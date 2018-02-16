Deleaker — это программа для разработчиков под Windows, пишущих на C++. Она ищет утечки памяти и других ресурсов: дескрипторов, объектов GDI и USER. Недавно на страницах «Хакера» мы взломали ее защиту и написали крэк. После публикации статьи с нами связались ее разработчики и предложили скидку 50% для подписчиков «Хакера». С удовольствием передаем ее вам!

Что умеет Deleaker?

С Deleaker ты сможешь:

  • быстро получать снапшот со списком выделенных процессом ресурсов;
  • видеть стек для каждого ресурса (блока памяти или другого объекта), чтобы точно знать, где он был выделен;
  • сравнивать снапшоты, чтобы понять, какие ресурсы постоянно выделяются, но не освобождаются;
  • делать все это, не выходя из Visual Studio, либо в отдельном приложении Deleaker Standalone.

Больше информации на сайте программы — www.deleaker.com. Там же ты найдешь подробную документацию и туториал.

Купить программу можно по этой ссылке: https://store.payproglobal.com/checkout?products[1][id]=41618.

Как получить скидку 50%

В конце статьи по взлому Deleaker от OnLyOnE мы разместили особый промокод. Его нужно ввести на странице оплаты при покупке. После этого стоимость программы превратится из 99 долларов в 49!

Промокод приватный, доступен для подписчиков. Поэтому размещаем в закрытой части статьи по этой ссылке — так пожелал сам разработчик.

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