В этом месяце: ИБ‑спе­циалис­ты замани­ли северо­корей­ских хакеров в фей­ковый крип­тостар­тап; иссле­дова­тели показа­ли, как рас­пла­чивать­ся прос­рочен­ными бан­ков­ски­ми кар­тами; хакеры взло­мали более 14 тысяч камер Dahua в рам­ках кам­пании CameraSwarm; ИИ‑аген­ты OpenAI и Anthropic выш­ли за пре­делы тес­товых сред и ата­кова­ли реаль­ные сис­темы и людей; вла­дель­цы кошель­ков Coldcard потеря­ли более 100 мил­лионов дол­ларов США из‑за уяз­вимос­ти, а так­же дру­гие важ­ные и инте­рес­ные события августа.

Фейковый криптостартап и северокорейские хакеры

ИБ‑спе­циалис­ты соз­дали под­дель­ный крип­товалют­ный стар­тап и прев­ратили его в ханипот для трех раз­работ­чиков, которых счи­тают северо­корей­ски­ми хакера­ми. Все кан­дидаты успешно прош­ли собесе­дова­ния, под­писали кон­трак­ты и получи­ли дос­туп к рабочим вир­туаль­ным машинам, на которых иссле­дова­тели фик­сирова­ли все их дей­ствия.

Эк­спе­римент орга­низо­вали спе­циалис­ты ком­паний BCA LTD, NorthScan и ANY.RUN. Отме­тим, что в 2025 году эта коман­да уже про­води­ла похожее иссле­дова­ние: тог­да спе­циалис­ты выдава­ли себя за пос­редни­ка, который яко­бы был готов сдать свою лич­ность в арен­ду северо­корей­ским ИТ‑спе­циалис­там. В ито­ге им уда­лось понаб­людать за работой учас­тни­ков Famous Chollima (фили­ала хак­груп­пы Lazarus) и запечат­леть северо­корей­ских хакеров на видео.

На этот раз иссле­дова­тели соз­дали фаль­шивый DeFi-про­ект Ballena Azul, который яко­бы искал сот­рудни­ков для уда­лен­ной работы.

Пер­вого кан­дидата в Ballena Azul при­вел рек­рутер, который искал работ­ников на GitHub. Затем этот раз­работ­чик сам пореко­мен­довал иссле­дова­телям сво­его зна­комо­го, а вто­рой кан­дидат при­вел треть­его.

Уже в про­цес­се офор­мле­ния докумен­тов спе­циалис­ты обна­ружи­ли мно­жес­тво тре­вож­ных сиг­налов. К при­меру, пер­вый кан­дидат утвер­ждал, что живет в Пасаде­не, штат Техас, одна­ко прис­лал водитель­ское удос­товере­ние Калифор­нии и дан­ные бан­ков­ско­го сче­та в Нью‑Йор­ке. По сло­вам иссле­дова­телей, метадан­ные изоб­ражения ука­зыва­ли на обра­бот­ку через Google Gemini, а само изоб­ражение содер­жало водяной знак SynthID.

Вто­рой кан­дидат пре­дос­тавил техас­ские водитель­ские пра­ва, дей­ству­ющий номер соци­аль­ного стра­хова­ния и бан­ков­ский счет в Кан­зас‑Сити. Тре­тий прис­лал водитель­ское удос­товере­ние Нью‑Йор­ка, при­над­лежав­шее дру­гому челове­ку, и, хотя на этот раз фотог­рафия была сде­лана на iPhone 15 и не обра­баты­валась ИИ, GPS-коор­динаты из метадан­ных фай­ла уда­лили.

В ито­ге все три раз­работ­чика прош­ли про­цеду­ру най­ма и получи­ли дос­туп к кор­поратив­ным сис­темам (вир­туаль­ным машинам, через которые иссле­дова­тели фик­сирова­ли все про­исхо­дящее).

В пер­вый же рабочий день все новые сот­рудни­ки запус­тили dxdiag, systeminfo и wmic, собирая информа­цию о выдан­ных машинах, а затем про­вери­ли, в какой стра­не находит­ся их новый IP-адрес. Так­же один из работ­ников уста­новил Chrome Remote Desktop и син­хро­низи­ровал с VM лич­ный акка­унт Google, фак­тичес­ки рас­крыв иссле­дова­телям свою исто­рию бра­узе­ра, сох­ранен­ные пароли и уста­нов­ленные рас­ширения. С той же машины он вошел в GitHub.

Ис­сле­дова­тели пишут, что в бра­узе­рах северо­корей­ских ИТ‑спе­циалис­тов были обна­руже­ны инс­тру­мен­ты для помощи при тру­доус­трой­стве и про­хож­дении интервью с помощью ИИ: AIApply, Final Round AI, Simplify Copilot, а так­же рас­ширение с сох­ранен­ными пром­пта­ми для ChatGPT. Для переда­чи кодов двух­фактор­ной аутен­тифика­ции хакеры исполь­зовали сер­вис 2fa.cn, а тра­фик про­ходил через выход­ные узлы AstrillVPN. Кро­ме того, инфраструк­тура груп­пы была свя­зана с Vultr и Gorilla Servers.

Схе­мы с северо­корей­ски­ми ИТ‑спе­циалис­тами, которые устра­ивают­ся на работу в ком­пании по все­му миру (вклю­чая рос­сий­ские и китай­ские), извес­тны дав­но. Такие сот­рудни­ки нанима­ются в зарубеж­ные ком­пании, а затем могут ус­танав­ливать на рабочие машины мал­варь, похищать дан­ные из кор­поратив­ных сетей и тре­бовать у работо­дате­лей выкуп.

При этом далеко не все ИТ‑спе­циалис­ты из КНДР занима­ются вре­донос­ной деятель­ностью и кибер­шпи­она­жем. Некото­рые из них дей­стви­тель­но работа­ют, а получа­емые ими зар­пла­ты в ито­ге ухо­дят на сче­та орга­низа­ций, свя­зан­ных с влас­тями стра­ны.

В свою оче­редь, аме­рикан­ские влас­ти дав­но бо­рют­ся с этим явле­нием, нап­ример обна­ружи­вая людей, которые соз­дают «фер­мы» ноут­буков и помога­ют осу­щест­влять такие опе­рации на тер­ритории США, а так­же выводить день­ги за пре­делы стра­ны. Так, в апре­ле 2026 года Минюст США со­общал о при­гово­рах, вынесен­ных двум аме­рикан­цам, которые помог­ли тру­доус­тро­ить северо­корей­ских хакеров более чем в 100 аме­рикан­ских ком­паний, исполь­зуя для это­го не менее 80 укра­ден­ных лич­ностей. По дан­ным сле­дова­телей, эта схе­ма при­нес­ла Север­ной Корее более 5 мил­лионов дол­ларов США.

Ав­торы нового иссле­дова­ния счи­тают, что три нанятых ими раз­работ­чика были пред­полага­емы­ми учас­тни­ками груп­пиров­ки Famous Chollima, по сути явля­ющей­ся под­разде­лени­ем Lazarus.

Для защиты от подоб­ных схем спе­циалис­ты совету­ют тща­тель­но про­верять лич­ности будущих сот­рудни­ков во вре­мя най­ма и пов­торять про­вер­ки пос­ле него. Так­же по воз­можнос­ти рекомен­дует­ся про­водить очную верифи­кацию уда­лен­ных работ­ников и обу­чать рек­рутеров выяв­лять подоз­ритель­ные докумен­ты.

252,3 миллиона рублей похитили у россиян через банкоматы Как сооб­щили ана­лити­ки Бан­ка Рос­сии, во вто­ром квар­тале 2026 года у рос­сий­ских поль­зовате­лей похити­ли 252,3 мил­лиона руб­лей через бан­коматы в резуль­тате 1700 мошен­ничес­ких опе­раций. Для срав­нения: за весь 2025 год ЦБ зафик­сировал око­ло 1070 таких слу­чаев.

через бан­коматы в резуль­тате мошен­ничес­ких опе­раций. Для срав­нения: за весь 2025 год ЦБ зафик­сировал око­ло таких слу­чаев. В пер­вом квар­тале таким спо­собом было похище­но 214,4 мил­лиона руб­лей , тог­да как сред­ний квар­таль­ный показа­тель за 2025 год сос­тавлял око­ло 99 мил­лионов руб­лей .

, тог­да как сред­ний квар­таль­ный показа­тель за 2025 год сос­тавлял око­ло . При этом потери рос­сиян от мошен­ничес­тва через СБП дос­тигли 2,74 мил­лиар­да руб­лей — мак­симума за пос­ледние 12 месяцев.

— мак­симума за пос­ледние месяцев. Во вто­ром квар­тале чис­ло хищений через СБП пре­выси­ло 129 тысяч и ста­ло рекор­дным за все вре­мя наб­людений, уве­личив­шись поч­ти в 3 раза по срав­нению с прош­лым годом.

