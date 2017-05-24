Каждому из нас приходилось прибегать к помощи самозагружающихся дисков и USB-флешек. Случился ли сбой основной ОС, или понадобилось воспользоваться чужим ПК, выручит флешка с собственной операционной системой или инсталлятором ОС. Однако, если у тебя есть смартфон, флешка больше не нужна. С задачей загрузки ОС он справится сам.

DriveDroid превращает смартфон в самозагружаемую флешку, которая будет запускать на подключенном компьютере любой указанный образ диска, будь то Windows, Linux или еще более экзотическая ОС. Это отличный инструмент для решения проблем, переустановки ОС и возможность всегда иметь под рукой собственную альтернативную ОС.

Использовать DriveDroid просто. Он не требует заранее искать и скачивать образы или обладать какими-то техническими знаниями. Все необходимое приложение сделает само, но для начала ему надо пройти инициализацию и определить, совместим ли технически смартфон с функцией загрузки ОС на ПК.

Сразу после установки DriveDroid предложит определить техническую возможность и активировать нужный режим работы. Для этого приложению необходимо предоставить права root и подключить смартфон кабелем к компу.

Даем права root и подключаем кабель

Затем DriveDroid предложит выбрать предпочтительный метод работы. Standard Android работает в большинстве случаев. На последнем этапе надо указать, какой именно тип носителя ты увидел на компе: USB, CD-ROM или никакого. Это легко проверить через проводник.

Выбираем метод работы и тип носителя

Затем следует перезагрузить комп и попробовать загрузиться со смартфона.

Если все прошло гладко, можешь начинать скачивать образы нужных дистрибутивов Linux прямо из приложения (от минималистичного SliTaz размером 35 Мбайт до полноценного Ubuntu). Впоследствии с каждого из них можно будет загрузиться, нажав на имени нужного образа, выбрать тип носителя (USB или CD), подключить смартфон кабелем и перезагрузить комп.

Можно загрузить и Windows. Для этого необходимо скачать ISO-образ, положить его на SD-карту смартфона (или во внутреннюю память, если смартфон не поддерживает карточки) и затем выбрать его при добавлении новой ОС в DriveDroid.