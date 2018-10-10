Ботнеты, состоящие из уязвимых IoT-устройств, — суровая действительность наших дней. Атакующие постоянно ищут уязвимые хосты, чтобы усилить свою сеть. И иногда так получается, что производители «умных» железок своей пассивностью непреднамеренно помогают злодеям реализовать их планы. Рассмотрим именно такой случай.

WARNING Описанные в материале уязвимости были своевременно отправлены вендору, китайскому CERT и Mitre. Все уязвимости получили номера CVE. Мы публикуем данную информацию в соответствии с общепринятой политикой разглашения уязвимостей. Однако вендор до сих пор не сообщил, как собирается закрывать уязвимости, а в зоне риска находится много устройств. Поэтому мы не будем приводить подробные сведения об уязвимом ПО и устройствах.

Сегодня мы в формате Security Advisory (отжатые до самой сути отчеты об обнаруженных уязвимостях, в таком формате их получают производители уязвимого компонента, Mitre и CERT) расскажем тебе о трех уязвимостях в прошивках DVR/NVR (digital/network video recorders) крупного китайского производителя, который разрабатывает прошивки для разнообразных устройств (DVR, NVR и IP-камеры).

Рассмотренная версия прошивок работает на различных DVR/NVR-устройствах, которые также производятся в Китае и распространяются по модели white label, когда на заводе устройство выпускают без маркировки, а затем вендоры выводят его на рынок под своим брендом. Я обнаружил в открытом доступе более 120 тысяч устройств, артефакты которых (версия и баннеры запущенных сервисов, фингерпринты веб-интерфейса и прочее) указывают на то, что устройство работает под управлением данной прошивки и, соответственно, может иметь описанные ниже уязвимости.

Объект исследования

Как я упоминал, огромное количество устройств под управлением данной прошивки распространяется по модели white label. На фотографии ниже пример подобного устройства. Оно и стало объектом исследования.

Прошивка содержит «зашитые» учетные данные, которые могут быть использованы атакующим для привилегированного доступа к работающему устройству и кражи ценной информации, например получения видеопотока, или (классика жанра) для включения данного устройства в ботнет. Также уязвимый веб-интерфейс позволяет атакующему обойти процедуру аутентификации и получить привилегированный доступ к видеопотоку.

В последних версиях прошивки (на момент исследования — декабрь 2017 года) были обнаружены уязвимости:

обход аутентификации в веб-приложении;

«зашитая» учетная запись для Telnet;

«зашитые» учетные записи для веб-панели управления и RTSP-сервера (Real Time Streaming Protocol).

Технические детали

Обход аутентификации в веб-приложении

Веб-панель, разработанная для управления устройством и видеомониторинга, имеет «особенность» (довольно распространенную среди подобных устройств), которая позволяет неавторизованному пользователю получить доступ к видеопотоку. Достаточно изменить URL

http://<IP>/<main_page_with_login_form>.html

на что-то подобное:

http://<IP>/<video_stream>.html

Эта уязвимость в веб-приложении возникает из-за того, что отсутствуют проверки пользовательских прав, — судя по обновленному OWASP TOP 10 IoT Vulnerabilities, это достаточно тривиальная проблема.

INFO CVSS v3

Base Score: 7.5

Vector: (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:M/A:N)