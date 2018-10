Начав конструировать умный дом, сложно бывает остановиться на продукции одного производителя. А это значит, что тебя ждет зоопарк из стандартов, которые сложно увязать друг с другом, и рядок из хабов, каждый из которых занимает розетку (и место в твоей жизни). Нельзя ли сделать универсальный способ управления умными устройствами, которые работают по ZigBee и Z-Wave? Можно! И не придется даже покупать контроллер ZigBee за $50.

Поводом для того, чтобы смешать дома умные устройства разных производителей может быть желание сэкономить, выбирая наиболее выгодные варианты, или наоборот — стремление взять все самое лучшее. Но чаще всего ответ более прозаичный: «так вышло». Сначала ты покупаешь лампочки и датчики движения Philips, а потом обнаруживаешь, что, к примеру, умных розеток эта компания не делает вовсе, а тебе позарез нужна одна из них.

Опять же, если ты выбрал Xiaomi (а предложение этой компании одно из самых выгодных), то тебя ждет хаб с китайским софтом, подключенный к фирменному сервису. С точки зрения безопасности — далеко не самый лучший вариант.

В этой статье я покажу, как сконструировать универсальный хаб на основе Raspberry Pi Zero W и экстремально дешевого контроллера. А поможет мне в этом программа под названием zigbee-shepherd. Она поддерживает множество устройств ZigBee, в том числе и выключатели Xiaomi на батарейках серии Aqara и позволяет писать скрипты на JavaScript.

Выбираем и прошиваем железо

Сначала нужно определиться, на каком железе собирать хаб. В принципе, ты можешь взять что угодно (хоть свой основной компьютер, если ты его не выключаешь), но Raspberry Pi Zero W — это сверхкомпактный, дешевый и достаточно производительный вариант.

Zigbee-shepherd совместим с чипами ZigBee производства Texas Instrument CC2530 и CC2531. У TI есть референсный USB-стик CC2531 USB Evaluation Module Kit за $49, но есть и полная документация и схемы по сборке такого стика, поэтому будет просто найти в Поднебесной такой же стик, но за $7.

Для работы стика с zigbee-shepherd потребуется файл прошивки с GitHub а чтобы ее зашить, понадобится программатор CC Debugger за $49 или его китайская копия за $12.

Прошивка USB-стика осуществляется с помощью официальной утилиты TI SmartRF Flash Programmer. Чтобы все заработало, нужно подключить CC Debugger в один порт компьютера, стик ZigBee — в другой, и шлейфом соединить их между собой.

В настройках программатора выбираем прошиваемое устройство (1), прошивку (2), задаем нужные действия (3) и прошиваем (4).

Проверить, что USB-стик удачно прошился и работает, можно, подключив его к Raspberry Pi Zero W, и выполнив команду:

$ ls /dev

Устройство будет отображаться в системе как ttyACM0.

Ставим сервер zigbee-shepherd на Raspberry Pi Zero W

Установка zigbee-shepherd и сопутствующих пакетов будет проводиться на последней версии ОС Raspbian для Raspberry Pi Zero W — Stretch. Zigbee-shepherd написан на JavaScript и работает на Node.js.

Для начала ставим Node.js:

$ wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sdesalas/node-pi-zero/master/install-node-v.lts.sh | bash`

Для установки расширений из npm нужно установить утилиты для сборки:

$ sudo apt-get install -y build-essential

И сама установка zigbee-shepherd:

$ npm install zigbee-shepherd - -save

Для проверки правильности работы zigbee-shepherd можно запустить скрипт zigbee-server.js . Во время работы скрипт выводит информацию о каждом этапе добавления устройства и время выполнения операции.

var ZShepherd = require('zigbee-shepherd'); var zserver = new ZShepherd('/dev/ttyACM0'); // create a ZigBee server zserver.on('ready', function () { console.log('Server is ready. Allow devices to join the network within 60 seconds'); zserver.permitJoin(60); }); zserver.on('permitJoining', function (joinTimeLeft) { console.log(joinTimeLeft); }); zserver.start(function (err) { // start the server if (err) console.log(err); });

Запускаем zigbee-shepherd в режиме отладки:

$ sudo DEBUG=* node zigbee-server.js

INFO На этапе разработки скрипта для Node.js всегда используй отладочный режим. Вывод при этом более подробный, легче отловить ошибки, а zigbee-shepherd показывает все данные, которые он отправляет и получает.