Просроченные карты для бесконтактных платежей

На кон­ферен­ции USENIX Security 2026 иссле­дова­тели из Мас­сачусет­ско­го уни­вер­ситета в Амхер­сте (University of Massachusetts Amherst) про­демонс­три­рова­ли ата­ку Zombie Card, которая поз­воля­ет рас­пла­чивать­ся прос­рочен­ными бес­контак­тны­ми кар­тами Visa. Для ата­ки дос­таточ­но под­менить дату окон­чания сро­ка дей­ствия, которую POS-тер­минал получа­ет через NFC.

Для ата­ки нуж­на кар­та с истекшим сро­ком дей­ствия или дли­тель­ный дос­туп к такой кар­те через NFC, а так­же MitM-пос­редник меж­ду кар­той и тер­миналом. Кро­ме того, счет, к которо­му рань­ше была при­вяза­на кар­та, дол­жен оста­вать­ся активным и сох­ранять преж­ний PAN (primary account number), но, по сло­вам иссле­дова­телей, пос­ле перевы­пус­ка кар­ты PAN обыч­но не изме­няет­ся. Так­же банк‑эми­тент не дол­жен самос­тоятель­но переп­роверять срок дей­ствия кар­ты при авто­риза­ции.

Об­наружен­ная спе­циалис­тами проб­лема свя­зана с реали­заци­ей бес­контак­тных пла­тежей в Visa Kernel 3. Срок дей­ствия кар­ты фигури­рует в ходе тран­закции дваж­ды: POS-тер­минал исполь­зует Application Expiration Date из TLV-поля с тегом 5F24, а банк‑эми­тент получа­ет информа­цию о сро­ке дей­ствия кар­ты из Track 2 Equivalent Data — дру­гого поля с тегом 57, которое переда­ется вмес­те с зап­росом на онлайн‑авто­риза­цию.

Од­нако в Visa Kernel 3 эти два зна­чения крип­тогра­фичес­ки не свя­заны друг с дру­гом. Более того, дата из 5F24 не вхо­дит в мас­сив дан­ных, который защищен под­писью fDDA. Поэто­му ата­кующий может под­менить информа­цию о сро­ке окон­чания дей­ствия кар­ты, которую «видит» тер­минал, любой будущей датой, не меняя при этом Track 2. В резуль­тате под­пись кар­ты и сге­нери­рован­ная ею крип­тограм­ма тран­закции оста­ются дей­стви­тель­ными. Одна­ко эми­тент все же может откло­нить пла­теж, если отдель­но про­веря­ет срок дей­ствия кар­ты.

Для демонс­тра­ции ата­ки иссле­дова­тели исполь­зовали два Android-смар­тфо­на с NFC, которые работа­ли как эму­лято­ры кар­ты и тер­минала, переда­вая дан­ные друг дру­гу по Wi-Fi.

От­меча­ется, что ана­логич­ная под­мена не сра­бота­ла про­тив карт Mastercard, American Express и Discover: их EMV-ядра либо све­ряют обе даты меж­ду собой, либо вклю­чают нуж­ные дан­ные в крип­тогра­фичес­кую про­вер­ку.

Ис­сле­дова­тели объ­ясня­ют, что успех ата­ки во мно­гом зависит от политик кон­крет­ного бан­ка, исполь­зуемо­го пла­теж­ного ядра и того, как банк про­веря­ет тран­закции. Так, спе­циалис­ты про­вери­ли кар­ты пяти круп­ных аме­рикан­ских бан­ков и про­вели тес­тирова­ние с прос­рочен­ными и перевы­пущен­ными кар­тами для трех из них.

Ре­зуль­таты тес­тов отли­чались: один банк про­пус­кал пла­тежи пос­ле под­мены окон­чания сро­ка дей­ствия кар­ты, и иссле­дова­тели успешно про­вели нес­коль­ко тран­закций в раз­мере от 1 до 500 дол­ларов США (вклю­чая две покуп­ки в обыч­ных магази­нах).

В дру­гом слу­чае изме­нен­ные дан­ные были при­няты на уров­не тер­минала, одна­ко банк откло­нял опе­рацию при авто­риза­ции и пред­лагал вос­поль­зовать­ся новой кар­той. У треть­его бан­ка, кар­ты которо­го работа­ли через Discover Kernel 6, под­мена сро­ка окон­чания дей­ствия не сра­бота­ла.

Ав­торы иссле­дова­ния уве­доми­ли о проб­леме спе­циалис­тов Visa и зат­ронутых бан­ков еще в мае 2025 года, а так­же пов­торно свя­зались с ними в декаб­ре. Одна­ко по сос­тоянию на август 2026 года ни в Visa, ни в бан­ках не под­твер­дили устра­нение проб­лемы, а так­же не было опуб­ликова­но никаких пуб­личных рекомен­даций или бюл­летеней безопас­ности. Кро­ме того, уяз­вимос­ти пока не прис­воен иден­тифика­тор CVE.

Для решения проб­лемы иссле­дова­тели пред­лага­ют крип­тогра­фичес­ки свя­зывать дан­ные о сро­ке дей­ствия кар­ты, зас­тавлять тер­миналы све­рять обе вер­сии даты, а эми­тен­тов — авто­ризо­вывать пла­тежи, полага­ясь одновре­мен­но на PAN и срок дей­ствия кар­ты.

Вла­дель­цам прос­рочен­ных карт Visa экспер­ты рекомен­дуют физичес­ки унич­тожать чип и маг­нитную полосу кар­ты перед ее ути­лиза­цией.

Только 26% ИИ-патчей полностью устраняют уязвимости Эк­спер­ты 1Password про­тес­тирова­ли модели ChatGPT 5.5 и Claude Opus 4.8 на шес­ти недав­но рас­кры­тых уяз­вимос­тях и про­ана­лизи­рова­ли 6080 пат­чей, сге­нери­рован­ных ИИ. Лишь 26% исправ­лений пол­ностью устра­няли проб­лемы, не меняя при этом поведе­ние при­ложе­ния.

недав­но рас­кры­тых уяз­вимос­тях и про­ана­лизи­рова­ли пат­чей, сге­нери­рован­ных ИИ. Лишь исправ­лений пол­ностью устра­няли проб­лемы, не меняя при этом поведе­ние при­ложе­ния. Поч­ти полови­на соз­данных моделя­ми пат­чей (49,3%) оставля­ла откры­тым хотя бы один путь экс­плу­ата­ции. Еще 20,1% устра­няли уяз­вимость, но одновре­мен­но меняли логику работы при­ложе­ния, 2,3% исправ­ляли исходную проб­лему ценой появ­ления новой, а еще 2,2% не прос­то не устра­няли баг, а соз­давали новый спо­соб его экс­плу­ата­ции. Сре­ди пат­чей, которые фор­маль­но устра­няли уяз­вимость, более тре­ти ока­зались непол­ными: они бло­киро­вали кон­крет­ный спо­соб экс­плу­ата­ции, но не исправ­ляли пер­вопри­чину проб­лемы.

ока­зались непол­ными: они бло­киро­вали кон­крет­ный спо­соб экс­плу­ата­ции, но не исправ­ляли пер­вопри­чину проб­лемы. Ре­зуль­тат силь­но зависел от исходных пром­птов. При пра­виль­ных рекомен­даци­ях модели устра­няли уяз­вимость в 65% слу­чаев, без рекомен­даций — в 50,4% , а оши­боч­ный промпт сни­жал показа­тель успе­ха до 15,2% .

слу­чаев, без рекомен­даций — в , а оши­боч­ный промпт сни­жал показа­тель успе­ха до . За­то иссле­дова­тели отме­чают, что генера­ция пат­чей обхо­дит­ся сов­сем недоро­го: сред­няя сто­имость одно­го успешно­го исправ­ления сос­тавила все­го 6,74 дол­лара США (при­чем в сум­му уже вклю­чены рас­ходы на неудач­ные попыт­ки).

Атака на Wi-Fi в самолете

Ави­аком­пания Delta рас­сле­дует инци­дент, про­изо­шед­ший на бор­ту рей­са 591, который сле­довал из Лас‑Вегаса в Атланту: в самоле­те обна­ружи­ли пос­торон­нюю сеть Wi-Fi под наз­вани­ем Delta WiFi Fast. Так как рейс перево­зил в том чис­ле учас­тни­ков завер­шившей­ся накану­не кон­ферен­ции DEF CON 34, чле­ны эки­пажа заподоз­рили, что кто‑то из пас­сажиров пытал­ся про­вес­ти кибера­таку.

Ин­цидент про­изо­шел на бор­ту Boeing 757, где находи­лись 199 пас­сажиров и шесть чле­нов эки­пажа. О слу­чив­шемся ста­ло извес­тно бла­года­ря сооб­щени­ям ACARS (сис­тема обме­на дан­ными меж­ду самоле­тами и назем­ными служ­бами).

В одном из сооб­щений эки­паж пре­дуп­редил служ­бу безопас­ности Delta, что кто‑то из пас­сажиров соз­дал «мошен­ничес­кую Wi-Fi-сеть» Delta WiFi Fast и пред­положи­тель­но пыта­ется обма­нуть дру­гих людей на бор­ту. В дру­гом сооб­щении пилоты за­яви­ли, что нес­коль­ко пас­сажиров воз­вра­щают­ся с «кибер­конфе­рен­ции в Лас‑Вегасе» и это они мог­ли заг­лушить штат­ный Wi-Fi, раз­вернув собс­твен­ную сеть.

