Интернет пестрит рекламой, методы показа которой становятся все агрессивнее. Анимированные гифки и флеш, отдельные фреймы и всплывающие окна — это еще цветочки. Все чаще встречаются фишинговые редиректы, трояны и скрытые майнеры, которые добывают криптовалюту при посещении сайтов. Оградить от них пользователя помогают браузерные расширения, но не все блокировщики оказались на поверку честны и эффективны.

Маркетинг без правил

Современные средства веб-разработки помогают не только делать крутые веб-сервисы, но и обогащаться не вполне законными методами. Назойливая реклама, подмена настроек браузера, скрытые в коде страниц JS-майнеры — все это следствия бесконечной погони за прибылью.

Бороться с этим на стороне пользователя можно при помощи фильтрации. В простейшем случае известные ресурсы с недобросовестной рекламой, фишинговые сайты и прочий сетевой мусор просто добавляются в файл hosts, где им жестко прописывается перенаправление на локальный хост вместо удаленного IP-адреса с сомнительной репутацией.

Преимущество этого метода в том, что он не зависит от используемого браузера. Localhost один для всех программ, и его можно использовать в любой современной операционке. К примеру, опенсорсная программа AdAway позволяет избавить от рекламы рутованный девайс с Android 4.1 и новее.

Другой популярный вариант — использовать браузерные расширения, которые фильтруют контент. Среди таких борцов с рекламой большую популярность получил AdBlock и его аналоги.

Не всплывать! Самая назойливая реклама стала отфильтровываться уже на уровне браузеров. По умолчанию Chrome, Firefox, Safari и Edge блокируют всплывающие окна. Также в браузерах давно начали блокировать Flash, поскольку их часто используют для отслеживания пользовательской активности, да и сам Flash Player изобилует дырами в безопасности. С версии 53 Chrome сначала пытается загрузить версию страницы без Flash, и другие разработчики стали делать так же. Safari, начиная с версии 11, запрещает автоматически воспроизводить видео на странице. И такие функции встречаются все чаще. Поэтому прежде, чем ставить какой-нибудь блокировщик, открой настройки своего браузера. Часть надоедающей ерунды можно скрыть встроенными средствами.

Почему AdBlock уже не торт

Многие путают AdBlock и Adblock Plus, считая второй продвинутой версией первого. В действительности история их создания гораздо запутаннее. Дело было так…

Первую версию расширения под названием AdBlock for Firefox написал Хенрик Сёренсен (Henrik Aasted Sørensen) в 2002 году. Как легко догадаться, оно работало только в Firefox. Из-за ограничений браузерного движка AdBlock for Firefox плохо боролся со вставками рекламных роликов, а интерфейс был довольно скудным. Спустя пару лет появился форк Adblock Plus, в котором многое было улучшено. Отчасти из-за этого в 2006 году разработка оригинального AdBlock for Firefox приостановилась.

После трехлетнего затишья уже другой разработчик — Майкл Гундлах (Michael Gundlach) использовал наработки Adblock Plus, взял название оригинального проекта AdBlock и выпустил свою версию блокировщика рекламы в 2009 году.

Новый AdBlock — это форк форка, который имеет мало общего с одноименным родоначальником. Он был написан как расширение для Chrome, Firefox, Safari, Opera и Edge. Среди преимуществ этого дополнения — универсальность, полностью переработанный интерфейс и возможность использовать списки Adblock Plus, которые совпадали по формату. Однако не все нововведения пришлись по вкусу пользователям и владельцам сайтов.

Вырезание рекламы в AdBlock порой работает странно. К примеру, на скриншотах ниже показано, как выглядит сайт «Эха Москвы» при его посещении без блокировщиков и с установленным AdBlock.

Видишь разницу? Я тоже не вижу, а счетчик AdBlock показывает, что она есть!

При этом на сайте РенТВ (да, мы специально отобрали самые «вкусные» странички) картина иная. Если зайти на него без AdBlock, то можно получить психическую травму. Рекламы повалится столько, что ее не уместить на одном скриншоте.

Стоит включить AdBlock, как вырезаются целые ленты и страница сжимается по вертикали в разы, но часть рекламы все равно остается.

Запрет рекламы как источник дохода

С рекламой связаны миллионные бюджеты, и возникает закономерный вопрос: ради чего люди пишут клоны AdBlock, а затем годами занимаются поддержкой этих проектов? Вряд ли авторами движут исключительно альтруистические соображения. Блокирование рекламы может быть просто прибыльнее, чем ее показы. По подсчетам пользователей Quora AdBlock приносил разработчику от 6 до 25 миллионов долларов ежегодно только за счет добровольных пожертвований на его поддержку.

Сколько в действительности собрали по схеме доната за freemium — официально не сообщается. Однако технически здесь возможны и теневые методы монетизации. Например, новый AdBlock умеет не просто блокировать рекламу, а подменять вырезанные баннеры чем угодно. В 2012 году Гундлах стал заменять их фотографиями улыбающихся кошек (этот эксперимент объяснялся как затянувшийся первоапрельский розыгрыш), а в 2016 году вместо баннеров уже появились ссылки на статьи о Сноудене и другую пропаганду Amnesty International. Как говорится, здесь могла быть ваша реклама.

В настоящее время Гундлах отошел от разработки, а развитием AdBlock руководят Габриэль Каббадж (Gabriel Cubbage) и Антуан Боглер (Antoine Boegler). Подробности этой сделки официально не сообщались, но разговоры о продаже AdBlock за внушительную сумму велись еще с 2015 года. При этом AdBlock использует труд волонтеров. Десятки людей продолжают бесплатно делать переводы и помогают улучшить продукт.