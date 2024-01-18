Содержание статьи
- Same Origin Policy
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- Access-Control-Allow-Origin
- Access-Control-Allow-Credentials
- Простые и сложные запросы
- Запросы pre-flight
- Частые ошибки конфигурации CORS
- Отражение Origin в ответном заголовке
- Значение null в белом списке
- Ошибки парсинга заголовка Origin
- В поисках мисконфигов
- Тестирование
- Результаты
- Выводы
Same Origin Policy
SOP (Same Origin Policy) — это политика безопасности браузера, которая контролирует взаимодействие между сайтами. Она нужна для предотвращения кражи данных пользователя вредоносным скриптом.
До внедрения SOP, данные крали так:
- Атакующий заставляет жертву перейти на вредоносный сайт с уже подготовленным эксплоитом на JavaScript.
- Жертва перешла по ссылке, и от ее имени отправляется запрос на сайт, содержащий ее важные данные.
- Ответ от сайта читается скриптом и передается на сервер злоумышленника.
- Злоумышленник получает личные данные, которые может использовать для развития атаки.
Проблема в том, что когда браузер отправляет HTTP-запрос из одного источника в другой, cookie-файлы, относящиеся к другому домену, тоже отправляются в запросе. Это значит, что ответ будет сгенерирован в рамках сеанса пользователя и будет включать в себя доступные только ему данные. Чтобы предотвратить такое поведение и существует SOP.
Межсайтовые взаимодействия обычно делят на три категории:
- Межсайтовые записи. Как правило, допускаются. Это могут быть ссылки, редиректы, формы, отправка запросов через fetch и так далее. Некоторые «сложные» запросы требуют pre-flight (предварительного запроса) но об этом поговорим отдельно.
-
Межсайтовое встраивание. Обычно разрешено. Например, для подгрузки ресурсов через теги
img,
video,
frameи аналогичные им.
- Межсайтовое чтение. Как правило, не допускаются, но доступ к чтению часто просачивается путем встраивания. Например, ты можешь прочитать ширину и высоту встроенного изображения, получить результат действия встроенного сценария или проверить доступность встроенного ресурса.
В качестве иллюстрации отправим несколько запросов со страницы
http://. Реакция SOP приведена в таблице ниже.
А вот схема, показывающая, из чего состоит заголовок
Origin.
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
Раньше сайтам требовалось взаимодействовать друг с другом, но SOP блокировала множество таких запросов. Тогда люди придумали механизм CORS (Cross-Origin Resource Sharing), который предназначался для смягчения политики SOP.
Вот чуть более подробное описание из справки Mozilla:
«Cross-Origin Resource Sharing — механизм, использующий дополнительные HTTP-заголовки, чтобы дать возможность агенту пользователя получать разрешения на доступ к выбранным ресурсам с сервера на источнике (домене), отличном от того, что сайт использует в данный момент. Говорят, что агент пользователя делает запрос с другого источника (cross-origin HTTP request), если источник текущего документа отличается от запрашиваемого ресурса доменом, протоколом или портом».
Теперь давай разберемся с двумя заголовками, на которые предстоит чаще всего обращать внимание:
Access-Control-Allow-Origin и
Access-Control-Allow-Credentials.
Access-Control-Allow-Origin
Заголовок ответа
Access-Control-Allow-Origin показывает, с какого источника может быть доступен ответ сервера.
Возможные значения:
- Звездочка — говорит браузерам разрешать запрос любого происхождения для доступа к ресурсу (но только для запросов без учетных данных).
-
<— указывает одно происхождение, с которого можно получать ответ сервера.
domain>
-
null— указывает «нулевое» происхождение. Никогда не добавляй его в белый список! Происхождение для некоторых схем (
data:,
file:) и документы, доступные через песочницу, определяются как «нулевые».
Access-Control-Allow-Credentials
В зависимости от заголовков, межсайтовые запросы могут быть переданы без куки или заголовка авторизации. Впрочем, если задана настройка CORS
Access-Control-Allow-Credentials: , то сервер может разрешить чтение ответа, когда передаются куки или заголовок авторизации.
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