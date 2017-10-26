Биткойн сегодня обсуждают все кому не лень — от дяденек в костюмах до младших школьников. Даже цыгане начали им торговать. В ногу с криптовалютой идет технология блокчейн (blockchain), представляющая собой непрерывную последовательную цепочку блоков данных, выстроенных по определенным правилам.
Якобы те самые биткойны, которые продавали цыгане
Якобы те самые биткойны, которые продавали цыгане
 

Что такое хорошо и что такое плохо

В обывательской среде биткойн часто ассоциируется с чем-то негативным — не зря ведь его запрещают? Некоторые личности вообще не понимают разницы между биткойном и блокчейном, считая и то и то какой-то странной валютой из мира яйцеголовых. Меж тем блокчейн — не еще одна криптовалюта. Это инструмент, позволяющий хранить данные транзакций.

 

Как работает блокчейн?

Каждый желающий может разместить в Сети информацию, которая будет интересна другим людям, и все они могут просмотреть ее из любой точки мира. Для доступа к блокам, которыми вы владеете, используется закрытый ключ. Зная закрытый ключ, можно получить доступ к определенным данным (возможно, финансовым), которые хранятся в этих блоках. В случае с криптовалютой в них хранятся суммы, представляющие собой финансовую ценность.

Рис. 2. Децентрализованный биткойн-сервер
Рис. 2. Децентрализованный биткойн-сервер

А инструмент можно использовать по-разному. Например, ножом можно и хлеб нарезать, и преступление совершить. Инструмент не бывает ни плохим, ни хорошим: все зависит от способа применения.

Сферы применения блокчейна — самые разные. И это не только финансовые сервисы. Операции с товарами и сырьем, управление данными, алмазная индустрия, проверка подлинности, энергетика, средства электронного голосования, азартные игры — и этим возможности блокчейна не ограничиваются.

Блокчейн используют криптовалюты биткойн и лайткойн, но к нему уже начинают присматриваться и банки. Осенью 2016 года Bank of America и Microsoft объявили о разработке блокчейн-платформы.

Первая сделка с использованием блокчейна была совершена в том же 2016 году. В сделке участвовали три компании из Великобритании, Ирландии и Израиля. Поскольку все три партнера из разных стран, раньше на проведение сделки из-за бюрократии ушла бы неделя, а тогда было потрачено четыре часа.

А в декабре 2016-го блокчейн стал использовать «Альфа-банк». Центральным банком РФ вместе с другими банками создана платформа «Мастерчейн».

Технологию уже начали использовать банки (в том числе ЦБ РФ, Сбербанк, «Альфа-банк», банк «Открытие», «Тинькофф Банк»), что подтверждает надежность блокчейна как платформы.

 

Как научиться использовать блокчейн?

Освоить технологию можно двумя способами. Первый — насобирать поверхностные знания на различных форумах и попытаться самостоятельно понять, что к чему. Получится или нет, зависит только от тебя. Результат — неизвестен. Кто его знает, какие источники тебе попадутся.

Второй способ — с прогнозируемым результатом. Курс «Анатомия блокчейна» позволит погрузиться в мир криптовалюты и блокчейна.

Курс «Анатомия блокчейна» будет интересен:

  • финансистам;
  • частным инвесторам;
  • специалистам по экономической безопасности;
  • интересующимся анонимностью в Сети;
  • тем, кто хочет вложить деньги в ICO (криптовалюты).

Кроме того, понимание блокчейна станет конкурентным преимуществом при поиске высокооплачиваемой работы (даже если нет желания инвестировать в криптовалюты), поскольку профессионалов в этой технологии мало. В вузах ее не изучают, а рынок требует специалистов, умеющих применять блокчейн на деле. Так, по статистике SuperJob и HeadHunter, в 2017 году в России спрос на специалистов по ICO вырос в десять раз и рост все еще продолжается.

Прослушав курс, выпускник научится разбираться в криптовалютах, покупать и продавать криптовалюту, инвестировать в нее деньги и управлять блокчейн-проектом. Онлайн-трансляция курса состоится 28 и 29 октября, а записаться можно по адресу https://geekbrains.ru/blockchain.

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