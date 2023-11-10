Содержание статьи
Эта история начинается с того, что однажды я прочитал ресерч на CVE-2022-42475, в котором происходит переполнение кучи. Уязвимость приводит к выполнению произвольного кода. Я решил попробовать реализовать PoC, однако столкнулся с отсутствием лицензии. Перед тем как реализовывать этот PoC, необходимо установить бэкдор на FortiGate с использованием уязвимости CVE-2019-5587. В статье я расскажу, как сделать этот бэкдор и как он работает.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
FortiGate — межсетевой экран с возможностью маршрутизации нового поколения. Он включает в себя большинство традиционных сервисов, таких как проверка трафика, антивирус, VPN, системы предотвращения вторжений, и другие функции обеспечения безопасности. Для демонстрации уязвимости и дальнейших исследований необходимо подготовить стенд с использованием FortiGate.
Готовим стенд
Для ресерча была выбрана версия FortiGate VM64 v6.4.5 build1828 (GA). Стенд разворачиваю на VMware ESXI, а образы маршрутизатора должны иметь расширения
.,
.,
..
После распаковки архива мы получим следующие файлы.
В дальнейшем для реверса и исследования бинарей нам понадобится диск виртуальной машины
fortios..
В VMware ESXI нужно импортировать существующую виртуальную машину, поэтому следует выбрать режим
Create/, а затем —
Deploy .
Теперь надо указать следующие файлы для загрузки виртуальной машины:
-
datadrive.— системный жесткий диск FortiGate;
vmdk
-
FortiGate-VM64.— виртуальная машина;
ovf
-
fortios.— файловая система и сама начинка FortiGate.
vmdk
Имя у виртуалки может быть произвольным, я назвал ее просто FortiGate.
Перейдем к настройкам сети. Все сетевые адаптеры, кроме первого, выключим, потому что будем работать только с одним. Также изменим интерфейс с
[ на
VM . Это нужно, чтобы виртуальная машина находилась с нами в одной сети.
Запускаем виртуальную машину, вводим логин —
admin, пароль —
Enter, после чего новый пароль необходимо придумать.
По умолчанию FortiGate настроен на использование в качестве NTP-сервера. Необходимо отключить NTP-синхронизацию для перехода в пробный режим.
info
NTP — сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью.
config system ntp
set ntpsync disable
set type custom
end
Здесь
-
config— команда для входа в режим конфигурирования NTP;
system ntp
-
set— команда для отключения синхронизации с NTP-сервером;
ntpsync disable
-
set— команда для установки NTP-сервера, который указывается вручную.
type custom
Теперь настало время настроить маршрутизатор. Настраивать будем удаленное подключение и доступ к веб‑интерфейсу фортика.
Удаленное подключение
Настраивать SSH, HTTP, HTTPS, Telnet будем в CLI FortiGate. Для удаленного подключения нужно настроить интерфейс, который мы оставили включенным:
config system interface
edit port1
set mode static
set role lan
set allowaccess http https telnet ssh ping
set ip 192.168.0.217/24
show
end
Здесь
-
config— команда для входа в режим конфигурации интерфейса;
system interface
-
edit— команда для конфигурации определенного интерфейса;
port1
-
port1— условное обозначение интерфейса;
-
set— команда для установки статического адреса. Чтобы настроить DHCP, нужно вместо
mode static
staticнаписать
DHCP, и тогда IP-адреса будут установлены автоматически;
-
set— команда для установления роли и интерфейса. В FortiGate есть четыре роли:
role lan
- роль
lanозначает, что интерфейс используется для подключения к локальной сети;
- роль
wanозначает, что интерфейс используется для подключения к интернету;
- роль
dmzозначает, что интерфейс используется для подключения к серверам;
- роль
undefinedозначает, что интерфейс не имеет конкретной роли;
- роль
-
set— команда для доступа к управлению с использованием
allowaccess http https telnet ssh ping
https,
http,
telnet,
ssh,
ping;
-
set— команда для установки IP-адреса и маски подсети;
ip 192. 168. 0. 217/ 24
-
show— команда, которая показывает все настройки интерфейса;
-
end— команда для завершения настройки.
Вот так выглядит результат работы команды
show.
Теперь настраиваем статическую маршрутизацию для доступа из других сетей к Web и CLI:
config router static
edit 1
set gateway 192.168.0.255
set device port1
set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
set status enable
next
end
Здесь
-
config— команда для конфигурации статических маршрутов;
router static
-
edit— команда настройки нумерации с неиспользуемого номера;
1
-
set— команда для установки адреса шлюза;
gateway 192. 168. 0. 255
-
set— команда для установки интерфейса;
device port1
-
set— команда для установки места назначения;
dst 0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0
-
set— команда для включения статической маршрутизации;
status enable
-
end— команда для завершения настройки.
Команда
get нужна для проверки настройки статической маршрутизации:
S* 0.0.0.0/0 [10/0] via 192.168.0.255, port1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, port1
Этот вывод говорит о том, что для всех устройств, находящихся в сети, шлюз по умолчанию будет
192., а значит, настройка статической маршрутизации прошла успешно.
После этого подключаемся к веб‑интерфейсу через браузер по адресу
192.. Логин и пароль используй такой же, как и при подключении к командной строке.
Получаем бэкдор
После успешной подготовки стенда настало время для бэкдора. Зайдем в директорию с образом виртуальной машины и виртуальными дисками FortiGate. В моем случае виртуальный диск называется
forti_6_4_5-disk1..
Дальше наступает часть монтирования и отравления
rootfs.. Монтирование выполняется следующим образом:
sudo modprobe nbd max_part=16
sudo mkdir /mnt/fortios
sudo qemu-nbd -r -c /dev/nbd1 ./forti_6_4_5—disk1.vmdk
sudo mount /dev/nbd1p1 /mnt/fortios
Здесь
-
sudo— команда подготовки для монтирования статического VDI-образа;
modprobe nbd max_part=16
-
sudo— команда для создания директории
mkdir / mnt/ fortios
/;
mnt/ fortios
-
sudo— команда для экспорта образа диска QEMU, с использованием протокола NBD:
qemu-nbd -r -c / dev/ nbd1 ./ forti_6_4_5—disk1. vmdk
-
-r— ключ означает экспорт диска только для чтения;
-
-c— ключ означает подключение имя файла к DEV устройства NBD;
-
-
sudo— команда для монтирования диска.
mount / dev/ nbd1p1 / mnt/ fortios
info
NBD (Network Block Device) — сетевой протокол, который можно использовать для пересылки блочного устройства (обычно жесткого диска или раздела) с одного компьютера на другой. Например, локальный компьютер может получить доступ к жесткому диску, подключенному к другому компьютеру. В нашем случае протокол используется для подключения виртуального жесткого диска к компьютеру. QEMU умеет экспортировать виртуальный образ диска, используя протокол NBD.
В результате
forti_6_4_5—disk1. успешно монтируется к нашему компьютеру.
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