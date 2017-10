Сегодня в нашей кунсткамере демонстрируется необычайный организм — двадцатилетний зародыш операционки, который учится делать первые шаги. Пока у него получается только стоять и осторожно шевелиться, но он уже пробует общаться с внешним миром. С виду он похож на Windows Server 2003, просто пока умеет не так много. Знакомься: ReactOS v. 0.4.6, глубокая альфа-версия.

Стоять нельзя падать!

Наверняка ты многое слышал об этой опенсорсной разработке. Все-таки ее делают с девяностых годов и активно пиарят, особенно в последнее время. Доклады про нее можно было услышать на Google Summer of Code, немецких хакатонах и российских презентациях правительственного уровня. ReactOS создается по лицензиям GPL/BSD/X11 и доступна на разных языках, среди которых есть русский.

Проект ReactOS удачно вписался в отечественную программу импортозамещения. 1 апреля 2015 года Минкомсвязи России присудило заявке «Создание операционной системы с открытым исходным кодом на базе ReactOS для ПК, ноутбуков и других мобильных устройств» второе место в номинации «Клиентские и серверные операционные системы». Почему же мы до сих пор не перешли поголовно на этот свободный аналог Windows?

Для ответа на этот вопрос мы провели собственное тестирование ReactOS. Попробовали поставить ее на два ноутбука: очень и не очень старый. С ходу не получилось… да и потом — тоже. В обоих случаях инсталлятор глючил уже в самом начале, и мы созерцали черный (точнее, темно-серый) экран. При этом на тех же ноутбуках в свое время без проблем устанавливались самые разные операционки, включая FreeDOS, Windows XP/7, Knoppix и Kali Linux. Загрузка с DVD-R и флешки работает на них без проблем — там олдскульный BIOS (не UEFI).

Наверняка и ReactOS удалось бы как-то установить на наши бывалые лэптопы, но шаманский бубен вскоре лопнул, как и наше терпение. Рядовой пользователь точно не станет мучиться так долго.

На YouTube ты можешь найти ролики с демонстрацией запуска ReactOS на относительно новых ноутбуках Dell. Однако сама идея записать такое видео уже говорит о нетривиальности задачи. Если автор снимает ролик, значит, этому предшествовал напилинг и ритуальные пляски. «Из коробки» ReactOS мало на что ставится, да и нет у нее никакой коробки — только ночные сборки на сайте проекта.

Поэтому дальнейшие тесты проводились в виртуалке. Именно так годами запускает ReactOS большинство ее поклонников: свободный клон Windows работает в несвободной настоящей «Винде».

Заявлено, что ReactOS поддерживает множество файловых систем. Ext2/3/4, Btrfs, ReiserFS, UFS, NTFS. Казалось бы, выбор огромный! На практике же системный раздел может быть отформатирован только в FAT, и это еще цветочки!

А ягодки в том, что ReactOS не имеет средств для проверки и исправления логических ошибок в файловой системе. Короче, нет в нем чекдиска. Поэтому пофиксить FAT просто нечем.

Поэтому меню аварийного восстановления, по сути, оказывается бесполезным. Что дебаг, что EMS — при слетевшей ReactOS ты просто увидишь синий или черный экран — как повезет. Нам повезло уже через полчаса.

Перезагрузка реактора

Другая серьезная проблема ReactOS — менеджер памяти. Его постоянно пробивает на ностальгию. Он пытается обратиться по адресам из старой таблицы и навевает воспоминания о раннем знакомстве с XP. Помнишь бесконечно сыплющиеся сообщения «The memory could not be „read“»? В ReactOS они появляются регулярно, как и всевозможные software exception.

В итоге после очередной ошибки система зависает наглухо, а при перезагрузке становится синей, как утопленник.

Единственный способ снова поднять ReactOS — это восстановить предыдущее состояние из образа. Благо VirtualBox быстро делает снапшоты.

Следующая проблема (если ты сумеешь до нее дойти) — это драйверы.

Черт бы с ней, со звуковухой! Без веб-камеры, тачпада и расширенных функций клавиатуры тоже можно обойтись. Интернет-то где? Нам пришлось перепробовать разные сетевые адаптеры (реальные и эмулируемые), прежде чем ReactOS смогла заработать хоть с каким-то. Им оказался древнейший адаптер на 10 Мбит/с.

Беспроводные модули ReactOS не видела в упор. Когда мы подключали диск с драйверами, на нем были все пункты, кроме «установить». Он просто исчезал из меню, так как мастер установки не мог выполнить проверку соответствия ОС. Да, есть проктологические способы сделать это. Выдрать файлы драйверов, руками распихать их в нужные каталоги… даже реестр можно править руками. Вот только для чего тогда еще в прошлом веке создавали plug-n-play?