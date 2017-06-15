В YouTube очень много музыки, как клипов, так и с заглушкой вместо видеоряда. Однако официальный клиент и приложения, которые можно найти в Play Store, не позволяют слушать музыку в фоне с выключенным экраном. К счастью, есть аудиоплеер, лишенный этого недостатка.

YouTube Music — весьма простое приложение, единственная задача которого — позволить тебе прослушивать музыку с YouTube на манер обычного плеера или скачать нужную композицию в формате MP3 или AAC.

Просто установи и запусти приложение. На экране появится окно поиска, вбей название нужной композиции или компиляции. Откроется плеер. Далее ты можешь включить видео на полный экран (с возможностью выбрать качество), прослушать трек без видео (иконка пластинки) или скачать трек вместе с видео или только аудиодорожку.

Окно поиска и проигрыватель

После включения трека в панели уведомлений появится стандартное для любого аудиоплеера уведомление, с помощью которого можно остановить воспроизведение или поставить на паузу. Экран во время воспроизведения можно выключить или продолжать заниматься другими делами, пока играет музыка.

Есть и недостатки. Во-первых, нельзя составлять плей-листы, каждую композицию придется включать вручную. Отчасти эту проблему можно решить, слушая музыку альбомами или компиляциями. Во-вторых, YouTube Music не поддерживает онлайн-трансляции, так что интернет-радио послушать не получится.