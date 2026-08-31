Содержание статьи
- Фейковый криптостартап и северокорейские хакеры
- Просроченные карты для бесконтактных платежей
- Атака на Wi-Fi в самолете
- Массовый взлом камер Dahua
- Сотни тысяч писем в домене noreply.net
- ТВ-приставки притворяются смартфонами
- Проблема постквантового алгоритма HAWK
- Критический баг в OpenWrt
- Новые атаки моделей OpenAI и Anthropic
- Уязвимость кошельков Coldcard
Фейковый криптостартап и северокорейские хакеры
ИБ‑специалисты создали поддельный криптовалютный стартап и превратили его в ханипот для трех разработчиков, которых считают северокорейскими хакерами. Все кандидаты успешно прошли собеседования, подписали контракты и получили доступ к рабочим виртуальным машинам, на которых исследователи фиксировали все их действия.
Эксперимент организовали специалисты компаний BCA LTD, NorthScan и ANY.RUN. Отметим, что в 2025 году эта команда уже проводила похожее исследование: тогда специалисты выдавали себя за посредника, который якобы был готов сдать свою личность в аренду северокорейским ИТ‑специалистам. В итоге им удалось понаблюдать за работой участников Famous Chollima (филиала хакгруппы Lazarus) и запечатлеть северокорейских хакеров на видео.
На этот раз исследователи создали фальшивый DeFi-проект Ballena Azul, который якобы искал сотрудников для удаленной работы.
Первого кандидата в Ballena Azul привел рекрутер, который искал работников на GitHub. Затем этот разработчик сам порекомендовал исследователям своего знакомого, а второй кандидат привел третьего.
Уже в процессе оформления документов специалисты обнаружили множество тревожных сигналов. К примеру, первый кандидат утверждал, что живет в Пасадене, штат Техас, однако прислал водительское удостоверение Калифорнии и данные банковского счета в Нью‑Йорке. По словам исследователей, метаданные изображения указывали на обработку через Google Gemini, а само изображение содержало водяной знак SynthID.
Второй кандидат предоставил техасские водительские права, действующий номер социального страхования и банковский счет в Канзас‑Сити. Третий прислал водительское удостоверение Нью‑Йорка, принадлежавшее другому человеку, и, хотя на этот раз фотография была сделана на iPhone 15 и не обрабатывалась ИИ, GPS-координаты из метаданных файла удалили.
В итоге все три разработчика прошли процедуру найма и получили доступ к корпоративным системам (виртуальным машинам, через которые исследователи фиксировали все происходящее).
В первый же рабочий день все новые сотрудники запустили dxdiag, systeminfo и wmic, собирая информацию о выданных машинах, а затем проверили, в какой стране находится их новый IP-адрес. Также один из работников установил Chrome Remote Desktop и синхронизировал с VM личный аккаунт Google, фактически раскрыв исследователям свою историю браузера, сохраненные пароли и установленные расширения. С той же машины он вошел в GitHub.
Исследователи пишут, что в браузерах северокорейских ИТ‑специалистов были обнаружены инструменты для помощи при трудоустройстве и прохождении интервью с помощью ИИ: AIApply, Final Round AI, Simplify Copilot, а также расширение с сохраненными промптами для ChatGPT. Для передачи кодов двухфакторной аутентификации хакеры использовали сервис 2fa.cn, а трафик проходил через выходные узлы AstrillVPN. Кроме того, инфраструктура группы была связана с Vultr и Gorilla Servers.
Схемы с северокорейскими ИТ‑специалистами, которые устраиваются на работу в компании по всему миру (включая российские и китайские), известны давно. Такие сотрудники нанимаются в зарубежные компании, а затем могут устанавливать на рабочие машины малварь, похищать данные из корпоративных сетей и требовать у работодателей выкуп.
При этом далеко не все ИТ‑специалисты из КНДР занимаются вредоносной деятельностью и кибершпионажем. Некоторые из них действительно работают, а получаемые ими зарплаты в итоге уходят на счета организаций, связанных с властями страны.
В свою очередь, американские власти давно борются с этим явлением, например обнаруживая людей, которые создают «фермы» ноутбуков и помогают осуществлять такие операции на территории США, а также выводить деньги за пределы страны. Так, в апреле 2026 года Минюст США сообщал о приговорах, вынесенных двум американцам, которые помогли трудоустроить северокорейских хакеров более чем в 100 американских компаний, используя для этого не менее 80 украденных личностей. По данным следователей, эта схема принесла Северной Корее более 5 миллионов долларов США.
Авторы нового исследования считают, что три нанятых ими разработчика были предполагаемыми участниками группировки Famous Chollima, по сути являющейся подразделением Lazarus.
Для защиты от подобных схем специалисты советуют тщательно проверять личности будущих сотрудников во время найма и повторять проверки после него. Также по возможности рекомендуется проводить очную верификацию удаленных работников и обучать рекрутеров выявлять подозрительные документы.
252,3 миллиона рублей похитили у россиян через банкоматы
- Как сообщили аналитики Банка России, во втором квартале 2026 года у российских пользователей похитили 252,3 миллиона рублей через банкоматы в результате 1700 мошеннических операций. Для сравнения: за весь 2025 год ЦБ зафиксировал около 1070 таких случаев.
- В первом квартале таким способом было похищено 214,4 миллиона рублей, тогда как средний квартальный показатель за 2025 год составлял около 99 миллионов рублей.
- При этом потери россиян от мошенничества через СБП достигли 2,74 миллиарда рублей — максимума за последние 12 месяцев.
- Во втором квартале число хищений через СБП превысило 129 тысяч и стало рекордным за все время наблюдений, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Просроченные карты для бесконтактных платежей
На конференции USENIX Security 2026 исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте (University of Massachusetts Amherst) продемонстрировали атаку Zombie Card, которая позволяет расплачиваться просроченными бесконтактными картами Visa. Для атаки достаточно подменить дату окончания срока действия, которую POS-терминал получает через NFC.
