Выбираем валюту и готовим инструментарий
В качестве криптовалюты мы выбрали биткойны — из-за их высокой стоимости и относительно хорошей документации. Так как биткойн-сеть не имеет централизованного хранилища данных, чтобы с ней работать, нам понадобятся средства синхронизации с другими узлами сети. К счастью, есть готовое решение — пакет программ Bitcoin Core. Синхронизация с живой сетью занимает очень много времени и места на диске, поэтому для начала разработки и тестирования лучше использовать тестовую сеть testnet, которую периодически очищают от информации о транзакциях. Запускаем UI-приложение Bitcoin Core (testnet) и ждем, пока закончится синхронизация. В дальнейшем для работы будем пользоваться консольным сервисом bitcoind.
Для общения с bitcoind используется протокол JSON-RPC. Это очень простой протокол поверх HTTP, позволяющий вызывать методы сервера, используя JSON, чтобы задавать имя метода и параметры.
По умолчанию в целях безопасности возможность подключения к bitcoind отключена. Чтобы ее включить, нужно создать файл bitcoin.conf в каталоге Windows:
%APPDATA%\Bitcoin\ (например,
C:\Users\username\AppData\Roaming\Bitcoin\bitcoin.conf) или Linux:
$HOME/.bitcoin/ (например,
/home/username/.bitcoin/bitcoin.conf). Готовый файл можно взять с GitHub. Находим в нем и редактируем следующие параметры:
## Говорим серверу использовать тестовую сеть, а не настоящую
testnet=1
## Имя пользователя и пароль, конечно же, нужно поменять на сложные
rpcuser=rpcuser
rpcpassword=rpcpassword
Чтобы проверить настройки, можно воспользоваться готовым клиентом
bitcoin-cli. Например, выполнив команду
getinfo (предварительно запустив
bitcoind). Подробное описание всех команд можно посмотреть тут.
Наш JSON-RPC-клиент напишем, используя фреймворк Vert.x, потому что он простой, код занимает мало места и в нем реализованы все необходимые нам функции.
Итак, создаем HTTP-клиент. Bitcoind использует базовую аутентификацию, поэтому конвертируем в Base64 строку с логином и паролем.
client = vertx.createHttpClient();
requestOptions = new RequestOptions()
.setHost(host)
.setPort(port)
.setURI("/");
base64Key = Base64.getEncoder().encodeToString((user + ':' + password).getBytes());
Пишем простой метод для вызова методов bitcoind. Будем передавать в него команду в JSON-формате и handler, чтобы реагировать на полученный ответ от сервера.
private void executeRpc(String command, final Handler<Buffer> handler) {
client
.post(requestOptions, result → {
if (result.statusCode() == 200) {
result.bodyHandler(handler);
} else {
System.out.println("Failed do post because " + result.statusMessage());
}
})
.putHeader(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "application/json")
.putHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Basic " + base64Key)
.putHeader(HttpHeaders.CONTENT_LENGTH, String.valueOf(command.length()))
.write(command)
.end();
}
Основные команды, которые нам понадобятся, — это получить работу и отправить работу. Но прежде чем приступать к их реализации, рассмотрим подробнее процесс майнинга. Как известно, биткойн базируется на цепочке блоков, в которых хранится информация обо всех транзакциях. Каждый блок состоит из заголовка и списка транзакций. Задача майнера — получить хеш заголовка блока, значение которого меньше заданного. За это он вознаграждается некоторой суммой криптоденег.
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Владиславище
26.02.2018 at 13:00
Это необходимо сделать в организации, где ты работаешь СисАдмином на подряде!!! И запретить на ночь выключать компы! :)))