Даже если ты тщательно заботишься о защите своих данных, это не даст тебе желаемой приватности. И чем дальше, тем больше у компаний и правительств возможностей собирать и использовать самую разную информацию, а уж идентифицировать по ней человека — вообще не проблема. На нескольких занятных примерах мы разберем, как это происходит и к чему потенциально может привести.

Тот самый паноптикон

Начнем мы не с современности, а с восемнадцатого века, из которого к нам пришло слово «паноптикон». Изначально его придумал изобретатель довольно странной вещи — тюрьмы, в которой надзиратель мог постоянно видеть каждого заключенного, а заключенные не могли бы видеть ни друг друга, ни надзирателя. Звучит как какой-то мысленный эксперимент или философская концепция, правда? Отчасти так и есть, но автор этого понятия британец Джереми Бентам был настроен предельно решительно в своем стремлении построить паноптикон в реальности.

Бентам был буквально одержим своей идеей и долго упрашивал британское и другие правительства дать ему денег на строительство тюрьмы нового типа. Он считал, что непрерывное и незаметное наблюдение положительно скажется на исправлении заключенных. К тому же такие тюрьмы было бы намного дешевле содержать. Под конец он уже и сам был готов стать главным надзирателем, но денег на строительство собрать так и не удалось.

С тех пор в разных странах было построено несколько тюрем и других заведений, вдохновленных чертежами Бентама. Но нас в этой истории, конечно, интересует другое. Паноптикон почти сразу стал синонимом для общества тотальной слежки и контроля. Которое, кажется, строится прямо у нас на глазах.

33 бита энтропии

Исследователь Арвинд Нараянан предложил полезный метод, который помогает измерить степень анонимности. Он назвал его «33 бита энтропии» — именно столько информации нужно знать о человеке, чтобы выделить его уникальным образом среди всего населения Земли. Если взять за каждый бит какой-то двоичный признак, то 33 бита как раз дадут нам уникальное совпадение среди 6,6 миллиарда.

Однако следует помнить о том, что признаки обычно не двоичны и иногда достаточно всего нескольких параметров. Возьмем для примера базу данных, где хранится почтовый индекс, пол, возраст и модель машины. Почтовый индекс ограничивает выборку в среднем до 20 тысяч человек — и это цифра для очень плотно населенного города: в Москве на одно почтовое отделение приходится 10 тысяч человек, а в среднем по России — 3,5 тысячи.

Пол ограничит выборку вдвое. Возраст — уже до нескольких сотен, если не десятков. А модель машины — всего до пары человек, а зачастую и до одного. Более редкая машина или мелкий населенный пункт могут сделать половину параметров ненужными.

Скрипты, куки и веселые трюки

Вместо почтового индекса и модели машины можно использовать версию браузера, операционную систему, разрешение экрана и прочие параметры, которые мы оставляем каждому посещенному сайту, а рекламные сети усердно все это собирают и с легкостью отслеживают путь, привычки и предпочтения отдельных пользователей.

Или вот другой занятный пример, уже из мира мобильных приложений. Каждая программа для iOS, которая получает доступ к фотографиям (например, чтобы наложить на них красивый эффект), имеет возможность за секунды просканировать всю базу и засосать метаданные. Если фотографий много, то из данных о геолокации и времени съемки легко сложить маршрут твоих перемещений за последние пять лет. Proof of concept можешь посмотреть в репозитории Феликса Краузе.

Существуют и более известные, но при этом не менее неприятные вещи. Например, многие счетчики посещаемости вроде «Яндекс.Метрики» позволяют владельцам сайта, помимо прочего, записывать сессию пользователя — то есть писать каждое движение мыши и нажатие на кнопку. С одной стороны, ничего нелегального тут нет, с другой — стоит посмотреть такую запись своими глазами, и понимаешь, что тут что-то не так и такого механизма существовать не должно. И это не считая того, что через него в определенных случаях могут утечь пароли или платежные данные.

И таких примеров масса — если ты интересуешься темой и читаешь «Хакер» дольше пары месяцев, то сам без труда припомнишь что-нибудь в этом духе. Но гораздо сложнее понять, что происходит с собранными данными дальше. А ведь жизнь их насыщенна и интересна.