Deleaker — это программа для разработчиков под Windows, пишущих на C++. Она ищет утечки памяти и других ресурсов: дескрипторов, объектов GDI и USER. Недавно на страницах «Хакера» мы взломали ее защиту и написали крэк. После публикации статьи с нами связались ее разработчики и предложили скидку 50% для подписчиков «Хакера». С удовольствием передаем ее вам!

Что умеет Deleaker?

С Deleaker ты сможешь:

быстро получать снапшот со списком выделенных процессом ресурсов;

видеть стек для каждого ресурса (блока памяти или другого объекта), чтобы точно знать, где он был выделен;

сравнивать снапшоты, чтобы понять, какие ресурсы постоянно выделяются, но не освобождаются;

делать все это, не выходя из Visual Studio, либо в отдельном приложении Deleaker Standalone.

Больше информации на сайте программы — www.deleaker.com. Там же ты найдешь подробную документацию и туториал.

Купить программу можно по этой ссылке: https://store.payproglobal.com/checkout?products[1][id]=41618.