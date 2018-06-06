Блокчейн и все, что с ним связано, нынче у всех на слуху, и на сегодняшний день вряд ли можно найти издание, которое обошло эту тему своим вниманием. Мы тоже не оставались в стороне и в свое время подробно разобрались , что собой представляет блокчейн, зачем он нужен и что можно с ним делать. Сегодня мы попробуем рассмотреть данную тему с практической стороны и напишем простейший локальный блокчейн. Сразу оговорюсь, что до полноценного блокчейн-проекта ему далеко, однако с его помощью вполне можно получить общее представление о том, как работает эта технология изнутри.

Общая структура нашего блокчейна

Итак, наш блокчейн (как и положено) будет представлять собой цепочку из блоков, каждый из которых включает в себя следующее:

номер блока [index] ;

; метка времени [timestamp] ;

; содержание транзакции [transaction] ;

; значение так называемого доказательства работы [proof] (о том, что это такое, чуть ниже);

(о том, что это такое, чуть ниже); значение хеш-суммы предыдущего блока [previous hash] ;

; значение хеш-суммы текущего блока [hash] .

Какие форматы распределенных баз данных, помимо блокчейна, используются в криптовалютах? Только блокчейн. Это общая черта всех альткойнов

Raiblocks, или решетка блоков вместо одномерной цепочки

Направленный ациклический граф (DAG — Directed Acyclic Graph)

DAG и Raiblocks как его частный случай

Raiblocks и DAG как его упрощенный вариант

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В содержание транзакции мы включим отправителя денежных средств [sender] , имя получателя этих средств [recipient] и количество переданных денежных средств [amount] . Для простоты в блок будем включать сведения только об одной транзакции.

Общая структура блока, таким образом, будет выглядеть вот так:

block = { 'index': 2, 'timestamp': 1527444458, 'transactions': [ { 'sender': "Petrov", 'recipient': "Ivanov", 'amount': 15418, } ], 'proof': 4376, 'previous hash': "000bdf8cd989eb26be64a07b80a8cdcaf27476d8473efbde66c9dd857b94ab9", 'hash' : "00e86d5fce9d492c8fac40762fa3f4eee9a4ae4a17ee834be69aa05dff1309cc" }

Помимо очередных текущих блоков, блокчейн должен включать в себя начальный (или первый) блок, с которого, собственно говоря, и начинается вся цепочка блоков. Этот блок называется genesis-блоком, и он, в отличие от текущих блоков, содержит в себе только номер (который всегда равен нулю), метку времени, какое-либо рандомное значение вместо хеш-суммы предыдущего блока (поскольку genesis-блок первый и предыдущего блока у него просто-напросто нет) и собственное значение хеш-суммы:

genesisblock = { 'index': 0, 'timestamp': 1527443257, 'random hash': "f2fcc3da79c77883a11d5904e53b684ded8d6bb4b5bc73370dfe7942c1cd7ebf", 'hash' : "3fe4364375ef31545fa13aa94ec10abdfdead26307027cf290573a249a209a62" }

В целом наш блокчейн будет выглядеть следующим образом.

Функция подсчета хеш-суммы

Поскольку для подсчета хешей мы собрались использовать алгоритм «Стрибог» (про который мы уже писали), нам необходима соответствующая функция. Ее мы напишем, используя код из указанной статьи. Качаем его отсюда и подключаем в наш проект нужные файлы следующей строчкой:

# include "gost_3411_2012/gost_3411_2012_calc.h"

Саму функцию объявим так:

std::string get_hash_stribog(std::string str)

Далее объявляем структуру для хранения результатов подсчета хешей и выделяем для нее память:

... TGOSTHashContext *CTX; CTX = (TGOSTHashContext*)(malloc(sizeof(TGOSTHashContext))); ...

Поскольку в теле блока значения хеш-сумм представлены в виде строк, то функция должна получить на вход содержимое блока в виде строки. Для этого напишем следующее:

... // Преобразуем строку входных данных к виду const char const char *c = str.c_str(); // Формируем буфер для входных данных и копируем в него входные данные uint8_t *in_buffer; in_buffer = (uint8_t *)malloc(str.size()); memcpy(in_buffer, c, str.size()); ...

Далее считаем хеш:

... GOSTHashInit(CTX, HASH_SIZE); GOSTHashUpdate(CTX, in_buffer, str.size()); GOSTHashFinal(CTX); ...

Поскольку выход функции тоже должен быть в виде строки, а рассчитанное значение хеша представлено в виде байтового массива, нам необходимо сделать соответствующее преобразование. Сделаем это следующим образом ( HASH_SIZE — длина хеш-суммы, 512 или 256 бит, выберем 256):

... // Формируем буфер для выходных данных char out_buffer[2 * (HASH_SIZE / 8)]; // Пишем в буфер значение хеш-суммы for (int i = 0; i < HASH_SIZE / 8; i++) sprintf(out_buffer + i * 2, "%02x", CTX->hash[i]); // Не забываем освободить выделенную память free(CTX); free(in_buffer); // Возвращаем строку с хеш-суммой return std::string((const char *)out_buffer);

Функция по расчету хешей у нас готова, можно писать дальше.

В чем основной недостаток хеш-функции Streebog? Она очень медленно вычисляется — примерно втрое дольше SHA-1

Это аналог SHA-3, для которого мало готовых инструментов

В Streebog-512 используется ослабленная конструкция Merkle — Damgård, подверженная коллизиям

Все варианты верны

Все варианты неверны

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Файл block.h

В этом файле опишем класс CBlock, в который войдет все, что нам нужно для создания блока (как очередного, так и genesis-блока). Однако прежде чем описывать сам класс, определим структуру, которая будет описывать транзакцию. Как мы уже решили, транзакция будет включать в себя три поля — отправитель, получатель и сумма транзакции:

struct STransaction { std::string sender; std::string recipient; uintmax_t amount; };

Теперь можно приступить к описанию нашего класса CBlock. В него входит public-секция, включающая два конструктора (тот, который без параметров, служит для инициализации genesis-блока, а тот, который с параметрами, — для инициализации очередных блоков); метод, создающий genesis-блок; метод, с помощью которого будет майниться очередной блок; метод, записывающий значение хеша предыдущего блока в нужное место текущего блока; метод получения значения хеша блока из соответствующего поля и private-секция со всеми необходимыми полями (номер блока, имя блока, метка времени и так далее) и одним методом подсчета хеш-суммы:

class CBlock { public: CBlock(); CBlock(uint32_t index_in, const std::string &in_name_block, const std::string &in_sender, const std::string &in_recipient, uintmax_t in_amount); void create_genesis_block(); void mine_block(uint32_t diff); void set_previous_hash(std::string in_previous_hash); std::string get_hash(); private: uintmax_t index; // Номер блока std::string name_block; // Имя блока time_t time_stamp; // Метка времени STransaction transaction; // Транзакция uintmax_t proof; // Доказательство выполнения работы std::string previous_hash; // Хеш предыдущего блока std::string hash; // Хеш текущего блока std::string calc_hash() const; // Метод подсчета хеша };

Теперь можно написать реализацию всех указанных методов. Все это мы поместим в файл block.cpp .