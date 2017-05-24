Каждому из нас приходилось прибегать к помощи самозагружающихся дисков и USB-флешек. Случился ли сбой основной ОС, или понадобилось воспользоваться чужим ПК, выручит флешка с собственной операционной системой или инсталлятором ОС. Однако, если у тебя есть смартфон, флешка больше не нужна. С задачей загрузки ОС он справится сам.

DriveDroid превращает смартфон в самозагружаемую флешку, которая будет запускать на подключенном компьютере любой указанный образ диска, будь то Windows, Linux или еще более экзотическая ОС. Это отличный инструмент для решения проблем, переустановки ОС и возможность всегда иметь под рукой собственную альтернативную ОС.

Использовать DriveDroid просто. Он не требует заранее искать и скачивать образы или обладать какими-то техническими знаниями. Все необходимое приложение сделает само, но для начала ему надо пройти инициализацию и определить, совместим ли технически смартфон с функцией загрузки ОС на ПК.

Сразу после установки DriveDroid предложит определить техническую возможность и активировать нужный режим работы. Для этого приложению необходимо предоставить права root и подключить смартфон кабелем к компу.

Даем права root и подключаем кабель
Даем права root и подключаем кабель
Даем права root и подключаем кабель
Даем права root и подключаем кабель
Даем права root и подключаем кабель

Затем DriveDroid предложит выбрать предпочтительный метод работы. Standard Android работает в большинстве случаев. На последнем этапе надо указать, какой именно тип носителя ты увидел на компе: USB, CD-ROM или никакого. Это легко проверить через проводник.

Выбираем метод работы и тип носителя
Выбираем метод работы и тип носителя
Выбираем метод работы и тип носителя
Выбираем метод работы и тип носителя
Выбираем метод работы и тип носителя

Затем следует перезагрузить комп и попробовать загрузиться со смартфона.

DriveDroid успешно загрузился
DriveDroid успешно загрузился

Если все прошло гладко, можешь начинать скачивать образы нужных дистрибутивов Linux прямо из приложения (от минималистичного SliTaz размером 35 Мбайт до полноценного Ubuntu). Впоследствии с каждого из них можно будет загрузиться, нажав на имени нужного образа, выбрать тип носителя (USB или CD), подключить смартфон кабелем и перезагрузить комп.

Можно загрузить и Windows. Для этого необходимо скачать ISO-образ, положить его на SD-карту смартфона (или во внутреннюю память, если смартфон не поддерживает карточки) и затем выбрать его при добавлении новой ОС в DriveDroid.

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