Вско­ре пос­ле это­го пред­ста­вите­ли Delta под­твер­дили СМИ, что пос­торон­няя сеть Wi-Fi дей­стви­тель­но некото­рое вре­мя работа­ла на бор­ту самоле­та и пос­ле обна­руже­ния подоз­ритель­ной активнос­ти эки­паж при­мер­но на 30 мин отклю­чал Wi-Fi на бор­ту.

Сог­ласно со­обще­ниям в соци­аль­ных сетях, неиз­вес­тный зло­умыш­ленник мог исполь­зовать deauth-ата­ку, что­бы вынудить пас­сажиров отклю­чить­ся от легитим­ной точ­ки дос­тупа и под­клю­чить­ся к фаль­шивой Delta WiFi Fast. Яко­бы пос­ле под­клю­чения к Delta WiFi Fast пас­сажиры попада­ли на фишин­говую стра­ницу, пред­назна­чен­ную для сбо­ра пер­сональ­ной информа­ции и учет­ных дан­ных Google.

Впро­чем, пред­ста­вите­ли Delta не под­твер­дили ни факт deauth-ата­ки, ни исполь­зование фишин­говой стра­ницы. Поэто­му неяс­но, дей­стви­тель­но ли штат­ную сеть Wi-Fi заг­лушили, или сооб­щения эки­пажа были лишь пер­воначаль­ной оцен­кой ситу­ации.

Так­же про­тиво­речи­вые све­дения пос­тупили и о том, что про­изош­ло пос­ле посад­ки рей­са 591. Оче­вид­цы в соц­сетях ут­вер­жда­ли, что пра­воох­раните­ли встре­тили самолет у гей­та, доп­росили подоз­рева­емых и изъ­яли у них некое пор­татив­ное Wi-Fi-обо­рудо­вание.

Од­нако в ФБР со­общи­ли, что аген­ты не встре­чали пас­сажиров это­го рей­са и никаких арес­тов не про­изво­дилось. Сей­час ФБР толь­ко изу­чает сооб­щения об инци­ден­те сов­мес­тно с мес­тны­ми пра­воох­ранитель­ными орга­нами и спе­циалис­тами Delta.

Ес­ли рас­сле­дова­ние все же под­твер­дит факт намерен­ного соз­дания помех работе Wi-Fi на бор­ту самоле­та, наруши­телей могут ждать серь­езные пос­ледс­твия. Сог­ласно дан­ным Федераль­ной комис­сии по свя­зи США (FCC), умыш­ленное бло­киро­вание ради­освя­зи может нарушать раз­дел 333 Communications Act и за соз­натель­ное наруше­ние в этой области пре­дус­мотре­но наказа­ние в виде лишения сво­боды на срок до одно­го года, а так­же штраф до 10 тысяч дол­ларов США.

Бастрыкин о преступлениях с использованием ИИ В интервью «Интерфак­су» пред­седатель Следс­твен­ного комите­та Алек­сандр Бас­тры­кин заявил, что ведомс­тво под­готови­ло законоп­роект, который поз­волит счи­тать исполь­зование информа­цион­но‑ком­муника­цион­ных тех­нологий и искусс­твен­ного интеллек­та отяг­чающим обсто­ятель­ством, если эти тех­нологии помога­ют совер­шить прес­тупле­ние или уве­личить мас­штаб вре­да. По его сло­вам, дос­тупность ИИ дает зло­умыш­ленни­кам новые инс­тру­мен­ты и может уси­ливать самые раз­ные угро­зы: Во­енно‑полити­чес­кое дав­ление, тер­рорис­тичес­кие и экс­тре­мист­ские про­явле­ния, под­рыв тех­нологи­чес­кого сувере­ните­та и кри­тичес­кой информа­цион­ной инфраструк­туры, вме­шатель­ство во внут­ренние дела государств, рядовые мошен­ничес­тва — все это крат­но уси­лива­ется сис­темами искусс­твен­ного интеллек­та. Учи­тывая, что в нас­тоящее вре­мя такие тех­нологии могут исполь­зовать­ся даже при совер­шении убий­ства, доведе­ния до само­убий­ства, дей­ствий сек­суаль­ного харак­тера, раз­врат­ных дей­ствий, тер­рориз­ма, экс­тре­миз­ма и дру­гого, допол­нение Уго­лов­ного кодек­са РФ таким отяг­чающим наказа­ние приз­наком пред­став­ляет­ся обос­нован­ным и вер­ным решени­ем.

Массовый взлом камер Dahua

ИБ‑иссле­дова­тели обна­ружи­ли мас­штаб­ную кам­панию CameraSwarm, в рам­ках которой хакеры взло­мали 14 530 IP-камер Dahua. По сло­вам спе­циалис­тов, ата­ки дли­лись как минимум 35 дней (с 17 июня по 22 июля 2026 года) и боль­шинс­тво под­твержден­ных жертв находят­ся на тер­ритории Рос­сии и Укра­ины.

Ана­лити­ки ком­пании Hunt.io обна­ружи­ли вре­донос­ную активность слу­чай­но: опе­ратор CameraSwarm оста­вил без защиты рабочую дирек­торию на HTTP-сер­вере. Это поз­волило иссле­дова­телям заг­рузить с сер­вера хакеров 407 Мбайт дан­ных — 2616 фай­лов в 234 катало­гах. В ито­ге в этом дам­пе были най­дены исходные коды, логи, учет­ные дан­ные, сним­ки с камер, исто­рия шелл‑команд и резуль­таты экс­плу­ата­ции.

Как показал ана­лиз, зло­умыш­ленни­ки одновре­мен­но исполь­зовали три спо­соба взло­ма. Основным был брут­форс устрой­ств с откры­тым пор­том TCP 37777: таким обра­зом ата­кующие получи­ли дос­туп к 12 324 уни­каль­ным IP-адре­сам. Пос­ле ком­про­мета­ции мал­варь собира­ла с камер сним­ки, а затем све­дения об успешных взло­мах авто­мати­чес­ки переда­вались в Telegram. Так­же соб­ранные дан­ные отдель­но экспор­тирова­лись для исполь­зования в Dahua SMART PSS — ПО для управле­ния сис­темами виде­онаб­людения.

Еще 1923 камеры были ском­про­мети­рова­ны через ста­рые уяз­вимос­ти обхо­да аутен­тифика­ции CVE-2021-33044 и CVE-2021-33045. Для это­го исполь­зовал­ся опен­сор­сный инс­тру­мент p2pwn, который соз­давал на устрой­стве акка­унт p2pwn с паролем p2password. Иссле­дова­тели пре­дуп­режда­ют, что в боль­шинс­тве про­шивок эта учет­ная запись спо­соб­на «пережить» сме­ну пароля и даже сброс устрой­ства до завод­ских нас­тро­ек.

Обе эти уяз­вимос­ти были рас­кры­ты еще в 2021 году и дав­но исправ­лены. Спе­циалис­ты NVD оце­нива­ли их в 9,8 бал­ла по шка­ле CVSS, а Dahua — в 8,1 бал­ла. Кро­ме того, оба бага дав­но вхо­дят в каталог активно экс­плу­ати­руемых уяз­вимос­тей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV) Агентства по кибер­безопас­ности и защите инфраструк­туры США (CISA).

Тре­тий спо­соб атак поз­волил зло­умыш­ленни­кам взло­мать еще 283 камеры, которые находи­лись за NAT и не име­ли пуб­лично­го IP-адре­са. Для это­го исполь­зовалась P2P-инфраструк­тура Easy4IP, пред­назна­чен­ная для уда­лен­ного дос­тупа к устрой­ствам Dahua. То есть хакерам было дос­таточ­но знать серий­ный номер устрой­ства, а для под­клю­чения к про­межу­точ­ному сер­веру Easy4IP они исполь­зовали учет­ные дан­ные SDK, встро­енные в кли­ент­ские при­ложе­ния Dahua.

Нуж­но отме­тить, что о проб­лемах с безопас­ностью Easy4IP еще в 2025 году пре­дуп­режда­ли иссле­дова­тели из ITRES Labs. Тог­да спе­циалис­ты объ­ясня­ли, что в ста­рых про­шив­ках по серий­ному номеру устрой­ства мож­но уста­новить P2P-тун­нель, хотя для даль­нейше­го дос­тупа все рав­но может пот­ребовать­ся логин и пароль.

Те­перь опе­рато­ры CameraSwarm при­мени­ли этот под­ход на прак­тике, ском­про­мети­ровав 283 камеры. Хотя сам по себе такой тун­нель необя­затель­но пре­дос­тавля­ет дос­туп к устрой­ству без пароля, сог­ласно ста­тис­тике, соб­ранной опе­рато­рами CameraSwarm, в 89,4% слу­чаев серий­ные номера поз­воляли уста­новить канал свя­зи с устрой­ством без допол­нитель­ной аутен­тифика­ции.