Для атаки нужна карта с истекшим сроком действия или длительный доступ к такой карте через NFC, а также MitM-посредник между картой и терминалом. Кроме того, счет, к которому раньше была привязана карта, должен оставаться активным и сохранять прежний PAN (primary account number), но, по словам исследователей, после перевыпуска карты PAN обычно не изменяется. Также банк‑эмитент не должен самостоятельно перепроверять срок действия карты при авторизации.
Обнаруженная специалистами проблема связана с реализацией бесконтактных платежей в Visa Kernel 3. Срок действия карты фигурирует в ходе транзакции дважды: POS-терминал использует Application Expiration Date из TLV-поля с тегом 5F24, а банк‑эмитент получает информацию о сроке действия карты из Track 2 Equivalent Data — другого поля с тегом 57, которое передается вместе с запросом на онлайн‑авторизацию.
Однако в Visa Kernel 3 эти два значения криптографически не связаны друг с другом. Более того, дата из 5F24 не входит в массив данных, который защищен подписью fDDA. Поэтому атакующий может подменить информацию о сроке окончания действия карты, которую «видит» терминал, любой будущей датой, не меняя при этом Track 2. В результате подпись карты и сгенерированная ею криптограмма транзакции остаются действительными. Однако эмитент все же может отклонить платеж, если отдельно проверяет срок действия карты.
Для демонстрации атаки исследователи использовали два Android-смартфона с NFC, которые работали как эмуляторы карты и терминала, передавая данные друг другу по Wi-Fi.
Отмечается, что аналогичная подмена не сработала против карт Mastercard, American Express и Discover: их EMV-ядра либо сверяют обе даты между собой, либо включают нужные данные в криптографическую проверку.
Исследователи объясняют, что успех атаки во многом зависит от политик конкретного банка, используемого платежного ядра и того, как банк проверяет транзакции. Так, специалисты проверили карты пяти крупных американских банков и провели тестирование с просроченными и перевыпущенными картами для трех из них.
Результаты тестов отличались: один банк пропускал платежи после подмены окончания срока действия карты, и исследователи успешно провели несколько транзакций в размере от 1 до 500 долларов США (включая две покупки в обычных магазинах).
В другом случае измененные данные были приняты на уровне терминала, однако банк отклонял операцию при авторизации и предлагал воспользоваться новой картой. У третьего банка, карты которого работали через Discover Kernel 6, подмена срока окончания действия не сработала.
Авторы исследования уведомили о проблеме специалистов Visa и затронутых банков еще в мае 2025 года, а также повторно связались с ними в декабре. Однако по состоянию на август 2026 года ни в Visa, ни в банках не подтвердили устранение проблемы, а также не было опубликовано никаких публичных рекомендаций или бюллетеней безопасности. Кроме того, уязвимости пока не присвоен идентификатор CVE.
Для решения проблемы исследователи предлагают криптографически связывать данные о сроке действия карты, заставлять терминалы сверять обе версии даты, а эмитентов — авторизовывать платежи, полагаясь одновременно на PAN и срок действия карты.
Владельцам просроченных карт Visa эксперты рекомендуют физически уничтожать чип и магнитную полосу карты перед ее утилизацией.
Только 26% ИИ-патчей полностью устраняют уязвимости
- Эксперты 1Password протестировали модели ChatGPT 5.5 и Claude Opus 4.8 на шести недавно раскрытых уязвимостях и проанализировали 6080 патчей, сгенерированных ИИ. Лишь 26% исправлений полностью устраняли проблемы, не меняя при этом поведение приложения.
- Почти половина созданных моделями патчей (49,3%) оставляла открытым хотя бы один путь эксплуатации. Еще 20,1% устраняли уязвимость, но одновременно меняли логику работы приложения, 2,3% исправляли исходную проблему ценой появления новой, а еще 2,2% не просто не устраняли баг, а создавали новый способ его эксплуатации.
- Среди патчей, которые формально устраняли уязвимость, более трети оказались неполными: они блокировали конкретный способ эксплуатации, но не исправляли первопричину проблемы.
- Результат сильно зависел от исходных промптов. При правильных рекомендациях модели устраняли уязвимость в 65% случаев, без рекомендаций — в 50,4%, а ошибочный промпт снижал показатель успеха до 15,2%.
- Зато исследователи отмечают, что генерация патчей обходится совсем недорого: средняя стоимость одного успешного исправления составила всего 6,74 доллара США (причем в сумму уже включены расходы на неудачные попытки).
Атака на Wi-Fi в самолете
Авиакомпания Delta расследует инцидент, произошедший на борту рейса 591, который следовал из Лас‑Вегаса в Атланту: в самолете обнаружили постороннюю сеть Wi-Fi под названием Delta WiFi Fast. Так как рейс перевозил в том числе участников завершившейся накануне конференции DEF CON 34, члены экипажа заподозрили, что кто‑то из пассажиров пытался провести кибератаку.
Инцидент произошел на борту Boeing 757, где находились 199 пассажиров и шесть членов экипажа. О случившемся стало известно благодаря сообщениям ACARS (система обмена данными между самолетами и наземными службами).
В одном из сообщений экипаж предупредил службу безопасности Delta, что кто‑то из пассажиров создал «мошенническую Wi-Fi-сеть» Delta WiFi Fast и предположительно пытается обмануть других людей на борту. В другом сообщении пилоты заявили, что несколько пассажиров возвращаются с «киберконференции в Лас‑Вегасе» и это они могли заглушить штатный Wi-Fi, развернув собственную сеть.
Вскоре после этого представители Delta подтвердили СМИ, что посторонняя сеть Wi-Fi действительно некоторое время работала на борту самолета и после обнаружения подозрительной активности экипаж примерно на 30 мин отключал Wi-Fi на борту.
