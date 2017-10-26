Биткойн сегодня обсуждают все кому не лень — от дяденек в костюмах до младших школьников. Даже цыгане начали им торговать . В ногу с криптовалютой идет технология блокчейн (blockchain), представляющая собой непрерывную последовательную цепочку блоков данных, выстроенных по определенным правилам.

Что такое хорошо и что такое плохо

В обывательской среде биткойн часто ассоциируется с чем-то негативным — не зря ведь его запрещают? Некоторые личности вообще не понимают разницы между биткойном и блокчейном, считая и то и то какой-то странной валютой из мира яйцеголовых. Меж тем блокчейн — не еще одна криптовалюта. Это инструмент, позволяющий хранить данные транзакций.

Как работает блокчейн? Каждый желающий может разместить в Сети информацию, которая будет интересна другим людям, и все они могут просмотреть ее из любой точки мира. Для доступа к блокам, которыми вы владеете, используется закрытый ключ. Зная закрытый ключ, можно получить доступ к определенным данным (возможно, финансовым), которые хранятся в этих блоках. В случае с криптовалютой в них хранятся суммы, представляющие собой финансовую ценность.

А инструмент можно использовать по-разному. Например, ножом можно и хлеб нарезать, и преступление совершить. Инструмент не бывает ни плохим, ни хорошим: все зависит от способа применения.

Сферы применения блокчейна — самые разные. И это не только финансовые сервисы. Операции с товарами и сырьем, управление данными, алмазная индустрия, проверка подлинности, энергетика, средства электронного голосования, азартные игры — и этим возможности блокчейна не ограничиваются.

Блокчейн используют криптовалюты биткойн и лайткойн, но к нему уже начинают присматриваться и банки. Осенью 2016 года Bank of America и Microsoft объявили о разработке блокчейн-платформы.

Первая сделка с использованием блокчейна была совершена в том же 2016 году. В сделке участвовали три компании из Великобритании, Ирландии и Израиля. Поскольку все три партнера из разных стран, раньше на проведение сделки из-за бюрократии ушла бы неделя, а тогда было потрачено четыре часа.

А в декабре 2016-го блокчейн стал использовать «Альфа-банк». Центральным банком РФ вместе с другими банками создана платформа «Мастерчейн».

Технологию уже начали использовать банки (в том числе ЦБ РФ, Сбербанк, «Альфа-банк», банк «Открытие», «Тинькофф Банк»), что подтверждает надежность блокчейна как платформы.

Как научиться использовать блокчейн?

Освоить технологию можно двумя способами. Первый — насобирать поверхностные знания на различных форумах и попытаться самостоятельно понять, что к чему. Получится или нет, зависит только от тебя. Результат — неизвестен. Кто его знает, какие источники тебе попадутся.

Второй способ — с прогнозируемым результатом. Курс «Анатомия блокчейна» позволит погрузиться в мир криптовалюты и блокчейна.

Курс «Анатомия блокчейна» будет интересен:

финансистам;

частным инвесторам;

специалистам по экономической безопасности;

интересующимся анонимностью в Сети;

тем, кто хочет вложить деньги в ICO (криптовалюты).

Кроме того, понимание блокчейна станет конкурентным преимуществом при поиске высокооплачиваемой работы (даже если нет желания инвестировать в криптовалюты), поскольку профессионалов в этой технологии мало. В вузах ее не изучают, а рынок требует специалистов, умеющих применять блокчейн на деле. Так, по статистике SuperJob и HeadHunter, в 2017 году в России спрос на специалистов по ICO вырос в десять раз и рост все еще продолжается.

Прослушав курс, выпускник научится разбираться в криптовалютах, покупать и продавать криптовалюту, инвестировать в нее деньги и управлять блокчейн-проектом. Онлайн-трансляция курса состоится 28 и 29 октября, а записаться можно по адресу https://geekbrains.ru/blockchain.

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