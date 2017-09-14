Дата-центр на заброшенной нефтяной вышке близ берегов Англии, независимые сервисы связи в Ираке и Афганистане, стартап в легендарном Y Combinator, работа в Cloudflare — от одного только послужного списка Райана Лэки веет духом свободы, хакерством и здоровым авантюризмом.

Биография

Райан Лэки, также известный как octal, начал интересоваться компьютерной безопасностью еще в конце 1980-х годов. Получив свой первый компьютер и используя открытый dial-in местного университета для доступа в интернет, он обнаружил форумы, где обсуждалась безопасность USENET, затем IRC и знаменитый список рассылки cypherpunks. Там он понял, что познания в математике и хороший набор софта позволяют человеку (даже подростку!) противостоять большим организациям и даже правительству.

Через несколько лет после поступления в MIT он ушел оттуда, чтобы основать анонимную электронную кассовую компанию на карибском острове Ангилья. Местные власти выгнали его и прикрыли бизнес, но Лэки начал работать со своими бывшими соседями с Ангильи, чтобы создать офшорную компанию HavenCo в самопровозглашенном Княжестве Силенд в Северном море. Это был так называемый data haven — место, где каждый мог разместить свой сервер и быть защищенным от претензий со стороны каких-либо властей.

Позже Райан Лэки строил спутниковые, сотовые и беспроводные сети в зонах конфликтов (Ирак и Афганистан). Вернувшись в США в 2011 году, он основал в Y Combinator стартап CryptoSeal, который использовал новейшие технологии безопасности Intel для удаленной аттестации и построения доверенных облачных сервисов, таких как приложения SaaS и VPN. Эта компания была продана Cloudflare в 2014 году, где Лэки проработал в качестве менеджера по продуктам безопасности до 2016 года.

В 2016 году Райан Лэки основал новый стартап, ResetSecurity, который строит безопасные вычислительные платформы для пользователей и сред с высоким уровнем риска, например для корпоративных путешественников.

INFO 23 сентября 2017 года Райан Лэки выступит на третьем международном форуме по кибербезопасности HackIT-2017 в Харькове с докладом «Взломай, создай, продай, или как хакеры могут достичь успеха в мире бизнеса».

— Каким был ваш первый проект после MIT? Что это была за компания с электронными деньгами и почему правительство Карибского бассейна ставило вам палки в колеса?

— Я ушел из MIT, чтобы работать над анонимной электронной системой наличных денег. Учредители платежной системы E-Gold предложили мне финансирование, чтобы я и еще один специалист по безопасности создали анонимную платежную систему на основе E-Gold. Мы достигли хороших результатов в течение года, но территориально были расположены на Карибском острове Ангилья, и в результате это стало проблемой. Правительство сильно препятствовало получению виз и разрешения на работу, поэтому в итоге мы ушли.

INFO E-Gold — это практически Bitcoin эпохи бума доткомов. В отличие от современных криптовалют она работала через централизованный сервер и провалилась из-за юридических сложностей.

— В начале 2000-х годов вы были вовлечены в проект HavenCo, первый в мире data haven. Какова была концепция проекта и предпосылки его создания?

— Его идея заключалась в том, чтобы обеспечить место для надежного размещения серверов — свободных как от цензуры, так и от подделок — в мире, который еще не определился с тем, насколько свободным будет интернет. В то время во многих странах было гораздо более запутанное или карательное интернет-законодательство, чем сегодня, а инфраструктура, необходимая для размещения даже небольшого веб-сайта, была гораздо более существенной. Требовалось большое количество дорогостоящих серверов. Мои сторонники и я полагали, что благоприятное место для хранения данных позволит процветать свободе слова и торговле.

— Ваша компания HavenCo была основана в непризнанном государстве Силенд у берегов Великобритании. Расскажите об этом месте. Почему выбрали именно его?

— Мы подбирали место с подходящими законами для размещения data haven. К сожалению, ни в одной стране в то время не было достаточно хороших законов, поэтому пришлось искать другие варианты. Мы обнаружили Силенд благодаря книге «Как начать собственную страну» и написали авторам по электронной почте. Хотя страна была непризнанной, де-факто это независимое государство. Для наших целей этого было достаточно.