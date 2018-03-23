За последний год от криптовалют стало буквально некуда деваться: лихорадка майнинга захватила умы, Bitcoin рос как на дрожжах и был дважды форкнут, а новые альткойны появлялись чуть ли не каждый день. Все это сопровождалось метаниями правительств, которые не знают, запрещать или регулировать, и новостями о действиях мошенников, которым удавалось уводить миллионы из-под носа инвесторов. Среди всего этого безумия одна тенденция кажется наиболее интересной — это Initial Coin Offering, или ICO.

ICOномика

Если ты смотрел «Волка с Уолл-стрит», то помнишь, что в какой-то момент, чтобы срубить нормально бабла, герою Ди Каприо и товарищам понадобилось вывести ручную компанию на IPO. Суть вывода частной акционерной компании в публичное поле (то есть на биржу) — в привлечении средств. После проведения IPO инвесторы получают акции, становясь совладельцами бизнеса, а компания увеличивает влияние на рынке и развивает инфраструктуру. В криптовалютном мире место IPO занял ICO.

Современные стартапы могут стучаться в двери венчурных фондов, молиться на бизнес-ангелов, собирать с миру по нитке на краудфандинге или же махнуть на все это рукой и выпустить свои токены. По сути, получается краудфандинг на блокчейне.

Организаторы пишут смарт-контракт (например, на Solidity — языке контрактов Ethereum), в соответствии с которым инвесторы получают токены в обмен на свои деньги. Цена токена при этом не зависит от блокчейна, на котором он выпущен. В обозначенное время инвесторы смогут продать токены на специальных биржах, вернув свои вложения. Или даже многократно приумножив.

INFO Сейчас распространены Ethereum-токены — это цифровые средства, которые создаются поверх блокчейна Ethereum. Они усиливают экосистему Ethereum, повышая спрос на ETH («эфир») — оригинальную валюту Ethereum, которая необходима для работы смарт-контрактов. Токен также можно создать поверх блокчейнов BitShares, Bitcoin, Ripple, NEM и других.

Приобретя токены, вкладчики ждут «часа икс» — начала торгов их активов на специальных биржах. Предположим, листинг на биржах проходит по расписанию, в проект продолжают верить и при поддержке биржевых спекулянтов уже на старте торгов инвестор получает десятикратную прибыль. Тогда перед ним будет стоять выбор: продать токены или, напротив, оставить их в портфеле. Ведь если стартап на блокчейне будет развиваться по своей «дорожной карте», то дальше его токены будут торговаться только дороже.

Увы, так бывает не всегда. В нынешнем виде ICO — это далеко не футуристичная сказка о всеобщем богатстве и счастье. Жесткий мир победителей и проигравших в мире криптовалют все так же (а то и более) жесток. Компания может исчезнуть сразу после ICO, подвергнуться хакерской атаке (или постараться убедить в этом сообщество), проиграть другому стартапу с близкой идеей, внезапно закрыться под давлением местных властей (или убедить в этом сообщество), развиваться очень медленно или не так, как декларировалось в «белой бумаге»… Наконец, просто не взлететь, потому что «не смогла», как та лошадь из анекдота про скачки.

Тем не менее, согласно журналу Forbes, в прошлом году в рамках ICO было собрано более 2,3 миллиарда долларов. Пресейлы и краудсейлы проходят каждый день, и нередко миллионы «зеленых президентов» вкладываются в технологию, которую вообще мало кто понимает, особенно за пределами криптосообщества. Огромное количество скама, участие в ICO знаменитостей вроде Пэрис Хилтон или недобитых боксеров и в целом постоянный ажиотаж вокруг самой темы криптовалют порождают разговоры о «пирамидах», «мыльном пузыре» и конспирологические теории.

При этом большое число недобросовестных игроков не должно вводить тебя в заблуждение. В теории, ICO — замечательная технология, которая отдает финансовые механизмы непосредственно в руки людям и позволяет финансировать то, на что есть спрос, напрямую — без предварительного благословения со стороны дядек в пиджаках с дипломами престижных вузов. Совладельцем чего-то нового и перспективного теперь может стать любой, это ли не прекрасно?

Краткий словарь терминов Pre-ICO, пресейл — предварительная продажа токена для участников из «белого списка».

— предварительная продажа токена для участников из «белого списка». ICO (Initial Coin Offering), краудсейл, токенсейл — механизм привлечения средств, по условиям которого будущий токен продается за высоколиквидные криптовалюты.

— механизм привлечения средств, по условиям которого будущий токен продается за высоколиквидные криптовалюты. Фиат, фиатные деньги — все традиционные валюты.

— все традиционные валюты. Токен — внутренняя валюта компании, за которую в каждом конкретном случае инвестор может получить разнообразные товары, услуги, бонусы, права или привилегии.

— внутренняя валюта компании, за которую в каждом конкретном случае инвестор может получить разнообразные товары, услуги, бонусы, права или привилегии. Форк — использование исходного кода программного проекта для создания нового проекта на его базе.

— использование исходного кода программного проекта для создания нового проекта на его базе. Софтфорк — изменение кода, которое не нарушает работу основного протокола.

— изменение кода, которое не нарушает работу основного протокола. Хардфорк — изменение исходного кода, несопоставимое со старым протоколом и используемым ПО.

— изменение исходного кода, несопоставимое со старым протоколом и используемым ПО. Баунти (bounty) — раздача токенов за проведенную работу по продвижению ICO (перевод документов на другие языки, статьи, темы на форумах и прочее).

— раздача токенов за проведенную работу по продвижению ICO (перевод документов на другие языки, статьи, темы на форумах и прочее). Эйрдроп (airdrop) — бесплатные раздачи новых токенов вследствие хардфорка проекта или условно-бесплатные («лайки» в соцсетях, вступление в телеграмм-группу и подобное).

— бесплатные раздачи новых токенов вследствие хардфорка проекта или условно-бесплатные («лайки» в соцсетях, вступление в телеграмм-группу и подобное). «Белая бумага» (white paper) — главный документ о сути проекта компании и ее конечном продукте.

— главный документ о сути проекта компании и ее конечном продукте. «Дорожная карта» (roadmap) — последовательный план развития компании.

— последовательный план развития компании. dApps — децентрализованные приложения.

— децентрализованные приложения. PoS (Proof of Stake) — доказательство доли владения. Для получения вознаграждения нужно иметь заданное количество монет на «депозите» и держать локальный кошелек открытым.

— доказательство доли владения. Для получения вознаграждения нужно иметь заданное количество монет на «депозите» и держать локальный кошелек открытым. PoW (Proof of Work) — доказательство работы. Традиционный майнинг с получением вознаграждения за выполнение вычислительной работы.

— доказательство работы. Традиционный майнинг с получением вознаграждения за выполнение вычислительной работы. Смарт-контракт (smart contract) — алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в блокчейне.

— алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в блокчейне. MVP (minimum viable product) — минимально жизнеспособный продукт, обладающий только функциями, необходимыми для проверки гипотезы, тестирования бизнес-модели и получения обратной связи от потребителей.

— минимально жизнеспособный продукт, обладающий только функциями, необходимыми для проверки гипотезы, тестирования бизнес-модели и получения обратной связи от потребителей. Эскроу (escrow) — гаранты, обладающие доступом к собранным на ICO средствам.

Десятка сильных

Чтобы тебе было легче ориентироваться в мире криптовалют, мы собрали несколько списков. Начнем с десятки компаний, которые провели самые впечатляющие ICO и получили требуемые суммы. Не все из них уже успели озолотить инвесторов (и не факт, что озолотят), но они продолжают развиваться, и знать о них стоит.