Двадцать лет назад использовать Android было невозможно. Десять лет назад было еще рано. Сегодня — уже поздно. Конечно, я утрирую, но, когда операционная система молода, многие ее недостатки можно списать на «детские болезни». Их можно понять, простить и не замечать, ожидая скорейших багфиксов от компании-производителя, но… Android уже дорос, пожалуй, до бальзаковского возраста, а мы все так же решаем проблемы, которые давным-давно должны быть исправлены. Сегодня мы рассмотрим те затруднения при разработке под Android, с которыми ты точно когда-нибудь столкнешься. И которые, кстати, дико бесят. 🙂

Жизненный цикл Activity может в любой момент перечеркнуть все твои планы

Если ты программируешь под Android, то наверняка видел схему жизненного цикла для самой простой активити. А знал ли ты жизненный цикл окошка с кнопочками, которое создавал компилятор старого и доброго Delphi? Я думаю — нет, не знал, и знать тебе это было не нужно. Интересно, как бы на тебя посмотрели олдскульные дельфисты-паскалисты, если бы ты им сказал: «когда пользователь перевернет свой экран, нам надо пересоздать все формы и восстановить состояние всех компонентов». Скорее всего, они бы пальцем у виска покрутили. И не только потому, что переворачивать старые мониторы и системные блоки было не принято. 🙂

А меж тем Android именно так и устроен: повернул экран — начинай все сначала. Конечно, в настройках ты можешь отключить поворот экрана, но это не всегда удобно, да и рядовые пользователи не знают и десяти процентов возможностей своего смартфона. Поэтому сейчас имеем мы то, что имеем, и единственное, что ты можешь сделать при разработке, — это отключить в манифесте пересоздание Activity, добавив свойства

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"

Конечно, «знающие люди» так делать не рекомендуют, но такой костыль используют даже серьезные социальные приложения. Если не веришь — посмотри сам манифесты из их APK (вот инструкция о том, как это правильно делать).

Дело осложняют и сами производители устройств — каждый из них адаптирует ОС к своим устройствам, меняя в том числе ее поведение. Например, традиционно рекомендуется сохранять данные при событии onStop . Пользователь свернул приложение, и вызвался этот метод. Но есть одна проблема: на некоторых устройствах вызов этого метода не гарантирован. В таком случае нужно сохранять все, что можешь, в методе onPause . Правда, он вызывается не только при выходе из активити, но и при показе диалогового окна, поэтому нужно предвидеть этот момент и предусматривать проверки на показ диалога.

Какой известный лончер для Android сейчас старательно хоронит его производитель? Google Now Launcher

Google Pixel Launcher

Microsoft Launcher

Загрузка ... Загрузка ...

Сбор ошибок, которого не было

Я с тоской вспоминаю старые времена виндовой разработки. Кому нужны системы для сбора ошибок? Да никому! Большинство ошибок лежало «на поверхности», программа или работает, или нет. Если она периодически вылетает — значит, «проклятая винда опять глючит». 🙂 А если она вылетает по вине программиста, то и не страшно, ведь онлайн-сторы программного обеспечения еще не придумали и никто не засыплет твою программу минусами и гневными комментариями. Максимум — под пивко поплачет в жилетку своему дилеру пиратского ПО на Митинском радиорынке.

Сегодня ты лично, оперативно и максимально прозрачно отвечаешь за каждый свой begin и end в Kotlin-коде. Поэтому собирать ошибки нужно сразу при старте приложения.

Систем сбора сейчас расплодилось превеликое множество, но лично я пользуюсь Crashlytics. В ее пользу говорит и то, что ее недавно купила сама Google. Включать сбор ошибок можно для каждой активити отдельно, но проще сразу включить его в классе Application:

@Override protected void onCreate() { super.onCreate(savedInstanceState); Fabric.with(this, new Crashlytics()); try { FirebaseApp.initializeApp(this); mFirebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this); Crashlytics.log(Log.INFO, "App.onCreate", "Firebase initialized"); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); Crashlytics.log(Log.ERROR, "App.onCreate", "Error initialize Firebase with: " + e.getMessage()); } }

Выполнение кода в этом месте может затянуть показ первого экрана приложения, но туда можно через тему поставить свой Splash и убить сразу двух зайцев — подгрузишь инструменты и развлечешь пользователя.

Как видно из приведенного выше кода, один инструмент Google — Crashlytics — следит за работой другого — Firebase. Несмотря на то что оба они могут выполнять одинаковые задачи — собирать события, Crashlytics действует так:

Crashlytics.log(Log.INFO, "App.onCreate", "Firebase initialized");

А Firebase — вот так:

public static void selectContent(String type, String id) { if (mFirebaseAnalytics != null) { Bundle bundle = new Bundle(); bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id); bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, type); mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle); } }

Теперь я стреляю у девушек телефон… чтобы отловить на нем баги

Про изменение прошивки производителем ты уже слышал. Но как быть, если неприятность уже случилась и твое приложение, к примеру, стабильно падает у производителя X на устройстве Y с прошивкой Z?

Все бы ничего — подумаешь, одно падение у одного устройства. Но таких устройств было продано несколько миллионов штук, так что гневных отзывов и однозвездных комментариев тебя ждет несколько десятков. Как быть? Использовать фермы для тестирования. Наш материал про семь лучших ферм все еще актуален, советую его прочитать.

Из халявных инструментов я бы предпочел Firebase, который на бесплатном тарифе дает прогнать тесты по десяти реальным устройствам. Кроме того, не забывай погуглить собственные веселые фермы от разработчиков смартфонов. И заводи контакты с людьми, которые работают в магазинах электроники или сервисных центрах (особенно неплохо это получается в маленьких городах). Тогда ты сможешь делать, как я, — брать устройства для тестов у них. Главное, не забудь вернуть гаджет в первоначальное состояние и скрой меню для разработчиков, если оно было заблокировано ранее.