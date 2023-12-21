В Windows все вза­имо­дей­ствие прог­рам­мно­го кода с сис­темой пос­тро­ено на хен­длах. Мож­но ата­ковать ком­понен­ты сис­темы, ковырять ядро, но что, если ата­ковать сами дес­крип­торы? В этой статье я разоб­рал нес­коль­ко вари­антов атак на них.

Хен­длы (они же дес­крип­торы) в Windows — это один из важ­ных кам­ней в фун­дамен­те сис­темы. На хен­длах пос­тро­ено и осно­выва­ется все вза­имо­дей­ствие из прог­рам­мно­го кода с ком­понен­тами Windows. Имен­но бла­года­ря дес­крип­торам ядро понима­ет, к какому объ­екту мы хотим обра­тить­ся и с каким уров­нем дос­тупа. Хендл обыч­но мож­но получить с помощью стан­дар­тных фун­кций. На файл — через CreateFile(), на LSA — через LsaOpenPolicy(). В Windows очень мно­го раз­ных объ­ектов, с которы­ми мож­но вза­имо­дей­ство­вать. Ты можешь открыть спи­сок WinAPI, ткнуть на любой инте­ресу­ющий ком­понент и убе­дить­ся, что самой основной и важ­ной апи­хой будет API для получе­ния хен­дла на нуж­ный объ­ект. Не получил хендл — не смог вза­имо­дей­ство­вать с сис­темой.

Зна­ешь ли ты, что есть ата­ки и на сами хен­длы?

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Интересные хендлы

Во‑пер­вых, сле­дует опре­делить­ся с тем, что мы ищем. Нас инте­ресу­ют далеко не все хен­длы. Конеч­но, при­ори­тет­нее все­го про­цес­сы и потоки. Вза­имо­дей­ствие с ними поз­волит запус­тить шелл‑код. Впро­чем, тут опять не все так глад­ко. Получен­ный хендл дол­жен иметь хотя бы пра­во PROCESS_VM_WRITE (для про­цес­са) или THREAD_SET_CONTEXT (для потока). Кста­ти, нам подой­дут и хен­длы на сек­ции памяти и — в исклю­читель­ных слу­чаях — на кон­крет­ные фай­лы или клю­чи реес­тра.

Изучение хендлов процесса

Пе­ред тем как прис­тупить, можем гля­нуть хен­длы кон­крет­ных про­цес­сов в сис­теме. Это поз­волит наметить даль­нейший век­тор раз­вития ата­ки. Удоб­нее все­го, как мне кажет­ся, исполь­зовать ути­литу Process Hacker.

Есть так­же System Explorer и Sysinternals, но я ими поль­зовал­ся не очень мно­го.

Handle Duplicating

Это самая пер­вая ата­ка на хен­длы. Осно­вана она по боль­шей час­ти на фун­кции DuplicateHandle() и ее более низ­коуров­невых ана­логах вро­де NtDuplicateObject().

Взгля­нем на про­тотип фун­кции.

BOOL DuplicateHandle ( [ in ] HANDLE hSourceProcessHandle , [ in ] HANDLE hSourceHandle , [ in ] HANDLE hTargetProcessHandle , [ out ] LPHANDLE lpTargetHandle , [ in ] DWORD dwDesiredAccess , [ in ] BOOL bInheritHandle , [ in ] DWORD dwOptions ) ;

hSourceProcessHandle — хендл про­цес­са, из которо­го тре­бует­ся ско­пиро­вать хендл. Дол­жен иметь мас­ку дос­тупа PROCESS_DUP_HANDLE ;

— хендл про­цес­са, из которо­го тре­бует­ся ско­пиро­вать хендл. Дол­жен иметь мас­ку дос­тупа ; hSourceHandle — хендл, который нуж­но ско­пиро­вать;

— хендл, который нуж­но ско­пиро­вать; hTargetProcessHandle — про­цесс, в который нуж­но ско­пиро­вать хендл;

— про­цесс, в который нуж­но ско­пиро­вать хендл; lpTargetHandle — куда класть ско­пиро­ван­ный хендл;

— куда класть ско­пиро­ван­ный хендл; dwDesiredAccess — фла­ги дос­тупа;

— фла­ги дос­тупа; bInheritHandle — нас­леду­емый ли дес­крип­тор, то есть мож­но ли его переда­вать в дочер­ние про­цес­сы;

— нас­леду­емый ли дес­крип­тор, то есть мож­но ли его переда­вать в дочер­ние про­цес­сы; dwOptions — допол­нитель­ные парамет­ры.

Под­робнее каж­дый аргу­мент мож­но изу­чить в офи­циаль­ной докумен­тации.

