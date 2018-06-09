Наверняка тебе известно, что хорошая система контроля доступа, основанная на вводе и проверке правильности пароля, никогда и нигде не сохраняет пароли в открытом виде, а проверяет введенный пользователем пароль с использованием хеш-суммы этого пароля. А очень хорошие системы еще и добавляют к ним «соль» — случайную строку, которая для каждого пользователя уникальна. В этой статье мы на практике рассмотрим вопросы правильного хеширования паролей, руководствуясь при этом актуальными российскими методическими рекомендациями.

Как выглядят записи в базе данных пользователей «хороших систем контроля доступа»? Примерно так (здесь видны имя учетной записи пользователя, значение соли и значение хеша):

... "Ivanov" "QxLUF1bgIAdeQX" c9e209040c863f84a31e719795b25775239547 "Petrov" "bv5PehSMfV11Cd" d1d3ec2e6f20fd420d50e2642992841d8338a3 "Sidorov" "YYLmfY6IehjZMQ" a49670c3c18b9e079b9cfaf51634f563dc88ed ...

Таким образом, на основе введенного пользователем пароля и соответствующего ему значения соли с помощью того или иного алгоритма вычисляется хеш. Далее он сравнивается с записанным в базе: если они совпадают, пользователь допускается в систему, если не совпадают, пользователю в допуске будет отказано. Все, в общем-то, совсем не сложно. Главный вопрос заключается в том, каким образом и каким алгоритмом считать этот самый хеш из значений введенного пароля и соли. Если как следует порыться в весьма объемном ворохе отечественных нормативно-методических документов, посвященных криптографии, то можно обнаружить документ, который поможет нам дать ответ на этот вопрос.

Документ называется «Рекомендации по стандартизации Р 50.1.111—2016. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Парольная защита ключевой информации». Он разработан техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации» и представляет собой расширение международного стандарта PKCS #5 Version 2.0 (Public Key Cryptography Standart: Password-Based Cryptography Specification): в процедуру хеширования, описанную в PKCS #5, внесена возможность использовать алгоритм из ГОСТ Р 34.11—2012 (да-да, это тот самый «Стрибог» — похоже, нынче без него никуда).

В статье «Большой парольный коллайдер» показано, как находить пароль по хешу. Сможешь вскрыть первый хеш из примера (9e209...)? HAVAL-256 (Ivanov+QxLUF1bgIAdeQX)

Streebog-256 (QxLUF1bgIAdeQXIvanov)

RIPEMD-256 (helloworld)

SHA-256 (helloQxLUF1bgIAdeQX)

Здесь нет правильного ответа

Загрузка ... Загрузка ...

Общая схема и исходные данные

Основу алгоритма получения хеша составляет так называемая функция диверсификации PBKDF версии 2.0 (Password-Based Key Derivation Function). Данная функция реализуется путем применения псевдослучайной хеш-функции к строке, в нашем случае к паролю, вместе с солью, процесс повторяется большое число раз.

В качестве псевдослучайной хеш-функции мы будем использовать функцию вычисления аутентификационного кода сообщения HMAC_GOST3411 (Hash-based Message Authentication Code) на основе, как ты уже догадался, хеш-функции «Стрибог». Исходные данные для алгоритма:

введенный пользователем пароль (длина не более 512 бит, или 64 байт);

значение соли (произвольной длины);

число итераций (минимально допустимое значение — 1000, максимально допустимое — 4 294 967 295);

необходимая длина вычисляемого хеша.

Псевдослучайная хеш-функция HMAC_GOST3411

Сама функция HMAC_GOST3411 описана в другом нормативно-методическом документе Р 50.1.113—2016 и включает в себя следующие этапы:

дополнение нулями введенного пароля до длины в 64 байт (конечно, в том случае, если его длина меньше этого значения);

побайтовое сложение по модулю 2 получившегося на предыдущем этапе дополненного пароля с 64-байтовой константой ipad , в которой каждый байт равен 0x36;

, в которой каждый байт равен 0x36; конкатенация получившегося на предыдущем этапе значения с солью и подсчет «стрибог»-хеша из полученной строки;

конкатенация результата побайтового xor дополненного пароля с 64-байтовой константой opad (значение каждого байта равно 0x5c) с получившимся на предыдущем этапе результатом;

(значение каждого байта равно 0x5c) с получившимся на предыдущем этапе результатом; подсчет «стрибог»-хеша из результата предыдущего этапа.

Перед тем как писать код самой функции HMAC_GOST3411, необходимо определить нужные константы ipad и opad и написать функцию подсчета «стрибог»-хеша байтового массива произвольной длины.

Определение констант

Поскольку в ходе подсчета значений хеш-сумм мы оперируем 64-байтовыми блоками, то зададим размер этого блока:

#define BLOCK_SIZE 64

Константу ipad определим таким образом:

uint8_t i_pad[BLOCK_SIZE] = { 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, ... , 0x36, 0x36 };

а константу opad таким:

uint8_t o_pad[BLOCK_SIZE] = { 0x5c, 0x5c, 0x5c, 0x5c, 0x5c, ... , 0x5c, 0x5c };

Для экономии места здесь константы описаны не полностью, на самом деле каждая из них длиной по 64 байт.