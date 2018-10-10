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WARNING
Описанные в материале уязвимости были своевременно отправлены вендору, китайскому CERT и Mitre. Все уязвимости получили номера CVE. Мы публикуем данную информацию в соответствии с общепринятой политикой разглашения уязвимостей. Однако вендор до сих пор не сообщил, как собирается закрывать уязвимости, а в зоне риска находится много устройств. Поэтому мы не будем приводить подробные сведения об уязвимом ПО и устройствах.
Сегодня мы в формате Security Advisory (отжатые до самой сути отчеты об обнаруженных уязвимостях, в таком формате их получают производители уязвимого компонента, Mitre и CERT) расскажем тебе о трех уязвимостях в прошивках DVR/NVR (digital/network video recorders) крупного китайского производителя, который разрабатывает прошивки для разнообразных устройств (DVR, NVR и IP-камеры).
Рассмотренная версия прошивок работает на различных DVR/NVR-устройствах, которые также производятся в Китае и распространяются по модели white label, когда на заводе устройство выпускают без маркировки, а затем вендоры выводят его на рынок под своим брендом. Я обнаружил в открытом доступе более 120 тысяч устройств, артефакты которых (версия и баннеры запущенных сервисов, фингерпринты веб-интерфейса и прочее) указывают на то, что устройство работает под управлением данной прошивки и, соответственно, может иметь описанные ниже уязвимости.
Объект исследования
Как я упоминал, огромное количество устройств под управлением данной прошивки распространяется по модели white label. На фотографии ниже пример подобного устройства. Оно и стало объектом исследования.
Прошивка содержит «зашитые» учетные данные, которые могут быть использованы атакующим для привилегированного доступа к работающему устройству и кражи ценной информации, например получения видеопотока, или (классика жанра) для включения данного устройства в ботнет. Также уязвимый веб-интерфейс позволяет атакующему обойти процедуру аутентификации и получить привилегированный доступ к видеопотоку.
В последних версиях прошивки (на момент исследования — декабрь 2017 года) были обнаружены уязвимости:
- обход аутентификации в веб-приложении;
- «зашитая» учетная запись для Telnet;
- «зашитые» учетные записи для веб-панели управления и RTSP-сервера (Real Time Streaming Protocol).
Технические детали
Обход аутентификации в веб-приложении
Веб-панель, разработанная для управления устройством и видеомониторинга, имеет «особенность» (довольно распространенную среди подобных устройств), которая позволяет неавторизованному пользователю получить доступ к видеопотоку. Достаточно изменить URL
http://<IP>/<main_page_with_login_form>.html
на что-то подобное:
http://<IP>/<video_stream>.html
Эта уязвимость в веб-приложении возникает из-за того, что отсутствуют проверки пользовательских прав, — судя по обновленному OWASP TOP 10 IoT Vulnerabilities, это достаточно тривиальная проблема.
INFO
- CVSS v3
- Base Score: 7.5
- Vector: (AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:M/A:N)
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