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warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Перво‑наперво добавляем IP-адрес машины к себе в
/:
10.10.11.199 pikatwoo.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел много открытых портов:
- 22 — служба OpenSSH 8.4p1;
- 80 и 8080 — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 443 — тоже веб‑сервер, поле сертификата
commonNameраскрывает новый домен
api.;
pokatmon-app. htb
- 4369 — служба Erlang Port Mapper; сканер заодно показывает нам динамический порт ноды Rabbit — 25672 (также открыт);
- 5000 — очередной веб‑сервер, выполняющий редирект на новый домен
pikatwoo.;
pokatmon. htb
- 5672 — служба RabbitMQ 3.8.9;
- 35357 — веб‑сервер, выполняющий редирект на домен
pikatwoo..
htb
Первым делом для новых доменов создаем запись в
/ и проверяем сайты.
10.10.11.199 pikatwoo.htb pokatmon-app.htb api.pokatmon-app.htb pokatmon.htb pikatwoo.pokatmon.htb
Запрос на порт 80 приводит нас на сайт Pokatdex со списком героев. Но при выборе любого из них получаем ошибку в формате JSON.
HTTPS-сервер сразу вернул ошибку, зато на порте 35357 работает OpenStack.
По запросу «OpenStack ports» первая ссылка в Google дает понять, что на порте 5000 работает сервис Keystone, а порт 8080 отвечает за Swift (OpenStack Object Storage). Для проверки сделаем запросы к обоим сервисам.
curl -s http://10.10.11.199:8080/info | jq .
curl http://10.10.11.199:5000/ -s | jq .
Поскольку Burp Suite автоматически строит карту сайта, видим, что на
pokatmon. доступен файл
CHANGELOG, из которого узнаём о существовании некоего приложения для Android, а также WAF ModSecurity.
Мы знаем версии установленного ПО, поэтому можем попробовать поискать в интернете описания уязвимостей и эксплоиты.
Точка входа
OpenStack Keystone
Служба Keystone входит в облачную платформу OpenStack и обеспечивает аутентификацию клиентов API, обнаружение служб и распределенную многопользовательскую авторизацию. В случае с Keystone поиск эксплоитов оказался нелегкой задачей, но все же находим уязвимость с идентификатором CVE-2021-38155, которая позволит определить существующих пользователей.
Суть бага в том, что если мы попробуем несколько раз авторизоваться от имени существующего пользователя, то он будет на время заблокирован и нам вернут соответствующее сообщение. Для имени пользователя, аккаунта которого не существует, мы такого сообщения не получим. Возьмем список имен из набора SecLists и попробуем авторизоваться с каждым из имен и десятью разными паролями с помощью Burp Intruder. Для авторизации используем запрос к
/ со следующими данными.
{ "auth": { "identity":{ "methods":["password"], "password":{ "user":{ "password":"§admin§", "name":"§admin§", "domain":{ "id":"default"}}}}}}
В итоге получаем двух пользователей:
admin и
andrew. Перебор паролей ничего не дает, поэтому переходим к другому сервису.
OpenStack Object Store (Swift) — ПО для облачного хранилища, позволяющее хранить и извлекать большое количество данных с помощью простого API. По запросу «keystone swift» получаем документацию, из которой узнаём о том, что можно получить доступ к открытым данным, зная только имя пользователя и используя префикс
AUTH_. Попробуем перебрать хранилище пользователя
andrew.
ffuf -u http://10.10.11.199:8080/v1/AUTH_andrew/FUZZ -t 256 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -ac
Получаем один каталог, который содержит приложение для Android.
Видимо, это приложение, которое упоминалось в ченжлоге. Скачиваем его для анализа.
Точка опоры
Анализ APK
В качестве виртуальной машины я использую AVD из Android Studio. После запуска виртуального смартфона проверим, определилось ли устройство в
adb.
adb devices
Теперь с помощью
adb установим скачанное приложение и запустим уже с мобильного устройства.
adb install pokatmon-app.apk
Нас встречает форма авторизации, но, введя тестовые данные, мы не получаем доступ к серверу.
На хостовой системе запускаем Wireshark и смотрим, куда идут запросы. В трафике отмечаем DNS-запрос для резолва
api..
