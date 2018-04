В конце марта 2018 года была опубликована информация о тринадцати критических уязвимостях, обнаруженных в процессорах AMD. Проблемы были поделены на четыре класса: RyzenFall, MasterKey, Fallout и Chimera.

Изначально представители израильского стартапа CTS-Labs не обнародовали никаких технических деталей об этих багах, а компанию AMD уведомили об уязвимостях менее чем за сутки до раскрытия информации. Из-за этого CTS-Labs подверглась жесткой критике со стороны ИБ-сообщества, а некоторые эксперты сначала и вовсе отказались верить данным компании.

Но, как оказалось, «технический» отчет и proof-of-concept эксплоиты для опасных процессорных уязвимостей существуют. В итоге информацию об уязвимостях подтвердили признанные ИБ-специалисты, включая компанию Check Point, главу компании Cymmetria Гади Эврона (Gadi Evron), а также главу компании Trail of Bits Дэна Гвидо (Dan Guido). Кроме того, руководитель CTS-Labs Илья Лук-Зильберман (Ilia Luk-Zilberman) опубликовал открытое письмо, в котором пояснил позицию своей компании и рассказал, почему считает неверным разглашение подробностей о таких проблемах и тем более открытую публикацию эксплоитов для них.

Еще примерно неделю спустя представители AMD тоже вынесли свой вердикт, сообщив, что завершили изучение данных об уязвимостях и эксплоиты.

CTO компании AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) рассказал, что в целом инженеры AMD согласны с мнением коллег, которым также довелось изучить эксплоиты CTS-Labs и ознакомиться с техническими деталями багов. Проблемы RyzenFall, MasterKey, Fallout и Chimera вряд ли можно поставить на одну ступень с уязвимостями Meltdown и Spectre. Дело в том, что для эксплуатации багов в процессорах AMD атакующий должен предварительно скомпрометировать систему и получить права администратора. В сущности, найденные специалистами CTS-Labs проблемы действительно опасны, но они могут использоваться для расширения и ухудшения атаки, но не в качестве вектора для изначальной компрометации системы.

Пейпермастер пообещал, что патчи для всех уязвимостей (в формате обновления для BIOS) выйдут в ближайшее время, однако пока компания не называет конкретных сроков. Подробности приведены в таблице ниже.

Кроме новых проблем, специалистам приходится по-прежнему заниматься и старыми. Так, до сих пор продолжается «эпопея» с исправлением уязвимостей Meltdown и Spectre, длящаяся с января 2018 года.

В начале апреля компания Intel опубликовала очередной вариант своего руководства по обновлению микрокодов, в котором признала, что устранить Meltdown и Spectre на всех процессорах все же не удастся. Проблема, в частности, заключается в уязвимости Spectre вариант 2 (CVE-2017-5715), которую оказалось невозможно исправить в ряде процессоров, выпущенных примерно в 2007–2010 годах.

В новой версии документа статус готовности патчей для Meltdown и Spectre для некоторых процессоров изменился на Stopped — это означает, что разработка «заплаток» для этих продуктов была прекращена. В компании поясняют, что «после тщательного изучения микроархитектур и функциональных возможностей микрокодов для данных продуктов Intel приняла решение не выпускать обновленные микрокоды для данных решений по одной или более причине». Сами возможные причины также были преданы огласке:

В итоге статус Stopped получили патчи для Bloomfield, Bloomfield Xeon, Clarksfield, Gulftown, Harpertown Xeon C0 и E0, Jasper Forest, Penryn/QC, SoFIA 3GR, Wolfdale, Wolfdale Xeon, Yorkfield и Yorkfield Xeon. В новый список вошли множество моделей Xeons, Core, Pentium, Celeron и Atom, практически все, что производила Intel. Большинство процессоров, для которых разработка исправлений оказалась невозможной, были выпущены в 2007–2010 годах.

Нужно отметить, что вместе с этим обновился статус патчей для семейств Arrandale, Clarkdale, Lynnfield, Nehalem и Westmere. Теперь, согласно документу, эти исправления находятся «в работе».