Согласно сообщениям в социальных сетях, неизвестный злоумышленник мог использовать deauth-атаку, чтобы вынудить пассажиров отключиться от легитимной точки доступа и подключиться к фальшивой Delta WiFi Fast. Якобы после подключения к Delta WiFi Fast пассажиры попадали на фишинговую страницу, предназначенную для сбора персональной информации и учетных данных Google.
Впрочем, представители Delta не подтвердили ни факт deauth-атаки, ни использование фишинговой страницы. Поэтому неясно, действительно ли штатную сеть Wi-Fi заглушили, или сообщения экипажа были лишь первоначальной оценкой ситуации.
Также противоречивые сведения поступили и о том, что произошло после посадки рейса 591. Очевидцы в соцсетях утверждали, что правоохранители встретили самолет у гейта, допросили подозреваемых и изъяли у них некое портативное Wi-Fi-оборудование.
Однако в ФБР сообщили, что агенты не встречали пассажиров этого рейса и никаких арестов не производилось. Сейчас ФБР только изучает сообщения об инциденте совместно с местными правоохранительными органами и специалистами Delta.
Если расследование все же подтвердит факт намеренного создания помех работе Wi-Fi на борту самолета, нарушителей могут ждать серьезные последствия. Согласно данным Федеральной комиссии по связи США (FCC), умышленное блокирование радиосвязи может нарушать раздел 333 Communications Act и за сознательное нарушение в этой области предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а также штраф до 10 тысяч долларов США.
Бастрыкин о преступлениях с использованием ИИ
В интервью «Интерфаксу» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство подготовило законопроект, который позволит считать использование информационно‑коммуникационных технологий и искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством, если эти технологии помогают совершить преступление или увеличить масштаб вреда. По его словам, доступность ИИ дает злоумышленникам новые инструменты и может усиливать самые разные угрозы:
Военно‑политическое давление, террористические и экстремистские проявления, подрыв технологического суверенитета и критической информационной инфраструктуры, вмешательство во внутренние дела государств, рядовые мошенничества — все это кратно усиливается системами искусственного интеллекта.
Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение Уголовного кодекса РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением.
Массовый взлом камер Dahua
ИБ‑исследователи обнаружили масштабную кампанию CameraSwarm, в рамках которой хакеры взломали 14 530 IP-камер Dahua. По словам специалистов, атаки длились как минимум 35 дней (с 17 июня по 22 июля 2026 года) и большинство подтвержденных жертв находятся на территории России и Украины.
Аналитики компании Hunt.io обнаружили вредоносную активность случайно: оператор CameraSwarm оставил без защиты рабочую директорию на HTTP-сервере. Это позволило исследователям загрузить с сервера хакеров 407 Мбайт данных — 2616 файлов в 234 каталогах. В итоге в этом дампе были найдены исходные коды, логи, учетные данные, снимки с камер, история шелл‑команд и результаты эксплуатации.
Как показал анализ, злоумышленники одновременно использовали три способа взлома. Основным был брутфорс устройств с открытым портом TCP 37777: таким образом атакующие получили доступ к 12 324 уникальным IP-адресам. После компрометации малварь собирала с камер снимки, а затем сведения об успешных взломах автоматически передавались в Telegram. Также собранные данные отдельно экспортировались для использования в Dahua SMART PSS — ПО для управления системами видеонаблюдения.
Еще 1923 камеры были скомпрометированы через старые уязвимости обхода аутентификации CVE-2021-33044 и CVE-2021-33045. Для этого использовался опенсорсный инструмент p2pwn, который создавал на устройстве аккаунт p2pwn с паролем p2password. Исследователи предупреждают, что в большинстве прошивок эта учетная запись способна «пережить» смену пароля и даже сброс устройства до заводских настроек.
Обе эти уязвимости были раскрыты еще в 2021 году и давно исправлены. Специалисты NVD оценивали их в 9,8 балла по шкале CVSS, а Dahua — в 8,1 балла. Кроме того, оба бага давно входят в каталог активно эксплуатируемых уязвимостей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV) Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).
Третий способ атак позволил злоумышленникам взломать еще 283 камеры, которые находились за NAT и не имели публичного IP-адреса. Для этого использовалась P2P-инфраструктура Easy4IP, предназначенная для удаленного доступа к устройствам Dahua. То есть хакерам было достаточно знать серийный номер устройства, а для подключения к промежуточному серверу Easy4IP они использовали учетные данные SDK, встроенные в клиентские приложения Dahua.
Нужно отметить, что о проблемах с безопасностью Easy4IP еще в 2025 году предупреждали исследователи из ITRES Labs. Тогда специалисты объясняли, что в старых прошивках по серийному номеру устройства можно установить P2P-туннель, хотя для дальнейшего доступа все равно может потребоваться логин и пароль.
Теперь операторы CameraSwarm применили этот подход на практике, скомпрометировав 283 камеры. Хотя сам по себе такой туннель необязательно предоставляет доступ к устройству без пароля, согласно статистике, собранной операторами CameraSwarm, в 89,4% случаев серийные номера позволяли установить канал связи с устройством без дополнительной аутентификации.
Кроме того, в инструментарии хакеров был обнаружен генератор кодов для восстановления пароля на основе серийного номера камеры. С его помощью атакующие могли использовать штатный механизм Dahua и получать новые коды восстановления, даже не зная текущего пароля администратора.
По данным специалистов, сканирование в поисках уязвимых устройств было глобальным: сначала операторы кампании проверяли только российские диапазоны адресов, а затем переключились на IPv4-пространство в целом. Однако основной интерес атакующих все же был сосредоточен именно на сетях в России и странах СНГ.
10 августа исследователи уведомили о кампании CameraSwarm национальные CERT и команду Dahua PSIRT. Владельцам камер, у которых в июне и июле 2026 года был открыт порт 37777, теперь рекомендуется считать устройства потенциально скомпрометированными и проверить наличие в системе аккаунта p2pwn.
