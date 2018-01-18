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Сервер приложений WebLogic, как и большинство продуктов Oracle, широко распространен в энтерпрайз-среде и используется крупными компаниями по всему миру. Проблемы, подобные этой, могут грозить огромными убытками и повлечь за собой утечки приватных данных.
Продукты компании PeopleSoft, производящей ПО для управления базами клиентов, финансового планирования и управления персоналом, тоже подвержены этой уязвимости, поскольку один из компонентов — это сервер WebLogic.
Проблема заключается в некорректной фильтрации данных при парсинге пользовательского запроса в XML перед передачей его в XMLDecoder. Отвечает за это модуль WLS Security. Уязвимость получила номер CVE-2017-10271 — это логическое продолжение не до конца запатченной CVE-2017-3506 в модуле Web Services. Баг затрагивает версии WebLogic до 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.1.0 и 12.2.1.2.0.
Подготовка
Сначала поднимем и настроим наш первый в 2018 году стенд для тестирования уязвимости. Я сижу на винде и поэтому буду использовать win-версию сервера WebLogic.
Для того чтобы загрузить сам дистрибутив, тебе понадобится рабочий аккаунт Oracle. Если у тебя его нет, то можешь зарегистрироваться тут. Далее переходим в раздел загрузок, принимаем лицензионное соглашение и выбираем нужную версию дистрибутива для загрузки.
Рекомендую использовать ветку 10.3.6, так как там сразу работает уязвимый модуль. Windows Oracle WebLogic распространяется в виде инсталлятора, в котором уже имеется JDK, ведь дистрибутив написан на Java и требует Development Kit для работы.
Сразу после завершения установки тебе предложат запустить и настроить рабочее окружение. Не вижу смысла отказывать в этом.
После всех настроек мы получаем готовую рабочую среду для тестирования уязвимости.
Если ты используешь Linux, то рекомендую поднять окружение через Docker, благо в репозитории ты уже можешь найти готовые сборки WebLogic. Вот, например, одна из них.
Детали
Давай сразу же проверим работу эксплоита. Загрузить один из вариантов PoC можно отсюда.
Для корректной работы в качестве параметра нужно указать адрес сервера WebLogic. По умолчанию скрипт отправляет запрос с эксплоитом к роуту
/wls-wsat/CoordinatorPortType.
CVE-2017-10271/exploit.py
54: url_in = sys.argv[1]
55: do_post(url_in, command_in)
CVE-2017-10271/exploit.py
42: def do_post(url_in, command_in):
43: payload_url = url_in + "/wls-wsat/CoordinatorPortType"
После запуска PoC будет предложено ввести команду, которую нужно выполнить на удаленной системе.
CVE-2017-10271/exploit.py
53: command_in = raw_input("Enter your command here: ")
Поскольку это логическое продолжение уязвимости CVE-2017-3506, сначала взглянем, что делает патч, который Oracle выпустила для нее. Нужные нам файлы находятся в файле
/lib/weblogic.jar, поэтому его нужно декомпильнуть, например с помощью Java Decompiler.
Нас интересует файл
WorkContextXmlInputAdapter.java. Вместе с апрельским патчем разработчики добавили метод
validate.
WorkContextXmlInputAdapter.java
21: public final class WorkContextXmlInputAdapter
22: implements WorkContextInput
23: {
24: private final XMLDecoder xmlDecoder;
25:
26: public WorkContextXmlInputAdapter(InputStream is)
...
47: private void validate(InputStream is)
48: {
49: WebLogicSAXParserFactory factory = new WebLogicSAXParserFactory();
50: try
51: {
52: SAXParser parser = factory.newSAXParser();
53: parser.parse(is, new DefaultHandler()
54: {
55: public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes)
56: throws SAXException
57: {
58: if (qName.equalsIgnoreCase("object")) {
59: throw new IllegalStateException("Invalid context type: object");
60: }
61: }
62: });
63: }
Он проверяет переданный XML-запрос на наличие элементов Object, и если такой встречается, то скрипт кидает исключение
Invalid context type: object.
Однако не Object’ом единым живет RCE. Существует еще множество способов проэксплуатировать уязвимость в десериализации XML. Посмотрим на этот же файл, но уже из последней версии, где уязвимость исправлена.
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