Представители Intel сообщают, что в настоящий момент компания полностью завершила работу над патчами для процессоров, вышедших за последние девять лет.

В середине апреля компания AMD, в свою очередь, наконец выпустила микрокоды, исправляющие Spectre вариант 2 (CVE-2017-5715). Теперь патчи представлены для продуктов вплоть до 2011 года выпуска (до процессоров Bulldozer). Разработчики распространили эти «заплаты» среди производителей ПК и материнских плат, чтобы те включили обновления в состав BIOS.

Ранее всяческую помощь в распространении патчей производителям предложила компания Microsoft, поэтому в рамках апрельского вторника обновлений был представлен пакет KB4093112 (пока только для Windows 10). В состав этого обновления вошли патчи ОС-уровня, которые также созданы для пользователей AMD и направлены на устранение Spectre вариант 2.

Отмечу, что в январе текущего года Microsoft уже пыталась выпустить исправления, которые оказали неожиданный эффект на процессоры AMD (в частности, серии Athlon 64 X2). Оказалось, что иногда после установки патчей (а именно KB4056892) системы на базе CPU AMD просто перестают загружаться, показывают «синий экран смерти» и так далее. В итоге распространение патчей экстренно приостановили и лишь спустя несколько недель возобновили, устранив баги. Интересно, что в состав нового KB4093112 не входят эти изначальные январские патчи, так что пользователям придется устанавливать оба пакета.

В AMD также подчеркивают, что полное исправление уязвимостей в процессорах компании требует одновременно установки микрокодов, полученных от производителей железа, и установки патчей для операционной системы.

В конце марта 2018 года компания Facebook оказалась в центре масштабного скандала. Стало известно, что несколько лет назад британская компания Cambridge Analytica сумела заполучить информацию о десятках миллионов пользователей Facebook (без их ведома). Причем данные собирали под видом проведения простого опроса, для участия в котором нужно было войти через социальную сеть. Отмечу, что изначально речь шла о данных 50 миллионов человек, но позже стало известно, что настоящее количество пострадавших — 87 миллионов.

Таким образом было «опрошено» около 270 тысяч человек, но в те далекие времена API социальной сети также позволял собрать данные о друзьях этих пользователей, что в итоге и принесло «исследователям» информацию о миллионах юзеров. Затем эти данные были использованы для составления психологических портретов и разработки персонализированной рекламы.

Так как основной вектор работы Cambridge Analytica — алгоритмы анализа политических предпочтений избирателей, данные участников социальной сети были использованы во время десятков избирательных кампаний в различных странах мира.

В итоге Facebook обвинили в наплевательском отношении к данным своих пользователей, халатности и замалчивании случившегося, а Cambridge Analytica подозревают едва ли не в связях со спецслужбами и влиянии на результаты выборов (в том числе американских). Весь мир в одночасье заговорил о том, какая огромная ответственность лежит на компаниях, с которыми пользователи сами с радостью делятся своими личными данными. И какую невероятную ценность весь этот материал представляет для маркетологов, политологов и многих других заинтересованных лиц.

Лишь спустя несколько дней после начала скандала Facebook прервала затянувшееся молчание и Марк Цукерберг стал приносить извинения от лица всей компании. Однако это уже не остановило массовую акцию в социальных сетях, которая обзавелась «говорящим» хештегом #deletefacebook. Кампанию по удалению учетной записи в социальной сети поддержали многие известные личности, включая Стива Возняка (Steve Wozniak), сооснователя WhatsApp Брайана Актона (напомню, что WhatsApp принадлежит Facebook, но Актон более не работает в компании) и даже Илона Маска, который стер из Facebook аккаунты SpaceX и Tesla. На этом фоне на Facebook ожидаемо посыпались судебные иски, а акции компании значительно потеряли в цене.

В середине апреля из-за скандала, разразившегося вокруг Cambridge Analytica и Facebook, Марк Цукерберг даже выступал на слушаниях в конгрессе США (перед членами торгового и финансового комитетов). Теперь в интернете снова шутят о том, что Цукерберг — рептилоид или робот, а в конгрессе он проходил тест Тьюринга.

