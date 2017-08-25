Мы пообщались с коммерческим директором Parasite Антоном Голубевым, чтобы узнать, как устроен рынок продвижения в «Инстаграме». Специалисты из Parasite работают над сервисом отложенного постинга и аналитики, но из-за специфики рынка оказались отлично осведомлены и о более темной его стороне.

— Расскажите, чем вы занимаетесь и чем вы не занимаетесь.

— Наш сервис избавляет человека от необходимости публиковать через телефон по часам. Для сколько-нибудь серьезного бренда это почти невозможно, потому что график выхода контента очень плотный, он должен быть синхронизирован, спланирован, не должно быть перебоев. Планировать контент на месяц вперед в папочке на рабочем столе, а потом выкладывать вручную через приложение — это несерьезно и неудобно.

При этом мы не занимаемся продвижением напрямую. Под «продвижением» обычно подразумевается использование сервисов, которые наращивают число подписчиков с помощью действий, запрещенных «Инстаграмом», — автоматических лайков (МЛ, «масс-лайк») и автоматических подписок (МФ, «масс-фолловинг»). Мы принципиально не предоставляем таких функций.

Мы не столько помогаем продвигать аккаунты в Instagram, сколько позволяем их удобно и эффективно вести — для этого есть инструменты отложенного постинга, расписания публикаций, аналитики, работы с «Директом».

Как планировать публикации при помощи Parasite Шаг 0. При желании редактируем фотографию в профессиональном редакторе (вместо скромных средств Instagram). Шаг 1. Заходим на parasitelab.com, нажимаем «Добавить публикацию» и выбираем или перетаскиваем фотографию или видео. Шаг 2. Если изображение не квадратное, то сервис позволит кадрировать или запостить как портретное или широкоформатное фото. Шаг 3. Добавляем подпись, выбираем геолокацию, можем добавить первый комментарий. И конечно, выставляем дату и время постинга. Все готово, фотография запланирована. Если контента много, то можно воспользоваться сеткой с расписанием и создавать шаблоны описания. Также сервис позволяет переписываться через прямые сообщения (с полноценной клавиатурой это делать значительно удобнее) и собирать аналитику. Для аналитики, правда, придется отдельно приобрести услуги провайдера прокси-сервера — в будущем в Parasite планируют избавиться от этого ограничения.

— На кого ориентирован сервис? Кто ваш типичный клиент?

— Среди клиентов есть и крупные, известные компании, и цифровые издания. Мы ориентированы именно на бренды, так что функции, которые мы собираемся внедрять, разрабатываются с прицелом на них. Но у нас регистрируются и простые блогеры, владельцы магазинчиков, местных бизнесов и так далее.

— Верно ли я понимаю, что с точки зрения небольшого бизнеса есть два пути: один — ну, грубо говоря, наколхозить себе «витрину» из девяти сложенных вместе фоток или подборку фотографий товара и начать МФ и МЛ, второй — честно вести аккаунт с чем-то интересным и продвигаться белыми методами (к примеру, через сам же «Инстаграм»)?

— Совершенно верно. Нормальный небольшой бизнес в «Инстаграме» действует вбелую. МЛ и МФ сейчас фактически убивают аккаунты — они дают немного покупателей, но стратегически аккаунт становится испорченным, у него низкая вовлеченность, он не показывается по тегам, его посты в общей ленте низко из-за механизма ранжирования. В общем, аккаунт специально пессимизируется и в любой выдаче будет занимать последние места.

Крупным брендам обычно не нужна раскрутка в виде МФ и МЛ, а также спам (рассылки в «Директ»), зато нужен сервис для организации удобной работы, куда не страшно ввести пароль. Так что тут репутация очень важна.

Часто бывает, что бренд отдает ведение своего аккаунта на аутсорс, в агентство SMM. А в этом агентстве еще двадцать пять клиентов. Для всех постить через телефон невозможно, поэтому агентство просто покупает себе доступ к нашему сервису на много-много аккаунтов и подключает их.

Нам очевидно, что рынок «черной» раскрутки будет умирать, потому что он играет против «Инстаграма» — забирает у него выручку с рекламы. «Инстаграм» постоянно тестирует новые алгоритмы блокировок и противодействия этим сервисам, время от времени рассылает «письма счастья» (C&D, cease and desist letter — приказ о запрещении противоправных действий). Ну и главное, вводит механики, которые делают такое продвижение невыгодным. Эту эволюцию уже прошел «Вконтакте», например, где никто уже не «нагоняет» ботов в свои группы, потому что это стало бессмысленно, хоть раньше и работало.

— Но есть ведь и другой тип клиентов — те, которые, грубо говоря, купили вагон спиннеров и хотели бы их продать, пока не вышли из моды. Вероятно, для них как раз более выгоден «черный» путь?

