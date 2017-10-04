Десять лет назад программисты Google выложили в открытый доступ первый SDK Android и первый эмулятор, с помощью которого можно было оценить операционную систему. Тогда мало кто воспринял новую ОС серьезно. Тем интереснее посмотреть на первый Android сегодня. Мы откопали все «альфы» и «беты» Android десятилетней давности, тщательно их протестировали, расковыряли внутренности и теперь готовы рассказать о том, что нашли.

Android m3 и m5

Немногие знают, но первой публичной версией Android был вовсе не Android 1.0, выпущенный в 2008 году, когда уже существовала iPhone OS 2.0, а версия под названием m3, выпущенная почти одновременно с первым iPhone.

Этот эмулятор изображает HTC Sooner (он же HTC EXCA 300), который должен был стать первым смартфоном на Android. Видно, что Google метила в бизнес-сегмент пользователей: владельцы BlackBerry, Nokia серии E, Samsung серии i (i780). После выхода iPhone позиция Google резко поменялась, HTC Sooner был отменен, а в эмуляторе Android m5, выпущенном всего через несколько месяцев, изображение смартфона стало более привычным.

Несмотря на наличие клавиатуры и джойстика Android m3 поддерживал сенсорное управление. На любой элемент можно было нажать, имелась поддержка свайпов (на главном экране свайпаем вправо и влево по панели приложений, тем самым прокручивая менюшку с этими самыми приложениями). Поддержка прокрутки списков жестом тоже была: можно, например, прокрутить веб-страницу в браузере.

Исходящий вызов и группой разговор (m3)

Вот только сенсорный экран никак не упрощал пользование устройством. Он был как будто для галочки. Элементы интерфейса слишком мелкие и не рассчитаны на управление пальцем. Совсем другое дело — версия m5: элементы интерфейса большие. По ним сложно промахнуться пальцем. Лаунчер выглядит хоть и необычно, но уже более знакомо (см. скриншот): справа отображаются четыре последних запущенных приложения.

Как и в iPhone OS, в Android m3 был полноценный браузер. Сегодня он, конечно же, почти не работает, все время говорит о просроченных сертификатах, жутко тормозит, многие сайты либо не отображает, либо показывает с искажениями и не загруженными элементами.

Xakep.ru не открывается, но WAP работает

Впрочем, браузер не оставляет впечатления сырого софта. Он даже не хуже, чем стандартные браузеры, которые ставили на обычные телефоны того времени. Тут есть и закладки с историей, и функция отдельной очистки истории, кэша, Cookies.

В m5 браузер уже другой, и заточен под сенсорное управление, однако на этом отличия заканчиваются.

Браузер в m5

В обеих версиях есть предустановленные карты Google. Только с помощью этого приложения сами карты не удастся — они не загружаются. К счастью, даже без них можно оценить интерфейс и функциональность приложения.

Вот что значит простые карты (слева m3, справа — m5)

Красота! Не правда ли? Даже в версии «Гуглокарт» на Java было больше функций (да, да, Google выпускала свои карты для телефонов с Java; они умели определять местоположение по сотовым вышками и GPS и даже умели строить маршруты).

Контакты и последние вызовы (m3)

Заметно, что m3 имеет больше общего с обычными кнопочными телефонами и на iOS он абсолютно ничем не похож. Зато теперь мы знаем, откуда в старых смартфонах с Android есть кнопка «Меню» — это аналог правой клавиши (или клавиши «опции») на обычном телефоне.

В свое время Android m3 мог бы стать отличным конкурентом Symbian и кнопочным телефонам. Сравнивать его с Android 8 не имеет смысла. Сравнивать Android m5 c новым Android 8 тоже не имеет смысла, это явно концепт, который в Google в спешке выкатили после релиза iPhone.

Краткая история версий Android m3 — 12 ноября 2007 года. Версия API: неизвестно. Версия ядра Linux: неизвестно. Это первая бета-версия, доступная публично.

Android m5 — 13 февраля 2008 года. Версия ядра Linux: 2.6.23. Версия API: неизвестно.

Android 0.9 — 18 августа 2008 года. Версия ядра Linux: 2.6.25. Версия API: неизвестно. Это релиз-кандидат. Почти стабильная версия.

Android 1.0 — 23 сентября 2008 года. Версия API: 1. Версия ядра 2.6.25. Первая стабильная версия, то есть релиз.

Android 1.1 — 9 февраля 2009 года. Версия API: 2. Версия ядра 2.6.25.

Android 1.5 — 30 апреля 2009 года. Версия API: 3. Версия ядра Linux: 2.6.27.

Android 1.6 — 15 сентября 2009 года. Версия API: 4. Версия ядра Linux: 2.6.29. Первый смартфон на ОС Android назывался HTC Dream (также известный как T-Mobile G1). Он работал под управлением Android 1.0 (первая сборка TC4-RC19, датируемая 13 сентября 2008 года) и был выпущен в продажу 31 октября 2008 года. В скором времени он получил обновление до Android 1.1 и далее обновлялся вплоть до Android 1.6.

Android 1.0–1.5

После загрузки видим экран блокировки. По современным меркам он выглядит ужасно, но почти не уступает экрану из Android Oreo. Разве что пропущенных событий и уведомлений не хватает. Для разблокировки устройства нужно нажать кнопку «Меню». Никакие свайпы тут не работают.

Лаунчер выглядит знакомо. Он принял вид, в котором будет оставаться вплоть до версии Android 1.6. Он имеет поддержку виджетов и ярлыков, которые можно свободно перемещать по рабочему столу. В целом концепция такая же, как и в Pixel Launcher, который установлен по умолчанию в Android 7+. За тем исключением, что он не умеет автоматически перемещать ярлыки на свободное место и не позволяет менять размер виджетов.

Как ни странно, в 1.0 не было настроек, они появились только в 1.5.

Панель уведомлений присутствует, но в сравнении с современными версиями ее функции сводятся только к двум вещам: возможность нажать на уведомление, чтобы открыть приложение и возможность смахнуть уведомление. Никакой панели быстрых настроек, никаких настроек показа уведомления и их блокировки. Уведомления не могут разворачиваться и содержать кнопки. И, конечно же, здесь нет позаимствованной из iOS функции Heads Up, которая выводит плашку с уведомлением в верхней части экрана.