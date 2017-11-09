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Optionsbleed далеко не так опасен, как Heartbleed, поскольку работает лишь на серверах с определенными настройками, да и объем утекающих данных невелик. Но этот баг — из тех, что интересны сами по себе: изучив его, ты сможешь находить подобные или избегать их, если ты разработчик.
Стенд
Для успешных испытаний нам нужен веб-сервер Apache версии 2.2.34 и ниже или 2.4.27 и ниже, если речь идет о ветке приложения 2.4.х. Чтобы сократить время установки и настройки сервера, я рекомендую взять готовый докер-контейнер, в котором уже воссозданы все условия, необходимые для эксплуатации. Готовый файл, как водится, можешь найти у меня в репозитории.
docker run -p80:80 --rm --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined httpd:2.4.25
В контейнере установлен отладчик GDB. Если захочешь поиграться, то сначала убей работающий демон apache2, а затем запусти новый через дебаггер.
pkill httpd
gdb httpd
run -X -d /usr/local/apache2/
INFO
Optionsbleed назвали по аналогии с Heartbleed, где тоже утекала память процесса и атакующий мог ее читать. Options — от метода, которым производится атака.
Детали
Уязвимость существует, когда в директиве
Limit используется несуществующий или отключенный метод HTTP. Например, разработчик решил запретить использовать
PATCH, однако ошибся и создал такой
.htaccess-файл:
<Limit PATC>
</Limit>
В тестовом контейнере этот файл уже создан и находится в папке
test веб-рута. Теперь посмотрим, что происходит, когда мы посылаем запрос
OPTIONS.
OPTIONS /test/ HTTP/1.1
Host: optionsbleed.visualhack
Каждый раз, когда выполняется обработка входящего запроса, веб-сервер создает для него
request_rec. Это сложная структура, которая содержит информацию о нескольких соединениях. Сейчас нас интересует только
apr_pool_t — пул памяти запроса.
/include/httpd.h
787: /**
788: * @brief A structure that represents the current request
789: */
790: struct request_rec {
791: /** The pool associated with the request */
792: apr_pool_t *pool;
В арсенале Apache нет изощренных техник для уменьшения фрагментации, увеличения эффективности и экономии памяти. Не используемая более память даже освобождается-то не особенно часто.
Вместо этого веб-сервер лишь каждый раз выбирает следующий доступный указатель на начало блока свободной памяти независимо от объема, который нужно выделить в данный момент. Память выделяется начиная с первого адреса свободной памяти, а затем указатель снова возвращается на этот адрес. В тот момент, когда выделенная память больше не нужна, она не освобождается для повторного использования. Вместо этого механизм очищает весь пул
request_rec после завершения сетевого подключения.
Так как запросы к серверу в большинстве своем невелики, такая схема не только не приводит к утечкам памяти, но даже способствует уменьшению времени ответа, что очень важно для сайтов с высокой нагрузкой.
При выполнении приведенного выше запроса
OPTIONS на самом деле выполняется несколько соединений с сервером. Когда обрабатывается первый коннект, выделяется память для хранения запроса.
/modules/http/http_core.c
135: static int ap_process_http_async_connection(conn_rec *c)
136: {
137: request_rec *r;
...
146: if ((r = ap_read_request(c))) {
147:
148: c->keepalive = AP_CONN_UNKNOWN;
Сервер просматривает директорию, которая указана в запросе, и, если там есть файл
.htaccess, он обрабатывается. За это отвечает функция
ap_parse_htaccess.
/server/config.c
2149: AP_CORE_DECLARE(int) ap_parse_htaccess(ap_conf_vector_t **result,
2150: request_rec *r, int override,
2151: int override_opts, apr_table_t *override_list,
2152: const char *d, const char *access_names)
2153: {
...
2223: /* cache it */
2224: new = apr_palloc(r->pool, sizeof(struct htaccess_result));
При парсинге директивы
Limit сервер размещает ее данные в адресном пространстве запроса. Часть памяти выделяется для хранения метода HTTP, который указан в директиве. В нашем случае это строка
PATC.
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