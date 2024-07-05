Мемы, о которых идет речь, на первый взгляд действительно вполне ординарные. В центре — какой‑нибудь персонаж, а вокруг — короткие шуточки, высмеивающие его слабые стороны. Например, вот этот собакен думает, что он хороший мальчик, а самого много месяцев не купали; думает, что хорошо надрессирован, а сам иногда писает на коврик, ну и так далее.
Штука в том, что этот мем почти целиком сделан искусственным интеллектом на сайте Glif.app, при помощи готового рецепта Wojak Meme Generator. Ты только называешь персонажа, ждешь минуту, и готово.
Хочешь мем про редактора «Хакера»? Пишем «Xakep.ru editor», и...
И тут же внизу немного припекает, потому что эта электронная сволочь насмехается над нами: «Думают, что на переднем краю, а сами пописывают про SQL-инъекции». Что, между прочим, чистейшая правда: недавно был именно такой материал и я по этому поводу писал колонку, чтобы поддержать авторов статей для новичков. Что ж, уел, зараза!
Впрочем, мы отвлеклись (тем более, что самый жесткий прикол тут другой, но не будем об этом). Вместо этого нажмем кнопочку Remix и глянем, что у заразы внутри.
Видим нехитрую программку из блоков в духе Scratch или эппловского Shortcuts. Она получает ввод от пользователя и передает его в блок, генерирующий текст.
В нем задан следующий запрос, где вместо
{ подставляется введенное тобой слово:
Now do JSON for the input: {input1}
We've been asked to make this one extra spicey. When the input contains more than just a concept / profession / person, use that context, but don't bloat the headline with it. Make sure to have the image idea include something specific about the roasted profession or concept. Start with { just go:
Дополнительные инструкции:
You are simulating a most unhinged Wojak meme creator that is specialized in the format of depicting a character with a surrounding tag cloud of text in the style of "sh*t xyz says". You output JSON like so, here is an example of the input "economist":
Дальше — пример вывода в формате JSON:
{ "headline": "THE ECONOMIST", "text1": ""recession in 2 weeks" -- been in recession for 15 years", "text2": ""housing market crash in 2 weeks" -- applies efficient market hypothesis", "text3": ""GDP is real" -- Markets haven't been real in 15 years", "text4": ""China collapsing in two weeks"", "text5": ""33,000,000 jobs added this quarter"", "text6": ""A.I. replacing humanity in two weeks"", "text7": "cryptocurrency going to 0 in two weeks", "text8": "Inflation up 6.66%", "image": "smug economist grinning"}
И еще немного инструкций:
Rules: go deep, be specific. Find hilarious tragedy. Do not be racist. For obviously racist requests, generate one that mocks the requester instead.
You get the point! Add "--" between the two statements / duplets.
То есть, по сути, ИИ объясняют, как устроен формат мема, а затем дают пример, причем сразу в формате JSON (в нем же требуется и вывод). Все это скармливается нейронке Claude 3.5 Sonnet. При желании можно выбрать вместо этого Llama 3, GPT 3.5 или 4, Gemini, Perplexity, Mistral и другие варианты.
Дальше идет парсинг данных — каждая строка из JSON сохраняется в отдельной переменной.
И запрос к нейросети, рисующей изображения:
ugly portrait of {json1.image}, neutral empty white background
Ну а в конце все вместе собирается в одну картинку при помощи блока Canvas. Здесь в текстовые поля подставляются значения переменных, а в центре расположен сгенерированный ранее портрет.
И это все, что нужно, чтобы подарить людям массу радости и веселья! На том же Glif.app есть рецепты и для других популярных форматов: сильная и слабая собаки, Virgin vs Chad, айсберг и так далее. Можно генерировать не только мемы: к примеру, кто‑то сделал рецепт, который штампует подделки под детские рисунки.
В общем, сразу вспоминается широко растиражированная цитата сатирика Карла Шарро: «Люди работают за минимальный оклад, пока роботы пишут стихи и рисуют, — это не то будущее, которое я хотел». Что ж, теперь не только стихи, но и топовый контент для соцсетей.
Ну а для тех, кто хочет чего‑нибудь посерьезнее, я припас другую находку, тоже связанную с ИИ. Как ты, возможно, знаешь, одно из моих увлечений — разные навороты для терминала. О последнем развитии событий я пару лет назад писал в колонке «Терминальное счастье». А еще я давно поглядывал на программу под названием Warp (есть версии для Mac, Windows и Linux).
У Warp множество достоинств: он удобно разделяет вывод команд, позволяет кликать по названиям папок и файлов, чтобы открывать их, имеет встроенный блокнот и прочие удобства. И конечно, в него недавно завезли искусственный интеллект на основе ChatGPT. И в отличие от других программ, куда его суют по поводу и без, здесь ИИ пришелся как нельзя более кстати.
Вот, например, я прошу найти в папке
~/ все файлы с подстрокой Elden Ring в названии, а затем сделать из них страницу с тамбнейлами.
В ответ нейронка говорит: «Отлично, понадобится две команды — первой соберем названия файлов, второй запустим утилиту montage из пакета ImageMagick». Обе команды можно сразу же и запустить. Результат — ровно то, что я ожидал.
С одной стороны, как и в случае с мемами, вроде бы ничего революционного: эти запросы и так можно было скормить ChatGPT вручную. С другой — прямо у нас на глазах кардинально меняется подход к использованию компьютера.