Кро­ме того, в инс­тру­мен­тарии хакеров был обна­ружен генера­тор кодов для вос­ста­нов­ления пароля на осно­ве серий­ного номера камеры. С его помощью ата­кующие мог­ли исполь­зовать штат­ный механизм Dahua и получать новые коды вос­ста­нов­ления, даже не зная текуще­го пароля адми­нис­тра­тора.

По дан­ным спе­циалис­тов, ска­ниро­вание в поис­ках уяз­вимых устрой­ств было гло­баль­ным: сна­чала опе­рато­ры кам­пании про­веря­ли толь­ко рос­сий­ские диапа­зоны адре­сов, а затем перек­лючились на IPv4-прос­транс­тво в целом. Одна­ко основной инте­рес ата­кующих все же был сос­редото­чен имен­но на сетях в Рос­сии и стра­нах СНГ.

10 августа иссле­дова­тели уве­доми­ли о кам­пании CameraSwarm наци­ональ­ные CERT и коман­ду Dahua PSIRT. Вла­дель­цам камер, у которых в июне и июле 2026 года был открыт порт 37777, теперь рекомен­дует­ся счи­тать устрой­ства потен­циаль­но ском­про­мети­рован­ными и про­верить наличие в сис­теме акка­унта p2pwn.

Так­же спе­циалис­ты совету­ют поль­зовате­лям уста­новить акту­аль­ную про­шив­ку с исправ­лени­ями для CVE-2021-33044 и CVE-2021-33045 и отклю­чить P2P, если он не исполь­зует­ся.

По­мимо это­го, под­черки­вает­ся, что прос­того уда­ления бэк­дор‑акка­унта p2pwn может ока­зать­ся недос­таточ­но, так как уже сге­нери­рован­ные коды вос­ста­нов­ления оста­нут­ся дей­стви­тель­ными до тех пор, пока инже­неры Dahua не изме­нят механизм их фор­мирова­ния на сто­роне сер­вера.

Логи стилеров подорожали почти на 13% за год По дан­ным спе­циалис­тов BI.ZONE, сто­имость све­жих и акту­аль­ных логов сти­леров за пос­ледний год вырос­ла поч­ти на 13% . Такие дан­ные осо­бен­но вос­тре­бова­ны зло­умыш­ленни­ками, пос­коль­ку укра­ден­ные фай­лы cookie и токены могут сох­ранять акту­аль­ность от нес­коль­ких часов до нес­коль­ких дней.

. Такие дан­ные осо­бен­но вос­тре­бова­ны зло­умыш­ленни­ками, пос­коль­ку укра­ден­ные фай­лы cookie и токены могут сох­ранять акту­аль­ность от нес­коль­ких часов до нес­коль­ких дней. На дан­ные, похищен­ные у рос­сий­ских поль­зовате­лей, при­ходит­ся при­мер­но 14–18% от обще­го объ­ема логов в дар­кне­те. Для срав­нения: совокуп­ная доля США, Великоб­ритании и стран ЕС оце­нива­ется в 40–45% .

от обще­го объ­ема логов в дар­кне­те. Для срав­нения: совокуп­ная доля США, Великоб­ритании и стран ЕС оце­нива­ется в . Один архив с похищен­ными дан­ными в сред­нем сто­ит 10–15 дол­ларов США, а под­писка на так называ­емое обла­ко логов, куда ежед­невно пос­тупа­ют све­жие дан­ные, обхо­дит­ся при­мер­но в 250–300 дол­ларов США в месяц.

Сотни тысяч писем в домене noreply.net

ИБ‑иссле­дова­тель Кори Солове­вич (Cory Solovewicz) слу­чай­но обна­ружил серь­езную проб­лему: ком­пании мас­сово отправ­ляют кон­фиден­циаль­ные дан­ные на адре­са в доменах вро­де noreply.net, полагая, что такие пись­ма ник­то не получит. Так как Солове­вичу при­над­лежат домены noreply.us и noreply.net, за пол­тора года он получил более 400 тысяч чужих писем.

Со­лове­вич при­обрел домен noreply.us в 2020 году, а noreply.net — в 2024 году. Изна­чаль­но он пла­ниро­вал исполь­зовать пер­вый домен как catch-all для филь­тра­ции поч­ты и защиты сво­ей при­ват­ности, одна­ко быс­тро заметил, что на него мас­сово пос­тупа­ют авто­мати­чес­кие пись­ма от сто­рон­них сер­висов.

Толь­ко на noreply.net с декаб­ря 2024 года пос­тупило 401 796 писем (в сред­нем это поч­ти 700 сооб­щений в сут­ки). При­чем 28 365 из этих сооб­щений содер­жали раз­личные вло­жения.

Я слу­чай­но соз­дал ханипот, — говорит Солове­вич. — Мне и в голову не при­ходи­ло, что все это при­мет такие мас­шта­бы.

Спе­циалист рас­ска­зал, что за пос­ледний месяц перед его выс­тупле­нием на кон­ферен­ции DEF CON оба домена получи­ли более 11 тысяч писем и сооб­щения были отправ­лены более чем с 14 тысяч адре­сов, отно­сящих­ся к 6200 доменам.

По сло­вам Солове­вича, сре­ди писем встре­чают­ся отче­ты город­ских служб о трав­мах, под­твержде­ния заказов пиц­цы, уве­дом­ления о соз­дании акка­унтов на обра­зова­тель­ных плат­формах, заяв­ки на ремонт и учет­ные дан­ные для тес­товых сис­тем.

Пред­полага­ется, что в некото­рых слу­чаях орга­низа­ции исполь­зуют адре­са вида companyname@noreply.net как заг­лушки, счи­тая, что такого поч­тового ящи­ка не сущес­тву­ет. В дру­гих слу­чаях сис­темы могут под­менять адрес быв­шего сот­рудни­ка или уда­лен­ного поль­зовате­ля похожей «заг­лушкой» вмес­то пол­ного уда­ления акка­унта. При­чем избе­жать таких ситу­аций сов­сем не слож­но: нап­ример, мож­но исполь­зовать внут­ренние домены или спе­циаль­ный домен .invalid, который гаран­тирован­но не сущес­тву­ет.

Нуж­но отме­тить, что это далеко не новая проб­лема. К при­меру, поч­ти двад­цать лет назад незави­симый ИБ‑жур­налист Брай­ан Кребс (Brian Krebs), тог­да работав­ший в газете Washington Post, пи­сал о том, что ком­пании отправ­ляют мил­лионы писем на адре­са @donotreply.com.

Так­же с ана­логич­ной ситу­ацией недав­но стол­кнул­ся гла­ва ИБ ком­пании Xeal Майк Шевард (Mike Sheward). В начале 2026 года он при­обрел домен deleteduser.com при­мер­но за 15 дол­ларов США и уже за пер­вый час получил пись­ма от трех орга­низа­ций. С тех пор Шевар­ду пос­тупили тысячи сооб­щений как минимум от ста ком­паний, и сре­ди этих писем были дан­ные о заказах Viagra, зап­росы на сог­ласова­ние отпусков, бро­ниро­вания гос­тиниц с пол­ными име­нами пос­тояль­цев и даже приг­лашения в Zoom от бри­тан­ско­го госуч­режде­ния.

Ше­вард рас­ска­зывал, что осо­бен­но мно­го дан­ных пос­тупа­ет от неназ­ванной ИИ‑ком­пании, которая ана­лизи­рует соб­людение тех­ники безопас­ности на про­мыш­ленных объ­ектах на Ближ­нем Вос­токе. Сис­темы этой ком­пании от­пра­вили спе­циалис­ту тысячи кад­ров, получен­ных с камер наб­людения.

Осоз­нав мас­штаб проб­лемы, Солове­вич и Шевард незави­симо друг от дру­га купили уже более 30 подоб­ных доменов, что­бы те не попали в руки зло­умыш­ленни­ков. Иссле­дова­тели ста­рают­ся по воз­можнос­ти уве­дом­лять ком­пании об утеч­ках дан­ных и пре­дуп­режда­ют, что нель­зя прос­то отправ­лять пись­ма на email-адре­са в домене вро­де noreply.net. Пос­ле это­го некото­рые орга­низа­ции исправ­ляют свои кон­фигура­ции, одна­ко дру­гие не реаги­руют вов­се.

По сло­вам Солове­вича, раз­бор этих проб­лем отни­мает столь­ко вре­мени, что мог бы стать пол­ноцен­ной работой. При этом иссле­дова­тель опа­сает­ся, что слу­чай­но обна­ружен­ные им сот­ни тысяч писем лишь вер­хушка айсбер­га.

43% поисковых запросов сопровождаются ИИ-ответами По дан­ным ком­пании Similarweb, бло­ки «Обзор от ИИ» появ­ляют­ся при­мер­но для 43% поис­ковых зап­росов Google в США. Годом ранее их доля сос­тавля­ла око­ло 15% , то есть за год показа­тель вырос поч­ти втрое.

