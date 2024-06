Краткая история фаззинга

Фаз­зинг (fuzzing) — это метод тес­тирова­ния прог­рамм, который зак­люча­ется в авто­мати­чес­кой генера­ции и вво­де слу­чай­ных или некор­рек­тных дан­ных в прог­рамму с целью поис­ка оши­бок, уяз­вимос­тей и воз­можных сбо­ев.

Тер­мин «фаз­зинг» был впер­вые исполь­зован в науч­ной статье «An Empirical Study of the Reliability of UNIX Utilities» в 1988 году. Одна­ко сам метод фаз­зинга стал активно раз­вивать­ся в начале двух­тысяч­ных годов бла­года­ря работе иссле­дова­телей и хакеров, которые широко исполь­зовали его для поис­ка уяз­вимос­тей в ПО.

Один из пер­вых извес­тных слу­чаев успешно­го при­мене­ния фаз­зинга был в 2005 году, ког­да коман­да иссле­дова­телей безопас­ности наш­ла уяз­вимость в Internet Explorer, исполь­зуя авто­мати­чес­кий фаз­зинг. Этот слу­чай показал, что фаз­зинг может быть эффектив­ным инс­тру­мен­том для поис­ка уяз­вимос­тей даже в очень популяр­ных про­дук­тах.

Со вре­менем фаз­зинг стал широко рас­простра­нен­ным методом тес­тирова­ния прог­рамм и исполь­зует­ся как раз­работ­чиками, так и хакера­ми для поис­ка уяз­вимос­тей и повыше­ния безопас­ности. А с появ­лени­ем спе­циали­зиро­ван­ных инс­тру­мен­тов и фрей­мвор­ков для фаз­зинга он стал еще дос­тупнее и эффектив­нее.

Краткая история Syzkaller

Syzkaller — это инс­тру­мент для авто­мати­зиро­ван­ного тес­тирова­ния ядра опе­раци­онной сис­темы, раз­работан­ный Дмит­рием Вьюко­вым. Исто­рия Syzkaller началась при­мер­но в 2014 году.

В начале работы над Syzkaller Вьюков стол­кнул­ся с проб­лемой поис­ка и исправ­ления уяз­вимос­тей в ядре Linux. Тра­дици­онные методы тес­тирова­ния и руч­ного ана­лиза кода ока­зались неэф­фектив­ными из‑за слож­ности и объ­ема кода ядра. Поэто­му он решил соз­дать инс­тру­мент, который поз­волил бы авто­мати­зиро­вать этот про­цесс.

Syzkaller был раз­работан как инс­тру­мент для генера­ции и запус­ка слу­чай­ных тес­тов на ядре Linux. Он исполь­зует фаз­зеры для генера­ции слу­чай­ных вход­ных дан­ных, которые переда­ются в сис­темные вызовы ядра. Затем Syzkaller отсле­жива­ет поведе­ние сис­темы и реаги­рует на ошиб­ки, падения или дру­гие ано­малии.

Со вре­менем Syzkaller стал широко исполь­зуемым инс­тру­мен­том в сооб­щес­тве раз­работ­чиков ядра Linux и дру­гих опе­раци­онных сис­тем. Он помог выявить мно­жес­тво уяз­вимос­тей и оши­бок в ядре, улуч­шить его качес­тво и надеж­ность.

Се­год­ня Syzkaller под­держи­вает не толь­ко ядро Linux, но и дру­гие опе­раци­онные сис­темы, такие как FreeBSD, Fuchsia и даже Windows. Он про­дол­жает раз­вивать­ся и улуч­шать­ся бла­года­ря вкла­ду сооб­щес­тва раз­работ­чиков и иссле­дова­телей безопас­ности.