На носу Новый год — вре­мя, ког­да при­нято под­водить ито­ги, добивать недоби­тые про­екты и плав­но ска­тывать­ся в десятид­невный запой. А это зна­чит, что и нам тоже пора на­катить под­вести ито­ги года. Для «Хакера» 2023 год был неп­ростым, но очень важ­ным, так что рас­ска­зать есть о чем.

В прош­лом году из «Хакера» ушел выпус­кающий редак­тор Алек­сей Глаз­ков. Обя­зан­ности Леши были мно­гочис­ленны­ми и раз­нооб­разны­ми. Сре­ди про­чего в их спи­сок вхо­дила верс­тка PDF — замыс­ловатый про­цесс, осно­ван­ный на работе нес­коль­ких кап­ризных и не впол­не пред­ска­зуемых скрип­тов. Воз­ня с ними дос­талась мне — вмес­те с мно­гоме­сяч­ным отста­вани­ем по выпус­ку номеров в PDF. Впро­чем, я не зря шаманил над верс­ткой весь январь: про­цесс уда­лось опти­мизи­ровать, а отста­вание — сок­ратить.

Тем вре­менем на сай­те начала выходить серия ста­тей Андрея Жукова, извес­тно­го читате­лям как s0i37, пос­вящен­ная физичес­ким хакам — от сня­тия дан­ных с витой пары до конс­тру­иро­вания нас­тояще­го ха­кер­ско­го квад­рокоп­тера, который мож­но отпра­вить зах­ватывать Wi-Fi тес­тиру­емо­го пред­при­ятия. Все­го мы опуб­ликова­ли 12 матери­алов, и это, на мой взгляд, одна из силь­нейших серий за всю исто­рию жур­нала. Потом они выш­ли в виде кни­ги «Фи­зичес­кие ата­ки с исполь­зовани­ем хакер­ских устрой­ств» — автор под­робно на­писал о том, как она готови­лась.

В мар­те мы сме­нили дос­тавщи­ка поч­товых рас­сылок — вмес­то Unisender ими занялась ком­пания enKod, а с нашей сто­роны повели­телем писем ста­ла Маша Нефёдо­ва — в допол­нение к работе над новос­тями. Ты навер­няка заметил новые попапы на сай­те, обла­горо­жен­ные шаб­лоны писем и новые типы самих рас­сылок. Все это резуль­тат боль­шой работы, которая, впро­чем, еще про­дол­жает­ся.

В июне в качес­тве темы номера мы выб­рали кон­ферен­цию Positive Hack Days. Хоть PHD и про­ходит каж­дый год, на этот раз было неч­то совер­шенно исклю­читель­ное по мас­шта­бам: «Позити­вы» арен­довали под мероп­риятие парк Горь­кого и устро­или нас­тоящий кибер­фести­валь. От «Хакера» там был не толь­ко стенд, но и двое репор­теров, которые порадо­вали нас от­четами.

В июле выш­ла важ­ная для меня тема номера — про Flipper. На мой взгляд, под­держать инте­рес­ный про­ект, соз­данный сооте­чес­твен­никами, — наша пря­мая обя­зан­ность, а за судь­бой «Флип­пера» я сле­жу дав­но и прис­таль­но. С Пашей Жов­нером мы ког­да‑то об­щались при выходе про­екта на Kickstarter, и логич­но было бы сде­лать что‑то еще, ког­да устрой­ства наконец матери­али­зова­лись. Опуб­ликовав пер­вый обзор, мы обна­ружи­ли, что всё новые и новые авто­ры вдруг пред­лага­ют что‑то написать про Flipper. Так появи­лись статьи про аль­тер­натив­ные про­шив­ки, внеш­ние модули и новое ин­тервью с Жов­нером, которое взял не кто иной, как Даня Шепова­лов.

Из дру­гих матери­алов самыми чита­емы­ми в этом году ста­ли вот эти три:

К сожале­нию, все статьи о VPN и дру­гих методах обхо­да бло­киро­вок в сле­дующем году, ско­рее все­го, при­дет­ся убрать с сай­та, что­бы соб­люсти но­вый закон.

Глав­ным же событи­ем года, безус­ловно, стал выход бумаж­ного спец­выпус­ка «Хакера». Мно­го лет читате­ли про­сили нас сно­ва выпус­тить жур­нал в бумаж­ном фор­мате, и толь­ко сей­час звез­ды сош­лись. Мы устро­или экспе­римент: соб­рали сбор­ник из ста­тей за три года, добави­ли ком­мента­рии‑вос­помина­ния авто­ров и редак­торов и выпус­тили на бумаге. Спа­сибо всем, кто под­держал и сде­лал пред­заказ! Теперь у нас есть все шан­сы зарели­зить еще один спец­выпуск в 2024 году. Пос­тара­емся учесть все пожела­ния и сде­лать его еще луч­ше.

А еще в этом году поч­ти все кар­тинки‑заход­ники к стать­ям «Хакера» рисова­ла ней­росеть, рав­но как и об­ложки номеров. Если в 2022 году я сам раз­вле­кал­ся с DALL-E 2 и резуль­тат был кри­вень­ким, то теперь про­цесс доверен нашему бильд‑редак­тору yambuto. Ког­да ней­росеть косячит, yambuto вруч­ную доводит кар­тинку до ума. DALL-E 2 мы, кста­ти, сме­нили на Midjourney. Впро­чем, новая вер­сия DALL-E сно­ва пош­ла в ход: она, к при­меру, помога­ла иллюс­три­ровать вышед­шие вче­ра но­вос­тные ито­ги года.

Вот, вро­де бы, и всё, что занима­ло редак­цию пос­ледний год, не давало нам спать и тре­бова­ло тру­довых под­вигов. В новом году обя­затель­но при­дума­ем еще что‑нибудь веселое. Если хочешь помочь нам в этом, всту­пай в ряды авто­ров и пос­вяти праз­дни­ки написа­нию статьи в «Хакер» вмес­то алко­голь­ной комы!

На этом раз­решите откла­нять­ся и вплот­ную занять­ся встре­чей нового, уди­витель­ного и еще более неп­ред­ска­зуемо­го 2024 года. Чего желаю и вам, дорогие читате­ли. С нас­тупа­ющим!