поис­ковых зап­росов Google в США. Годом ранее их доля сос­тавля­ла око­ло , то есть за год показа­тель вырос поч­ти втрое. Вмес­те с этим рас­тет популяр­ность отдель­ного раз­говор­ного «Режима ИИ» (AI Mode). Так, количес­тво его посеще­ний уве­личи­лось со 126 мил­лионов в июне 2025 года до 279 мил­лионов в мае 2026 года — более чем в 2 раза. Ис­сле­дова­тели отме­чают, что меня­ется и то, как люди фор­мулиру­ют зап­росы: пос­ле появ­ления «Режима ИИ» сред­няя дли­на зап­роса в Google вырос­ла на 5,4%. Вмес­то корот­ких наборов клю­чевых слов поль­зовате­ли все чаще зада­ют поис­ковику раз­верну­тые воп­росы на естес­твен­ном язы­ке. При этом попада­ние сай­тов в ИИ‑отве­ты может замет­но вли­ять на даль­нейшее поведе­ние поль­зовате­ля. Так, пос­ле упо­мина­ния кон­крет­ного ресур­са или брен­да в отве­те ИИ веро­ятность перехо­да на соот­ветс­тву­ющий сайт воз­раста­ет в 2,5 раза.

ТВ-приставки притворяются смартфонами

Ис­сле­дова­тели из ком­пании Bitsight обна­ружи­ли вре­донос­ную кам­панию Fuyao, в рам­ках которой бюд­жетные ТВ‑прис­тавки на Android ими­тиру­ют смар­тфо­ны Samsung, Huawei, Xiaomi и Vivo. Такие устрой­ства скли­кива­ют рек­ламу, а так­же могут работать как прок­си и про­пус­кать через себя чужой тра­фик без ведома вла­дель­ца. Экспер­ты свя­зыва­ют эту активность с китай­ской ком­пани­ей Zhejiang Fengwo IoT Technology Co., Ltd.

По дан­ным спе­циалис­тов, часть прис­тавок сра­зу пос­тавля­ются с при­ложе­ниями, которые пол­ностью перепи­сыва­ют их аппа­рат­ный про­филь: управля­ющий сер­вер переда­ет им кон­фигура­цию выб­ранной модели смар­тфо­на, а мал­варь под­меня­ет свой­ства, спо­соб­ные выдать нас­тоящую пла­ту на базе Rockchip, Amlogic или Allwinner.

Даль­нейшее поведе­ние девай­са зависит от наличия под­клю­чения через HDMI. Если прис­тавка обна­ружи­вает активное HDMI-под­клю­чение, она прев­раща­ется в SOCKS5-прок­си и про­пус­кает чужой тра­фик, исполь­зуя интернет‑соеди­нение вла­дель­ца. Пос­ле отклю­чения HDMI (или при его отсутс­твии) устрой­ство занима­ется рек­ламным мошен­ничес­твом и кли­кает по рек­ламе на сай­тах, при­над­лежащих зло­умыш­ленни­кам.

Ис­сле­дова­тели сумели соб­рать информа­цию о Fuyao, получив кон­троль над осво­бодив­шимся доменом, который опе­рато­ры кам­пании исполь­зовали для сбо­ра телемет­рии и под­держа­ния работы вши­того в прис­тавки бэк­дора.

Все­го за сут­ки sinkhole иссле­дова­телей получил 65 957 зап­росов от 38 тысяч уни­каль­ных MAC-адре­сов, и боль­шинс­тво прис­тавок «пред­став­лялись» смар­тфо­нами. При этом в отче­те отме­чает­ся, что эти циф­ры не отра­жают точ­ное количес­тво заражен­ных устрой­ств, так как сис­тема спо­соб­на про­изво­дить ротацию под­дель­ных иден­тифика­торов.

Ча­ще все­го в изу­чен­ной телемет­рии встре­чалась модель H96_MAX_V11, но Bitsight пре­дуп­режда­ет, что выбор­ка сме­щена в сто­рону ста­рых девай­сов одно­го брен­да. Пол­ного спис­ка зат­ронутых моделей, про­шивок и сетевых инди­като­ров у экспер­тов нет.

Для поис­ка рек­ламы Fuyao исполь­зует компь­ютер­ное зре­ние. Так, в пре­дус­танов­ленном при­ложе­нии Script была обна­руже­на модель YOLOv8s под наз­вани­ем lourui_2, обу­чен­ная рас­позна­вать 12 эле­мен­тов интерфей­са, вклю­чая рек­ламные бан­неры и вид­жеты Taboola. Ее допол­няют дан­ные Android Accessibility service и OCR из Google ML Kit. По сло­вам иссле­дова­телей, в резуль­тате сис­тема «объ­еди­няет три механиз­ма машин­ного зре­ния и ана­лиза в одном интерфей­се».

Всю логику сво­их кам­паний опе­рато­ры Fuyao собира­ют в собс­твен­ном редак­торе на базе фрей­мвор­ка Blockly. Готовые сце­нарии экспор­тиру­ются в JavaScript, заг­ружа­ются в S3, а затем рас­сыла­ются на ТВ‑прис­тавки. На четырех тес­товых устрой­ствах спе­циалис­ты перех­ватили око­ло 40 таких заданий, отно­сящих­ся к 21 мошен­ничес­кой кам­пании и соб­ранных из 166 раз­ных прог­рам­мных бло­ков.

Для монети­зации бот­нета из ТВ‑прис­тавок зло­умыш­ленни­ки исполь­зовали сеть собс­твен­ных сай­тов. Так, ана­лити­кам уда­лось соот­нести с кам­пани­ей Fuyao 144 домена. Как минимум 84 сай­та раз­мещали тег Taboola на глав­ной стра­нице, а дан­ные sellers.json помог­ли свя­зать их с орга­низа­циями в Гон­конге и Син­гапуре.

Ис­сле­дова­тели оце­нива­ют воз­можный доход зло­умыш­ленни­ков в 1,25 дол­лара США с одно­го активно­го устрой­ства в день, или око­ло 47 500 дол­ларов США в день с 38 тысяч прис­тавок.

Пред­ста­вите­ли Google сооб­щили СМИ, что иссле­дован­ные Bitsight прис­тавки не име­ли сер­тифика­ции Play Protect. В ком­пании рекомен­довали про­верять сер­тифика­цию в нас­трой­ках устрой­ств, а так­же перед покуп­кой све­рять­ся со спис­ком офи­циаль­ных пар­тне­ров Android TV.

Хуанг об открытости и безопасности ИИ Гла­ва Nvidia Джен­сен Хуанг (Jensen Huang) опуб­ликовал манифест в под­дер­жку ИИ‑моделей с откры­тыми весами, который под­писали 25 ком­паний, фон­дов и орга­низа­ций. Авто­ры докумен­та про­водят парал­лель с раз­вити­ем open source и утвер­жда­ют, что кон­цен­тра­ция мощ­ных ИИ‑сис­тем у нес­коль­ких зак­рытых пос­тавщи­ков сама по себе соз­дает рис­ки: От­кры­тость может стать одним из важ­ней­ших путей к безопас­ности и защищен­ности ИИ. Полагать­ся исклю­читель­но на зак­рытые модели небезо­пас­но: их могут взло­мать, исполь­зовать во вред, а ошиб­ки в их работе могут оста­вать­ся незамет­ными для внеш­них наб­людате­лей.

Проблема постквантового алгоритма HAWK

Раз­работ­чики пост­кван­тового алго­рит­ма HAWK отоз­вали его из прог­раммы стан­дарти­зации NIST пос­ле того, как модель Claude Mythos Preview помог­ла раз­работать более эффектив­ную ата­ку. Кро­ме того, модель Anthropic уско­рила извес­тную ата­ку на сок­ращен­ную вер­сию AES-128 в 200–800 раз.

HAWK пред­став­ляет собой схе­му циф­ровой под­писи, рас­счи­тан­ную на защиту от будущих кван­товых компь­юте­ров. В мае 2026 года пред­ста­вите­ли NIST (National Institute of Standards and Technology) допус­тили HAWK до треть­его раун­да допол­нитель­ного про­цес­са стан­дарти­зации пост­кван­товых схем циф­ровой под­писи.

Бе­зопас­ность HAWK опи­рает­ся на слож­ность задачи изо­мор­физма решеток. Ранее иссле­дова­тели уже сооб­щали, что опре­делен­ная сим­метрия, или авто­мор­физм, может при­мер­но вдвое сок­ратить объ­ем вычис­лений, необ­ходимых для вос­ста­нов­ления клю­ча. Одна­ко этот под­ход счи­тал­ся неп­рактич­ным, пос­коль­ку нуж­ную сим­метрию най­ти не уда­валось.

