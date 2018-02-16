Что умеет Deleaker?
С Deleaker ты сможешь:
- быстро получать снапшот со списком выделенных процессом ресурсов;
- видеть стек для каждого ресурса (блока памяти или другого объекта), чтобы точно знать, где он был выделен;
- сравнивать снапшоты, чтобы понять, какие ресурсы постоянно выделяются, но не освобождаются;
- делать все это, не выходя из Visual Studio, либо в отдельном приложении Deleaker Standalone.
Больше информации на сайте программы — www.deleaker.com. Там же ты найдешь подробную документацию и туториал.
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