Пока первые полосы СМИ во всем мире прочно занимала история Cambridge Analytica, журналисты издания Ars Technica и ИБ-исследователи обнаружили, что в распоряжении Facebook было куда больше их личных данных, чем они полагали.

Дело в том, что, когда кампания #deletefacebook набрала популярность, многие специалисты стали рекомендовать пользователям перед удалением учетной записи Facebook скачать архив со всей своей информацией, ведь социальная сеть предоставляет такую возможность.

Вскоре в Сети начали появляться многочисленные сообщения от людей, которые поступили именно так и с удивлением обнаружили в полученных архивах метаданные обо всех звонках, SMS и MMS за последние несколько лет. Архивы содержали имена контактов, телефонные номера, продолжительность звонков, даты и так далее.

Когда журналисты Ars Technica обратились за пояснениями к представителям Facebook, в компании ответили, что ключевая особенность приложений и сервисов Facebook — это установление связей между пользователями, чтобы тем было легче отыскать нужных людей. Для этого во время первого входа в мессенджинговое или социальное приложение у пользователя запрашивают разрешение на доступ к контактам, хранящимся в телефоне, причем пользователь может отказаться сразу или позже удалить загруженные контакты через браузер. Очевидно, контакты играют важную роль в работе алгоритма рекомендации друзей.

Вскоре удалось разобраться и в том, почему многие пользователи даже не подозревали о том, что выдали Facebook все необходимые разрешения для слежки за самим собой. Как оказалось, проблема коснулась только пользователей Android-приложений.

Выяснилось, что лишь в последнее время приложения Messenger и Facebook Lite стали очевидным образом предупреждать пользователей о своем намерении получить доступ к логам SMS и журнала вызовов. На старых устройствах, со старыми версиями Android (например, 4.1 — Jelly Bean) на борту, само разрешение на доступ к контактам устройства также подразумевало доступ к логам сообщений и вызовов. Хуже того, в редакции Ars Technica пришли к выводу, что, даже когда разработчики Android поменяли структуру работы разрешений и внесли изменения в Android API, разработчики Facebook нарочно продолжили использовать старую версию, что позволяло им получать доступ к информации о звонках и SMS, открыто не уведомляя об этом пользователей.

В ответ на поднявшийся в СМИ шквал новых обвинений (на этот раз в слежке за пользователями с не совсем ясными намерениями) представители Facebook опубликовали официальное сообщение. В нем компания вновь подчеркнула, что все разрешения Android-приложениям пользователи предоставляли исключительно добровольно, понимая, что делают. Также подчеркивалось, что контакты, историю звонков и сообщений, которыми человек «поделился» с Facebook, можно удалить. Представители Facebook вновь отметили, что собранная информация использовалась для того, чтобы «пользователи могли оставаться на связи с людьми, которые им небезразличны», а также метаданные якобы помогали улучшать опыт взаимодействия с социальной сетью.

Интересно, что журналисты Ars Technica оспаривают эти заявления. Издание приводило в пример сразу несколько историй пользователей, которые уверяют, что никогда не давали приложениям Facebook разрешение на доступ к логам вызовов и сообщений, не получали очевидных уведомлений об этом и даже не подозревали о такой активности со стороны социальной сети.

Так как одних извинений за случившееся было определенно недостаточно, представители Facebook пообещали, что не просто «закрутят гайки» для сторонних приложений, использующих API социальной сети (эти обещания уже частично сдержали), но также расширят свою программу вознаграждения за уязвимости, чтобы поощрить пользователей и экспертов искать признаки потенциального злоупотребления данными (data abuse).

10 апреля 2018 года bug bounty программа Facebook действительно была обновлена, и теперь люди, обнаружившие пресловутый data abuse в стороннем приложении, могут получить за это вознаграждение в размере до 40 тысяч долларов. Причем представители социальной сети пишут, что 40 тысяч — это не максимум, в особо сложных случаях размер вознаграждения может быть увеличен.