Также специалисты советуют пользователям установить актуальную прошивку с исправлениями для CVE-2021-33044 и CVE-2021-33045 и отключить P2P, если он не используется.
Помимо этого, подчеркивается, что простого удаления бэкдор‑аккаунта p2pwn может оказаться недостаточно, так как уже сгенерированные коды восстановления останутся действительными до тех пор, пока инженеры Dahua не изменят механизм их формирования на стороне сервера.
Логи стилеров подорожали почти на 13% за год
- По данным специалистов BI.ZONE, стоимость свежих и актуальных логов стилеров за последний год выросла почти на 13%. Такие данные особенно востребованы злоумышленниками, поскольку украденные файлы cookie и токены могут сохранять актуальность от нескольких часов до нескольких дней.
- На данные, похищенные у российских пользователей, приходится примерно 14–18% от общего объема логов в даркнете. Для сравнения: совокупная доля США, Великобритании и стран ЕС оценивается в 40–45%.
- Один архив с похищенными данными в среднем стоит 10–15 долларов США, а подписка на так называемое облако логов, куда ежедневно поступают свежие данные, обходится примерно в 250–300 долларов США в месяц.
Сотни тысяч писем в домене noreply.net
ИБ‑исследователь Кори Соловевич (Cory Solovewicz) случайно обнаружил серьезную проблему: компании массово отправляют конфиденциальные данные на адреса в доменах вроде noreply.net, полагая, что такие письма никто не получит. Так как Соловевичу принадлежат домены noreply.us и noreply.net, за полтора года он получил более 400 тысяч чужих писем.
Соловевич приобрел домен noreply.us в 2020 году, а noreply.net — в 2024 году. Изначально он планировал использовать первый домен как catch-all для фильтрации почты и защиты своей приватности, однако быстро заметил, что на него массово поступают автоматические письма от сторонних сервисов.
Только на noreply.net с декабря 2024 года поступило 401 796 писем (в среднем это почти 700 сообщений в сутки). Причем 28 365 из этих сообщений содержали различные вложения.
Я случайно создал ханипот, — говорит Соловевич. — Мне и в голову не приходило, что все это примет такие масштабы.
Специалист рассказал, что за последний месяц перед его выступлением на конференции DEF CON оба домена получили более 11 тысяч писем и сообщения были отправлены более чем с 14 тысяч адресов, относящихся к 6200 доменам.
По словам Соловевича, среди писем встречаются отчеты городских служб о травмах, подтверждения заказов пиццы, уведомления о создании аккаунтов на образовательных платформах, заявки на ремонт и учетные данные для тестовых систем.
Предполагается, что в некоторых случаях организации используют адреса вида companyname@noreply.net как заглушки, считая, что такого почтового ящика не существует. В других случаях системы могут подменять адрес бывшего сотрудника или удаленного пользователя похожей «заглушкой» вместо полного удаления аккаунта. Причем избежать таких ситуаций совсем не сложно: например, можно использовать внутренние домены или специальный домен .invalid, который гарантированно не существует.
Нужно отметить, что это далеко не новая проблема. К примеру, почти двадцать лет назад независимый ИБ‑журналист Брайан Кребс (Brian Krebs), тогда работавший в газете Washington Post, писал о том, что компании отправляют миллионы писем на адреса @donotreply.com.
Также с аналогичной ситуацией недавно столкнулся глава ИБ компании Xeal Майк Шевард (Mike Sheward). В начале 2026 года он приобрел домен deleteduser.com примерно за 15 долларов США и уже за первый час получил письма от трех организаций. С тех пор Шеварду поступили тысячи сообщений как минимум от ста компаний, и среди этих писем были данные о заказах Viagra, запросы на согласование отпусков, бронирования гостиниц с полными именами постояльцев и даже приглашения в Zoom от британского госучреждения.
Шевард рассказывал, что особенно много данных поступает от неназванной ИИ‑компании, которая анализирует соблюдение техники безопасности на промышленных объектах на Ближнем Востоке. Системы этой компании отправили специалисту тысячи кадров, полученных с камер наблюдения.
Осознав масштаб проблемы, Соловевич и Шевард независимо друг от друга купили уже более 30 подобных доменов, чтобы те не попали в руки злоумышленников. Исследователи стараются по возможности уведомлять компании об утечках данных и предупреждают, что нельзя просто отправлять письма на email-адреса в домене вроде noreply.net. После этого некоторые организации исправляют свои конфигурации, однако другие не реагируют вовсе.
По словам Соловевича, разбор этих проблем отнимает столько времени, что мог бы стать полноценной работой. При этом исследователь опасается, что случайно обнаруженные им сотни тысяч писем лишь верхушка айсберга.
43% поисковых запросов сопровождаются ИИ-ответами
- По данным компании Similarweb, блоки «Обзор от ИИ» появляются примерно для 43% поисковых запросов Google в США. Годом ранее их доля составляла около 15%, то есть за год показатель вырос почти втрое.
- Вместе с этим растет популярность отдельного разговорного «Режима ИИ» (AI Mode). Так, количество его посещений увеличилось со 126 миллионов в июне 2025 года до 279 миллионов в мае 2026 года — более чем в 2 раза.
- Исследователи отмечают, что меняется и то, как люди формулируют запросы: после появления «Режима ИИ» средняя длина запроса в Google выросла на 5,4%. Вместо коротких наборов ключевых слов пользователи все чаще задают поисковику развернутые вопросы на естественном языке.
- При этом попадание сайтов в ИИ‑ответы может заметно влиять на дальнейшее поведение пользователя. Так, после упоминания конкретного ресурса или бренда в ответе ИИ вероятность перехода на соответствующий сайт возрастает в 2,5 раза.
