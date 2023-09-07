Содержание статьи
- Дополнительные критерии
- Вторичные модели хранения данных
- Поддерживаемые языки программирования
- Методы репликации
- Поддержка MapReduce API
- Концепции согласованности в распределенных БД
- Концепции транзакций
- Возможность работы с данными в оперативной памяти
- Реляционные СУБД
- Документоориентированные
- Графовые БД
- Ключ — значение
- Колоночные
- Объектно ориентированные
- Многозначные
- XML
- БД специального назначения
- Выводы
Традиционно все существующие СУБД делят на два класса: реляционные и нереляционные (Relational, NoSQL). В свою очередь, нереляционные СУБД можно разделить еще на 15 категорий — по моделям хранения данных.
Для упрощения нашей задачи есть смысл каждую из этих категорий отнести к СУБД общего или специального назначения. Терминология неофициальная — она используется просто для понимания того, что СУБД специального назначения будут хорошим выбором, если есть соответствующий запрос. Например, если предстоит много работать с временными рядами или координатами.
Стоит отметить, что сегодня многие популярные СУБД поддерживают мультимодельное представление данных, то есть их можно отнести сразу к нескольким категориям. Более того, поскольку многие проекты активно развиваются, в них добавляется поддержка все новых функций и возможностей, в результате чего они становятся все больше похожи друг на друга.
Так, сегодня множество NoSQL СУБД имеют поддержку и
JOIN, и
GROUP , и других SQL-запросов. Некоторые авторы любят упоминать, что NoSQL на самом деле означает Not Only SQL («не только SQL») — это часто интерпретируют как «больше, чем SQL». Принято считать, что NoSQL — всего лишь некое расширение для имеющегося по умолчанию SQL. На самом деле это не совсем так, и правильнее было бы перевести название этой технологии как что‑то вроде «не SQL единым».
Поддержка синтаксиса SQL некоторыми NoSQL-проектами — это приобретенная функция, а изначально такие СУБД проектировались совсем для других целей. Например, повсеместное использование
JOIN в документоориентированной СУБД — не самое эффективное решение. Поэтому мы будем делить СУБД на категории согласно первичной модели данных.
Дополнительные критерии
Кроме первичной модели хранения данных, при выборе СУБД стоит обратить внимание и на другие параметры.
Вторичные модели хранения данных
Многие современные СУБД поддерживают несколько моделей хранения данных. Например, в PostgreSQL, MySQL и других распространенных СУБД можно создавать отдельные коллекции для хранения документов в формате JSON, что позволяет сохранять данные уже сейчас, а со схемой хранения разбираться потом. А большинство распространенных коммерческих СУБД поддерживают работу с пространственными данными. Комбинации моделей хранения могут быть совершенно произвольными.
Поддерживаемые языки программирования
Чтобы не обрекать себя на поиск обходных путей и прикручивание костылей, лучше сразу убедиться, что СУБД поддерживает выбранный тобой язык программирования.
Методы репликации
Репликация данных в реальном времени спасет нас в случае потери основной базы данных, а также поможет распределить нагрузку за счет переноса части запросов на реплики.
На уровне СУБД репликация может быть физической или логической.
Физическая репликация основывается на том, что операции, содержащиеся в логах БД, выполняются на репликах. Репликация может быть синхронной или асинхронной.
Асинхронный метод отличается тем, что всегда есть набор транзакций, завершенных на основной базе, но еще не дошедших до резервной. В случае перехода на резервную базу при сбое основной эти транзакции будут потеряны. Этот метод подойдет, если для нас производительность имеет максимальный приоритет. При синхронной репликации завершение операции
commit означает, что все относящиеся к этой транзакции журнальные записи переданы на реплику. Если реплика не отвечает,
commit на основной базе не завершается. Это правильный выбор, если в приоритете сохранность и защита данных.
В случае же, когда в максимальном приоритете доступность данных, можно настроить режим синхронной репликации. Но если реплика не отвечает, то репликация переключается в асинхронный режим, а как только связь восстанавливается — реплика сразу обновляется до актуального состояния.
Логическая репликация — это когда изменения в БД происходят в результате вызовов ее API, например в ходе выполнения SQL-запросов.
Поддержка MapReduce API
Если база данных хранит информацию в распределенной среде, то есть данные разделены и содержатся на нескольких узлах, то наличие API для MapReduce позволяет выполнять вычисления MapReduce непосредственно на данных внутри базы без необходимости извлекать их наружу. Основная идея MapReduce заключается в распределении решения задачи на множество узлов, где каждый узел выполняет локальные вычисления, а затем результаты агрегируются и объединяются для получения окончательного итога. Это сокращает время передачи данных между узлами и повышает производительность.