Под словосочетанием «злоупотребление данными» подразумевается, что приложение собирает данные пользователей Facebook, которые затем передаются третьим сторонам, где информация может быть перепродана, похищена, использована с целью мошенничества или получения политического влияния.

Представители Facebook сообщают, что, если факт злоупотребления данными будет подтвержден, работа приложения-нарушителя будет прекращена. Также социальная сеть оставляет за собой право обратиться со всей собранной информацией в правоохранительные органы или суд, если это будет необходимо.

Представители компании Google анонсировали скорое прекращение работы сервиса для сокращения ссылок goo.gl, запущенного в далеком 2009 году. Разработчики пишут, что с тех пор утекло много воды, на рынке появилось множество аналогичных проектов, а потом мобильные устройства, голосовые ассистенты и приложения вообще изменили интернет до неузнаваемости. По мнению Google, в настоящее время в сервисе для сокращения ссылок больше нет нужды.

С 13 апреля 2018 года компания начала использовать вместо goo.gl «интеллектуальные», динамические ссылки Firebase (Firebase Dynamic Links, FDL). Также после указанной даты анонимные и новые пользователи более не могут создавать новые ссылки goo.gl. В качестве альтернативы Google предложила использовать уже упомянутый Firebase или услуги сервисов Bitly и Ow.ly.

Консоль goo.gl будет доступна зарегистрированным пользователям, уже имеющим короткие ссылки, до 30 марта 2019 года. По истечении этого срока существующие ссылки продолжат перенаправлять пользователей по нужному адресу, однако доступ к консоли и добавление новых URL будут закрыты. То есть миграцией на новый API придется озаботиться заранее.

Похожее сообщение появилось в этом месяце и в официальном блоге разработчиков Tor Project. Было объявлено о прекращении разработки анонимного мессенджера Tor Messenger, который был представлен публике в 2015 году. К сожалению, за прошедшее время проект так и не сумел выйти из стадии бета-тестирования. В своем сообщении разработчики подробно объяснили, почему это произошло, и перечислили доводы в пользу прекращения разработки.

Изначально планировалось, что Tor Messenger предоставит пользователям более защищенный кросс-платформенный канал для общения, чья безопасность реализована за счет того, что весь трафик мессенджера проходит через Tor, а также за счет OTR-шифрования. Напомню, что мессенджер поддерживал Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook, Twitter и так далее.

Разработчики полагали, что Tor Messenger будет использоваться как средство для общения через уже существующие социальные сети и IM. И хотя модель работы клиент-сервер предполагает, что метаданные пользователей все же могли оседать на сторонних серверах, проследить их путь до сервера, а также разобраться в зашифрованных посредством OTR сообщениях было бы определенно трудно.

Хотя разработчики пишут, что сама идея, лежащая в основе Tor Messenger, по-прежнему видится им разумной и «рабочей», 11 бета-версий спустя разработку все же решено было прекратить. В блоге названы три основные причины, по которым это решение было принято.

Во-первых, Tor Messenger был построен на базе клиента Instantbird, некогда созданного сообществом Mozilla. К сожалению, разработка этого проекта была прекращена в 2017 году, хотя часть функций перекочевала в Thunderbird.

Во-вторых, проблема метаданных, которые все же сохраняются на сторонних серверах, оказалась более значительной, чем предполагалось изначально, и с этим разработчики Tor Messenger ничего сделать не могли. К сожалению, третьи лица по-прежнему могли выявить шаблоны поведения пользователей, и метаданных вполне хватает, чтобы понять, с кем именно общается человек и как часто.

В-третьих, разработчики признаются, что у них попросту не хватило ресурсов. Даже после 11 выпущенных версий Tor Messenger по-прежнему находился на стадии бета-тестирования и никогда не проходил внешний аудит (только два внутренних). Представители Tor Project признали, что из-за нехватки людей им приходилось игнорировать пожелания пользователей и даже баг-репорты, что определенно не шло проекту на пользу.