ТВ-приставки притворяются смартфонами
Исследователи из компании Bitsight обнаружили вредоносную кампанию Fuyao, в рамках которой бюджетные ТВ‑приставки на Android имитируют смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и Vivo. Такие устройства скликивают рекламу, а также могут работать как прокси и пропускать через себя чужой трафик без ведома владельца. Эксперты связывают эту активность с китайской компанией Zhejiang Fengwo IoT Technology Co., Ltd.
По данным специалистов, часть приставок сразу поставляются с приложениями, которые полностью переписывают их аппаратный профиль: управляющий сервер передает им конфигурацию выбранной модели смартфона, а малварь подменяет свойства, способные выдать настоящую плату на базе Rockchip, Amlogic или Allwinner.
Дальнейшее поведение девайса зависит от наличия подключения через HDMI. Если приставка обнаруживает активное HDMI-подключение, она превращается в SOCKS5-прокси и пропускает чужой трафик, используя интернет‑соединение владельца. После отключения HDMI (или при его отсутствии) устройство занимается рекламным мошенничеством и кликает по рекламе на сайтах, принадлежащих злоумышленникам.
Исследователи сумели собрать информацию о Fuyao, получив контроль над освободившимся доменом, который операторы кампании использовали для сбора телеметрии и поддержания работы вшитого в приставки бэкдора.
Всего за сутки sinkhole исследователей получил 65 957 запросов от 38 тысяч уникальных MAC-адресов, и большинство приставок «представлялись» смартфонами. При этом в отчете отмечается, что эти цифры не отражают точное количество зараженных устройств, так как система способна производить ротацию поддельных идентификаторов.
Чаще всего в изученной телеметрии встречалась модель H96_MAX_V11, но Bitsight предупреждает, что выборка смещена в сторону старых девайсов одного бренда. Полного списка затронутых моделей, прошивок и сетевых индикаторов у экспертов нет.
Для поиска рекламы Fuyao использует компьютерное зрение. Так, в предустановленном приложении Script была обнаружена модель YOLOv8s под названием lourui_2, обученная распознавать 12 элементов интерфейса, включая рекламные баннеры и виджеты Taboola. Ее дополняют данные Android Accessibility service и OCR из Google ML Kit. По словам исследователей, в результате система «объединяет три механизма машинного зрения и анализа в одном интерфейсе».
Всю логику своих кампаний операторы Fuyao собирают в собственном редакторе на базе фреймворка Blockly. Готовые сценарии экспортируются в JavaScript, загружаются в S3, а затем рассылаются на ТВ‑приставки. На четырех тестовых устройствах специалисты перехватили около 40 таких заданий, относящихся к 21 мошеннической кампании и собранных из 166 разных программных блоков.
Для монетизации ботнета из ТВ‑приставок злоумышленники использовали сеть собственных сайтов. Так, аналитикам удалось соотнести с кампанией Fuyao 144 домена. Как минимум 84 сайта размещали тег Taboola на главной странице, а данные sellers.json помогли связать их с организациями в Гонконге и Сингапуре.
Исследователи оценивают возможный доход злоумышленников в 1,25 доллара США с одного активного устройства в день, или около 47 500 долларов США в день с 38 тысяч приставок.
Представители Google сообщили СМИ, что исследованные Bitsight приставки не имели сертификации Play Protect. В компании рекомендовали проверять сертификацию в настройках устройств, а также перед покупкой сверяться со списком официальных партнеров Android TV.
Хуанг об открытости и безопасности ИИ
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) опубликовал манифест в поддержку ИИ‑моделей с открытыми весами, который подписали 25 компаний, фондов и организаций. Авторы документа проводят параллель с развитием open source и утверждают, что концентрация мощных ИИ‑систем у нескольких закрытых поставщиков сама по себе создает риски:
Открытость может стать одним из важнейших путей к безопасности и защищенности ИИ. Полагаться исключительно на закрытые модели небезопасно: их могут взломать, использовать во вред, а ошибки в их работе могут оставаться незаметными для внешних наблюдателей.
Проблема постквантового алгоритма HAWK
Разработчики постквантового алгоритма HAWK отозвали его из программы стандартизации NIST после того, как модель Claude Mythos Preview помогла разработать более эффективную атаку. Кроме того, модель Anthropic ускорила известную атаку на сокращенную версию AES-128 в 200–800 раз.
HAWK представляет собой схему цифровой подписи, рассчитанную на защиту от будущих квантовых компьютеров. В мае 2026 года представители NIST (National Institute of Standards and Technology) допустили HAWK до третьего раунда дополнительного процесса стандартизации постквантовых схем цифровой подписи.
Безопасность HAWK опирается на сложность задачи изоморфизма решеток. Ранее исследователи уже сообщали, что определенная симметрия, или автоморфизм, может примерно вдвое сократить объем вычислений, необходимых для восстановления ключа. Однако этот подход считался непрактичным, поскольку нужную симметрию найти не удавалось.
Теперь в Anthropic заявили, что ИИ‑модель помогла разработать атаку, которая по открытому ключу восстанавливает нетривиальный автоморфизм решетки, а затем использует его для получения эквивалентного секретного ключа, которым можно подписывать сообщения от имени владельца. Нужно отметить, что опубликованная Anthropic реализация атаки рассчитана только на HAWK-256 — специально ослабленный тестовый вариант алгоритма — и в среднем выполняет восстановление ключа за 3 ч 42 мин на 96-ядерном сервере.
В компании пишут, что на исследование ушло около 60 ч работы модели и примерно 100 тысяч долларов США на использование API. При этом управлявший экспериментом сотрудник Anthropic не специализировался на криптографии и лишь изредка задавал общее направление. Mythos изучила профильную литературу, провела математические и вычислительные эксперименты, а затем подготовила пайплайн для проверки результата.
Подчеркивается, что атака на полноценные HAWK-512 и HAWK-1024 по‑прежнему остается непрактичной, однако новый подход заметно снизил заявленный разработчиками HAWK запас прочности.
