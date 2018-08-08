Вот уже год я занимаюсь поддержкой приложения в Google Play. За это время приложение установили сотни тысяч раз, а пользовательская база разрослась до десятков тысяч. Каждый день я получаю отзывы и письма, сообщения об ошибках и пишу код. Эта статья — советы для тех, кто только начинает свой путь в Google Play и желает сохранить хотя бы часть головы свободной от шишек.

Научись правилам гигиены

За годы существования Google Play в нем сформировался собственный набор «правил жизни», которому теперь подчиняются и пользователи, и разработчики. Вот часть этих правил.

Если хочешь быстро получить ответ от разработчика, просто напиши вопрос и поставь одну звезду. Такая модель поведения появилась благодаря крупным разработчикам с собственной службой поддержки, которая просто обязана отвечать на все отзывы с плохими оценками (они обычно пишут тошнотворное «Мы рады, что вы скачали наше приложение» в начале каждого ответа). Таких ребят лучше игнорить, после получения ответа они не исправят оценку.

Ты ничего не умеешь, сидишь на шее у родителей и чувствуешь себя никем? Просто напиши гадость в отзывах. Опять же игнор, плюс жалоба Google (это легко, достаточно нажать на флажок). Отзывы с матом Google удалит сам.

Купил китайское гуано вместо телефона? Виноваты разработчики приложений! Android настолько фрагментирован, что, даже если ты вылизал приложение до блеска, оно все равно будет работать криво на десятках и сотнях моделей телефонов. Выхода из ситуации два: первый — объяснять каждому пользователю, как обойти его проблему на конкретном телефоне, второй — пойти по пути разработчиков VLC. Они, напомню, просто заблокировали половину моделей Huawei, потому что механизм энергосбережения этих смартфонов прибивал плеер во время просмотра видео.

Хорошая техподдержка не менее важна, чем хороший код

Многие айтишники нелюдимы и обладают высоким уровнем ЧСВ. В обычной жизни мы считаем это своей фишкой и не испытываем серьезных проблем. Но все меняется, когда нам приходится работать в команде, а еще хуже — выполнять работу технической поддержки.

Общение с технически неграмотной аудиторией может быть очень болезненным и стоить миллионы нервных клеток. Но это совсем не значит, что пользователей нужно игнорить и уж тем более посылать куда подальше.

Я получаю десятки писем в день. Пользователи спрашивают меня, как включить функцию, включатель которой находится в самом верху окна настроек. Они спрашивают, почему я не реализую поддержку WhatsApp, хотя я отвечал на этот вопрос уже пятьдесят раз и даже включил его в FAQ. Многие пользователи просят добавить определенную функциональность, а некоторые покрывают матом, когда я отказываю.

Я стараюсь отвечать всем, независимо от того, насколько банальный вопрос задает пользователь. Есть только два способа сделать так, чтобы я намеренно не ответил: написать не имеющее отношения к приложению письмо и начать спамить одинаковыми вопросами. Остальным: добро пожаловать.

Благодаря такому отношению выигрывают все. И разработчик, который имеет множество преданных пользователей, и сами пользователи, которые в любой момент могут получить ответ на любой вопрос или сообщить о баге, чтобы разработчик исправил его в ближайшем обновлении.

Ничего не обещай

Самая большая ошибка, которую я совершил, общаясь с пользователями в Google Play, — это обещание реализовать определенную функциональность. Человек оставлял отзыв, в котором писал, что все вроде бы хорошо, но хотелось бы вот такую функцию. В ответ на это я говорил, что идея хорошая и я ее реализую. Через неделю тот же пользователь менял оценку на единицу с пояснением, что я не выполняю обещания.

Нетехнари видят реальность совсем не так, как мы. Для многих ничего не понимающих в разработке людей добавить новую функциональность — это все равно что сходить в туалет: открыл код, добавил функцию, закрыл код.

Никто не читает документацию

Банальщина, не так ли? Но только если речь идет не о пользователях мобильного софта. Они не просто не читают документацию, они не читают вообще ничего. Ни описание приложения в маркете, ни встроенную в приложение максимально краткую документацию, ни подсказки. Добрая половина пользователей пропустит даже визард первого запуска из трех кратких предложений, которые просто невозможно не заметить и не успеть прочитать.

Что с этим делать? Конечно же, постараться сделать интерфейс приложения настолько понятным, чтобы никакие пояснения просто не требовались. Проблема только в том, что это не всегда возможно сделать. Эффективность использования и наглядность интерфейса пересекаются не так уж часто, и во многих ситуациях без пояснений просто не обойтись. Ты будешь пояснять эти моменты в ответных письмах, в отзывах на Google Play, на форумах. Снова и снова, снова и снова.