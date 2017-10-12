Технологии виртуализации используются не только в ИТ-инфраструктуре крупных корпораций, даже у небольшой компании может быть парочка VPS на Windows. Традиционный подход предполагает покупку антивирусного пакета для каждой машины, но в виртуальных средах это не нужно — специализированные решения позволяют обеспечить безопасность с гораздо меньшими затратами вычислительных и финансовых ресурсов.

Если вы устанавливаете традиционный антивирус на виртуальные серверы, одними расходами на лицензии (довольно высокими) дело не ограничивается, приходится тратить и вычислительные мощности — продукты для физических машин не адаптированы к особенностям среды и требуют множества избыточных телодвижений. Их базы данных хранятся и обновляются локально, а сканирование файлов и программ в памяти прилично нагружает систему. Это замедляет работу критичных бизнес-приложений, а если таких серверов много, вы можете получить так называемые штормы обновлений и штормы проверок с отказами в обслуживании. В случае облачных VPS с оплатой за фактически потребляемые ресурсы лишняя нагрузка бьет не только по карману — антивирусные базы на выключенном сервере не обновляются, и после его запуска система некоторое время будет уязвима.

В виртуальных средах эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют применять специализированные продукты. Доступны они не только владельцам программно определяемых дата-центров и частных облаков. Для более прозаических VPS тоже есть простое решение сложных проблем — защита от вредоносного ПО как услуга.

Защита как услуга

Сегодня мы поговорим о Kaspersky Security для виртуальных сред. Этот продукт совместим со всеми популярными платформами виртуализации (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и KVM) и позволяет вынести обновление баз, а также проверку процессов, памяти, файлов и сетевого трафика на отдельные виртуальные устройства (SVM), по одному на каждую хост-систему. Крупные компании разворачивают серверную часть решения в собственной виртуальной инфраструктуре, но ради пары машин это не имеет смысла. Некоторые сервис-провайдеры предлагают услугу подключения VPS к Kaspersky Security за абонентскую плату. Клиентам уже не нужно покупать лицензию и разворачивать защитное решение на каждом узле: достаточно инсталлировать легкий агент, и сразу после его запуска система будет надежно защищена без существенного снижения производительности.

Процесс внедрения прост, поэтому подробно его описывать мы не будем — у RuVDS достаточно поставить соответствующую галочку при заказе виртуального сервера.

После запуска агента в панели уведомлений появится значок, позволяющий просмотреть его рабочий статус и запустить программу-конфигуратор.

Возможности продукта

Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Light Agent (легкий агент для виртуальных сред) обеспечивает многоуровневую защиту VPS от внешних и внутренних сетевых атак. Трафик гипервизора отслеживается, есть сетевой экран и система предупреждения вторжений — все как во «взрослых» серверных версиях продуктов «Лаборатории Касперского».

Если в вашей компании используется виртуализация десктопов (VDI), агент позволяет контролировать доступ в интернет (HTTP, FTP) с сервера терминалов, блокировать нежелательные ресурсы, а также контролировать запуск и работу приложений. Проявляющая подозрительную (характерную, например, для шифровальщиков) активность программа будет заблокирована, после чего произойдет автоматический откат вредоносных изменений. Система защиты от эксплоитов дополнительно отслеживает наиболее уязвимые приложения (такие как Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java), обеспечивая обнаружение неизвестных угроз. Агент также перехватывает трафик POP3, SMTP, IMAP и NNTP и проверяет каждое сообщение, уведомляя пользователя об инцидентах.

Решение интегрируется с облачной сетью Kaspersky Security Network (KSN) и реагирует на новые угрозы через 0,02 секунды после их появления в базе. Это позволяет использовать легкий агент в том числе для защиты от угроз нулевого дня. При этом в каждой хост-системе обновляется только одно устройство SVM, что исключает шквалы обновлений. Задачи проверки также распределяются по времени в зависимости от нагрузки на гипервизор — SVM автоматически создает очереди и управляет приоритетами, сглаживая пики потребления вычислительных ресурсов виртуальными машинами.

Итоги

Необходимость защиты серверов (в том числе виртуальных) не вызывает сомнений даже у самых консервативных системных администраторов, растущее количество (и качество, что важно!) угроз не оставляет нам пространства для дискуссий. Лет десять назад вопрос считался спорным, но сейчас ограничивающиеся только грамотной настройкой прав доступа и политик безопасности, а также своевременной установкой патчей специалисты ушли на пенсию или были уволены из компаний по причине профнепригодности.

Проблема сегодня исключительно в выборе способа защиты, и, естественно, повсеместное внедрение технологий виртуализации привело к появлению специализированных решений. Они оптимально используют возможности виртуальных сред и позволяют скинуть ресурсоемкие задачи обеспечения безопасности с хилых плеч VPS, ударив по злодеям всей вычислительной мощью хост-системы. Подобные решения требуют высокопроизводительной серверной части и были изначально доступны только крупным компаниям, но, подкидывая нам очередную проблему, технический прогресс предлагает и ее решение. Требовательную к ресурсам часть продукта можно вынести на сторону сервис-провайдера, оставив клиентским VPS только легкие агенты и защиту как услугу за довольно скромную абонплату. Это идеальный вариант для небольших компаний и физических лиц, не имеющих возможности вложиться в создание собственного облака или программно определяемого дата-центра.