Авторы HAWK подтвердили выводы Anthropic и сообщили, что приняли решение выйти из программы стандартизации NIST: простые меры защиты, включая удвоение параметров, сделали бы алгоритм неконкурентоспособным.
Второе исследование, опубликованное Anthropic, касается AES-128, а точнее, его сокращенной версии с семью раундами вместо стандартных десяти. В этом случае Mythos помогла усовершенствовать атаку типа meet-in-the-middle и разработать новую технику под названием Möbius Bridge. Она позволяет сравнивать промежуточные результаты шифрования без перебора одного из байтов ключа, то есть исключает проверку 256 возможных значений. С учетом дополнительных вычислений это ускоряет атаку в 200–800 раз.
Практической угрозы для безопасности AES это исследование не создает. Атакующему по‑прежнему потребуется около 2^105 специально подобранных открытых текстов, и эксперимент с полным восстановлением ключа исследователи продемонстрировали только на усеченном AES-подобном шифре с 24-битным ключом. Для семираундового AES-128 исследователи оценили отдельные этапы атаки, а затем экстраполировали ее итоговую сложность.
Как объяснил известный криптограф и профессор Университета Джонса Хопкинса Мэттью Грин (Matthew Green), эти работы демонстрируют не столько скорый крах современной криптографии, сколько возможную роль LLM в криптоанализе.
Грин говорит, что модель не изобрела чего‑то принципиально нового, а удачно объединила несколько уже известных методов атак. При этом проверка результатов стала главным узким местом исследования: специалистам Anthropic понадобился почти месяц, чтобы разобраться в методе, предложенном ИИ, и убедиться в его корректности.
1442 уязвимости исправили в трех версиях Chrome
- В Chrome 149, 150 и 151 в общей сложности устранили 1442 уязвимости. Так, на версии 149 и 150 пришлось 1072 патча (больше, чем в предыдущих 23 релизах, вместе взятых).
Еще 370 уязвимостей закрыли в Chrome 151, причем 349 из них специалисты Google обнаружили самостоятельно.
Значительную часть работы с багами в Chrome автоматизировали с помощью ИИ. По оценке Google, такие системы экономят разработчикам сотни часов в месяц, и только в мае они помогли не допустить в стабильные сборки браузера более 20 уязвимостей.
Критический баг в OpenWrt
Разработчики OpenWrt выпустили обновления, устраняющие критическую уязвимость в DHCPv6-сервере. Баг позволял неаутентифицированному атакующему добиться выполнения произвольного кода с правами root и полностью скомпрометировать уязвимый роутер.
Проблема получила идентификатор CVE-2026-53921 (9,8 балла по шкале CVSS) и связана с переполнением 512-байтового буфера в компоненте odhcpd, который обрабатывает DHCPv6-запросы и по умолчанию работает с привилегиями root.
Разработчики пояснили, что для атаки было достаточно отправить специально сформированный DHCPv6 REQUEST на порт UDP 547. В определенных условиях обработчик записывал данные за пределы выделенного буфера, и в результате атакующий получал возможность не только спровоцировать отказ самого сервиса, но и выполнить произвольный код на устройстве.
Отмечается, что эксплуатацию проблемы упрощала слабая защита многих роутеров. Дело в том, что на таких устройствах зачастую нет механизмов, которые препятствуют использованию переполнения буфера для выполнения произвольного кода, включая защиту стека и рандомизацию адресного пространства (ASLR). Поэтому специалисты считают полноценную RCE-атаку вполне реальной, и к бюллетеню безопасности приложены PoC-скрипты на Python для обоих вариантов эксплуатации.
Уязвимость затрагивает старые версии odhcpd с функциями dhcpv6_ia_handle_IAs() и build_ia(). Исправления вошли в OpenWrt версий 24.10.8 и 25.12.5. Пользователям ветки 24.10 рекомендуется обновиться до версии 24.10.8, а пользователям 25.12 — до 25.12.5.
Помимо уязвимости CVE-2026-53921, в версии 24.10.8 были устранены и другие проблемы в сетевых сервисах, включенных по умолчанию. Среди них — запись за границы буфера, use-after-free, утечки памяти, отказ в обслуживании, чтение данных за границами буфера в стеке и спуфинг прокси Neighbor Discovery. Кроме того, разработчики исправили три бага, которые позволяли осуществить атаку типа HTTP request smuggling через uhttpd.
Также была исправлена проблема CVE-2026-62948 — инъекция имени хоста через DHCPv6, которая могла привести к хранимой XSS при открытии списка DHCP-аренды адресов в LuCI. Еще один баг, CVE-2026-62947, позволял читать доступные пользователю root файлы через path traversal в cgi-io, однако для его эксплуатации требовалась авторизация и соблюдение ряда условий.
Так как в настоящее время для OpenWrt 24.10 выходят только патчи безопасности, а в сентябре 2026 года поддержку этой ветки окончательно прекратят, разработчики рекомендуют пользователям переходить на OpenWrt 25.12.
Более 800 DDoS-атак мощнее 1 Тбит/с зафиксировала Cloudflare
- Во втором квартале 2026 года специалисты Cloudflare зафиксировали более 800 DDoS-атак на сетевом уровне мощностью свыше 1 Тбит/с. По сравнению с первым кварталом, когда таких инцидентов было около 130, их количество выросло на 519%.
- Заметно участились и менее мощные атаки: число инцидентов в диапазоне от 500 Гбит/с до 1 Тбит/с выросло на 143%, а от 100 до 500 Гбит/с — на 105%.
- Всего за первое полугодие Cloudflare нейтрализовала 23,2 миллиона DDoS-атак на сетевом уровне и 29,64 триллиона вредоносных HTTP-запросов.
- При этом большинство DDoS-атак остаются короткими и не слишком мощными. Так, мощность 96,62% инцидентов не превышала 50 Мбит/с, а 90,6% атак завершались менее чем за 10 мин.
