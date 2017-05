Еще один случай необычного вымогательства, доказывающий, что любую информацию можно попытаться «конвертировать» в деньги, произошел в Индии. Местные СМИ сообщают об арестах 16 человек, которые похитили копию фильма «Бахубали: Завершение» (Baahubali 2: The Conclusion) и потребовали выкуп от компании Arka Mediaworks Entertainment Ltd.

Напомню, что это уже третий подобный случай за последние месяцы. Так, в конце апреля 2017 года в интернет попали 10 эпизодов нового сезона сериала «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is The New Black), и утечка не была случайностью. Тогда хакер (или группа хакеров) The Dark Overlord, сообщил, что он похитил новые эпизоды популярного телешоу еще в 2016 году и теперь выкладывает сериал в открытый доступ, потому как представители компаний Netflix и Larson Studios отказались заплатить выкуп.

Ранее на этой неделе также стало известно, что неизвестные злоумышленники шантажируют компанию Disney, угрожая опубликовать на торрент-трекерах новую часть известной франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).

Как уже было сказано выше, теперь еще один похожий случай был зафиксирован в Индии. Неизвестные злоумышленники похитили копию картины «Бахубали: Завершение», которая совсем недавно вышла на экраны кинотеатров и демонстрирует отличные сборы в прокате. Злоумышленники угрожали опубликовать фильм в интернете, если им не заплатят выкуп, однако в данном случае вымогатели просчитались. Согласно данным India.com, представители Arka Mediaworks Entertainment Ltd отказались платить шантажистам и немедленно обратились в полицию. Правоохранители подсказали пострадавшим, что им нужно вызвать вымогателей на диалог, запросив доказательства того, что кинокартина действительно была украдена.

Очевидно, злоумышленники не знали о том, что копия фильма была каким-то образом промаркирована для защиты от копирования, и предоставили компании отрывок. Это позволило правоохранительным органам проследить украденную копию до конкретного кинотеатра, владелец которого вскоре был арестован.

Журналисты издания Torrent Freak отмечают, что обычно такие «водяные знаки» позволяют отследить, где именно с фильма сделали cam-копию, однако в данном случае злоумышленники располагали цифровой копией кинокартины. По всей видимости, кто-то сумел завладеть ключом шифрования, который используется для расшифровки контента в случае его цифрового распространения.

Вскоре после того, как полиция задержала владельца кинотеатра, также был арестован его подельник, который связывался с представителями Arka Mediaworks и вел переговоры о выкупе. СМИ сообщают, что суммарно в ходе расследования уже было задержано 16 человек, двое из которых ранее попадали в поле зрения властей в связи с похожими преступлениями. Так, в 2015 году их задерживали за распространение пиратских копий первой части «Бахубали».