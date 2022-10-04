В сегод­няшнем рай­тапе я покажу, как ата­ка ASREPRoast поз­воля­ет получить тикет для служ­бы MS SQL. Дан­ные из базы помогут нам в прод­вижении, а для повыше­ния при­виле­гий заюзаем уяз­вимость при исполь­зовании сери­али­зации.

На­ша цель — зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Scrambled с пло­щад­ки Hack The Box.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts , что­бы к ней было удоб­нее обра­щать­ся:

10. 10. 11. 168 scrambled. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Наш­лось мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для Windows:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC), исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

1433 — СУБД Microsoft SQL Server 2019;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

4411 — какое‑то поль­зователь­ское при­ложе­ние;

5985 — служ­ба WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Все перечис­ленные служ­бы Microsoft пока что ничего нам дать не могут, поэто­му пер­вым делом смот­рим сайт.

Сра­зу отме­чаем полез­ную информа­цию: аутен­тифика­ция NTLM отклю­чена.

Точка входа

OSINT

На одной из стра­ниц находим скрин­шот кон­соли, а в нем вид­но поль­зовате­ля ksimpson. Это очень важ­ная информа­ция!

На дру­гой стра­нице отме­чаем инс­трук­цию к ПО, работа­юще­му на пор­те 4411. Здесь обра­тим вни­мание на имя сер­вера и домен — dc1. scrm. local . Соот­ветс­тву­ющие записи добав­ляем в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 168 scrambled. htb dc1. scrm. local scrm. local

А так­же находим информа­цию о том, что имя поль­зовате­ля может выс­тупить в качес­тве пароля.

Kerberos

Мы можем отпра­вить зап­рос ASREP, сущес­тву­ет ли тот или иной акка­унт. Есть воз­можность зап­росить ключ (AS key) Kerberos это­го поль­зовате­ля, ключ будет зашиф­рован с помощью его пароля. Но дело в том, что сер­вер раз­лича­ет отве­ты «дан­ный флаг не уста­нов­лен» и «учет­ная запись не сущес­тву­ет». А зна­чит, если прой­дем­ся по име­нам поль­зовате­лей и для какого‑то нам отве­тят, что флаг не уста­нов­лен, мы узна­ем, что эта учет­ка сущес­тву­ет. Сде­лать такой перебор мож­но с помощью инс­тру­мен­та GetNPUsers из пакета impacket. Имя поль­зовате­ля у нас уже есть.

GetNPUsers. py scrm. local/ ksimpson -no-pass

Нам отве­тили, что флаг не уста­нов­лен, а зна­чит, учет­ная запись сущес­тву­ет. Теперь с помощью kerbrute про­верим пароль поль­зовате­ля.

kerbrute_ linux_ amd64 passwordspray -d scrm. local --dc dc1. scrm. local users. txt ksimpson

Учет­ные дан­ные ока­зались вер­ны, поэто­му мы можем зап­росить тикет поль­зовате­ля и при­менить его как аутен­тифика­тор, вмес­то пароля. В этом нам поможет скрипт getTGT из того же impacket.

impacket- getTGT scrm. local/ ksimpson: ksimpson

Эк­спор­тиру­ем получен­ный тикет и под­клю­чаем­ся к служ­бе SMB. Что­бы уда­лось аутен­тифици­ровать­ся, вре­мя на тво­ем хос­те и на сер­вере дол­жно отли­чать­ся не боль­ше чем на пять минут. Поэто­му сто­ит обно­вить локаль­ное вре­мя по про­токо­лу NTP.

sudo ntpdate scrm. local export KRB5CCNAME = ksimpson. ccache impacket- smbclient -k scrm. local/ ksimpson@dc1. scrm. local -no-pass

Ко­ман­дой shares получа­ем спи­сок ресур­сов.

Точка опоры

Прой­дясь по катало­гам, успешно заходим в Public .

use Pablic

Там находим все­го один документ. Ска­чива­ем его коман­дой get < file> . В самом докумен­те рас­ска­зано о недав­нем взло­ме служ­бы MS SQL.

Kerberoasting

Раз мы име­ем дело с MS SQL, зна­чит, можем выпол­нить ата­ку Kerberoasting. Ее цель — соб­рать билеты TGS для служб, которые запус­кают­ся от име­ни поль­зовате­лей, а не от сис­темных уче­ток. Тикеты TGS зашиф­рованы клю­чами, получен­ными из паролей поль­зовате­лей, а зна­чит, их дан­ные мож­но взло­мать прос­тым перебо­ром. Уяз­вимые учет­ные записи опре­делим по полю SPN, которое не будет пус­тым. Выпол­ним зап­рос TGS с помощью скрип­та GetUserSPNs из все того же impacket.

GetUserSPNs. py scrm. local/ ksimpson -dc-ip dc1. scrm. local -dc-host dc1. scrm. local -request -k -no-pass

Те­перь сох­раним тикет в файл и отда­дим JTR для перебо­ра. Пароль учет­ной записи получим очень быс­тро.

john sqlsvc. hash --wordlist = rockyou. txt

Silver Ticket

Мы получи­ли пароль служ­бы, и, что­бы с ней работать, сле­дующим шагом дол­жно быть получе­ние «сереб­ряного билета». Silver ticket — это реаль­ный билет TGS для опре­делен­ной служ­бы, в котором исполь­зует­ся NTLM поль­зовате­ля. Он даст нам дос­туп к этой служ­бе. Что­бы сге­нери­ровать такой билет, нам нуж­но знать NTLM-хеш пароля и SID домена. SID домена получим из отла­доч­ной информа­ции при выпол­нении impacket-secretsdump .

impacket- secretsdump -k scrm. local/ ksimpson@dc1. scrm. local -no-pass -debug

А хеш генери­руем на сай­те md5decrypt.net из получен­ного пароля.

А теперь генери­руем билет.

ticketer. py -domain scrm. local -spn MSSQLSVC/ dc1. scrm. local -user-id 500 Administrator -nthash b999a16500b87d17ec7f2e2a68778f05 -domain-sid S- 1- 5- 21- 2743207045- 1827831105- 2542523200

Эк­спор­тиру­ем соз­данный билет в рабочее окру­жение и под­клю­чаем­ся к служ­бе MS SQL, исполь­зуя аутен­тифика­цию Kerberos.

export KRB5CCNAME = Administrator. ccache mssqlclient. py dc1. scrm. local -k -no-pass SELECT name FROM master. dbo. sysdatabases

Продвижение

Пользователь SqlSvc

Пе­рей­дем к базе дан­ных ScrambleHR и получим из нее таб­лицы.

use ScrambleHR SELECT name FROM SYSOBJECTS WHERE xtype = 'U'

Нас инте­ресу­ет таб­лица поль­зовате­лей UserImport . Получа­ем все ее записи.

select * from UserImport

С най­ден­ными учет­ными дан­ными под­клю­чить­ся никуда не удас­тся, поэто­му поп­робу­ем получить управле­ние через MS SQL. Пер­вым делом нуж­но акти­виро­вать xp_cmdshell . Из нашего интер­пре­тато­ра это мож­но сде­лать встро­енной коман­дой enable_xp_cmdshell , пос­ле чего выпол­няем рекон­фигура­цию.

enable_xp_cmdshell reconfigure