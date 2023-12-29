В прошлом году из «Хакера» ушел выпускающий редактор Алексей Глазков. Обязанности Леши были многочисленными и разнообразными. Среди прочего в их список входила верстка PDF — замысловатый процесс, основанный на работе нескольких капризных и не вполне предсказуемых скриптов. Возня с ними досталась мне — вместе с многомесячным отставанием по выпуску номеров в PDF. Впрочем, я не зря шаманил над версткой весь январь: процесс удалось оптимизировать, а отставание — сократить.
Тем временем на сайте начала выходить серия статей Андрея Жукова, известного читателям как s0i37, посвященная физическим хакам — от снятия данных с витой пары до конструирования настоящего хакерского квадрокоптера, который можно отправить захватывать Wi-Fi тестируемого предприятия. Всего мы опубликовали 12 материалов, и это, на мой взгляд, одна из сильнейших серий за всю историю журнала. Потом они вышли в виде книги «Физические атаки с использованием хакерских устройств» — автор подробно написал о том, как она готовилась.
В марте мы сменили доставщика почтовых рассылок — вместо Unisender ими занялась компания enKod, а с нашей стороны повелителем писем стала Маша Нефёдова — в дополнение к работе над новостями. Ты наверняка заметил новые попапы на сайте, облагороженные шаблоны писем и новые типы самих рассылок. Все это результат большой работы, которая, впрочем, еще продолжается.
В июне в качестве темы номера мы выбрали конференцию Positive Hack Days. Хоть PHD и проходит каждый год, на этот раз было нечто совершенно исключительное по масштабам: «Позитивы» арендовали под мероприятие парк Горького и устроили настоящий киберфестиваль. От «Хакера» там был не только стенд, но и двое репортеров, которые порадовали нас отчетами.
В июле вышла важная для меня тема номера — про Flipper. На мой взгляд, поддержать интересный проект, созданный соотечественниками, — наша прямая обязанность, а за судьбой «Флиппера» я слежу давно и пристально. С Пашей Жовнером мы когда‑то общались при выходе проекта на Kickstarter, и логично было бы сделать что‑то еще, когда устройства наконец материализовались. Опубликовав первый обзор, мы обнаружили, что всё новые и новые авторы вдруг предлагают что‑то написать про Flipper. Так появились статьи про альтернативные прошивки, внешние модули и новое интервью с Жовнером, которое взял не кто иной, как Даня Шеповалов.
Из других материалов самыми читаемыми в этом году стали вот эти три:
- Это он, деанон! Пробиваем пользователей Telegram по открытым источникам
- VPN для друзей. Разворачиваем свой VPN-сервер с оплатой через Telegram
- Что прячет пингвин. Большой гид по сбору улик в Linux
К сожалению, все статьи о VPN и других методах обхода блокировок в следующем году, скорее всего, придется убрать с сайта, чтобы соблюсти новый закон.
Главным же событием года, безусловно, стал выход бумажного спецвыпуска «Хакера». Много лет читатели просили нас снова выпустить журнал в бумажном формате, и только сейчас звезды сошлись. Мы устроили эксперимент: собрали сборник из статей за три года, добавили комментарии‑воспоминания авторов и редакторов и выпустили на бумаге. Спасибо всем, кто поддержал и сделал предзаказ! Теперь у нас есть все шансы зарелизить еще один спецвыпуск в 2024 году. Постараемся учесть все пожелания и сделать его еще лучше.
А еще в этом году почти все картинки‑заходники к статьям «Хакера» рисовала нейросеть, равно как и обложки номеров. Если в 2022 году я сам развлекался с DALL-E 2 и результат был кривеньким, то теперь процесс доверен нашему бильд‑редактору yambuto. Когда нейросеть косячит, yambuto вручную доводит картинку до ума. DALL-E 2 мы, кстати, сменили на Midjourney. Впрочем, новая версия DALL-E снова пошла в ход: она, к примеру, помогала иллюстрировать вышедшие вчера новостные итоги года.
Вот, вроде бы, и всё, что занимало редакцию последний год, не давало нам спать и требовало трудовых подвигов. В новом году обязательно придумаем еще что‑нибудь веселое. Если хочешь помочь нам в этом, вступай в ряды авторов и посвяти праздники написанию статьи в «Хакер» вместо алкогольной комы!
На этом разрешите откланяться и вплотную заняться встречей нового, удивительного и еще более непредсказуемого 2024 года. Чего желаю и вам, дорогие читатели. С наступающим!