Те­перь в Anthropic за­яви­ли, что ИИ‑модель помог­ла раз­работать ата­ку, которая по откры­тому клю­чу вос­ста­нав­лива­ет нет­риви­аль­ный авто­мор­физм решет­ки, а затем исполь­зует его для получе­ния экви­вален­тно­го сек­ретно­го клю­ча, которым мож­но под­писывать сооб­щения от име­ни вла­дель­ца. Нуж­но отме­тить, что опуб­ликован­ная Anthropic реали­зация ата­ки рас­счи­тана толь­ко на HAWK-256 — спе­циаль­но ослаблен­ный тес­товый вари­ант алго­рит­ма — и в сред­нем выпол­няет вос­ста­нов­ление клю­ча за 3 ч 42 мин на 96-ядер­ном сер­вере.

В ком­пании пишут, что на иссле­дова­ние ушло око­ло 60 ч работы модели и при­мер­но 100 тысяч дол­ларов США на исполь­зование API. При этом управляв­ший экспе­римен­том сот­рудник Anthropic не спе­циали­зиро­вал­ся на крип­тогра­фии и лишь изредка задавал общее нап­равле­ние. Mythos изу­чила про­филь­ную литера­туру, про­вела матема­тичес­кие и вычис­литель­ные экспе­римен­ты, а затем под­готови­ла пай­плайн для про­вер­ки резуль­тата.

Под­черки­вает­ся, что ата­ка на пол­ноцен­ные HAWK-512 и HAWK-1024 по‑преж­нему оста­ется неп­рактич­ной, одна­ко новый под­ход замет­но сни­зил заяв­ленный раз­работ­чиками HAWK запас проч­ности.

Ав­торы HAWK под­твер­дили выводы Anthropic и сооб­щили, что при­няли решение вый­ти из прог­раммы стан­дарти­зации NIST: прос­тые меры защиты, вклю­чая удво­ение парамет­ров, сде­лали бы алго­ритм некон­курен­тоспо­соб­ным.

Вто­рое ис­сле­дова­ние, опуб­ликован­ное Anthropic, каса­ется AES-128, а точ­нее, его сок­ращен­ной вер­сии с семью раун­дами вмес­то стан­дар­тных десяти. В этом слу­чае Mythos помог­ла усо­вер­шенс­тво­вать ата­ку типа meet-in-the-middle и раз­работать новую тех­нику под наз­вани­ем Möbius Bridge. Она поз­воля­ет срав­нивать про­межу­точ­ные резуль­таты шиф­рования без перебо­ра одно­го из бай­тов клю­ча, то есть исклю­чает про­вер­ку 256 воз­можных зна­чений. С уче­том допол­нитель­ных вычис­лений это уско­ряет ата­ку в 200–800 раз.

Прак­тичес­кой угро­зы для безопас­ности AES это иссле­дова­ние не соз­дает. Ата­кующе­му по‑преж­нему пот­ребу­ется око­ло 2^105 спе­циаль­но подоб­ранных откры­тых тек­стов, и экспе­римент с пол­ным вос­ста­нов­лени­ем клю­ча иссле­дова­тели про­демонс­три­рова­ли толь­ко на усе­чен­ном AES-подоб­ном шиф­ре с 24-бит­ным клю­чом. Для семира­ундо­вого AES-128 иссле­дова­тели оце­нили отдель­ные эта­пы ата­ки, а затем экс­тра­поли­рова­ли ее ито­говую слож­ность.

Как объ­яснил извес­тный крип­тограф и про­фес­сор Уни­вер­ситета Джон­са Хоп­кинса Мэттью Грин (Matthew Green), эти работы демонс­три­руют не столь­ко ско­рый крах сов­ремен­ной крип­тогра­фии, сколь­ко воз­можную роль LLM в крип­тоана­лизе.

Грин говорит, что модель не изоб­рела чего‑то прин­ципи­аль­но нового, а удач­но объ­еди­нила нес­коль­ко уже извес­тных методов атак. При этом про­вер­ка резуль­татов ста­ла глав­ным узким мес­том иссле­дова­ния: спе­циалис­там Anthropic понадо­бил­ся поч­ти месяц, что­бы разоб­рать­ся в методе, пред­ложен­ном ИИ, и убе­дить­ся в его кор­рек­тнос­ти.

1442 уязвимости исправили в трех версиях Chrome В Chrome 149, 150 и 151 в общей слож­ности устра­нили 1442 уяз­вимос­ти. Так, на вер­сии 149 и 150 приш­лось 1072 пат­ча (боль­ше, чем в пре­дыду­щих 23 релизах, вмес­те взя­тых). Еще 370 уяз­вимос­тей зак­рыли в Chrome 151, при­чем 349 из них спе­циалис­ты Google обна­ружи­ли самос­тоятель­но.

Зна­читель­ную часть работы с багами в Chrome авто­мати­зиро­вали с помощью ИИ. По оцен­ке Google, такие сис­темы эко­номят раз­работ­чикам сот­ни часов в месяц, и толь­ко в мае они помог­ли не допус­тить в ста­биль­ные сбор­ки бра­узе­ра более 20 уяз­вимос­тей.

Критический баг в OpenWrt

Раз­работ­чики OpenWrt выпус­тили обновле­ния, устра­няющие кри­тичес­кую уяз­вимость в DHCPv6-сер­вере. Баг поз­волял неаутен­тифици­рован­ному ата­кующе­му добить­ся выпол­нения про­изволь­ного кода с пра­вами root и пол­ностью ском­про­мети­ровать уяз­вимый роутер.

Проб­лема получи­ла иден­тифика­тор CVE-2026-53921 (9,8 бал­ла по шка­ле CVSS) и свя­зана с перепол­нени­ем 512-бай­тового буфера в ком­понен­те odhcpd, который обра­баты­вает DHCPv6-зап­росы и по умол­чанию работа­ет с при­виле­гиями root.

Раз­работ­чики пояс­нили, что для ата­ки было дос­таточ­но отпра­вить спе­циаль­но сфор­мирован­ный DHCPv6 REQUEST на порт UDP 547. В опре­делен­ных усло­виях обра­бот­чик записы­вал дан­ные за пре­делы выделен­ного буфера, и в резуль­тате ата­кующий получал воз­можность не толь­ко спро­воци­ровать отказ самого сер­виса, но и выпол­нить про­изволь­ный код на устрой­стве.

От­меча­ется, что экс­плу­ата­цию проб­лемы упро­щала сла­бая защита мно­гих роуте­ров. Дело в том, что на таких устрой­ствах зачас­тую нет механиз­мов, которые пре­пятс­тву­ют исполь­зованию перепол­нения буфера для выпол­нения про­изволь­ного кода, вклю­чая защиту сте­ка и ран­домиза­цию адресно­го прос­транс­тва (ASLR). Поэто­му спе­циалис­ты счи­тают пол­ноцен­ную RCE-ата­ку впол­не реаль­ной, и к бюл­летеню безопас­ности при­ложе­ны PoC-скрип­ты на Python для обо­их вари­антов экс­плу­ата­ции.

Уяз­вимость зат­рагива­ет ста­рые вер­сии odhcpd с фун­кци­ями dhcpv6_ia_handle_IAs() и build_ia(). Исправ­ления вош­ли в OpenWrt вер­сий 24.10.8 и 25.12.5. Поль­зовате­лям вет­ки 24.10 рекомен­дует­ся обно­вить­ся до вер­сии 24.10.8, а поль­зовате­лям 25.12 — до 25.12.5.

По­мимо уяз­вимос­ти CVE-2026-53921, в вер­сии 24.10.8 были устра­нены и дру­гие проб­лемы в сетевых сер­висах, вклю­чен­ных по умол­чанию. Сре­ди них — запись за гра­ницы буфера, use-after-free, утеч­ки памяти, отказ в обслу­жива­нии, чте­ние дан­ных за гра­ница­ми буфера в сте­ке и спу­финг прок­си Neighbor Discovery. Кро­ме того, раз­работ­чики испра­вили три бага, которые поз­воляли осу­щес­твить ата­ку типа HTTP request smuggling через uhttpd.

Так­же была исправ­лена проб­лема CVE-2026-62948 — инъ­екция име­ни хос­та через DHCPv6, которая мог­ла при­вес­ти к хра­нимой XSS при откры­тии спис­ка DHCP-арен­ды адре­сов в LuCI. Еще один баг, CVE-2026-62947, поз­волял читать дос­тупные поль­зовате­лю root фай­лы через path traversal в cgi-io, одна­ко для его экс­плу­ата­ции тре­бова­лась авто­риза­ция и соб­людение ряда усло­вий.

Так как в нас­тоящее вре­мя для OpenWrt 24.10 выходят толь­ко пат­чи безопас­ности, а в сен­тябре 2026 года под­дер­жку этой вет­ки окон­чатель­но прек­ратят, раз­работ­чики рекомен­дуют поль­зовате­лям перехо­дить на OpenWrt 25.12.

Более 800 DDoS-атак мощнее 1 Тбит/с зафиксировала Cloudflare Во вто­ром квар­тале 2026 года спе­циалис­ты Cloudflare зафик­сирова­ли более 800 DDoS-атак на сетевом уров­не мощ­ностью свы­ше 1 Тбит/с. По срав­нению с пер­вым квар­талом, ког­да таких инци­ден­тов было око­ло 130, их количес­тво вырос­ло на 519%. За­мет­но учас­тились и менее мощ­ные ата­ки: чис­ло инци­ден­тов в диапа­зоне от 500 Гбит/с до 1 Тбит/с вырос­ло на 143% , а от 100 до 500 Гбит/с — на 105% .

