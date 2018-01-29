Не важно, смотришь ты этот внезапно популярный сериал про хакеров или нет: пасхалки, элементы игры в альтернативную реальность и прочая сопутствующая развлекуха в данном случае чуть ли не интереснее самого сюжета. В декабре закончился третий сезон «Мистера Робота» — самое время поговорить о том, что происходило в сериале и вокруг него.

В погоне за курочкой

20 июля 2017 года, выставка «Комик-Кон» в Сан-Диего. Перед главным входом стоит группа протестующих с плакатами. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что не нравится им Ecoin — вымышленная криптовалюта из сериала Mr. Robot. Что ж, они протестуют не зря — ведь неподалеку открылось целых два места, связанные с Ecoin.

Одно из них — это банк E-Corp (злой корпорации из сериала), где желающие могли, отстояв очередь, получить немного мерчендайза и кредитную карту с десятью е-монетами. С этой картой можно было отправиться в располагающийся неподалеку ресторанчик Red Wheelbarrow, который потом сыграет большую роль в «Мистере Роботе».

Оба места, как несложно догадаться, открылись специально в качестве замаскированной рекламы сериала. На полученные е-монеты в «Красной Тачке» посетители могли отведать гамбургер со свининой и выпить молочный коктейль. Но большинство людей шло туда не за этим, а для того, чтобы поискать подсказки к ARG.

INFO Игры в альтернативной реальности (Alternative Reality Games, ARG) — это не компьютерные и не настольные игры, а нечто совершенно иное. Создатели «альтернативной реальности» придумывают загадки, создают сайты несуществующих компаний, делают от их имени рассылки и иногда даже раскладывают подсказки в реальном мире, оставляют записи на реальных автоответчиках и устраивают другие развлечения. Игроки ищут зацепки и идут по следу, распутывая детективный сюжет.

В подсказках недостатка не было — причем некоторые никуда не вели и только сбивали с толка ищущих — как, например, висевшая на стене карта заведений, в которых якобы принимали Ecoin. Говорят, любители «Мистера Робота» успели подоставать их владельцев телефонными звонками. Еще всем, кто спрашивал о приеме на работу, сотрудники выдавали бланки для заполнения.

Ключ к следующему шагу на самом деле крылся в доске, на которой мелом была написана цитата из стихотворения Уильямса Карлоса Уильямса: «Так многое зависит от красной тачки, покрытой дождевой водой, стоящей возле белых цыплят».

Можно было обратить внимание, что в ресторане висели изображения коровы, свиньи и курицы, а подавали только свиное блюдо и молочный коктейль. Курица отсутствовала, зато нарисованный на доске цыпленок говорил «Follow me».

Те, кто догадался выйти на улицу и поискать другие изображения кур, не были разочарованы. Проследовав от одного к другому, игроки находили плакаты, на каждом из которых была спрятана часть телефонного номера.

Закрытый магазин Mr. Robot, который встречался по пути

Номер пришлось набирать много и часто: большинство звонков срывались или никто не отвечал. Но если удавалось дозвониться, то голос в трубке называл первую часть ключевой фразы с плакатов. В ответ требовалось назвать вторую часть. Звучало это примерно так: «Если потянуть за верные веревочки…», — говорит голос из трубки, а игрок отвечает: «Марионетка затанцует как тебе угодно».

Тем, кто ответил верно, сообщали время и место, в которое нужно явиться на следующий день. На указанном перекрестке участников приключения ждал парень в черном балахоне. Он просил предъявить заполненный бланк соискателя, после чего предлагал пройти за ним.

Вот тут начинается самый захватывающий момент. Игрока провожали обратно к «Красной тачке», но подводили не к основному входа, а с задней стороны — к дверям, ведущим в подвальное помещение. Попросив временно оставить мобильный телефон, игрока пускали внутрь.

Темное подвальное помещение полностью повторяло сцену, в которой Анджела ждала звонка от Белой Розы. Тот же стол со старинным Commodore 64, тот же аквариум, та же красная телефонная трубка. За компьютером сидел человек, одетый в костюм головореза Темной Армии — как и положено, в маске демона.

Он задавал игроку несколько вопросов, точно так же, как их задавали Анджеле. «Во сколько лет ты осознал, что одинок?», «Растение, минерал или животное?», «Боишься ли ты темноты?». Отвечать на все вопросы можно было как угодно, кроме последнего — на него требовалось несколько раз подряд дать отрицательный ответ.

«Тогда смотри», говорит человек в маске, выключает свет и включает ультрафиолетовую лампу. На стене напротив загораются граффити: какие-то цитаты, изображение белой розы и крупными буквами слова «Чего желают те, кто во тьме»? Игрок отвечает «света», граффити тухнут, и свет загорается над аквариумом. Телефон на столе звонит.

Подняв трубку, игрок слышит голос Белой Розы. Она сообщает, что выделила на этот звонок в точности минуту и 27 секунд и просит не перебивать. Затем читает длинный монолог о том, что падение E-Corp было только началом, и что до конца суждено дожить не всем, намекая на грядущие события в сериале. Слышен звук таймера, и звонок заканчивается.

Под конец игроку выдают конверт и предлагают взглянуть на фотографии в нем. Это фото со съемок третьего сезона: Эллиот перед логотипом E-Corp, куртка Mr. Robot, Дарлен в компании азиатского мужчины и так далее. Забирать фотографии не разрешают. На выходе игроку молча возвращают его телефон, на чем квест и заканчивается.

WWW Полные отчеты очевидцев можно почитать на Reddit: первый и второй. Есть и фотографии.

Вечеринка в стиле Mr. Robot

Квест на «Комик-Коне» в Сан-Диего пока что был одним из самых крутых эпизодов ARG, но он далеко не единственный. Сравнимый трюк создатели «Мистера Робота» провернули 5 октября — на этот раз на нью-йоркском «Комик-Коне». Для нескольких сотен поклонников сериала устроили «вечеринку запуска Ecoin». Их ждало шампанское и канапешки.

Для некоторых гостей (предположительно — игроков в ARG) приготовили иное развлечение: к ним незаметно подходили и приглашали выйти на парковку и найти черный фургон. Оттуда их отправляли на «миссию»: требовалось приклеить плакат Fsociety, нанести граффити или еще что-нибудь в таком духе.

В середине вечеринки выступление главы E-Corp было прервано отключением света. Когда загорелись красные лампы, повсюду были развешаны баннеры Fsociety, гигантскую букву E, висевшую в центре зала, спустили вниз, на сцене появились люди в масках.

Зрители не отставали и тоже понадевали маски, которым им были выданы заранее. Закончилось все показом трейлера третьего сезона.

WWW Подробнее о вечеринке можно почитать на mtv.com, больше фото — на сайте USA Network.