при помощи молекулы ДНК, вызывавшей переполнение буфера.
Читается «Darkome» на одном дыхании, и единственное, что может расстроить, — это то, что продолжения придется ждать еще пару лет. Всего в серии планируется три книги.
Ну и напоследок упомяну еще одну книжку — я пока только начал ее читать и впечатление составил лишь отчасти. Автор — Нил Стивенсон; его роман «Лавина» (Snow Crash) считается классикой киберпанка почти наравне с «Нейромантом» Гибсона, а стивенсоновский барочный цикл знаменит тем, что переплетает историю вычислительной техники с ловко выдуманным сюжетом и крутым экшеном.
Два года назад я рассказывал о предыдущей книге Стивенсона — «Fall; or, Dodge in Hell». Та занятно начиналась, но вскоре сменила сюжетную колею и превратилась в эпичную, но невероятно нудную хронику переселения человечества в цифровой мир. Да, затея звучит довольно круто, но читать было невыносимо.
Новая книга называется «Polostan» и повествует об удивительной судьбе американской девушки, переехавшей в СССР, на родину своего отца. И, как я понял, собирается присоединиться к советской женской сборной по поло — отсюда и название. Книга переключается между Америкой и Советским Союзом двадцатых и тридцатых годов.
Советская часть мне пока показалась не особенно занимательной — на русском о той эпохе можно почитать и что‑нибудь получше (развлекает разве что следить за тем, как иностранный автор интерпретировал знакомые реалии — а он старался изо всех сил). Зато Америка времен сухого закона и Великой депрессии — сеттинг менее знакомый нам и более знакомый автору, что гораздо лучше.
Чего в «Полостане» нет и не может быть по историческим причинам, так это вычислительной техники. Увы, это не новый «Криптономикон». Но читается пока что гораздо бодрее, чем «Fall...», так что поклонникам Стивенсона стоит поинтересоваться.
На этом наше спонтанное книжное обозрение заканчивается. Впрочем, если кто‑то захочет продолжить в комментариях — милости просим!