Гбит/с до Тбит/с вырос­ло на , а от до Гбит/с — на . Все­го за пер­вое полуго­дие Cloudflare ней­тра­лизо­вала 23,2 мил­лиона DDoS-атак на сетевом уров­не и 29,64 трил­лиона вре­донос­ных HTTP-зап­росов.

DDoS-атак на сетевом уров­не и вре­донос­ных HTTP-зап­росов. При этом боль­шинс­тво DDoS-атак оста­ются корот­кими и не слиш­ком мощ­ными. Так, мощ­ность 96,62% инци­ден­тов не пре­выша­ла 50 Мбит/с, а 90,6% атак завер­шались менее чем за 10 мин. Пик активнос­ти при­шел­ся на апрель, ког­да Cloudflare обра­бота­ла 6,46 трил­лиона вре­донос­ных HTTP-зап­росов и 165 Пбайт DDoS-тра­фика на сетевом уров­не.

вре­донос­ных HTTP-зап­росов и DDoS-тра­фика на сетевом уров­не. На­ибо­лее ата­куемы­ми сек­торами в пер­вом полуго­дии ста­ли СМИ, про­изводс­твен­ные и изда­тель­ские ком­пании — на них приш­лось 14,2% отра­жен­ных HTTP-DDoS-зап­росов.

Новые атаки моделей OpenAI и Anthropic

OpenAI и бри­тан­ский Инсти­тут безопас­ности ИИ (AI Security Institute, AISI) рас­кры­ли нес­коль­ко новых инци­ден­тов, в ходе которых ИИ‑аген­ты выходи­ли за рам­ки тес­товых сце­нари­ев и начина­ли ата­ковать реаль­ные сис­темы и людей. В одном из слу­чаев агент при­менял соци­аль­ную инже­нерию, соз­давал под­став­ные акка­унты, вво­дил мей­нтей­неров в заб­лужде­ние и пытал­ся убе­дить их при­нять вре­донос­ный код. Эти слу­чаи не свя­заны ни со взло­мом Hugging Face, ни с инци­ден­тами, которые ком­пания Anthropic рас­кры­ла в июле текуще­го года.

Опуб­ликован­ный AISI от­чет гла­сит, что во вре­мя про­веден­ных инсти­тутом тес­тов аген­ты на базе моделей Claude Mythos 5 и GPT-5.6 Sol дол­жны были взла­мывать изо­лиро­ван­ные кор­поратив­ные сети. Одна­ко в 10 из 122 запус­ков они совер­шили 19 несан­кци­они­рован­ных дей­ствий в откры­том интерне­те: 17 из них были совер­шены Mythos 5, а еще два — GPT-5.6 Sol.

Эти 19 эпи­зодов не были отдель­ными инци­ден­тами: боль­шинс­тво дей­ствий аген­ты осу­щес­тви­ли в рам­ках нес­коль­ких свя­зан­ных цепочек атак, при­чем основная активность исхо­дила от одно­го аген­та Mythos 5.

В отче­те отдель­но ого­вари­вает­ся, что обе ИИ‑модели работа­ли без штат­ных защит­ных филь­тров, а так­же орга­низа­торы испы­таний намерен­но не зак­рыли им дос­туп в интернет. Хотя аген­там было раз­решено ата­ковать толь­ко кибер­полигон, им не объ­ясня­ли, как имен­но они могут исполь­зовать дос­туп в интернет, а так­же не пре­дуп­режда­ли, что сле­дует избе­гать вза­имо­дей­ствия с реаль­ными людь­ми и сис­темами.

На­ибо­лее серь­езный инци­дент про­изо­шел при тес­тирова­нии Mythos 5. Агент искал в интерне­те информа­цию, свя­зан­ную с испы­тани­ем, и оши­боч­но решил, что пос­торон­ний опен­сор­сный про­ект на GitHub, наз­вание репози­тория которо­го сов­пало с одним из клю­чевых слов из леген­ды, тоже явля­ется частью кибер­полиго­на. К тому же домен элек­трон­ной поч­ты одно­го из раз­работ­чиков это­го про­екта нашел­ся в DNS-кеше аген­та. Пос­ле это­го ИИ пот­ратил око­ло 34 ч на под­готов­ку ата­ки на цепоч­ку пос­тавок и попытал­ся внед­рить в этот про­ект мал­варь.

В час­тнос­ти, агент изу­чил спи­сок мей­нтей­неров про­екта, про­верил их адре­са элек­трон­ной поч­ты и исто­рию ком­митов (что­бы понять, ког­да раз­работ­чики чаще быва­ют в сети), а затем под­готовил и отпра­вил вре­донос­ный пул‑рек­вест.

Вре­донос мас­кировал­ся под исправ­ление реаль­ного бага и про­верял окру­жение перед запус­ком: в CI соз­данный аген­том дроп­пер дол­жен был оста­вать­ся неак­тивным, что­бы авто­мати­чес­кие тес­ты не выяви­ли подоз­ритель­ное поведе­ние. Если бы этот ком­мит при­няли, мал­варь мог­ла заразить сис­темы раз­работ­чиков, готовые сбор­ки прог­раммы, а затем и ее поль­зовате­лей.

При этом Mythos 5 попытал­ся ввес­ти мей­нтей­неров в заб­лужде­ние. К при­меру, ког­да один из поль­зовате­лей пуб­лично пре­дуп­редил раз­работ­чиков о том, что соз­данный ИИ пул‑рек­вест содер­жит мал­варь, агент отверг это обви­нение, перепи­сал исто­рию вет­ки и заменил пей­лоад. Более того, пос­ле это­го агент соз­дал вто­рой акка­унт и от его лица заявил, что яко­бы про­верил код и не нашел в нем проб­лем. Затем, исполь­зуя дру­гую учет­ную запись, он поб­лагода­рил этот фейк за «незави­симую про­вер­ку».

Од­ними толь­ко ком­мента­риями на GitHub агент не огра­ничил­ся и так­же попытал­ся пов­лиять на раз­работ­чиков дру­гими метода­ми. Для это­го ИИ отпра­вил мей­нтей­нерам пять фай­лов и сооб­щений под вымыш­ленны­ми име­нами: два содер­жали вре­донос­ные пей­лоады, а осталь­ные дол­жны были убе­дить людей при­нять пред­ложен­ные изме­нения. В одном слу­чае ИИ даже завер­шил сооб­щение фра­зой на дат­ском язы­ке, так как выяс­нил, что на нем говорит раз­работ­чик.

При регис­тра­ции фаль­шивых акка­унтов агент пытал­ся исполь­зовать Tor, одна­ко не сумел прой­ти CAPTCHA и перек­лючил­ся на SOCKS-прок­си.

ИИ не толь­ко отправ­лял раз­работ­чикам сооб­щения и вре­донос­ные фай­лы под вымыш­ленны­ми име­нами, но и спря­тал в issue на GitHub промпт‑инжект для ИИ‑ассистен­тов Claude Code, Codex и Cursor, которых он хотел зас­тавить запус­тить вре­донос­ный код. При­чем на обыч­ной стра­нице вре­донос­ная инс­трук­ция не отоб­ражалась, зато была дос­тупна через API.

Эк­спер­ты AISI отме­чают, что один из поль­зовате­лей заметил подоз­ритель­ный скрипт и спе­циаль­но запус­тил его в изо­лиро­ван­ном кон­тей­нере. В резуль­тате ИИ‑агент ненадол­го получил root-дос­туп к чужой тес­товой сре­де, соб­рал све­дения о сис­теме и уста­новил перех­ватчик учет­ных дан­ных, который искал токены GitHub. Довес­ти эту ата­ку до кон­ца и похитить дан­ные ИИ не успел, а поль­зователь пос­ле про­вер­ки пре­дуп­редил мей­нтей­нера о проб­леме, в резуль­тате чего вре­донос­ный пул‑рек­вест зак­рыли.

В дру­гом слу­чае Mythos 5 разос­лал один и тот же вре­донос­ный уста­нов­щик в 145 репози­тори­ев. Для управле­ния этой инфраструк­турой он исполь­зовал GitHub и умыш­ленно опуб­ликовал пер­сональ­ный токен в откры­том gist, оста­вив инс­трук­ции для дру­гих аген­тов. Вре­донос­ный setup.py успел выпол­нить­ся как минимум в 53 кон­тей­нерах Dependabot, одна­ко не сумел выб­рать­ся из них.

Поз­же этот токен обна­ружи­ли и исполь­зовали дру­гие аген­ты (вклю­чая GPT-5.6 Sol) в ходе трех тес­товых запус­ков. Дело в том, что пер­вый агент оста­вил в README инс­трук­ции для сов­мес­тной работы и рекомен­дации по исполь­зованию соз­данных им акка­унтов и арте­фак­тов. В конеч­ном сче­те GitHub заб­локиро­вал учет­ную запись.