- Пик активности пришелся на апрель, когда Cloudflare обработала 6,46 триллиона вредоносных HTTP-запросов и 165 Пбайт DDoS-трафика на сетевом уровне.
- Наиболее атакуемыми секторами в первом полугодии стали СМИ, производственные и издательские компании — на них пришлось 14,2% отраженных HTTP-DDoS-запросов.
Новые атаки моделей OpenAI и Anthropic
OpenAI и британский Институт безопасности ИИ (AI Security Institute, AISI) раскрыли несколько новых инцидентов, в ходе которых ИИ‑агенты выходили за рамки тестовых сценариев и начинали атаковать реальные системы и людей. В одном из случаев агент применял социальную инженерию, создавал подставные аккаунты, вводил мейнтейнеров в заблуждение и пытался убедить их принять вредоносный код. Эти случаи не связаны ни со взломом Hugging Face, ни с инцидентами, которые компания Anthropic раскрыла в июле текущего года.
Опубликованный AISI отчет гласит, что во время проведенных институтом тестов агенты на базе моделей Claude Mythos 5 и GPT-5.6 Sol должны были взламывать изолированные корпоративные сети. Однако в 10 из 122 запусков они совершили 19 несанкционированных действий в открытом интернете: 17 из них были совершены Mythos 5, а еще два — GPT-5.6 Sol.
Эти 19 эпизодов не были отдельными инцидентами: большинство действий агенты осуществили в рамках нескольких связанных цепочек атак, причем основная активность исходила от одного агента Mythos 5.
В отчете отдельно оговаривается, что обе ИИ‑модели работали без штатных защитных фильтров, а также организаторы испытаний намеренно не закрыли им доступ в интернет. Хотя агентам было разрешено атаковать только киберполигон, им не объясняли, как именно они могут использовать доступ в интернет, а также не предупреждали, что следует избегать взаимодействия с реальными людьми и системами.
Наиболее серьезный инцидент произошел при тестировании Mythos 5. Агент искал в интернете информацию, связанную с испытанием, и ошибочно решил, что посторонний опенсорсный проект на GitHub, название репозитория которого совпало с одним из ключевых слов из легенды, тоже является частью киберполигона. К тому же домен электронной почты одного из разработчиков этого проекта нашелся в DNS-кеше агента. После этого ИИ потратил около 34 ч на подготовку атаки на цепочку поставок и попытался внедрить в этот проект малварь.
В частности, агент изучил список мейнтейнеров проекта, проверил их адреса электронной почты и историю коммитов (чтобы понять, когда разработчики чаще бывают в сети), а затем подготовил и отправил вредоносный пул‑реквест.
Вредонос маскировался под исправление реального бага и проверял окружение перед запуском: в CI созданный агентом дроппер должен был оставаться неактивным, чтобы автоматические тесты не выявили подозрительное поведение. Если бы этот коммит приняли, малварь могла заразить системы разработчиков, готовые сборки программы, а затем и ее пользователей.
При этом Mythos 5 попытался ввести мейнтейнеров в заблуждение. К примеру, когда один из пользователей публично предупредил разработчиков о том, что созданный ИИ пул‑реквест содержит малварь, агент отверг это обвинение, переписал историю ветки и заменил пейлоад. Более того, после этого агент создал второй аккаунт и от его лица заявил, что якобы проверил код и не нашел в нем проблем. Затем, используя другую учетную запись, он поблагодарил этот фейк за «независимую проверку».
Одними только комментариями на GitHub агент не ограничился и также попытался повлиять на разработчиков другими методами. Для этого ИИ отправил мейнтейнерам пять файлов и сообщений под вымышленными именами: два содержали вредоносные пейлоады, а остальные должны были убедить людей принять предложенные изменения. В одном случае ИИ даже завершил сообщение фразой на датском языке, так как выяснил, что на нем говорит разработчик.
При регистрации фальшивых аккаунтов агент пытался использовать Tor, однако не сумел пройти CAPTCHA и переключился на SOCKS-прокси.
ИИ не только отправлял разработчикам сообщения и вредоносные файлы под вымышленными именами, но и спрятал в issue на GitHub промпт‑инжект для ИИ‑ассистентов Claude Code, Codex и Cursor, которых он хотел заставить запустить вредоносный код. Причем на обычной странице вредоносная инструкция не отображалась, зато была доступна через API.
Эксперты AISI отмечают, что один из пользователей заметил подозрительный скрипт и специально запустил его в изолированном контейнере. В результате ИИ‑агент ненадолго получил root-доступ к чужой тестовой среде, собрал сведения о системе и установил перехватчик учетных данных, который искал токены GitHub. Довести эту атаку до конца и похитить данные ИИ не успел, а пользователь после проверки предупредил мейнтейнера о проблеме, в результате чего вредоносный пул‑реквест закрыли.
В другом случае Mythos 5 разослал один и тот же вредоносный установщик в 145 репозиториев. Для управления этой инфраструктурой он использовал GitHub и умышленно опубликовал персональный токен в открытом gist, оставив инструкции для других агентов. Вредоносный setup.py успел выполниться как минимум в 53 контейнерах Dependabot, однако не сумел выбраться из них.
Позже этот токен обнаружили и использовали другие агенты (включая GPT-5.6 Sol) в ходе трех тестовых запусков. Дело в том, что первый агент оставил в README инструкции для совместной работы и рекомендации по использованию созданных им аккаунтов и артефактов. В конечном счете GitHub заблокировал учетную запись.
Аналитики AISI не могут с точностью утверждать, понимал ли Mythos 5, что атакует реальных людей. В логах агент то отказывался от продолжения атак из‑за возможного ущерба, то убеждал сам себя, что, хотя GitHub настоящий, цель все равно явно относится к тесту.
После этих инцидентов в AISI решили больше не предоставлять агентам открытый доступ в интернет без отдельного обоснования. Сейчас специалисты института работают над внедрением точечных сетевых ограничений, а также дополнительным контролем, в рамках которого вторая модель будет проверять действия агента до их выполнения.