Концепции согласованности в распределенных БД
В контексте распределенных систем согласованность данных имеет особое значение из‑за возможности существования нескольких реплик данных или узлов, которые могут изменять данные асинхронно. Задача состоит в том, чтобы гарантировать, что данные синхронизированы и согласованы на всех узлах системы в определенный момент времени. Согласованность данных бывает следующих типов.
Слабая согласованность (Weak Consistency): при слабой согласованности система не гарантирует мгновенное распространение изменений и согласованное состояние данных между узлами. Вместо этого система может допускать временные расхождения или конфликты данных. Это обеспечивает высокую доступность и масштабируемость в распределенных системах, но может приводить к несогласованности данных в определенных ситуациях.
Сильная согласованность (Strong Consistency): при сильной согласованности система гарантирует, что данные всегда находятся в согласованном состоянии между различными узлами в системе. Это означает, что любое чтение данных будет учитывать последние изменения, сделанные в системе. Часто для достижения сильной согласованности требуется дополнительное время и ресурсы.
Последовательная согласованность (Sequential Consistency): при последовательной согласованности система гарантирует, что все операции записи и чтения будут выполняться в строгом порядке, как будто они осуществляются последовательно. Это означает, что результаты операций будут соответствовать некоторому линейному порядку, независимо от параллельности их выполнения.
Причастная согласованность (Eventual Consistency): это свойство означает, что при отсутствии новых обновлений данные в итоге будут согласованы. В этом случае база данных не гарантирует мгновенной согласованности между копиями данных, но с течением времени все копии будут согласованы. Это обычно достигается путем асинхронного распространения обновлений и их слияния на разных узлах базы данных.
Каузальная согласованность (Causal Consistency): в этом режиме база данных гарантирует, что если операция A зависит от операции B, то операция A будет учитывать результаты операции B или более поздние результаты. Это обеспечивает согласованность данных с учетом их причинно‑следственных связей.
Концепции транзакций
Концепции транзакций обеспечивают атомарность, согласованность (в контексте транзакций «согласованность» имеет другое значение), изолированность и долговечность операций. Одной из концепций транзакций в базах данных является ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). ACID — это классический набор свойств транзакций в базах данных:
Атомарность (Atomicity) гарантирует, что транзакция либо выполняется полностью, либо не выполняется совсем. Если одна операция в транзакции не удалась, то все предыдущие операции отменяются (откатываются) и состояние базы данных возвращается к исходному.
Согласованность (Consistency) гарантирует, что после завершения транзакции база данных остается в согласованном состоянии. Транзакция должна соблюдать предопределенные правила целостности данных.
Изолированность (Isolation) означает, что одна транзакция не видит изменений, внесенных другими транзакциями, до тех пор, пока эти изменения не будут зафиксированы (committed). Это предотвращает конфликты и обеспечивает параллельность выполнения транзакций.
Долговечность (Durability) гарантирует, что после успешного завершения транзакции ее изменения сохраняются даже в случае сбоев системы или отключения питания. Изменения должны быть сохранены в постоянном хранилище, чтобы они могли быть восстановлены при необходимости.
Другая концепция называется BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent). Она отличается от ACID и обычно используется в распределенных системах, где в приоритете высокая доступность и масштабируемость, а согласованность может быть нестрогой.
Basically Available (основная доступность) означает, что система должна быть всегда доступна для операций, даже в случае сбоев или разделения сети. Это позволяет обеспечить высокую доступность системы.
Soft state (мягкое состояние) допускает временную несогласованность данных в системе. В случайный момент времени данные на разных узлах могут оказаться в неконсистентном состоянии.
Eventually consistent (в конечном счете согласованный) означает, что хотя в какой‑то момент времени данные могут быть несогласованными, при отсутствии обновлений они все же придут в согласованное состояние либо сами по себе, либо с помощью какого‑либо механизма согласования.
Возможность работы с данными в оперативной памяти
Эта полезная опция разрешает хранить некоторые или вообще все данные в оперативной памяти, которая, как известно, гораздо быстрее постоянной.
Может быть очень удобно, например, для получения операционной аналитики, когда выполнение аналитических запросов требует обработки большого объема данных в режиме реального времени. Таким образом можно быстро анализировать информацию и получать сводные результаты для принятия оперативных решений.
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