Итак, вся ата­ка зак­люча­ется в том, что мы находим про­цес­сы, на которые можем зап­росить хендл с мас­кой PROCESS_DUP_HANDLE , затем копиру­ем их хен­длы, изу­чаем, на что они ука­зыва­ют, пос­ле чего экс­плу­ати­руем! Нап­ример, на про­цесс victim. exe из нашего про­цес­са target. exe мож­но успешно получить хендл с нуж­ной мас­кой. Пос­ле копиро­вания дес­крип­торов из целево­го про­цес­са обна­ружи­ваем, что у нас есть дес­крип­тор про­цес­са lsass. exe ! Как следс­твие, успешно дам­пим про­цесс.

Ко­неч­но, в целевом про­цес­се может быть ука­зана пло­хая мас­ка дос­тупа, которая не под­ходит для дам­па про­цес­са. Тем не менее, если у нас есть хендл, мы можем рас­парсить его и извлечь мас­ку дос­тупа, исполь­зуемую для получе­ния это­го хен­дла.

Здесь нам поможет фун­кция NtQueryObject() и переда­ча струк­туры PUBLIC_OBJECT_BASIC_INFORMATION.

#include < iostream> #include < windows. h> #include < winternl. h> #pragma comment( lib, "ntdll. lib") void ParseAccessMask ( ACCESS_MASK accessMask ) { if ( ( accessMask & GENERIC_READ ) == GENERIC_READ ) std : : cout < < "GENERIC_READ " ; if ( ( accessMask & GENERIC_WRITE ) == GENERIC_WRITE ) std : : cout < < "GENERIC_WRITE " ; if ( ( accessMask & GENERIC_EXECUTE ) == GENERIC_EXECUTE ) std : : cout < < "GENERIC_EXECUTE " ; if ( ( accessMask & GENERIC_ALL ) == GENERIC_ALL ) std : : cout < < "GENERIC_ALL " ; if ( ( accessMask & PROCESS_CREATE_PROCESS ) == PROCESS_CREATE_PROCESS ) std : : cout < < "PROCESS_CREATE_PROCESS " ; if ( ( accessMask & PROCESS_TERMINATE ) == PROCESS_TERMINATE ) std : : cout < < "PROCESS_TERMINATE " ; if ( ( accessMask & PROCESS_SUSPEND_RESUME ) == PROCESS_SUSPEND_RESUME ) std : : cout < < "PROCESS_SUSPEND_RESUME " ; if ( ( accessMask & PROCESS_QUERY_INFORMATION ) == PROCESS_QUERY_INFORMATION ) std : : cout < < "PROCESS_QUERY_INFORMATION " ; if ( ( accessMask & PROCESS_SET_INFORMATION ) == PROCESS_SET_INFORMATION ) std : : cout < < "PROCESS_SET_INFORMATION " ; std : : cout < < std : : endl ; } int main ( ) { HANDLE hProcess = GetCurrentProcess () ; ULONG returnLength = 0 ; PUBLIC_OBJECT_BASIC_INFORMATION obi ; NTSTATUS status = NtQueryObject ( hProcess , ObjectBasicInformation , & obi , sizeof ( obi ) , & returnLength ) ; if ( NT_SUCCESS ( status ) ) { std : : cout < < "Granted Access: " < < std : : hex < < obi . GrantedAccess < < std : : endl ; ParseAccessMask ( obi . GrantedAccess ) ; } else { std : : cerr < < "NtQueryObject failed with status: " < < std : : hex < < status < < std : : endl ; } CloseHandle ( hProcess ) ; return 0 ; }

Есть проб­лема: мы пар­сим мас­ки, совер­шенно забывая о том, что мас­ки дос­тупа могут иметь перек­рыва­ющиеся зна­чения. Нап­ример, у про­цес­са есть PROCESS_VM_READ , у потока — THREAD_SET_CONTEXT , а эти оба зна­чения ука­зыва­ют на 0x0010 , поэто­му нашу фун­кцию пар­синга мас­ки дос­тупа нуж­но модифи­циро­вать, научив рас­позна­вать передан­ный хендл.

Да­леко ходить не надо — исполь­зуем ту же фун­кцию NtQueryObject( ) , толь­ко будем переда­вать ей струк­туру PUBLIC_OBJECT_TYPE_INFORMATION.

typedef struct __PUBLIC_OBJECT_TYPE_INFORMATION { UNICODE_STRING TypeName ; ULONG Reserved [ 22 ] ; } PUBLIC_OBJECT_TYPE_INFORMATION , * PPUBLIC_OBJECT_TYPE_INFORMATION ;