Ав­торы бра­узе­ра обе­щают защиту от фин­гер­прин­тинга, изо­ляцию циф­ровых про­филей в сети и под­дер­жку раз­ных прок­си для раз­ных про­филей в целях ано­ними­зации. Зву­чит инте­рес­но! Без лиш­них раз­думий я ска­чал бра­узер, под­нял чис­тый тес­товый стенд и взял­ся за тес­тирова­ние.

Для экспе­римен­тов я под­нял вир­туаль­ную машину с четырь­мя ядра­ми i5 12-го поколе­ния, 16 Гбайт опе­ратив­ной памяти и Windows 11 Pro в качес­тве опе­раци­онной сис­темы. Туда же уста­новил Wireshark.

На сосед­ней машине у меня есть Burp Suite, из которо­го я выг­рузил кор­невой сер­тификат и нас­тро­ил прок­си в тес­товой сис­теме.

Изу­чение нач­нем с сай­та раз­работ­чика.

Здесь мы узна­ём, что основная задача бра­узе­ра — обхо­дить антифрод‑сис­темы и зап­реты на муль­тиак­каун­тинг. Как нес­ложно догадать­ся, боль­ше все­го в таких фичах будут заин­тересо­ваны люди, про­фес­сиональ­но занятые наруше­нием раз­нооб­разных поль­зователь­ских сог­лашений в самых экзо­тичес­ких целях. Пре­дус­мотрен даже авто­мати­чес­кий прог­рев акка­унтов!

Впро­чем, офи­циаль­но цели заяв­лены впол­не тра­вояд­ные: раз­деление пер­сональ­ного и биз­нес‑про­филя, коман­дная работа для тес­тирова­ния раз­ных сай­тов.

С порога нам пред­лага­ют начать бес­плат­но и переки­дыва­ют на стра­ницу регис­тра­ции, где тре­бует­ся ввес­ти логин, элек­тро­поч­ту и пароль.

Ра­ди инте­реса я гля­нул поль­зователь­ское сог­лашение. Вни­мание сра­зу прив­лекла вот эта часть:

Third-Party Services means any services or content (including data, information, applications and other products services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Application.

…

You must comply with applicable Third parties’ Terms of agreement when using the Application.