В качестве своего DNS-сервера используем dnsmasq. Для найденного адреса сделаем запись в файле
/ и запустим
dnsmasq.
address=/api.pokatmon-app.htb/10.10.11.199
А теперь перезапустим виртуальную машину, но с указанием DNS-сервера и повторим запрос на сервер.
emulator -dns-server 10.10.16.46 -avd Pixel_3a_API_33_x86_64
Наконец приложение может общаться с сервером. Теперь пропустим весь его трафик через Burp Proxy, для чего в настройках Burp создадим новый листенер на VPN-интерфейсе. Созданный листенер указываем в настройках прокси AVD.
Но снова не получаем доступ к серверу. Причину можем посмотреть в логах Burp Proxy. Все дело в SSL-сертификате.
Чтобы ошибка исчезла, нам нужно установить сертификат Burp в виртуальное устройство. Для этого сначала скачиваем сам сертификат, конвертируем его в формат PEM и переименовываем. В Android имя сертификата — это его контрольная сумма.
wget localhost:8080/cert -O cert.der
openssl x509 -inform der -in cert.der -out cert.pem
openssl x509 -inform pem -subject_hash_old -in cert.pem
cp cert.pem 9a5ba575.0
Теперь нужно сохранить наш серт в каталоге
/ устройства. Но просто записать его не получится, так как файловая система виртуальной машины доступна только для чтения. Перезапустим виртуальную машину с параметром
-writable-system.
emulator -dns-server 10.10.16.46 -avd Pixel_3a_API_33_x86_64 -writable-system
А затем «рутуем» устройство и перемонтируем основной каталог. Если все проходит успешно, сохраняем сертификат Burp.
adb root
adb remount
adb push 9a5ba575.0 /system/etc/security/cacerts/
Повторяем попытку авторизации и видим запрос в Burp Proxy.
Я сразу отправил запрос в Burp Repeater, но оказалось, что у сервера заготовлены разные варианты ответа. Как можно видеть на скрине, на запрос без заголовка
authorization сервер ответит, что данные не подписаны. А при изменении данных запроса сервер сообщит о несоответствии подписи.
Тогда будем работать через само приложение. Я попробовал отправить базовую нагрузку
' , это могло бы помочь обойти авторизацию, присутствуй здесь возможность для SQL-инъекции. Оказалось, что приложение не позволяет вводить некоторые символы.
Тогда придется понять, как формируется подпись. При просмотре содержимого APK-файла можно найти два ключа RSA.
Через две‑три попытки подписать отправляемые данные с помощью приватного ключа получаем валидную подпись!
echo -n "app_beta_mailaddr=ralf@ralf.com&app_beta_code=1234" | openssl dgst -sha256 -sign private.pem | base64 -w0
Теперь подписываем данные с упомянутой ранее нагрузкой и делаем запрос на сервер.
echo -n "app_beta_mailaddr=' or 1=1 -- -&app_beta_code=1234" | openssl dgst -sha256 -sign private.pem | base64 -w0curl -k -X POST -H 'authorization: signature=oZ3SEZMP1n2xRV33Ruf9NNmW5x19GHJv5+Af/akn2dMfnViDpuTd6gP6vm0Zz42pS0VS6B/ymJsgzoekc1QZAjMyoZh9Q+TxZ1MzFFCx2iqiVD27frr+Bblw83VVDKG3Nx/cKkk6NRHeotNQRPhGmQUQrHLPeFWybleMoN5O3qrFnuPehDnYJVheiVyAMyNnJl1Lm7RGXdEva6CEyssNqIqrApbATs8ZQFFsNZgyQKMZh5u6X1sLuVXiSTkYA3fnmwrEyMNzfuvCJU9LUx4sOGRO/Zv9bVhO3knlriRfXN1DPRDX3YePUzhQrdFNApo72yRnmtsecfVJ08sz/huSgQ==' 'https://api.pokatmon-app.htb/public/validate' --data "app_beta_mailaddr=' or 1=1 -- -&app_beta_code=1234" 2>/dev/null| jq
В ответе получаем почтовый адрес и ключ‑инвайт. С этими данными авторизуемся в приложении и получаем редирект на
www..
Этот адрес мы уже посещали, там расположен основной сайт, при этом в Burp Proxy видим те же инвайт и почтовый ящик. Но обратим внимание и на веб‑сервер APISIX 2.10.1.
Обход каталога в Apache APISIX
Поищем готовые эксплоиты для гейтвея APISIX. Запрос «apisix Vulnerabilities» приводит к подборке статей про уязвимости. Из всех упомянутых CVE наиболее применима CVE-2021-43557, которая даст возможность обхода каталога. Тут стоит вернуться к сканированию каталогов, так как изначально я не придал значения множеству результатов с кодом ответа 403.
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