Ана­лити­ки AISI не могут с точ­ностью утвер­ждать, понимал ли Mythos 5, что ата­кует реаль­ных людей. В логах агент то отка­зывал­ся от про­дол­жения атак из‑за воз­можно­го ущер­ба, то убеж­дал сам себя, что, хотя GitHub нас­тоящий, цель все рав­но явно отно­сит­ся к тес­ту.

Пос­ле этих инци­ден­тов в AISI решили боль­ше не пре­дос­тавлять аген­там откры­тый дос­туп в интернет без отдель­ного обос­нования. Сей­час спе­циалис­ты инсти­тута работа­ют над внед­рени­ем точеч­ных сетевых огра­ниче­ний, а так­же допол­нитель­ным кон­тро­лем, в рам­ках которо­го вто­рая модель будет про­верять дей­ствия аген­та до их выпол­нения.

Кро­ме того, ана­лити­ки AISI начали искать воз­можные приз­наки дру­гой вре­донос­ной активнос­ти в ста­рых тес­тах ИИ. Спе­циалис­ты уже прос­каниро­вали око­ло 40 тысяч образцов и поч­ти 4 мил­лиона сооб­щений (этот мас­сив охва­тыва­ет при­мер­но 70% киберис­пытаний зат­ронутых моделей), но руч­ной ана­лиз резуль­татов еще не завер­шен, поэто­му окон­чатель­ный мас­штаб проб­лемы неиз­вестен.

Так­же нуж­но упо­мянуть еще один инци­дент, о котором в августе рас­ска­зали в OpenAI. Он про­изо­шел во вре­мя тес­тов, которые про­води­ли спе­циалис­ты ком­пании Irregular: из‑за ошиб­ки в кон­фигура­ции изо­лиро­ван­ный CTF получил дос­туп в интернет, а имя вымыш­ленной цели сов­пало с нас­тоящим доменом. В резуль­тате неназ­ванная модель OpenAI при­няла реаль­ный сайт за часть задания, взло­мала его и вос­поль­зовалась най­ден­ными там учет­ными дан­ными.

В ком­пании под­чер­кну­ли, что агент не экс­плу­ати­ровал 0-day-уяз­вимос­ти и не совер­шал побег из песоч­ницы. К нас­тояще­му момен­ту рас­сле­дова­ние не выяви­ло никако­го ущер­ба, помимо ком­про­мета­ции дан­ных самого взло­ман­ного сай­та.

Дуров об удалении Telegram из App Store В начале августа Apple на нес­коль­ко часов уда­лила Telegram из App Store. Как пояс­нили в ком­пании, про­вер­ка выяви­ла в Telegram матери­алы, свя­зан­ные с сек­суали­зиро­ван­ным насили­ем над деть­ми и зап­рещен­ные пра­вила­ми App Store. В ито­ге при­ложе­ние вос­ста­нови­ли в магази­не, ког­да сот­рудни­ки Telegram уда­лили про­тивоп­равный кон­тент и заб­локиро­вали раз­местив­шего его поль­зовате­ля. Как заявил Павел Дуров (вне­сен в перечень тер­рорис­тов и экс­тре­мис­тов Рос­финмо­нито­рин­га) в сво­ем Telegram-канале, некий зло­умыш­ленник пытал­ся добить­ся бло­киров­ки сооб­щес­тва и умыш­ленно раз­мещал зап­рещен­ный кон­тент, а Apple уда­лила мес­сен­джер из магази­на еще до обра­щения к его раз­работ­чикам. По мне­нию Дурова, такой механизм соз­дает риск для любых сер­висов с поль­зователь­ским кон­тентом: Ес­ли при­ложе­ние, которым поль­зуют­ся более мил­лиар­да человек, мож­но уда­лить из App Store без пред­варитель­ного пре­дуп­режде­ния, это может про­изой­ти с любым при­ложе­нием.

Уязвимость кошельков Coldcard

В августе вла­дель­цы аппа­рат­ных крип­токошель­ков Coldcard пос­тра­дали от мас­совой кра­жи средств. Пер­вая вол­на атак зат­ронула око­ло 500 одноклю­чевых (single-signature) кошель­ков: все­го за нес­коль­ко десят­ков минут с них вывели при­мер­но 594 BTC, то есть око­ло 38 мил­лионов дол­ларов США по кур­су на момент ата­ки. Вско­ре ИБ‑иссле­дова­тели обна­ружи­ли допол­нитель­ные тран­закции, свя­зан­ные с этой кам­пани­ей.

При­чиной слу­чив­шегося ста­ла уяз­вимость в механиз­ме генера­ции seed-фраз, появив­шаяся в про­шив­ке кошель­ков Coldcard еще в мар­те 2021 года. Спе­циалис­ты ком­пании Block выяс­нили, что из‑за некор­рек­тной нас­трой­ки устрой­ство мог­ло исполь­зовать вмес­то аппа­рат­ного генера­тора слу­чай­ных чисел прог­рам­мный генера­тор псев­дослу­чай­ных чисел из MicroPython. Дело в том, что одна из вспо­мога­тель­ных биб­лиотек про­веря­ла лишь наличие соот­ветс­тву­ющей нас­трой­ки, но не ее зна­чение.

В резуль­тате при соз­дании seed-фра­зы вмес­то аппа­рат­ного генера­тора слу­чай­ных чисел исполь­зовал­ся детер­миниро­ван­ный PRNG Yasmarang из MicroPython. Его сос­тояние зависе­ло от иден­тифика­тора мик­рокон­трол­лера и ряда зна­чений, свя­зан­ных с внут­ренни­ми часами устрой­ства, которые не обес­печива­ли дос­таточ­ный уро­вень энтро­пии.

Это рез­ко сок­ращало чис­ло воз­можных вари­антов seed-фраз и поз­воляло зло­умыш­ленни­кам брут­форсить их офлайн, а затем сопос­тавлять получен­ные адре­са с пуб­личны­ми дан­ными блок­чей­на.

То есть для кра­жи крип­товалю­ты не тре­бова­лось получать физичес­кий дос­туп к устрой­ству Coldcard или ком­про­мети­ровать компь­ютер его вла­дель­ца: уяз­вимый ключ соз­давал­ся еще в ходе пер­воначаль­ной нас­трой­ки кошель­ка.

Вско­ре спе­циалис­ты ком­пании Coinkite, сто­ящей за раз­работ­кой аппа­рат­ных кошель­ков, выпус­тили экс­трен­ные обновле­ния про­шив­ки для зат­ронутых моделей и рекомен­довали вла­дель­цам устрой­ств, чьи seed-фра­зы были соз­даны с помощью уяз­вимых вер­сий ПО, сроч­но перенес­ти средс­тва на новые адре­са. Под­черки­валось, что прос­того обновле­ния устрой­ства недос­таточ­но, пос­коль­ку уже соз­данная seed-фра­за пос­ле это­го не ста­нет более безопас­ной.

Ата­ки на кошель­ки Coldcard начались еще 30 июля, а к началу августа иссле­дова­тели зафик­сирова­ли нес­коль­ко волн хищения средств. К при­меру, гла­ва иссле­дова­тель­ско­го под­разде­ления Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) со­общал, что с начала инци­ден­та зло­умыш­ленни­ки мог­ли вывес­ти око­ло 1816 BTC (при­мер­но 114 мил­лионов дол­ларов США по кур­су на момент ата­ки) более чем с 5200 адре­сов.

Осо­бен­но при­меча­тель­ной ста­ла чет­вертая вол­на атак. В ней ата­кующие исполь­зовали механизм replace-by-fee (RBF), поз­воля­ющий заменить непод­твержден­ную бит­коин‑тран­закцию дру­гой с более высокой комис­сией. Бла­года­ря это­му у жертв оста­вал­ся неболь­шой шанс заметить кра­жу в мем­пуле и попытать­ся «перебить» тран­закцию зло­умыш­ленни­ка, отпра­вив те же монеты на безопас­ный адрес с боль­шей комис­сией.

При этом все под­твержден­ные кра­жи зат­ронули толь­ко одноклю­чевые кошель­ки: по дан­ным спе­циалис­тов Galaxy Research, зло­умыш­ленни­кам так и не уда­лось похитить средс­тва ни из одно­го кошель­ка с муль­типод­писью.

За­метим, что один из адре­сов, свя­зан­ных с ата­кующи­ми, прев­ратил­ся в сво­еоб­разную пуб­личную дос­ку объ­явле­ний. Поль­зовате­ли начали отправ­лять на него сим­воличес­кие сум­мы, прик­ладывая к ним сооб­щения с помощью OP_RETURN — механиз­ма Bitcoin, который поз­воля­ет записать неболь­шой объ­ем про­изволь­ных дан­ных в тран­закцию.

Сре­ди таких пос­ланий были прось­бы вер­нуть хотя бы часть укра­ден­ных средств, откро­вен­ное поп­рошай­ничес­тво и даже пред­ложение помочь с отмы­вани­ем укра­ден­ных бит­коинов за неболь­шую комис­сию.