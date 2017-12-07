Мы исследовали внутреннее устройство USB-накопителя с поддержкой Wi-Fi и детально изучили особенности его работы. Внешность оказалась обманчива, а результаты тестов изменили первоначальное представление об устройстве. Наш отчет и протокол вскрытия SanDisk Connect приводится ниже без купюр и согласований с производителем. Здесь нет ни грамма маркетинга, а девайс был куплен за свой счет just for fun.

Началось все с того, что на одной из хакерских конференций мне встретился человек, превративший свой рюкзак в мобильный файловый сервер. В рюкзаке лежал роутер с альтернативной прошивкой, а в его USB-порт была воткнута обычная флешка. Маршрутизатор питался от большого аккумулятора и шейрил файлы по Wi-Fi. Любой мог подключиться к открытой беспроводной сети с интригующим названием, посмотреть сохраненные файлы (в основном это были книги по программированию и безопасности) или записать свои. Когда я узнал, что примерно то же самое сейчас стало доступно в формате флешки, мне захотелось ее протестировать.

Сценарии использования

Зачем вообще нужна флешка с Wi-Fi? Отбросим применения, выдуманные в рекламных целях, и подумаем, что пригодится в действительности. Если речь идет о безопасности, то в первую очередь это возможность работать с любыми данными, не сохраняя их локально. На твоем рабочем смартфоне или ноутбуке просто не будет того, что смогут обратить против тебя. Даже если твой гаджет попадет в чужие руки, компромат останется на флешке.

По сути, это собственное облако, которое можно носить с собой. Помнишь бессмертные строки: «Я достаю из широких штанин…»? Так вот, эту флешку и доставать не надо! Можно бросить ее в рюкзак или спрятать где-нибудь в кабинете, пользоваться самому или пересылать другим чистый контент, не отдавая в руки сам накопитель.

Другой вариант применения — когда не хватает места на мобильных устройствах. В некоторых смартфонах нет слота для карт памяти. При необходимости к ним подключают флешки через разъем microUSB, но это не слишком удобно, да и поддержки USB-OTG может не быть. SanDisk Connect не станет панацеей из-за малого времени автономной работы (до четырех с половиной часов), но позволит складировать на нее гигабайты файлов, доступ к которым не требуется часто.

Если нет роутера, то беспроводную флешку можно использовать для объединения устройств по Wi-Fi. Просто подключи их к одной и той же сети с названием вида SanDisk Connect UID , и они смогут обмениваться файлами без проводов. Особенно это удобно на всяких выездных мероприятиях, где возникает необходимость быстро поделиться данными с кучей людей.

Внешний осмотр

Флешка SanDisk Connect с модулем беспроводной связи выпускается объемом от 16 до 256 Гбайт. Для тестов мы купили 32-гигабайтную модель. Более емкие варианты отформатированы не в FAT32, а в проприетарную систему exFAT. Ее поддержка есть далеко не на всех устройствах. Изменение же логической разметки повлияло бы на тесты. Самая младшая модель могла оказаться урезанной в чем-то еще, поэтому мы решили не рисковать.

Пользователю доступно 29,6 Гбайт, 0,04 Гбайт из которых занимает записанный производителем контент. Это примеры фотографий, музыкальных файлов и один видеоролик.

Вести из морга

Мы провели вскрытие флешки настоящим скальпелем, а заодно оценили качество сборки и ее ремонтопригодность.

Это типичный пластиковый корпус из двух половинок, скрепленных внутренними защелками. Отгибать их надо со стороны разъема, предварительно сдвинув пластиковую рамку вокруг него. Вставляем скальпель в щель поближе к открывшемуся углу и аккуратно наклоняем его, раздвигая части корпуса. В образовавшееся отверстие вставляем кусочек тонкого пластика (например, отрезанный от старой банковской карты) и продвигаем скальпель чуть дальше по периметру. Повторяем действия до тех пор, пока не сдастся последняя защелка.

Сразу после вскрытия ничего интересного не видно. Все закрыто фольгой, которая выполняет функцию экрана и радиатора. В ней оставлено отверстие только для светодиодного индикатора, да возле разъема угадывается ножка кнопки питания.

Зато на обратной стороне платы тут же бросается в глаза встроенный аккумулятор. Кто там жаловался, что его емкость неизвестна, а производитель ее не сообщает? Раскрываем секрет Полишинеля: 380 мА · ч при рабочем напряжении 3,7 В дают емкость 1,4 Вт · ч с хвостиком. Именно это и написано на элементе питания производства Hangzhou Future Power Technology. Размеры аккумулятора 52 × 16 мм. По этим параметрам легко будет подобрать замену.

Сам аккумулятор держится на полоске двусторонней липкой ленты. Под ним видна тыльная сторона платы, а схема контроля заряда просматривается сквозь полупрозрачную пленку.

С лицевой стороны платы фольга приклеена очень прочно. Есть шанс порвать ее, поэтому на данном этапе требуется быть особенно аккуратным. Отслаиваем фольгу, и… легким движением флешка превращается в картридер!