После прекращения разработки Tor Messenger пользователям, которым все же важна приватность и защита коммуникаций, рекомендуют ознакомиться с тематическим циклом статей Фонда электронных рубежей. Тем пользователям, которым нужен именно XMPP, разработчики советуют обратить внимание на CoyIM.

Консорциум W3C (World Wide Web Consortium, «Консорциум Всемирной паутины») и альянс FIDO (Fast IDentity Online) начали работу над Web Authentication (WebAuthn) еще в 2015 году. Напомню, что данный API позволяет пользователям входить в Google, Facebook, Dropbox, GitHub и так далее при помощи аппаратных ключей YubiKey.

На базе FIDO 2.0 Web API был разработан WebAuthn, который обладает более широкими возможностями и в теории позволяет отказаться от использования паролей вообще. Так, WebAuthn предлагает использовать для аутентификации на сайтах и в приложениях аппаратные ключи, отпечатки пальцев, распознавание лиц, сканы радужной оболочки глаза и прочую биометрию.

Своеобразным «компаньоном» WebAuthn станет протокол Client to Authenticator (Client to Authenticator Protocol, CTAP). Как следует из названия, основная роль CTAP — это установление связи между браузером и сторонней системой аутентификации, к примеру NFC или USB-ключом, сканером отпечатков пальцев в смартфоне или ноутбуке. Специалисты W3C объясняют, что для обеспечения работоспособности новой аутентификационной схемы оба API должны работать сообща.

Так как Google, Microsoft и Mozilla уже объявили, что поддержат разработку, ожидается, что поддержка WebAuthn API появится в Chrome, Edge и Firefox в самом скором времени. Так, WebAuthn заработает в Chrome 67 и Firefox 60, чей релиз запланирован примерно на май 2018 года.

Ожидается, что эта разработка поможет защитить пользователей от фишинга, краж паролей и даже атак типа «человек посередине» (man-in-the-middle). Ведь ИБ-специалисты давно пришли к выводу, что использование паролей вряд ли можно назвать хорошей практикой.

В начале апреля была опубликована информация о критической уязвимости CVE-2018-0171, которую обнаружили в составе Cisco IOS Software и Cisco IOS XE Software. Проблема набрала 9,8 балла по шкале CVSS.

Уязвимость связана с некорректной валидацией пакетов в клиенте Cisco Smart Install (SMI). Так как разработчики Cisco уже выпустили патчи для обнаруженного бага, исследователи опубликовали не только описание проблемы, но и proof-of-concept эксплоит. Для эксплуатации этой проблемы атакующему достаточно обратиться к TCP-порту 4786, который открыт по умолчанию, что в итоге ставит уязвимые коммутаторы Cisco перед угрозой неаутентифицированной RCE-атаки.

Кроме того, эксперты Cisco Talos опубликовали предупреждение, также связанное с SMI, однако не имеющее отношения к упомянутой уязвимости. Специалисты предупреждали, что правительственные хакеры атакуют неправильно сконфигурированные устройства Cisco. По данным компании, администраторы зачастую не отключают протокол Smart Install должным образом, в результате чего устройства постоянно находятся в режиме ожидания новых команд на установку и конфигурацию. Так, массовые сканирования, призванные обнаружить коммутаторы с открытыми портами 4786, начались еще в феврале 2017 года, прекратились в октябре 2017-го, а затем возобновились текущей весной.

В частности, аналитики Cisco Talos ссылались на недавнее предупреждение US-CERT, в котором сообщалось, что связанные с российскими властями хак-группы, известные под кодовыми именами Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear, пытаются атаковать объекты ключевой инфраструктуры США.

Как оказалось, ИБ-эксперты предупреждали об опасности совсем не зря. Хакерская группа, судя по всему называющая себя JHT, атаковала уязвимые устройства Cisco, сосредоточив свои усилия на Иране и России. Одними из первых на происходящее обратили внимание специалисты «Лаборатории Касперского».

«Некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание „Do not mess with our elections“ („Не вмешивайтесь в наши выборы“)», — сообщили аналитики «Лаборатории Касперского» и проиллюстрировали свои слова скриншотом, который можно увидеть ниже.