— Это правда. Если вам нужно быстро продать розницу в ограниченном объеме, то включается весь стандартный курс «Бизнес-молодости» — бесплатный лендинг, «Инстаграм» с подключенным МЛ и МФ и так далее.

Если аккаунт ничего не стоит, то его можно раскручивать через МЛ и МФ, но это именно краткосрочный проект, потому что со временем аккаунт либо станет «тенью» (перестанет отображаться по хештегам, не будет попадать в популярное и похожие, посты будут уходить в самый низ), либо будет заблокирован. Нормальному бизнесу МЛ и МФ не подходит как минимум потому, что всегда будет риск блокировки официального аккаунта. Ни одна серьезная компания на это не пойдет.

— Популярные блогеры и прочие знаменитости — это тоже ваш клиент или это слишком узкий сегмент, чтобы с ним работать отдельно?

— Мы их сейчас не выделяем в отдельный сегмент. Все-таки рынок бизнесов, брендов и агентств намного шире. Есть еще такой момент — если аккаунт совсем крутой, например известного блогера на миллион с лишним подписчиков, то его обычно не подключают ни к каким сервисам, потому что ставки слишком высоки. Стоит такой аккаунт много, владельцы не решаются рисковать. Либо они постят самостоятельно, либо это делает секретарь вручную.

— Кстати, одна из возможностей продвижения — это покупка постов у популярных блогеров. Как это происходит, какие тут особенности?

— В нашей команде есть крутой эксперт по SMM. Она расскажет об этом.

SMM-эксперт команды Parasite Марго Лысенко о том, как работать с блогерами в «Инстаграме» В первую очередь советую наработать проверенную годами базу лидеров мнений на разных платформах, например на «Ютубе» и в «Инстаграме». Если опыта работы с ними пока нет, проверьте выбранного блогера через специализированные сайты: так вы сможете посмотреть рейтинг, найти подобные по теме аккаунты и узнать статистику просмотров. Я работаю с сервисом LiveDune и вам советую. Обязательно проверьте выбранного лидера мнений на накрученные активности: сейчас можно купить все, от лайков до просмотров под видео. Соотношение подписчиков и лайков под каждым постом должно быть не меньше десяти процентов. Если меньше — значит, существенная часть аудитории куплена, накручена. Зачем вам за нее платить? Перед тем как писать с предложением бартера или сотрудничества на денежной основе, не забудьте продумать все детали: каков будет пост, что должен отметить блогер в своем аккаунте, какую локацию поставить и когда выложить свою рекламу. Так вы обезопасите себя от сорванных дедлайнов и неэффективного контента. Многие пытаются вычислить оптимальное время для выхода поста. Раньше тайминг был актуален, сейчас — не очень, потому что умная лента ранжирует посты не по времени выхода, а по «интересности», релевантности. Когда бы пост ни вышел, он займет свое законное, по мнению «Инстаграма», место в ленте пользователей.

— Насколько я знаю, внешних API у «Инстаграма» нет. Соответственно, вы это ограничение как-то обходите. Не нарушает ли это пользовательское соглашение?

— Внешних API действительно нет. Если рассматривать пользовательское соглашение, то окажется, что инструменты для постинга нарушают правила по букве, но не по духу. Правила «Инстаграма» направлены на снижение уровня спама и повышение выручки компании (чтобы брали рекламу в приложении, а не сервисы раскрутки через МЛ и МФ). Отложенный постинг не противоречит стратегии «Инстаграма», и поэтому компания никогда не обращала на подобные сервисы внимания. У них почти нет рисков, у аккаунтов пользователей — тоже.

К тому же мы предприняли все возможные шаги, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей. Со стороны «Инстаграма» все выглядит безобидно, то есть постинг через наш сервис нельзя отличить от постинга через телефон вручную.

Фактически у конечных пользователей редко возникают проблемы даже после привлечения средств раскрутки через МЛ и МФ, но все же баны случаются, и мы на этот рынок не идем, хотя сами функции в реализации намного проще отложенного постинга.

— И если спамерский сервис не прекратит работу, Instagram подаст на него в суд?

— Это тонкий момент. С большинством сервисов непонятно, где и как судиться. Какое-то ООО зарегистрировано где-то в РФ, непонятно, как оно связано с сайтом. Другое дело — сервисы, которые зарегистрированы в США, как мы. Для нас такое письмо — это действительно конец, потому что мы находимся в одном правовом поле, а судиться с «Инстаграмом» в Америке — это очень плохая идея. Для наших пользователей это гарантия того, что мы работаем с повышенной бдительностью и осторожностью.

— Как конкретно работает ваш сервис? Виртуалки с Android крутятся в облаке?