Кроме того, аналитики AISI начали искать возможные признаки другой вредоносной активности в старых тестах ИИ. Специалисты уже просканировали около 40 тысяч образцов и почти 4 миллиона сообщений (этот массив охватывает примерно 70% кибериспытаний затронутых моделей), но ручной анализ результатов еще не завершен, поэтому окончательный масштаб проблемы неизвестен.
Также нужно упомянуть еще один инцидент, о котором в августе рассказали в OpenAI. Он произошел во время тестов, которые проводили специалисты компании Irregular: из‑за ошибки в конфигурации изолированный CTF получил доступ в интернет, а имя вымышленной цели совпало с настоящим доменом. В результате неназванная модель OpenAI приняла реальный сайт за часть задания, взломала его и воспользовалась найденными там учетными данными.
В компании подчеркнули, что агент не эксплуатировал 0-day-уязвимости и не совершал побег из песочницы. К настоящему моменту расследование не выявило никакого ущерба, помимо компрометации данных самого взломанного сайта.
Дуров об удалении Telegram из App Store
В начале августа Apple на несколько часов удалила Telegram из App Store. Как пояснили в компании, проверка выявила в Telegram материалы, связанные с сексуализированным насилием над детьми и запрещенные правилами App Store. В итоге приложение восстановили в магазине, когда сотрудники Telegram удалили противоправный контент и заблокировали разместившего его пользователя.
Как заявил Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале, некий злоумышленник пытался добиться блокировки сообщества и умышленно размещал запрещенный контент, а Apple удалила мессенджер из магазина еще до обращения к его разработчикам. По мнению Дурова, такой механизм создает риск для любых сервисов с пользовательским контентом:
Если приложение, которым пользуются более миллиарда человек, можно удалить из App Store без предварительного предупреждения, это может произойти с любым приложением.
Уязвимость кошельков Coldcard
В августе владельцы аппаратных криптокошельков Coldcard пострадали от массовой кражи средств. Первая волна атак затронула около 500 одноключевых (single-signature) кошельков: всего за несколько десятков минут с них вывели примерно 594 BTC, то есть около 38 миллионов долларов США по курсу на момент атаки. Вскоре ИБ‑исследователи обнаружили дополнительные транзакции, связанные с этой кампанией.
Причиной случившегося стала уязвимость в механизме генерации seed-фраз, появившаяся в прошивке кошельков Coldcard еще в марте 2021 года. Специалисты компании Block выяснили, что из‑за некорректной настройки устройство могло использовать вместо аппаратного генератора случайных чисел программный генератор псевдослучайных чисел из MicroPython. Дело в том, что одна из вспомогательных библиотек проверяла лишь наличие соответствующей настройки, но не ее значение.
В результате при создании seed-фразы вместо аппаратного генератора случайных чисел использовался детерминированный PRNG Yasmarang из MicroPython. Его состояние зависело от идентификатора микроконтроллера и ряда значений, связанных с внутренними часами устройства, которые не обеспечивали достаточный уровень энтропии.
Это резко сокращало число возможных вариантов seed-фраз и позволяло злоумышленникам брутфорсить их офлайн, а затем сопоставлять полученные адреса с публичными данными блокчейна.
То есть для кражи криптовалюты не требовалось получать физический доступ к устройству Coldcard или компрометировать компьютер его владельца: уязвимый ключ создавался еще в ходе первоначальной настройки кошелька.
Вскоре специалисты компании Coinkite, стоящей за разработкой аппаратных кошельков, выпустили экстренные обновления прошивки для затронутых моделей и рекомендовали владельцам устройств, чьи seed-фразы были созданы с помощью уязвимых версий ПО, срочно перенести средства на новые адреса. Подчеркивалось, что простого обновления устройства недостаточно, поскольку уже созданная seed-фраза после этого не станет более безопасной.
Атаки на кошельки Coldcard начались еще 30 июля, а к началу августа исследователи зафиксировали несколько волн хищения средств. К примеру, глава исследовательского подразделения Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) сообщал, что с начала инцидента злоумышленники могли вывести около 1816 BTC (примерно 114 миллионов долларов США по курсу на момент атаки) более чем с 5200 адресов.
Особенно примечательной стала четвертая волна атак. В ней атакующие использовали механизм replace-by-fee (RBF), позволяющий заменить неподтвержденную биткоин‑транзакцию другой с более высокой комиссией. Благодаря этому у жертв оставался небольшой шанс заметить кражу в мемпуле и попытаться «перебить» транзакцию злоумышленника, отправив те же монеты на безопасный адрес с большей комиссией.
При этом все подтвержденные кражи затронули только одноключевые кошельки: по данным специалистов Galaxy Research, злоумышленникам так и не удалось похитить средства ни из одного кошелька с мультиподписью.
Заметим, что один из адресов, связанных с атакующими, превратился в своеобразную публичную доску объявлений. Пользователи начали отправлять на него символические суммы, прикладывая к ним сообщения с помощью OP_RETURN — механизма Bitcoin, который позволяет записать небольшой объем произвольных данных в транзакцию.
Среди таких посланий были просьбы вернуть хотя бы часть украденных средств, откровенное попрошайничество и даже предложение помочь с отмыванием украденных биткоинов за небольшую комиссию.
Свыше 20 миллионов долларов США Microsoft выплатила исследователям
- С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года компания Microsoft выплатила более 20 миллионов долларов США участникам программ bug bounty — это рекордный показатель за всю историю их существования. Вознаграждения получили 562 исследователя из 64 стран.
- За прошедший год компания получила 2531 отчет об уязвимостях, и крупнейшая выплата составила 200 тысяч долларов США.
- Для сравнения: годом ранее Microsoft выплатила исследователям около 17 миллионов долларов США, а в 2020–2023 годах ежегодные выплаты составляли примерно 13 миллионов долларов США.
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