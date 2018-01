Новая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет выполнять произвольные команды на целевой системе любому атакующему без какой-либо авторизации. Разберемся, что именно должен делать атакующий и почему это работает.

Сервер приложений WebLogic, как и большинство продуктов Oracle, широко распространен в энтерпрайз-среде и используется крупными компаниями по всему миру. Проблемы, подобные этой, могут грозить огромными убытками и повлечь за собой утечки приватных данных.

Продукты компании PeopleSoft, производящей ПО для управления базами клиентов, финансового планирования и управления персоналом, тоже подвержены этой уязвимости, поскольку один из компонентов — это сервер WebLogic.

Проблема заключается в некорректной фильтрации данных при парсинге пользовательского запроса в XML перед передачей его в XMLDecoder. Отвечает за это модуль WLS Security. Уязвимость получила номер CVE-2017-10271 — это логическое продолжение не до конца запатченной CVE-2017-3506 в модуле Web Services. Баг затрагивает версии WebLogic до 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.1.0 и 12.2.1.2.0.

Подготовка

Сначала поднимем и настроим наш первый в 2018 году стенд для тестирования уязвимости. Я сижу на винде и поэтому буду использовать win-версию сервера WebLogic.

Для того чтобы загрузить сам дистрибутив, тебе понадобится рабочий аккаунт Oracle. Если у тебя его нет, то можешь зарегистрироваться тут. Далее переходим в раздел загрузок, принимаем лицензионное соглашение и выбираем нужную версию дистрибутива для загрузки.

Рекомендую использовать ветку 10.3.6, так как там сразу работает уязвимый модуль. Windows Oracle WebLogic распространяется в виде инсталлятора, в котором уже имеется JDK, ведь дистрибутив написан на Java и требует Development Kit для работы.

Сразу после завершения установки тебе предложат запустить и настроить рабочее окружение. Не вижу смысла отказывать в этом.

После всех настроек мы получаем готовую рабочую среду для тестирования уязвимости.

Если ты используешь Linux, то рекомендую поднять окружение через Docker, благо в репозитории ты уже можешь найти готовые сборки WebLogic. Вот, например, одна из них.

Детали

Давай сразу же проверим работу эксплоита. Загрузить один из вариантов PoC можно отсюда.

Для корректной работы в качестве параметра нужно указать адрес сервера WebLogic. По умолчанию скрипт отправляет запрос с эксплоитом к роуту /wls-wsat/CoordinatorPortType .

CVE-2017-10271/exploit.py

54: url_in = sys.argv[1] 55: do_post(url_in, command_in)

CVE-2017-10271/exploit.py

42: def do_post(url_in, command_in): 43: payload_url = url_in + "/wls-wsat/CoordinatorPortType"

После запуска PoC будет предложено ввести команду, которую нужно выполнить на удаленной системе.

CVE-2017-10271/exploit.py

53: command_in = raw_input("Enter your command here: ")

Поскольку это логическое продолжение уязвимости CVE-2017-3506, сначала взглянем, что делает патч, который Oracle выпустила для нее. Нужные нам файлы находятся в файле /lib/weblogic.jar , поэтому его нужно декомпильнуть, например с помощью Java Decompiler.

Нас интересует файл WorkContextXmlInputAdapter.java . Вместе с апрельским патчем разработчики добавили метод validate .

WorkContextXmlInputAdapter.java

21: public final class WorkContextXmlInputAdapter 22: implements WorkContextInput 23: { 24: private final XMLDecoder xmlDecoder; 25: 26: public WorkContextXmlInputAdapter(InputStream is) ... 47: private void validate(InputStream is) 48: { 49: WebLogicSAXParserFactory factory = new WebLogicSAXParserFactory(); 50: try 51: { 52: SAXParser parser = factory.newSAXParser(); 53: parser.parse(is, new DefaultHandler() 54: { 55: public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) 56: throws SAXException 57: { 58: if (qName.equalsIgnoreCase("object")) { 59: throw new IllegalStateException("Invalid context type: object"); 60: } 61: } 62: }); 63: }

Он проверяет переданный XML-запрос на наличие элементов Object, и если такой встречается, то скрипт кидает исключение Invalid context type: object .

Однако не Object’ом единым живет RCE. Существует еще множество способов проэксплуатировать уязвимость в десериализации XML. Посмотрим на этот же файл, но уже из последней версии, где уязвимость исправлена.