— Мы не можем раскрывать технические подробности — это наш секрет, и с нуля разработать такой сервис тяжело. У нас много небанальных решений, которые конкуренты, например, не смогли внедрить. Они даже промышленным шпионажем занимаются — писали нам под видом студентов, которые якобы делают курсовую работу и для нее хотят узнать особенности работы некоторых наших модулей.

— А можете рассказать, как это обходят другие? К примеру, те, кто занимается спамом.

— Скажем так, самая сложная часть разработки такого продукта аналогична таковой для отложенного постинга. В общем случае — это полная эмуляция работы официального приложения. А уж какие функции потом на ее основе реализовать — отложенный постинг или МЛ, МФ, ДМ, — это вопрос десятый. Кстати, именно поэтому «Инстаграм» рассылает письма владельцам сервисов МЛ и МФ, а не блокирует им доступ. С их стороны невозможно отличить работу такого сервиса от обычного пользователя.

— Что нужно сделать, чтобы нарваться на «письмо счастья»? Как в «Инстаграме» принимают решение, что кого-то пора наказывать?

— Сотрудники мониторят рынок и индивидуально рассылают письма. При этом в поле зрения сейчас попадают только крупные игроки. И мы знаем огромные сервисы отложенного постинга (по нашим оценкам, с выручкой в миллионы долларов), у которых нет никаких проблем. «Инстаграму» они не особенно интересны, потому что не отбирают деньги. Работают — и пускай работают.

— Аккаунты, владельцы которых используют МФ и МЛ, тоже ведь блокируют?

— Тут все сложнее. Технически «Инстаграму» тяжело понять, пользуется ли аккаунт средствами автоматизации. Сложнее всего раскусить постинг. С лайками, подписками и комментариями проще, потому что если с аккаунта, например, летит 3000 лайков в сутки в течение месяца, то понятно, что это человек не вручную делает.

Тем не менее, если аккаунт уже старый (то есть ведется давно, в нем много постов), «Инстаграм» почти никогда не забанит его за МЛ и МФ. Например, если взять мой личный аккаунт, которому уже лет пять, и начать с него жечь спамом со всей силы, то заработать бан будет не так легко, если вообще получится.

А вот если аккаунт молодой, например только что зарегистрированный, то да, «Инстаграм» может расстрелять сразу после начала раскрутки — временно или перманентно заблокировать профиль.

— Если старые аккаунты ценятся, то их продают и покупают?

— Конечно, чем старее, тем дороже. Но тут есть один нюанс — важен не возраст аккаунта, а возраст продолжительной активности в нем. То есть если аккаунту пять лет, но первый пост выложен вчера, то ему один день с точки зрения «Инстаграма». Или, например, пост был пять лет назад, а потом тишина. Или крайне редкие посты.

— Выходит, грамотный спамер не только продает сиюминутные услуги, но и постепенно взращивает себе запас?

— Нет, это было бы слишком дорого. Им нужно намного больше аккаунтов, чем можно взрастить в домашних условиях. Если посмотреть на спам в «Инстаграме», то он в основном рассылается с относительно новых аккаунтов. То есть дешевле оптом покупать автореги. Заблокировали — взял новый.

— Сколько сейчас стоят аккаунты на черном рынке?

— Стоимость только что зарегистрированных аккаунтов мала, сейчас от 2 до 15 рублей. Но со множественными регистрациями «Инстаграм» тоже стал активно бороться.

Часто спамеры выстраивают пирамиду, то есть оставляют комментарии с одного аккаунта, а у него в профиле оставляют ссылку на целевой, в таком случае целевой аккаунт оказывается в безопасности.

— Но продают и прокачанные аккаунты?

— Да, конечно. Также продают взломанные аккаунты. Заполненный аккаунт (с фотографиями) за 12 месяцев — это примерно 100–150 рублей. Если совсем старый, еще больше. А взломанный может стоить и несколько тысяч. Если крупный, с огромной аудиторий, то потенциально цена ничем не ограничена.

Скажем, кто-то покупает 100 взломанных аккаунтов, у них есть история и активность, аккаунты не будут быстро банить. Дальше все аккаунты переименовываются и в них загружаются фотографии ну, к примеру, часов. Каждый аккаунт начинает использовать МЛ и ставит по 1000 лайков в день. Эффективность выросла, плюс аккаунты проживут дольше, чем только что зарегистрированные.

Нас, кстати, часто спрашивают о функции удаления всех фотографий из аккаунта. Это как раз для таких случаев. Разумеется, у нас такой функции нет.

— Как давно начался ажиотаж вокруг раскрутки в «Инстаграме»? Сам сервис заработал в 2010 году. Версия для Android появилась, кажется, в 2012-м. Первые разговоры о коммерции начались где-то в 2013-м? Спам, кажется, стал заметен года два назад, в 2015-м…

— У нас работает человек, который одним из первых в свое время реализовал алгоритм МЛ и МФ. Так что, думаю, Артём сможет лучше ответить по годам и датам.