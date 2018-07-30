В наше время каждая бабушка слышала о криптовалютах, курсы майнинга проводят даже серьезные учебные заведения, а антивирусы все чаще кричат о заражении сайта или игрушки майнером. Пришло время на практике разобраться, что это такое, как работает, и написать свой криптомайнер.

В качестве криптовалюты возьмем Electroneum. Это довольно перспективная криптовалюта из семейства Monero. Как заверяют разработчики, она защищена от майнинга на специальном оборудовании, точнее, оборудование будет стоить больше, чем можно получить прибыли. Это дает примерно равные шансы всем майнерам. Так как в качестве основы была использована Monero, многое из написанного будет правдиво и для других криптовалют этого семейства.

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Для начала разберемся, что же такое майнинг. По сути это проверка транзакций различных пользователей криптовалют. Нет никакого центрального органа, а подтвердить, что один участник сети не использовал свои деньги дважды или не попытался как-то еще обмануть систему, могут все остальные. За это майнеры получают награду в виде небольшого количества криптоденег. В эту сумму входит награда за создание нового блока и оплата за транзакции, которая взимается с пользователей, проводящих транзакцию, и уже включена в нее.

Создание нового блока представляет собой решение определенной математической задачи. Необходимо найти такой хеш блока, который был бы меньше значения, определяемого сетью. Это значение называется сложность (difficulty). Оно регулируется сетью, чтобы время создания блока было более-менее предсказуемо. Майнер, который первый решит задачу, получает всю награду. Награда за блок на сегодняшний день составляет 11 300,93 ETN, что примерно равно 146,2 доллара.

В блоке не обязательно должны быть транзакции других пользователей, может быть только одна транзакция создания новых денег. Зачем нужно просто раздавать деньги? Во-первых, это привлекает больше участников сети, во-вторых, снижает риск атаки на сеть, так как заработать легально получается проще.

Чтобы стать участником сети Electroneum, необходимо скачать пакет программ с официального сайта. Выбираем direct miner для своей платформы. После скачивания и распаковки нужно синхронизироваться с сетью — скачать все уже сгенерированные блоки. Для разработки и тестирования лучше пользоваться тестовой сетью с пониженной сложностью.

К сожалению, синхронизация «из коробки» может зависнуть на блоке 155750. Это связано с найденным критичным багом и кардинальными изменениями из-за этого в сети Electroneum (подробнее). Поэтому прежде чем запускать синхронизацию, нужно скачать файлик с правильной цепочкой блоков и положить его в папку .electroneum/testnet/export/blockchain.raw . Затем выполнить импорт:

> ./electroneum-blockchain-import --testnet --verify 0

Теперь смело запускаем синхронизацию:

> ./electroneumd --testnet

Далее создаем кошелек для начисления заработка:

> electoneum-wallet-cli --testnet

Ответив на все вопросы, получаем публичный адрес в файлике <название кошелька>.address.txt . Если лениво заморачиваться с развертыванием сервера Electroneum, можно воспользоваться онлайн-сервисом nodes.hashvault.pro:26968 .

Настало время запустить свой любимый редактор и приступать к кодированию. Для связи с сервисом Electroneum используется протокол jsonrpc . Нам понадобится всего две команды: получить шаблон блока и отправить решение. Начнем с простого HTTP-клиента: