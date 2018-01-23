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Начну с предыстории. Я и мой коллега внедряли распределенную систему видеонаблюдения на несколько сотен IP-каналов. Модель камер выбрали быстро — сыграла роль привлекательная цена и приличные ТТХ. Экземпляры, взятые на тестирование, показали себя нормально, работали стабильно, без нареканий.
Поскольку камер мы планировали покупать много, то потребовалось автоматизировать их настройку. Заставить нормально работать штатную утилиту (IPCManager) я так и не смог, поэтому пришлось изобретать свой велосипед.
По задумке управление камерой будет происходить через запросы по HTTP на 80-й порт скриптом на Python с использованием библиотеки requests.
Процесс должен сводиться к простому алгоритму:
- Запустил скрипт.
- Достал из коробки камеру.
- Подключил.
- Получил оповещение о завершении перенастройки.
- Отключил.
- Подключил следующую.
- Далее по циклу.
В качестве оповещения об успешной перенастройке логично было бы использовать звуковой сигнал из динамика камеры. Однако заставить камеру пищать при помощи запроса по HTTP так и не получилось.
Собираем информацию
Я начал поиски альтернативного способа подчинить себе динамик камеры — просканировал камеры при помощи Nmap.
С портами 80 (HTTP) и 554 (RTSP) все понятно, 1935-й порт вроде как используется приложением Flash, через которое браузер показывает видео с камеры, а вот что висит на остальных портах — пока загадка.
Мое внимание привлек открытый 23-й порт. Но вот незадача — логин и пароль от веб-интерфейса к Telnet не подходят, в интернете на этот счет ничего нет, а техподдержке поставщика пароль неизвестен. Через веб-интерфейс настроить или отключить Telnet нельзя, остается только гадать, для чего или для кого он вообще работает. Но ведь если есть Telnet, значит, должны быть и учетные данные на него. Что ж, придется искать.
Почти все манипуляции я проводил в Ubuntu desktop 16.04. Для начала я скачал прошивку камеры и начал ее изучать. Нужно заметить, что прошивки для исследуемой камеры в зависимости от версии могут иметь разное содержимое. Вот несколько примеров различий.
- Файлы
.rootfsи
.fm. Первый содержит корневую файловую систему, включая искомый
etc\passwdс паролем на Telnet, второй — включает «брендированный обвес» — веб-интерфейс с логотипом и другими индивидуальными особенностями конкретного продавца (об этом позже).
- Файл
.fm, который корневую ФС не включает.
- Файл
.fm, внутри которого сразу корневая ФС и «обвес».
Далее попробовал определить тип файла командой file.
$ file -b -i IPCAM_BV_EW_11_E_V2.37.170715_Airlink.fm
application/octet-stream; charset=binary
Для дальнейших манипуляций с файлами прошивки понадобится утилита binwalk. Забегая вперед, отмечу еще, что обязательно наличие модуля jefferson — для распаковки JFFS2.
WWW
На странице проекта в GitHub есть вся необходимая информация по установке.
Я заглянул внутрь бинарника при помощи binwalk.
JFFS2 — файловая система, которую часто используют на флеш-памяти.
Squashfs — специализированная сжатая файловая система, часто применяемая в роутерах, IP-камерах и прочих IoT-устройствах.
В интернете можно найти несколько способов монтирования JFFS2 и Squashfs, но проще всего распаковать их через тот же binwalk.
binwalk -Me IPCAM_BV_EW_11_E_V2.37.170715_Airlink.fm
binwalk -Me IPCAM_BV_EW_11_V2.37.170715.rootfs
где
-eвключает режим извлечения;
-Mпытается распаковывать вложенные элементы.
В итоге получилось два каталога с содержимым прошивки. В каталоге
_IPCAM_BV_EW_11_V2.37.170715.rootfs.extracted можно найти файл
etc/passwd, внутри которого находится хеш типа MD5 (Unix). Брутанув этот хеш с помощью John или hashcat, можно получить искомый пароль для подключения по Telnet.
Вот пример запуска брута через hashcat:
hashcat64 -m 500 -a 0 --force usr\hashes.txt dict\worst_passwds.dict -o usr\recovered.txt
Здесь
-m 500— тип хеша, который будем брутить, 500 — md5crypt / MD5(unix);
-a 0— режим работы, 0 — атака по словарю;
--force— игнорировать предупреждения;
usr\hashes.txt— файл, в который я положил взламываемый хеш;
dict\worst_passwds.dict— словарь;
-o usr\recovered.txt— файл, в который будет записан восстановленный пароль.
Hashcat отработал очень быстро, так как пароль тривиален и есть в популярных словарях. Учетки на Telnet получены, но моя история только начинается…
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Владиславище
23.01.2018 at 21:09
Форменным безобразием это назвать нельзя. Думаю производитель хотел иметь полный доступ к любой из своих камер, для «всего чего угодно».