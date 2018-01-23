Новостями про уязвимости в тех или иных моделях IP-камер уже сложно кого-то удивить. Регулярно появляется информация о разнообразных багах и недокументированных учетных записях (бэкдорах). Несмотря на это, многие производители до сих пор относятся к безопасности своей продукции кое-как. Об одном из таких случаев и хочу рассказать.

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Начну с предыстории. Я и мой коллега внедряли распределенную систему видеонаблюдения на несколько сотен IP-каналов. Модель камер выбрали быстро — сыграла роль привлекательная цена и приличные ТТХ. Экземпляры, взятые на тестирование, показали себя нормально, работали стабильно, без нареканий.

Поскольку камер мы планировали покупать много, то потребовалось автоматизировать их настройку. Заставить нормально работать штатную утилиту (IPCManager) я так и не смог, поэтому пришлось изобретать свой велосипед.

По задумке управление камерой будет происходить через запросы по HTTP на 80-й порт скриптом на Python с использованием библиотеки requests.

Процесс должен сводиться к простому алгоритму:

Запустил скрипт. Достал из коробки камеру. Подключил. Получил оповещение о завершении перенастройки. Отключил. Подключил следующую. Далее по циклу.

В качестве оповещения об успешной перенастройке логично было бы использовать звуковой сигнал из динамика камеры. Однако заставить камеру пищать при помощи запроса по HTTP так и не получилось.

Собираем информацию

Я начал поиски альтернативного способа подчинить себе динамик камеры — просканировал камеры при помощи Nmap.

С портами 80 (HTTP) и 554 (RTSP) все понятно, 1935-й порт вроде как используется приложением Flash, через которое браузер показывает видео с камеры, а вот что висит на остальных портах — пока загадка.

Мое внимание привлек открытый 23-й порт. Но вот незадача — логин и пароль от веб-интерфейса к Telnet не подходят, в интернете на этот счет ничего нет, а техподдержке поставщика пароль неизвестен. Через веб-интерфейс настроить или отключить Telnet нельзя, остается только гадать, для чего или для кого он вообще работает. Но ведь если есть Telnet, значит, должны быть и учетные данные на него. Что ж, придется искать.

Почти все манипуляции я проводил в Ubuntu desktop 16.04. Для начала я скачал прошивку камеры и начал ее изучать. Нужно заметить, что прошивки для исследуемой камеры в зависимости от версии могут иметь разное содержимое. Вот несколько примеров различий.

Файлы .rootfs и .fm . Первый содержит корневую файловую систему, включая искомый etc\passwd с паролем на Telnet, второй — включает «брендированный обвес» — веб-интерфейс с логотипом и другими индивидуальными особенностями конкретного продавца (об этом позже). Файл .fm , который корневую ФС не включает. Файл .fm , внутри которого сразу корневая ФС и «обвес».

Далее попробовал определить тип файла командой file.

$ file -b -i IPCAM_BV_EW_11_E_V2.37.170715_Airlink.fm application/octet-stream; charset=binary

Для дальнейших манипуляций с файлами прошивки понадобится утилита binwalk. Забегая вперед, отмечу еще, что обязательно наличие модуля jefferson — для распаковки JFFS2.

WWW На странице проекта в GitHub есть вся необходимая информация по установке.

Я заглянул внутрь бинарника при помощи binwalk.

JFFS2 — файловая система, которую часто используют на флеш-памяти.

Squashfs — специализированная сжатая файловая система, часто применяемая в роутерах, IP-камерах и прочих IoT-устройствах.

В интернете можно найти несколько способов монтирования JFFS2 и Squashfs, но проще всего распаковать их через тот же binwalk.

binwalk -Me IPCAM_BV_EW_11_E_V2.37.170715_Airlink.fm binwalk -Me IPCAM_BV_EW_11_V2.37.170715.rootfs

где

-e включает режим извлечения;

включает режим извлечения; -M пытается распаковывать вложенные элементы.

В итоге получилось два каталога с содержимым прошивки. В каталоге _IPCAM_BV_EW_11_V2.37.170715.rootfs.extracted можно найти файл etc/passwd , внутри которого находится хеш типа MD5 (Unix). Брутанув этот хеш с помощью John или hashcat, можно получить искомый пароль для подключения по Telnet.

Вот пример запуска брута через hashcat:

hashcat64 -m 500 -a 0 --force usr\hashes.txt dict\worst_passwds.dict -o usr\recovered.txt

Здесь

-m 500 — тип хеша, который будем брутить, 500 — md5crypt / MD5(unix);

— тип хеша, который будем брутить, 500 — md5crypt / MD5(unix); -a 0 — режим работы, 0 — атака по словарю;

— режим работы, 0 — атака по словарю; --force — игнорировать предупреждения;

— игнорировать предупреждения; usr\hashes.txt — файл, в который я положил взламываемый хеш;

— файл, в который я положил взламываемый хеш; dict\worst_passwds.dict — словарь;

— словарь; -o usr\recovered.txt — файл, в который будет записан восстановленный пароль.

Hashcat отработал очень быстро, так как пароль тривиален и есть в популярных словарях. Учетки на Telnet получены, но моя история только начинается…