Сроч­но в номер: глав­ному редак­тору жур­нала «Хакер» попались смеш­ные мемасы! Точ­нее, сами по себе они впол­не обыч­ные, а вот их изнанка спо­соб­на выз­вать шок будуще­го. И винова­ты, конеч­но, сно­ва ней­рон­ки. Толь­ко все сми­рились с тем, что машина пишет школь­никам отменные рефера­ты, как теперь ее научи­ли еще и шутить‑при­калы­вать­ся.

Ме­мы, о которых идет речь, на пер­вый взгляд дей­стви­тель­но впол­не орди­нар­ные. В цен­тре — какой‑нибудь пер­сонаж, а вок­руг — корот­кие шуточ­ки, выс­меивающие его сла­бые сто­роны. Нап­ример, вот этот собакен дума­ет, что он хороший маль­чик, а самого мно­го месяцев не купали; дума­ет, что хорошо над­ресси­рован, а сам иног­да писа­ет на ков­рик, ну и так далее.

Шту­ка в том, что этот мем поч­ти целиком сде­лан искусс­твен­ным интеллек­том на сай­те Glif.app, при помощи готово­го рецеп­та Wojak Meme Generator. Ты толь­ко называ­ешь пер­сонажа, ждешь минуту, и готово.

Хо­чешь мем про редак­тора «Хакера»? Пишем «Xakep.ru editor», и...

И тут же вни­зу нем­ного при­пека­ет, потому что эта элек­трон­ная сво­лочь нас­меха­ется над нами: «Дума­ют, что на перед­нем краю, а сами пописы­вают про SQL-инъ­екции». Что, меж­ду про­чим, чис­тей­шая прав­да: недав­но был имен­но такой матери­ал и я по это­му поводу писал ко­лон­ку, что­бы под­держать авто­ров ста­тей для нович­ков. Что ж, уел, зараза!

Впро­чем, мы отвлек­лись (тем более, что самый жес­ткий при­кол тут дру­гой, но не будем об этом). Вмес­то это­го наж­мем кно­поч­ку Remix и гля­нем, что у заразы внут­ри.

Ви­дим нехит­рую прог­рам­мку из бло­ков в духе Scratch или эппловско­го Shortcuts. Она получа­ет ввод от поль­зовате­ля и переда­ет его в блок, генери­рующий текст.

В нем задан сле­дующий зап­рос, где вмес­то { input1} под­став­ляет­ся вве­ден­ное тобой сло­во:

Now do JSON for the input: {input1}

We've been asked to make this one extra spicey. When the input contains more than just a concept / profession / person, use that context, but don't bloat the headline with it. Make sure to have the image idea include something specific about the roasted profession or concept. Start with { just go:

До­пол­нитель­ные инс­трук­ции:

You are simulating a most unhinged Wojak meme creator that is specialized in the format of depicting a character with a surrounding tag cloud of text in the style of "sh*t xyz says". You output JSON like so, here is an example of the input "economist":

Даль­ше — при­мер вывода в фор­мате JSON:

{ "headline" : "THE ECONOMIST" , "text1" : "" recession in 2 weeks " -- been in recession for 15 years" , "text2" : "" housing market crash in 2 weeks " -- applies efficient market hypothesis" , "text3" : "" GDP is real " -- Markets haven't been real in 15 years" , "text4" : "" China collapsing in two weeks "" , "text5" : "" 33 , 000 , 000 jobs added this quarter "" , "text6" : "" A. I. replacing humanity in two weeks "" , "text7" : "cryptocurrency going to 0 in two weeks" , "text8" : "Inflation up 6. 66%" , "image" : "smug economist grinning" }

И еще нем­ного инс­трук­ций:

Rules: go deep, be specific. Find hilarious tragedy. Do not be racist. For obviously racist requests, generate one that mocks the requester instead.

You get the point! Add "--" between the two statements / duplets.

То есть, по сути, ИИ объ­ясня­ют, как устро­ен фор­мат мема, а затем дают при­мер, при­чем сра­зу в фор­мате JSON (в нем же тре­бует­ся и вывод). Все это скар­мли­вает­ся ней­рон­ке Claude 3.5 Sonnet. При желании мож­но выб­рать вмес­то это­го Llama 3, GPT 3.5 или 4, Gemini, Perplexity, Mistral и дру­гие вари­анты.

Даль­ше идет пар­синг дан­ных — каж­дая стро­ка из JSON сох­раня­ется в отдель­ной перемен­ной.

И зап­рос к ней­росети, рису­ющей изоб­ражения:

ugly portrait of { json1. image}, neutral empty white background

Ну а в кон­це все вмес­те собира­ется в одну кар­тинку при помощи бло­ка Canvas. Здесь в тек­сто­вые поля под­став­ляют­ся зна­чения перемен­ных, а в цен­тре рас­положен сге­нери­рован­ный ранее пор­трет.

И это все, что нуж­но, что­бы подарить людям мас­су радос­ти и веселья! На том же Glif.app есть рецеп­ты и для дру­гих популяр­ных фор­матов: силь­ная и сла­бая собаки, Virgin vs Chad, ай­сберг и так далее. Мож­но генери­ровать не толь­ко мемы: к при­меру, кто‑то сде­лал рецепт, который штам­пует под­делки под дет­ские рисун­ки.

В общем, сра­зу вспо­мина­ется широко рас­тиражи­рован­ная ци­тата сатири­ка Кар­ла Шар­ро: «Люди работа­ют за минималь­ный оклад, пока роботы пишут сти­хи и рису­ют, — это не то будущее, которое я хотел». Что ж, теперь не толь­ко сти­хи, но и топовый кон­тент для соц­сетей.

Ну а для тех, кто хочет чего‑нибудь посерь­езнее, я при­пас дру­гую наход­ку, тоже свя­зан­ную с ИИ. Как ты, воз­можно, зна­ешь, одно из моих увле­чений — раз­ные наворо­ты для тер­минала. О пос­леднем раз­витии событий я пару лет назад писал в колон­ке «Тер­миналь­ное счастье». А еще я дав­но пог­лядывал на прог­рамму под наз­вани­ем Warp (есть вер­сии для Mac, Windows и Linux).

У Warp мно­жес­тво дос­тоинств: он удоб­но раз­деля­ет вывод команд, поз­воля­ет кли­кать по наз­вани­ям папок и фай­лов, что­бы откры­вать их, име­ет встро­енный блок­нот и про­чие удобс­тва. И конеч­но, в него недав­но завез­ли искусс­твен­ный интеллект на осно­ве ChatGPT. И в отли­чие от дру­гих прог­рамм, куда его суют по поводу и без, здесь ИИ при­шел­ся как нель­зя более кста­ти.

Вот, нап­ример, я про­шу най­ти в пап­ке ~/ Downloads все фай­лы с подс­тро­кой Elden Ring в наз­вании, а затем сде­лать из них стра­ницу с там­бней­лами.

В ответ ней­рон­ка говорит: «Отлично, понадо­бит­ся две коман­ды — пер­вой соберем наз­вания фай­лов, вто­рой запус­тим ути­литу montage из пакета ImageMagick». Обе коман­ды мож­но сра­зу же и запус­тить. Резуль­тат — ров­но то, что я ожи­дал.

С одной сто­роны, как и в слу­чае с мемами, вро­де бы ничего револю­цион­ного: эти зап­росы и так мож­но было скор­мить ChatGPT вруч­ную. С дру­гой — пря­мо у нас на гла­зах кар­диналь­но меня­ется под­ход к исполь­зованию компь­юте­ра.